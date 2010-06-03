Победителей не судят, или Как Зозуля заставил «Таврию» раскошелиться!

С таким фартом Мирону Богдановичу вполне по силам «обанкротить» президентский фонд: Ярославский, Ахметов, Фирташ – кто следующий?..



«Люди гибнут за «металл»?»



Как известно, по инициативе Президента Украины создан Фонд поддержки национальной сборной, и теперь «благосостояние» футболистов и тренеров не будет зависеть лишь от благосклонности президента ФФУ, который раньше мог их премировать, а мог и воздержаться… Причем, в большинстве случаев делал это Григорий Михайлович «по конечному результату» и исключительно из собственного кармана – за счет семейного бюджета… Что касается новой благотворительной инстанции, то пока неизвестно, где расположен этот Фонд и какие конкретные суммы перечисляются в адрес сборной. Однако никто еще не опроверг появившиеся в Интернете сообщения, что первыми «пайщиками» стали президенты клубов «Шахтер», «Металлист», «Металлург» (Донецк) и «Таврия»...



Можно, конечно, порадоваться за наших «сборников», которые и без того были людьми далеко не бедными, а уж после создания Фонда – значительно пополнят свои «счета в швейцарских банках»!.. И хоть бытует истина, что «деньги в футбол не играют», однако, уверен, никто из нас не будет возражать, если именно из этого Фонда станут перечисляться средства на приглашение для спаррингов чемпионов мира или других, не менее замечательных соперников из «Топ-группы»… Там ведь речь-то идет о миллионах долларов!.. А вот «награждать» премиальными футболистов за то, что они в рядовом «товарняке», как метко заметил Виктор Леоненко, все 90 минут играли «в квадрат» – конечно же, выглядит перебором!..



Из того же Интернета стало известно (и опять же до сих пор никем не опровергнуто), что победы над Литвой и Румынией профинансировали Александр Ярославский и Ринат Ахметов. И вот теперь настала очередь раскошелиться президента «Таврии»… Считается, что личную ответственность за эту операцию несет Дмитрий Фирташ – хотя почетным президентом симферопольского клуба является Сергей Куницын. Мы все прекрасно помним, как после недавнего финала Кубка Украины он в праздничном костюме самоотверженно стоял под фонтаном шампанского!..



Следующий матч национальной сборной должен состояться 11-го августа в Донецке, где нашим соперником будет сборная Нидерландов. Если придерживаться установленного списка, то, в случае очередного успеха, премировать победителей будет менеджмент донецкого «Металлурга». Думаю, нам все равно, кто станет вручать футболистам конверты – Олег Мкртчан или Сергей Тарута… Хотя, повторяю, подобная поощрительная система вряд ли несет в себе гуманитарное начало – патриотизм вырабатывается иными методами…



Учитывая, что размер премиальных устанавливается исключительно тренерским штабом, очень не хотелось бы, чтобы футболисты, оставшиеся на скамейке запасных, не оказались «за бортом» и со временем не стали «оппозиционерами»…

Не потому ли Маркевич, не слишком доверяя в основное время сидящим «на лавке», так лихорадочно выгоняет их на поле в самом конце матча – за несколько секунд до судейского свистка!..



Кстати, вычитал недавно неглупую мысль, объясняющую причину возникновения кризиса: оказывается, это безобразие происходит оттого, что годовой контракт мужика, бегающего в трусах за мячиком, превышает стоимость среднего промышленного предприятия вместе с зарплатами всех его сотрудников!.. Кто ж захочет работать – все будут за мячиком бегать!..



Десять лет спустя…



Выполнив своеобразную программу-минимум – добившись положительного результата в Харькове и Львове – главный тренер отпустил из расположения сборной пятерых игроков основного состава: Андрея Шевченко, Артема Милевского, Тараса Михалика, Андрея Пятова, Александра Алиева. Остался в Украине и Евгений Селезнев... Хотя, думаю, где, как не в Осло Жене необходимо было бы в полном объеме продемонстрировать свои притязания на свое место в атаке – рядом с Шевченко... Когда еще ему придется выйти в «основе»!..



