Сборная «лучших из лучших» в истории мирового футбола

Спонсор Чемпионата мира FIFA 2010 компания Castrol объявила об использовании футбольной рейтинговой системы Castrol Index во время турнира и представила список из 11 легендарных футболистов по версии Castrol Index, которые вошли в символическую сборную лучших игроков Чемпионата мира всех времен.



Впервые в истории Чемпионата мира с помощью системы Castrol Index любители футбола смогут отследить выступление любого игрока из 32 команд, которые участвуют в соревнованиях. Castrol Index будет использовать новейшие мониторинговые технологии FIFA для сбора статистической информации по каждому игроку, которая будет обрабатываться командой футбольных аналитиков Castrol.



Castrol Index был разработан совместно с международным представителем бренда Castrol Арсеном Венгером и впервые использовался во время Чемпионата Европы 2008. Castrol Index, фиксирует каждый пас, каждую попытку отбора мяча, каждое движение на поле игрока, оценивает позитивное или негативное влияние на возможность команды забить или пропустить гол, после чего производится детальный анализ всех показателей, и футболистам присваивается абсолютно объективная оценка. Это наиболее точная система, которая позволяет объективно оценивать и ранжировать игроков на протяжении всего Чемпионата мира.



Перед запуском Castrol Index на Чемпионате мира FIFA 2010 футбольные аналитики Castrol провели уникальный анализ истории турнира, применив систему Castrol Index ко всем матчам финальной части Чемпионатов мира с 1966 по 2006 год, и составили символическую команду лучших игроков современности.



За последние полгода команда Castrol, состоящая из 80 аналитиков, оценила все 540 матчей. Эксперты потратили более 3 000 часов, чтобы ввести в систему почти миллион передвижений футболистов и выставить оценки Castrol Index игрокам прошлого и настоящего. На основе полученных данных Castrol определил лучших игроков Чемпионата мира FIFA за последние 40 лет и составил сборную легенд футбола. Результат оказался неожиданным.



В передней линии команды легенд два величайших бомбардира - Герд Мюллер (1970) из ФРГ, поучаствовавший в 13 голах на протяжении турнира и установивший рекорд, который не смог побить ни один участник Чемпионата мира с 1966 по 2006; и непревзойденный по количеству забитых голов бразилец Роналдо (2002).



Квартет полузащитников включает в себя Франца Бекенбауэра (1966) по прозвищу Кайзер, обладателя «Золотой бутсы» 1974 поляка Гжегожа Лато, голландского капитана Йохана Кройфа (1974) и Диего Марадону (1986), который в тот год поучаствовал в 71% голов сборной Аргентины и был автором или организатором больше половины ударов по воротам соперника на протяжении турнира.



Бразильский вратарь Эмерсон Леао (1978) был выбран первым номером символической сборной, так как в 1978 он пропустил всего три гола и отразил 90% ударов в створ своих ворот, установив рекорд турнира. За эти достижения он получил 9,69 балла Castrol Index. Подходы к воротам этого звездного голкипера охраняют Андреас Бреме (1990) из ФРГ, Марсио Сантос (1994) и французский дуэт чемпионов мира 1998 Марселя Десайи и Лилиана Тюрама.



Команда легенд Чемпионата мира по версии Castrol Index:



К удивлению некоторых, в команду не попали такие идолы Чемпионата мира FIFA как Пеле, Мур, Эусебио и Зидан. Хотя игра этих футболистов выглядела впечатляюще, данные Castrol Index свидетельствуют о том, что их коллеги по амплуа, которые попали в команду легенд, достигли большего в Чемпионатах мира и имеют более высокий рейтинг в Castrol Index.



В частности, выступление Пеле на чемпионате в Мексике в 1970 с легендарными финтами в матче против Уругвая, знаменитым ударом по воротам Чехословакии со средины поля и ударом головой по воротам Гордона Бэнкса, который красиво парировал английский вратарь, было оценено не так высоко, как игра конкурентов. В этом турнире соотношение голов и ударов по воротам у Пеле составило 15%, а точность ударов - 38%, что выглядит довольно скромно на фоне его партнера по бразильской сборной Жаирзиньо, который набрал 58% по обоим показателям.



Чемпион мира 1998 и представитель бренда Castrol Марсель Десайи, который вошел в команду легенд, сказал:



- Это действительно большая честь попасть в символическую сборную лучших игроков Чемпионата мира по версии Castrol Index вместе с такими как Марадона, Кройф и Бекенбауэр. Неважно, в каком десятилетии играла бы эта команда, нас было бы сложно победить! За эти десятилетия игра эволюционировала, поэтому почти невозможно сравнить двух игроков, которые участвовали в разных турнирах. Физические данные игроков, темп игры, тактика и схемы - все это ушло далеко вперед. Castrol помог ликвидировать этот разрыв и дал любителям футбола возможность по-новому взглянуть на один из самых спорных вопросов в этой игре.



