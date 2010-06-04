Суперлига 2009/10: Четверка лучших

Баскетбольный сезон 2009/10 закончен, чемпион определен, все команды заняли свои места. «СПОРТглавред» - о минувших баталиях и командах, сформировавших четверки лучших в обоих турнирах отечественного чемпионата.



Суперлига



1. «Азовмаш» (Мариуполь)

2. «Будивельник» (Киев)

3. «Ферро»-ЗНТУ (Запорожье)

4. БК «Киев» (Киев)

5. «Кривбассбаскет» (Кривой Рог)

6. «Говерла» (Ивано-Франковск)

7. «Днепр» (Днепропетровск)

8. БК «Одесса» (Одесса)

9. МБК «Николаев» (Николаев)

10. «Химик» (Южный)

11. «Политехника» (Львов)

12. «Днепр-Азот» (Днепродзержинск)

13. БК-93 «Пульсар» (Ривне)

14. «Грифоны» (Симферополь)



Кубок Суперлиги

1. «Ферро»-ЗНТУ (Запорожье)

2. БК «Киев» (Киев)

3. «Будивельник» (Киев)

4. «Азовмаш» (Мариуполь)



БК «Киев»: Четвертый лишний



Медальные противостояния позволили констатировать довольно любопытные исторические факты. БК «Киев» уже второй сезон подряд занимает лишь четвертое место, так что определение «ни разу не заканчивавшего чемпионат без наград», которое потеряло свой смысл год назад, уже полноправно можно заменять на «не спускавшегося ниже четвертого места» или на «постоянного участника полуфиналов» – кому как больше нравится.



Сила, за счет которой киевляне брали соперников, заключалась и в том, что команда состояла сплошь из украинцев – то есть людей с одинаковым менталитетом, и в том, что большая часть коллектива за года совместных выступлений достигли того взаимопонимания, которое большинству соперников могло только сниться. Может быть, Виталий Черний еще не вырос в специалиста высокого уровня (тут, кстати, лакмусовой бумажкой станет его работа на посту наставника национальной сборной), но среди своих воспитанников он был как никто на своем месте. БК «Киев» выжал максимум из своих возможностей и справедливо занял четвертое место по итогам чемпионата.



Наибольшей проблемой киевлян была короткая скамейка, которую косметически удалось укрепить за счет подписанных по ходу чемпионата Артема Швеца и Дмитрия Забирченко. Но даже этого подчас не хватало. «Волки», например, не были приспособлены под игровые марафоны – стоило перерыву между матчами сократиться хотя бы до одного дня, как оказывалось, что физики у БК «Киев» не хватает. Это подтвердил и Финал Четырех Кубка Суперлиги, и игры плей-офф. На одном желании высоких результатов не достигнешь, пусть этого желания и было вагон с маленькой тележкой (на старте сезона игроки вообще работали «за еду» – как сказал бы Сенека, «бедствие – пробный камень доблести»). Впрочем, не зря после окончания «бронзовой» серии MVP чемпионата запорожец Чарльз Томас сказал: «Сила киевлян в том, что они не только давно сыгрались, но и в том, что их нельзя победить психологически».



Если разбирать команду по составным частям, то сложно в чем-то упрекнуть ребят. Они играли на пределе своих возможностей, максимально реализуя свой потенциал – пусть даже у некоторых из них он и был невысоким. Единственный, к кому можно придраться – это Вячеслав Кравцов. Великолепно отыграв две трети сезона (что и стало предтечей звания «лучшего центрового Суперлиги), центровой БК «Киев» резко сдал позиции и превратился в того игрока, про которого два года назад тогда еще наставник национальной сборной Валентин Мельничук говорил, что его «надо было в свое время ставить в футбольные ворота и тренировать ловить мяч». Удивительно, что только к концу чемпионата соперники сообразили, что на расстоянии двух метров от кольца опасности от Кравцова никакой. Впрочем, как только оппоненты вспоминали об этом, Черний довольно грамотно менял тактику ведения боя, пуская в бой легкую пятерку с Салтовцом и Брянцевым в передней линии, а под конец стал заигрывать Сандула. А потом вновь выходил Кравцов, делал пару блок-шотов, данк и промахивался из-под кольца.

В любом случае, киевляне свой результат заслужили, равно как и аплодисменты. Ibi victoria ubi concordia – победа там, где согласие. Четвертое место в компании столь сильных коллективов, как в этом сезоне – это победа.



Лауреаты сезона

Открытие сезона: Максим Пустозвонов (Украина)

Лучший центровой: Вячеслав Кравцов (Украина)



«Ферро»-ЗНТУ: Бронза



Сезон 2009/10 надолго войдет в историю «Ферро»-ЗНТУ как наиболее успешный. Судите сами: запорожцы выиграли Кубок Суперлиги, в регулярном чемпионате заняли второе место, по итогам чемпионата стали обладателями бронзовых медалей плюс записали себе в актив звание MVP Чарльза Томаса. И это команда, бесславно вылетевшая из элиты восемь лет назад и вернувшаяся в нее только благодаря приснопамятному расколу в украинском баскетболе. Плюс добавим к этому и то, что бюджет «Ферро» был не столь велик, как могло бы показаться. Тем не менее, вот такой результат.