Принимая такое решение, тренер, кроме того, что предполагал проверить ближайший резерв, еще и принял во внимание раннее начало подготовки к новому сезону в клубах… Правда, на одном из форумов прочитал оригинальное мнение читателя, который считает, что Маркевич, «омолаживая» состав перед игрой с малоизученным соперником, оставлял себе возможность «для люфта»: если проиграем, то можно будет сослаться на недостаток опыта у игроков ближайшего резерва… Ведь уже было как-то сказано, что впереди два года и пока вполне можно экспериментировать и с составом, и с выбором тактик… Может, в чем-то этот читатель и переусердствовал, однако есть в его рассуждении некоторая сермяжная мужицкая правда...



Товарищеский матч Норвегия - Украина – 0:1



2 июня 2010 г. Осло. «Ullevaal Stadion». Около 17 тысяч зрителей. + 17о C.



Гол: Зозуля, 78



Норвегия: Кнудсен, Хегли, Вехлер, Хангеланд, Й.Риисе, Б.Риисе (Скьельбред 66), Хаугер (Бренне, 80), Педерсен, Гриндхейм (Демидов, 80), Хусеклепп (Мельдскред, 75), Абдуллайе.

Запас: Ярстейн, Хейланд, Рууд, Риндарей.

Тренер: Эгил Ольсен



Украина: Дикань, Гусев (Олейник, 84), Чигринский, Русол, Ощипко, Тимощук, Ракицкий, Яковенко (Кобин, 56), Коноплянка (Федецкий, 90+2), Ярмоленко (Девич, 55), Зозуля (Ротань, 82).

Запас: Каниболоцкий, Полевой, Степаненко, Худобяк.

Тренер: Мирон Маркевич



Арбитр: Кевин Блум

Ассистенты арбитра: Ганс Одле Ольхоф, Ангело Бунман (все – Нидерланды)

Четвертый арбитр: Гер Аге Холен (Норвегия)



Предупреждения: Скьельбред, 77 – Чигринский, 61, Русол, 81



Не думаю, что даже после трех побед кряду у кого-то может сложиться впечатление, что Украину ждут заманчивые перспективы. Времени, действительно, более, чем достаточно, однако в процессе формирования команды, с которой Мирон Маркевич пойдет на штурм недосягаемой пока вершины, необходимо избежать кадровых ошибок… Думаю, уже к августу-сентябрю, когда члены сборной, разойдясь по клубам, пройдут проверку первыми играми чемпионата, можно будет определиться с пока еще предварительным вариантом основного состава. Голландия и Польша явятся тем оселком, на котором можно будет проверить, есть ли еще порох в пороховницах у ветеранов, и провести окончательную селекцию среди дожидающихся своей очереди новичков. А три заключительных матча этого года уже можно будет посвящать выбору и отработке различных тактик…



В этом плане матч в Осло, по большому счету, особого интереса не вызывал, так как всем было понятно, что он носит чисто познавательный характер: футболисты продолжают знакомиться с тренерскими требованиями, тренеры – присматриваются к футболистам, примеривают на них свою «упряжь»…



К сожалению, качественного футбола, который так хочет видеть в исполнении своих парней главный тренер, не получилось… Если после легкой, хоть и не запоминающейся, победы Алиева над литовцами, игра с румынами временами дарила нам перспективные «двухходовки», инициатором которых выступал Шевченко, то в Осло, кроме нашего желания «выкатать» хотя бы «ничеечку», зрители так ничего более вразумительного и не увидели. И все потому, что в действиях украинцев было явно недостаточно «креатива»… Снова задаю вопрос, почему не используется потенциал Худобяка – не перегорел бы парень?..