Старший вице-президент Castrol Майк Джонсон прокомментировал:



- Имея честь быть спонсором Чемпионата мира FIFA, мы рады использовать Castrol Index на величайшем спортивном событии мира. Кроме того, что мы будем измерять игровые показатели футболистов во время турнира в ЮАР этим летом, мы применили свой опыт в анализе, технологиях и инновациях, чтобы оценить все 540 матчей Чемпионата мира, начиная с 1966. Таким образом, мы создали уникальный инструмент, который поможет активизировать футбольные дискуссии во всем мире.



Почему игроки попали в команду лучших



Эмерсон Леао (Бразилия,1978)

Вратарь Эмерсон Леао впервые оказался в финальной части Чемпионата мира FIFA в 1970, когда он был в неиспользованном резерве одной из величайших бразильских сборных всех времен. Однако восемь лет спустя вратарь \"Палмейрас\" попал в основной состав сборной и великолепно сыграл в финальной части турнира. На Чемпионате мира 1978 Леао пропустил всего три гола и отразил 90% ударов в створ своих ворот, установив рекорд турнира. За эти достижения он получил 9,69 из 10 баллов Castrol Index.

Кроме того, у этого вратаря все попытки поймать мяч были успешными.

2-ое место - Хеллстром, Швеция, 1974

3-е место - Филлол, Аргентина, 1978



Андреас Бреме, Германия, 1990

В 1990 этот защитник с задатками нападающего успешно играл на любом фланге и забил три гола, включая пенальти в финальном матче, который принес его команде победу в турнире.

Тогдашний звездный игрок \"Интернационале\" также сделал одну результативную передачу и 53 навеса, что было самым высоким показателем соревнований. Благодаря этому он заработал 9,74 балла Castrol Index.

2-ое место - Лизаразу, Нидерланды, 1974

3-е место -Роберто Карлос, Бразилия, 2002



Марсио Сантос – Бразилия, 1994

Отказавшись от своего фирменного латиноамериканского авантюризма в пользу европейской дисциплины, бразильцы наконец-то выиграли свой четвертый чемпионский титул после 24-летнего перерыва. Центральный защитник Марсио Сантос был ключом к успеху этой южноамериканской команды. Бразильцы пропустили всего три гола за турнир. Марсио Сантос также забил гол в матче группового этапа против Камеруна и сделал 286 пасов на своей половине поля, что было рекордом соревнований. Он получил 9,73 балла Castrol Index.

2-ое место - Бекенбауэр, ФРГ, 1974

3-е место -Блан, Франция,1998



Марсель Десайи – Франция, 1998

Успех французской сборной в Чемпионате мира 1998 на родной земле во многом основывался на великолепной игре в обороне, благодаря которой \"синие\" пропустили всего два гола - это был лучший результат защитников среди команд, когда-либо побеждавших в Чемпионате мира. Бывший звездный игрок \"Милана\" был ключевым игроком задней линии французов. Он перехватил 38 передач соперников и 132 раза выбивал мяч за пределы поля, установив рекорд соревнований по обоим показателям. Кроме того, 88% его попыток отобрать мяч у соперника были успешными. Он заработал 9,71 балла Castrol Index.

2-ое место -Хосе Луис Браун, Аргентина, 1986

3-е место -Мур, Англия 1966



Лилиан Тюрам – Франция, 1998

Партнер Десайи по команде Лилиан Тюрам тоже великолепно провел турнир 1998 года, хотя он больше отличился в нападении. Этот правый защитник своими силами помог французам удержаться в турнире. Он забил два гола в полуфинале после того, как хорваты вырвались на одно очко вперед в начале второго тайма. Это были его единственные голы в 142 матчах, которые он сыграл за сборную Франции. Тюрам также создал семь голевых моментов и 76% его попыток отобрать мяч были успешными. Он заработал 9,78 балла Castrol Index.

2-ое место -Крол, Нидерланды, 1974

3-е место -Бухвальд, ФРГ, 1990



Диего Марадона – Аргентина, 1986

Марадона проявил себя во всем великолепии в 1986 и сыграл ключевую роль в турнире. Он поучаствовал в 71% голов сборной Аргентины и был автором или организатором больше половины ударов по воротам соперника на протяжении турнира.



Марадона также сделал 90 дриблингов, что было рекордом соревнований и втрое превышало этот показатель у других игроков. В четвертьфинальном матче, который аргентина выиграла у Англии со счетом 2-1, он провел 19 дриблингов и установил рекорд по количеству дриблингов за одну игру в финальных турнирах Чемпионата мира с 1966 по 2006. Он набрал 9,80 балла Castrol Index.

2-ое место - Жаирзиньо, Бразилия, 1970

3-е место - Зико, Бразилия, 1982



Франц Бекенбауэр – Германия, 1966

Хотя он в конечном итоге стал свободным защитником, 20-летний Франц Бекенбауэр в 1966 совершил прорыв в сборной ФРГ на позиции полузащитника, задавая тон в команде вплоть до знаменитого финального матча против хозяев чемпионата - сборной Англии. Кайзер забил четыре мяча, создал девять голевых моментов и сделал 17 успешных отборов мяча в турнире, в котором подопечным Гельмута Шена совсем чуть-чуть не хватило до чемпионства. Он набрал 9,83 балла Castrol Index.