«Нам очень сложно брать дорогих игроков. Поэтому мы стараемся брать тех, кто только выпускается из университета. Наша задача – предугадать, что этот игрок проявит себя», - так сказал президент «Ферро» Валерий Элькинсон на пресс-конференции, посвященной концу сезона. Тому же принципу запорожцы следовали и ранее. «Ферро» предпочитал не забивать состав команды дорогостоящим шлаком, а усиливаться точечно, добивая список молодежью.

Так в команде появились Кевин Тиггс и будущий MVP Суперлиги Чарльз Томас. Уже после старта сезона удалось переманить в Запорожье Винсента Хантера, чуть позже – Стивена Бертта, который должен был сделать полноценнее заднюю линию в лице Рыбалко и Шапошникова. Еще с минувшего сезона остался проверенный боец Георгий Кондрусевич. Всего семь человек – а каков итог!

Слабин в игре «Ферро» почти не было. Украинские защитники грамотно руководили партнерами, зная, когда бросить, когда пас отдать, впереди молниями летали Тиггс, Кондрусевич и Томас, а под кольцом с более высокорослыми соперниками боролся Хантер. Несколько выпадал из позиционной игры Бертт, который зачастую предпочитал демонстрировать индивидуальное мастерство, но и в этом было больше пользы, чем вреда для команды. В нужные моменты партнеров поменяли резервисты а-ля Чемякин. Получалось так хорошо, что даже временное совмещение Кириллом Большаковым постов наставника «Ферро» и женского «Днепра» никак не отобразилось на игре команды.



Проблемы начались лишь в плей-офф, когда травма ключицы вывела из строя Александра Шапошникова, отчего Большакову, имевшую слишком короткую скамейку опытных исполнителей, уже не удавалось тушить не к месту разыгрывающийся энтузиазм Стивена Бертта, причем и у Кевина Тиггса наступил какой-то период затмения. Запорожцы в полуфинале выцарапали лишь одну победу, хотя и заслуживали большего (это признавал и Элькинсон, ввернувший даже фразу о том, что «закулисные игры наших друзей из Мариуполя лишили нас шансов на финал»). Впрочем, они могут быть довольны словами капитана «Азовмаша» Александра Скутельника после оконцания его битвы с «Будивельником», сказавшим: «Нам намного сложнее было играть не против «строителей», а в полуфинале против «Ферро». У запорожцев отменный подбор исполнителей».



Что дальше? Если даже и поступит «Ферро» предложение сыграть в розыгрыше Кубка Европы, придется отказаться – Элькинсон честно сказал, что клуб не потянет турнир такого уровня ни по составу, ни по организационным моментам (в Запорожье и играть-то негде, ведь единственный зал на 3000 зрителей ДС «Юность» находится в плачевном состоянии). Значит, будут готовиться к Кубку Вызова. Покинули команду Бертт (слишком индивидуален), Хантер (не настолько мощный) и белорусский защитник Сергей Чариков (не отвечает уровню поставленных задач). После получения титула MVP взвинтил цену Томас, и с ним пока ведутся переговоры. Впрочем, если «Ферро» будет следовать прошлогодней политике комплектации, в следующем сезоне мы еще не раз станем свидетелями феерических побед этой команды.



Лауреат сезона

MVP: Чарльз Прайс Томас (США)



«Будивельник»: Серебро



«Строители», которых, несмотря на зеленые цвета, болельщики так и не приняли в качестве «гладиаторов», второй сезон подряд (включая участие в УБЛ) останавливаются в шаге от желанного титула. В сезоне 2008/09 в пятом матче они не смогли справиться с «Кривбассбаскетом», теперь в своих стенах уступили «Азовмашу». Просто рок какой-то.

Оба сезона «Будивельник» считался главным претендентом на золотые медали внутреннего чемпионата. Оба сезона малейшее подозрение на снижение темпа влекло за собой изменения. В прошлом сезоне несколько поражений стоили места наставнику Биллу Магарити и ряду легионеров сомнительного уровня. В этом после поражения в полуфинале Кубка Суперлиги лишился места Римантас Григас. Впрочем, руководство клуба преследовало еще одну цель – сделать команду поближе к болельщику путем максимальной украинизации. Пригласили в команду ветерана отечественного баскетбола Григория Хижняка, преимущественно сидевшего на скамейке запасных и обмахивавшего партнеров на тайм-аутах полотенцем, подписали литовца с киевскими корнями Михаила Анисимова, сделали все возможное, чтобы накануне плей-офф усилиться Артуром Дроздовым. Даже охоту за Халидом эль-Амином летом делали больше потому, что он уже успел запомниться украинскому зрителю. Да и преемника Григасу выбирали из специалистов с украинским паспортом. Так что не успел Андрей Подковыров объявить о том, что будет работать в администрации «Азовмаша», как вернулся в большой баскетбол наставником столичной команды.