Не знаю, кого «лепит» из Ярмоленко Валерий Газзаев – получается что-то среднее между нападающим и крайним полузащитником – «бровочником»… А вот какие функции возложил на Андрея Маркевич, – остается только догадываться… Может, хотел связать его с Коноплянкой, создав на левом фланге атакующий кулак?.. Там же, слева, располагался и Ощипко, который в «Карпатах» славится своими «кавалерийскими атаками», частенько заканчивающимися то ли голевыми передачами, то ли голами… Вчера ничего похожего мы не наблюдали.



Появляясь в центре, Ярмоленко чувствовал себя крайне неуютно: надо было помогать Роману Зозуле, а его здесь не оказалось, так как крепкие норвежские парни «съели» молодого динамовца «с потрохами»… Вот и приходилось газзаевскому любимцу «топтаться», мешая и своим, и чужим, по всему фронту украинской атаки…



Частенько оказывался слева и Яковенко – чувствовалось, что парни играют «с листа»… Правда, импровизируя, Коноплянка с Яковенко уже в первом тайме несколько раз выходили на позицию для удара – хозяев выручал вратарь. Кстати, о вратарях хотелось бы поговорить отдельно…



Трудно назвать дебютантами и 35-летнего Кнудсена и 33-летнего Диканя – вратарского опыта им не занимать, но одно дело выступать в клубе, где ты уже «притерся» к своим защитникам и понимаешь их без слов… Другое дело, когда лучшие, казалось бы, стопперы страны никак не могут разобраться, что к чему… А тебе приходится в «пожарном порядке» исправлять их ошибки!.. А потом начинается «разбор полетов» и, не дай Бог, тренер произнесет сакраментальную фразу: «Начнем со второго номера – сегодня играли без вратаря!..»



Нет, вчера вратари хорошо поработали, хотя сыграли и не без ошибок. Ведь известно, сколько бы головокружительных «сейвов» ни совершал вратарь, ему в вину обязательно поставят один-единственный гол, который лишил команду премиальных!.. Дикань прилично выглядит на линии, у него хорошая реакция и он с готовностью «отвечает» на каждый удар по своим воротам… Чувствуется, правда, что игра «на выходах» – не его конек. Впрочем, наверное, сказывается их несыгранность с парой центральных защитников.



Кнудсена откровенно жаль! Гол, который он пропустил от Зозули – из разряда курьезных! Предполагая, что Коноплянка будет закручивать мяч над стенкой, он укрепил ее высокорослыми игроками, а сам занял позицию посреди ворот… Наверное, «стандарт» должен был выполнять Ракицкий: во-первых, с этой точки ему было бы удобно пробивать левой ногой в правый от вратаря угол, во-вторых, удар у «горняка» помощнее… Но случилось то, что случилось: в совершенно безобидной ситуации (удар у Коноплянки не получился) Кнудсен поспешил лечь, перекрыв путь в ворота, и, очевидно, расслабился – мяч выскочил из нерешительных объятий и первым к нему подлетел Зозуля!..



«Товарняк» он и есть – «товарняк»!..



Не знаю, почему не сыграл за свою сборную Джон Карью – уж он-то доставил бы хлопот и обороне гостей, и голкиперу… Хотя и без этого мощного форварда возле наших ворот частенько бывало жарко. Вообще-то обороне всегда достается, если мяч не задерживается в передней линии… Видя, что мы проигрываем середину поля, защитники взяли на себя функции «разводящих»: то и дело Чигринский, «наигравшись» поперек поля с Русолом и Ощипко, делал длиннющую «диагональ» метров на 60, однако получивший мяч игрок в большинстве случаев, не находя партнеров, шел в обводку и… на этом все заканчивалось…



Есть футбол прагматичный, когда команда, строго выполняя тренерские установки, исключает авантюрные ходы, играя преимущественно «от обороны»… Есть футбол импровизационный, основанный на высокой технике владения мячом – но и здесь никто, сломя голову, не бросается в атаку, оголяя тылы… По этому поводу я вспоминаю, как Гвардиола на мой вопрос, почему его футболисты так долго держали мяч, не атакуя наши ворота – будто хотели «выкатать ничейку», ответил: «…Мы всегда подолгу разыгрываем мяч, уделяя особое внимание контролю над ним. Это наш стиль, в отличие от «Динамо», где, к примеру, Милевский идет в атаку, не думая о поддержке партнеров. Мы всегда играем на победу!»



