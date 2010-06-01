Хоккей на траве: украинцы разгромили россиян

1 июня 2010, 11:25

Сборная Украины сделала победный дубль в противостоянии с чемпионами России.

Сборная Украины по хоккею на траве дважды обыграла чемпиона России – «Динамо–Элекстросталь» (Московская область). Игры проходили в Виннице.
В первой игре на 22-й минуте вперед вышли россияне (отличился Черенков, но не Федор). На последней, 35-й, минуте тайма Юрий Мороз сравнял счет, элегантно перекинув мяч через вратаря. На 15-й минуте второго тайма гости вновь вышли  вперед (Логинов). Однако концовка матча была все же за нашими ребятами. Сначала после розыгрыша штрафного углового забил 19-летний Вячеслав Пазюк. А окончательный счет (3:2 в нашу пользу), завершив интересную комбинацию, установил лучший бомбардир сборной Украины Артем Озерский.
Вторая игра, которая состоялась на следующий день, закончилась полным разгромом гостей – 5:1. Кстати, после первого тайма положение было не таким ясным (2:1). На любой вкус в составе нашей команды забивали: 1 -Дмитрий Носенко (с игры), 1- Виталий Кусяка, 2 – Артем Озерский и 1 - Александр Дьяченко (последние 4 мяча - с малого штрафного углового).
Наставники команд прокомментировали «СПОРТглавреду» результаты матчей.

Главный тренер «Динамо-Элекстросталь» Игорь Шишков
Игорь Юрьевич, ваша команда – чемпион России. Как Вы можете объяснить поражения в Виннице, а особенное второе, с разгромным счетом?

Мы не взяли в Украину шестерых ведущих игроков. Функциональное обследование показало, что им нужно отдохнуть. Вместо лидеров мы привлекли в команду молодых ребят.

В Виннице вашей целью была обкатка молодежи?

Именно так.  

Игры со сборной Украины являются этапом подготовки к международным соревнованиям?

Сейчас в чемпионате России – пауза. Мы решили ее заполнить играми с украинцами.

Ведете ли учет результатов между «Динамо-Элекстросталью» и винницкой «Олимпией-Колосом-Секвойей», которая составляет основу сборной Украины?

Такая статистика не ведется. Все наши поединки проходят в плотной, напряженной борьбе. Но в играх официальных турниров мы всегда выигрываем у виннитчан.

В какой манере ваша команда провела игры в Виннице – в защитной, контратакующей?..

Комбинационной. На поле мы опробовали разные варианты ведения игры.

«Отец» винницкого хоккея на травевице-президент команды «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» (Винница), консультант сборной Украины, профессор Виктор Костюкевич.
Виктор Митрофанович, оцените результаты матчей с россиянами...

«Динамо-Электросталь» - очень серьезный клуб европейского уровня, который в последнее время находится на подъеме. Поэтому дважды обыграть такую команду – безусловный успех. В первый день была более тяжелая и практически равная игра. А во втором матче Украина превосходила соперников и по всем показателям функциональной и технико-тактической подготовки, и по самому построению игры.

Как показали себя игроки вашего клуба «Динамо-ШВСМ-ВГПУ»?
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На поле в матче с россиянами выходили Махатков, Поповченко, Носенко, Дьяченко. Они не выпадали из коллективной игры, а Носенко даже забил.  

Главный тренер сборной Украины и «Олимпии–Колоса-Секвойи» Павел Мазур.
Павел Михайлович, тренер россиян сказал, что на результате сказалось отсутствие ряда ведущих игроков…

Обе команды преследовали свои цели перед началом матчей в Виннице. Результаты этих игр для меня – не главное. Важнее то, что игроки выполнили мои тренерские установки, особенно во втором матче. Это касается движения с мячом и без него, подстраховки и других важных игровых элементов. Не менее важно, что с хорошей стороны себя проявили молодые игроки (Ясинский, Пазюк, Луппа), которые сейчас в первый раз надели футболки сборной Украины.

За счет чего удалось победить с таким крупным счетом?

За счет хороших скоростей, уверенной игры в защите, неплохой реализации созданных голевых возможностей, а иногда  даже прессинга. Временами мы применяли рваный темп, затяжные атаки чередовали с быстрыми контратаками.

Особых проблем соперники не создали?

В сборной Украины сейчас своя проблемы. Команда находится в несколько расбаллансированном состоянии из-за того, что игроки «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» сильно устали после участия в европейском Кубке «Челленжер-1» в Австрии. И физически - из-за тяжелой дороги, и психологически – они заняли 7е место из 8-и команд, опустившись в «Челленджер-2».

Противостояние россиян и украинцев в хоккее на траве носит принципиальный характер?

Конечно. Чтобы понять это – достаточно было только взглянуть на выражение лица после матчей тренера и игрока соперников. Также принципиальными для нас являются и матчи с другими соседями – белорусами. При этом не имеет значения, встречаются первые составы или вторые.          

К каким стартам сейчас готовитесь?

3-7 июня в Виннице состоится 6-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве. С 16 по 20 июня – заключительный, 7-й тур национального чемпионата. А уже 21-го июня мы выезжаем на солидный международный турнир в Электросталь (Подмосковье), в котором примут участие 4 сборные: Япония, Украина, Беларусь и Россия.

Игроки каких клубов в матчах с россиянами выступали за сборную Украины?

70% - игроки клуба «Олимпия-Колос-Секвойя». Также на поле выходил ряд игроков «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» (Винница) и один из «Барса» (Бердичев). К сожалению, из Черкасс не смог приехать Артур Мазуркевич - сдает сессию.  

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