2-ое место -Баллак, Германия, 2002

3-е место - Питерс, Англия, 1966



Йохан Кройф – Нидерланды, 1974

Одним из величайших игроков, которым не удалось стать чемпионами мира, является капитан голландской сборной Йохан Кройф. Он украсил турнир своим мастерством и видением игры. Этот суперзвездный футболист \"Аякса\" каждые 22 минуты игрового времени создавал голевой момент с игры. Больше никто не мог похвастаться такой созидательностью в финальных турнирах с 1966 по 2006. Этот ярчайший представитель голландского «тотального футбола» также забил три гола и сделал 55 дриблингов, установив по этому показателю рекорд турнира. Он набрал 9,82 балла Castrol Index.

2-ое место - Дейна, Польша, 1974

3-е место -Зидан, Франция, 1998



Гжегож Лато – Польша, 1974

Один из звездных игроков золотой эры польского футбола 70-х и начала 80-х крайний полузащитник Лато - единственный поляк, удостоившийся \"Золотой бутсы\" за семь голов, забитых на Чемпионате мира 1974. Его последний гол в турнире обеспечил Польше бронзовую медаль. Тогда поляки обыграли бразильцев со счетом 1-0 в матче за третье место.

Лато отметился великолепным соотношением голов и ударов по воротам - 28%, опередив по этому показателю остальных бомбардиров турнира 1974. Кроме того, он сделал две результативные передачи. Лато набрал 9,81 балла Castrol Index.

2-ое место - Халлер, ФРГ, 1966

3-е место - Хаан Нидерланды, 1974



Роналдо – Бразилия, 2002

Самым результативным игроком в истории Чемпионата мира FIFA является Роналдо (15 голов). При этом восемь из них он забил в 2002, обеспечив бразильцам пятый чемпионский титул, что на сегодняшний день является рекордом Чемпионата мира FIFA.

Роналдо постигло разочарование в финальном турнире 1998, но во время чемпионата, который проходил в Японии и Южной Корее, бразилец добился успеха. Его восемь голов, забитых в одном финальном турнире, стали вторым результатом после десяти голов Герда Мюллера в 1974. Всего в турнире 2002 этот нападающий 28 раз бил по воротам соперника, что было рекордом соревнований, и организовал 13 голевых моментов для своих партнеров по команде. Роналдо набрал 9,87 балла Castrol Index.

2-ое место - Ромарио, Бразилия, 1994

3-е место -Росси, Италия, 1982



Герд Мюллер – ФРГ, 1970

10 из своих 14 голов в Чемпионатах мира FIFA Герд Мюллер забил в Мексике в 1970, за что и получил \"Золотую бутсу\". Тогда Мюллер в общей сложности поучаствовал в 13 голах, сделав три результативные передачи и забив 10 мячей. Никто из футболистов, участвовавших в Чемпионатах мира с 1966 по 2006, не смог забить больше голов в течение одного турнира.



Из этих 10 голов четыре были забиты головой, что было еще одним рекордом соревнований. Кроме того, этот немецкий бомбардир стал вторым игроком в истории Чемпионата мира, который смог сделать два хет-трика в двух подряд матчах финального турнира. Первым, кому это удалось сделать, был венгр Шандор Кочиш в 1954. Мюллер набрал 9,86 балла Castrol Index.

2-ое место- Кемпес, Аргентина, 1978

3-е место - Герд Мюллер, ФРГ, 1974



Чемпионат мира FIFA и Украина



Для Украины самым успешным был Чемпионат мира 2006 года в Германии, когда наша сборная под руководством Олега Блохина дошла до четвертьфинала, где проиграла действующим чемпионам мира итальянцам. В одной восьмой финала судьба украинцев решалась в серии послематчевых пенальти в поединке со сборной Швейцарии. Тогда Александр Шовковский стал первым вратарем в истории Чемпионата мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти.



В таблице показан основной состав самой успешной украинской сборной

в истории мирового первенства.



Позиция Игрок Сборная Castrol Index

Вратарь Александр Шовковский Украина 2006 7,96

Крайний защитник Андрей Несмачный Украина 2006 8,35

Крайний защитник Владимир Езерский Украина 2006 3,13

Центральный защитник Андрей Русол Украина 2006 7,95

Центральный защитник Вячеслав Свидерский Украина 2006 7,13

Полузащитник Максим Калиниченко Украина 2006 8,20

Полузащитник Олег Гусев Украина 2006 8,21

Полузащитник Анатолий Тимощук Украина 2006 8,74

Полузащитник Олег Шелаев Украина 2006 8,19

Нападающий Андрей Шевченко Украина 2006 8,43

Нападающий Андрей Воронин Украина 2006 7,54