А вчера на «Ullevaal Stadion» украинские игроки демонстрировали такое тактическое «разнообразие», что их перемещения по полю с большой натяжкой можно было бы назвать коллективными действиями… Хорошо еще, что в команде есть желающие «пострелять» со средних дистанций: будь Яковенко, Коноплянка и Ракицкий более собраны – вполне возможно, что Кнудсен начал ошибаться еще в первом тайме…



Норвежцы же разыгрывали комбинации, имели несколько выходов на ударные позиции, однако мяч в ворота «не шел» – Андрей Дикань был непробиваем!..



Во второй половине матча игра несколько выровнялась. Чаще стал ходить в атаку Ракицкий, активно подключился к атаке Девич… Честно говоря, мне жаль этого парня: стоило ему сменить сербский паспорт на украинский – его игра поблекла, появилась какая-то суета, и, если раньше он не только создавал для своих партнеров голевые моменты, но и сам забивал немало, то сейчас специалисты все чаще склоняются к мысли, что Марко к двадцати семи годам весь свой фарт растерял. Осталась только видимость остроты… Кстати, такая метаморфоза происходит в «Металлисте» не только с Девичем, и, если в этом сезоне Маркевичу не удастся провести грамотную селекционную реформу – а впереди еще и Лига Европы – клубу предстоят серьезные испытания!.. Не собираюсь злословить, но, боюсь, Мирон Богданович уже очень скоро сумеет понять, как это тяжело сидеть сразу на двух стульях!..



Возвращаясь к игре, думаю, что хозяев устраивала и ничья, так как к концу второго тайма они все же подустали. Кроме того, создалось впечатление, что, после того, как стало известно, что Шевченко, Милевский и Алиев в Осло не приедут, резко снизился уровень их мотивации… И как Риисе ни заводил своих партнеров, предлагая нестандартные концовки, «викинги» выглядели чересчур академично…



За пару минут до финального свистка вполне квалифицированно проведшего матч голландского арбитра Кевина Блума Бренне с нескольких метров умудрился не попасть в пустые ворота!.. Маркевичу снова повезло.



Послематчевая пресс-конференция



Мирон Маркевич, главный тренер сборной Украины:



– Если учесть то, что мы сегодня первый раз играли таким составом, а также привлекли четырех игроков молодежной сборной, то, конечно, не все у нас клеилось, и я говорю об этом абсолютно откровенно. Хотя моментами команда играла достаточно неплохо



Ну и кроме того надо учитывать, что у нас в соперниках была опытная команда, которая уже несколько лет играет фактически одним составом. Сегодня ощущалось, что норвежцы более сыгранны, более опытны. Конечно же, мы довольны победой, но у нас работы – непочатый край. С другой стороны, мы увидели, на каких исполнителей мы можем рассчитывать в будущем. Думаю, что сегодня молодежь показала себя с неплохой стороны, но, разумеется, есть, над чем работать.



– Не пора ли возвращать Диканя в чемпионат Украины?



– Поживем – увидим.



– Как вам игра Яковенко? Не показалось ли вам, что создавать креатив у него получалось гораздо лучше, чем качественно играть на оборону?



– Да, вы правы. Именно поэтому мы его и поменяли. На атаку он играет хорошо, но что касается действий в обороне, то из зоны Яковенко, особенно в первом тайме, сборная Норвегии создавала моменты, причем такие, в результате которых могла забить



– С вашим приходом к рулю сборной Украины, команда одержала три победы из трех. Субъективно такой лихой старт даже немного пугает...



– Я тоже побаиваюсь, что мы выиграли все матчи этого сбора. По работе с клубными командами я знаю, что это такое, когда во всех контрольных матчах добываются победы. Поэтому сейчас, прежде всего, мы проанализируем все ошибки, которые были допущены командой в этих трех матчах, и к матчу со сборной Голландии будем готовиться очень серьезно.



