Фехтование: Харлан продолжает «собирать» медали

Практически в одно время проходили престижные фехтовальные турниры в Китае, Польше и Македонии. И в каждом из них «отметились» наградами украинские спортсмены. О подробностях триумфального вступления наших мушкетеров «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская.



Тишко завладел «Кубком Барбаканы»



Алексей Тишко завоевал золото, а Дмитрий Кириленко стал бронзовым призером на ХХХ Международном турнире шпажистов «Barbakanu Cup», который проходил 22-23 мая в польском городе Краков. Здесь померялись силами более 90 спортсменов из семи стран.



Несмотря на хороший результат, можно сказать, что с жеребьевкой украинцам не повезло. Сначала в четвертьфинале Дмитрий Кириленко выбил из борьбы своего соотечественника Сергея Руденко, а в полуфинале судьба столкнула Дмитрия с Алексеем Тишко. Сильнее в поединке оказался Тишко – 15:9.



В финале Алексей одержал победу над хозяином турнира краковчанином Радославом Завротниаком 15:12.

Призовой фонд турнира составлял ?3000. Таким образом Алексей, как чемпион привез на родину 1500 евро, Дмитрий за бронзу получил 300 евро, а занявшему шестое место Руденко досталось 100 евро.



Технические результаты:



1. Алексей Тишко (Украина)

2. Радослав Завротниак (Польша)

3. Дмитрий Кириленко (Украина)

3. Матеуж Нуж (Польша)

6. Сергей Руденко (Украина)

33. Александр Дымарь (Украина)

59. Владислав Бойков (Украина)

62. Дмитрий Повтарев (Украина)



«Серебро» Ольги Харлан



На ежегодном этапе серии Гран-При в Тянжине (Китай), который проходил 28-29 мая, прославленная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебряную награду. В финале со счетом 13:15 Ольга уступила Мариэль Загунис из США.



По ходу турнира Ольга в 1/16 финала выбила из борьбы свою соотечественницу Ирину Кравчук - 15:10, в 1/8 финала одержала победу над венгеркой Орсоля Наги - 15:12, в четвертьфинале выиграла у француженки Элеонор Перус - 15:14. В полуфинале одолела россиянку Екатерину Дьяченко - 15:11.

В 2010 году Харлан уже успела покорить три турнира серии Гран При и на одном завоевать 9 место. Сейчас Оля в мировом рейтинге отстает на две позиции от Загунис, которая возглавляет классификацию саблисток. Ольгу отделяют всего 28 очков, а вот находящейся на третьем месте Екатерине Дьяченко, чтобы догнать Харлан, необходимо набрать целых 124 очка.



Технические результаты:



1. Мариэль Загунис (США)

2. Ольга Харлан (Украина)

3. Екатерина Дьяченко (Россия)

3. Александра Соха (Польша)

8. Ольга Жовнир (Украина)

16. Галина Пундик (Украина)

23. Ирина Кравчук (Украина)

31. Елена Воронина (Украина)

65. Елена Хомровая (Украина)





Украинские саблистки стали «серебряными» в Китае



На командном Гран-При в Тянжине (Китай), проходившем 30 мая, сборная олимпийских чемпионок в составе Ольги Харлан, Ольги Жовнир, Елены Хомровой и Галины Пундик, завоевала серебряную награду.



В четвертьфинале украинки без особых проблем обыграли полячек со счетом 45:37. В полуфинале победили француженок - 45:39, а в финальном поединке уступили сборной России - 40:45.

Технические результаты:



1. Россия

2. Украина

3. США



Украинские шпажисты - чемпионы Европы среди ветеранов



На десятом командном чемпионате Европы среди ветеранов, который проходил 27-30 мая в городе Скопье (Македония) сборная Украины в составе Соколова Виктора, Соколова Владимира, Тишко Михаила, (все трое Харьков), Сыворотка Станислава (Днепропетровск) и Семикоза Романа (Киев) поднялась на наивысшую ступень пьедестала почета.



По правилам соревнований для ветеранов бои проходили на 5 уколов, а победу одерживала та команда, которая первая набирала 5 побед. Во встрече фехтуют 3 спортсмена, еще 2 члена команды находятся в запасе. Общий возраст спортсменов, которые фехтуют должен быть не менее 150 лет на троих.



Преимущество украинцев перед остальными командами-участницами было неоспоримым. В предварительном туре наши шпажисты победили хорватов со счетом 5:0, венгров - 5:1, и испанцев - 5:1.



В 1/8 финала Украина разгромила сборную Швейцарии - 5:0. В четвертьфинале одержала победу над Бельгией - 5:2. А в полуфинале одолела Швецию - 5:1.



За титул чемпионов Европы украинцы сражались со сборной Германии. Победу наша команда одержала с «сухим» счетом - 5:0.

Технические результаты:



1. Украина

2. Германия

3. Франция