– При игре сборной Украины в обороне зачастую приходилось хвататься за сердце. Прокомментируйте действия ваших подопечных при ведении оборонительных действий.



– Я с самого начала, как только возглавил сборную, говорил, что больше всего меня волнует линия обороны. Это остается актуальным и по сей день. Поэтому мы будем очень скрупулезно походить к этому вопросу. Думаю, что в обороне появятся новые исполнители.



– Знаете ли вы, что сегодняшний матч прервал домашнюю победную серию сборной Норвегии из 34 игр?



– Я буду счастлив, если достигну такого результата.



– Практически все голевые моменты, созданные сегодня сборной Украины, стали следствием дальних ударов. Это результат вашей установки или просто так сложилась игра?



– Разумеется, я просил завершать атаки ударами. Тем более, что у нас есть, кому бить по воротам – это и Ракицкий, и Коноплянка, и Кобин. Я рад, что сегодня мы нанесли большое количество ударов по воротам соперника. К слову, мы потому и перевели Ракицкого в середину поля. У него хороший удар с левой ноги. И я думаю, что мы будем наигрывать его на этой позиции.



– Президент «Металлиста» Александр Ярославский сказал, что премиальные сборной будут выделяться из благотворительного фонда, созданного президентами украинских клубов. По какой схеме будет происходить получение и распределение премиальных?



– Вопрос вообще не имеет никакого отношения к матчу. Абсолютно никакого. При чем тут деньги и почему вам не дает покоя этот благотворительный фонд?



– И все-таки, каковы ваши ощущения от того, что ваша команда прервала домашнюю победную серию сборной Норвегии, которая до сегодняшнего поединка насчитывала 34 поединка и длилась с 1991 года?



– Я спокойно к этому отношусь. Тем более, что если быть честным, мы не должны были сегодня выиграть. К тому же, когда-то и у меня когда-то закончится какая-то серия. Это тренерская доля, никуда от нее не денешься.



– Можно ли говорить, что сегодняшняя победа для сборной Украины – больший по значимости успех, чем для Норвегии победа над сборной Англии на чемпионате мира?



– Для нас это был лишь товарищеский матч.



Эгиль Ольсен, главный тренер сборной Норвегии…



Информация из Осло поступала в Украину через представителей СМИ, сопровождающих национальную сборную, а они вынуждены были покинуть пресс-центр стадиона «Уллевол» еще до того, как там появился главный тренер сборной Норвегии, так как спешили в аэропорт… В связи с этим остается надеяться, что соответствующие службы ФФУ сумеют получить в Норвегии и донести до украинских любителей футбола мнение об игре нашей сборной норвежского специалиста.



Послесловие



После короткого отдыха игроки сборной вернутся в свои клубы на учебно-тренировочные сборы и уже через месяц выйдут на старт нового сезона. Хотелось бы, чтобы та небольшая порция критики, которая прозвучала в наших репортажах с товарищеских матчей сборной была воспринята правильно. Вспоминаю матч десятилетней давности, когда сборная под руководством Валерия Васильевича Лобановского с таким же счетом победила Норвегию в отборочном матче к ЧМ-2002. Тот состав был намного опытнее вчерашней команды Маркевича (чего стоили непробиваемый Шовковский, «звездные» Шевченко и Ребров, одна из лучших в Европе пара центральных защитников – Ващук-Головко, великолепный Гусин, неприступный Попов и стремительный Воробей, «крылья» динамовской атаки – Лужный и Несмачный, универсал Дмитрулин, «прилипчивый» Федоров и изобретательный Яшкин), но и тогда украинские журналисты находили изъяны в их игре… Все познается в сравнении! Так что пока не стоит всерьез сравнивать «контрольно-товарищеские» матчи делающей первые шаги команды Маркевича с предстоящими ей официальными встречами с лучшими командами Европы в «далеком» 2012 году.



Время «собирать камни» еще не наступило…