И тогда, еще с Григасом и без Дроздова, «Будивельник» величественно вплывал в порт баскетбольной Суперлиги, величественно кивая тем, кому судьба предрешила быть битым. Сначала втягивались в чемпионат, даже проиграли разок «Кривбассбаскету» 92:97, а затем стали действовать по принципу «Veni, vidi, vici», причем зачастую приходили, побеждали, но соперника даже на площадке не замечали. И казалось, что сомнений в первом за тринадцать лет чемпионстве и быть не может, пока...



Пока вот это отсутствие «vidi» не привело к тому, что «Будивельник» стал слишком самоуверенным и вместо совершенствования своей игры продолжал наслаждаться победами, не чувствуя, что с каждым разом они даются все сложнее. Соперники не теряли зря времени, набирали ход, разбирали каждую игру по косточкам в то время как «строители» не чуяли над собой беды. Мол, эль-Амин свои 30 очков наберет, а в остальном додавим.



Ощутимый удар последовал в феврале, когда боевой состав «Будивельника» лишь в овертайме сообразил, что был на волосок от поражения аутсайдеру Суперлиги «Днепр-Азоту», куда от широты души «сплавил» нескольких своих дублеров и их наставника Игоря Чигринова. Чуть позже последовали поражение от БК «Киев» и тот самый полуфинал Кубка Суперлиги с «Ферро». Тут уже все заговорили о том, что было видно невооруженным взглядом. И о том, что эль-Амин играет все время на себя, не обращая внимания на защитные действия; что от Гуинна толк только на дуге, да и то через раз; что одного Анисимова под кольцом не хватает; а среди всего разнообразия легких форвардов выполнение необходимых функций при нынешнем составе «Будивельника» под силу только Кобзистому. И все это не упоминая прокол селекционной службы «строителей» с подписанием Масео Бастона, который больше напоминал пиар-ход. Тогда и случились изменения в тренерском штабе (пресс-служба киевлян объявила о семейных обстоятельствах Григаса) и срочное подписание Дроздова, о котором все узнали на следующий день после закрытия трансферного окна. А тут как назло сломал ногу Джеррод Хендерсон, и пришлось форсировать восстановление Кобзистого с Яковлевым.

Вот и получилось, что поражение «Будивельника» в чемпионской гонке было логичным. По составу, индивидуальному мастерству столичная команда была действительно сильнее всех. Но реализовывать этот потенциал в жизнь киевляне хоть и умели, но не любили. По крайней мере, больше чем на одну игру грамотного ведения боя их не хватало. Прошли 3:0 «Говерлу» - но в двух играх из трех пришлось нелегко, даром, что играли против восьмой команды чемпионата. Одолели БК «Киев» - но тут дали о себе знать неспособность «волков» играть многоматчевые марафоны вкупе с неуверенной игрой Кравцова. И, наконец, в финальной серии с «Азовмашем» «Будивельник» добился большего количества поражений, чем во всем регулярном чемпионате с плей-офф вместе взятыми. Если уж Подковыров не может настроить своих подопечных на самоотдачу, может, стоит психолога на работу взять?



Единственное радует – ход конем в виде приглашения в Киев Жорди Бертомеу наверняка открыло «Будивельнику» дорогу в Евролигу в обход внутреннего чемпионства. Тем более что «Азовмаш» до сих пор под запретом участия в еврокубках. Впрочем, легионерам «строителей» для того, чтобы воспользоваться этим, надо было выкладываться по полной еще в этом сезоне, чтобы получить предложения по продлению контрактов. А комплектация на следующий сезон уже началась – первой ласточкой, по слухам, стал центровой «Химика» и национальной сборной Украины Андрей Агафонов. Идея-фикс сильного украинского состава все же выгодна со всех сторон, включая общественные симпатии.



Лауреат сезона

Лучший форвард: Артур Дроздов (Украина)



«Азовмаш»: Золото



Сказка о Золушке, параллели с которой проводят, говоря о нынешней победе «Азовмаша», здесь совсем не уместна. Да, мариупольский клуб столкнулся с ворохом проблем, загнавших его в середину турнирной таблицы регулярного чемпионата. Но дело в том, что, в отличие от Золушки, он никогда не был «белым и пушистым», да и проблемы эти создал для себя сам.



Финансовый кризис, накрывший полтора года назад украинскую экономику и баскетбол, как понятие, от нее зависящее, обнажил основную проблему «Азовмаша» - отсутствие возможности оставаться боеспособным коллективом при снижении объемов финансирования. Те же «Николаев», «Химик», даже «Пульсар» вполне остаются на плаву благодаря своим воспитанникам. БК «Киев», обладавший схожей с мариупольцами материальной базой, не на словах, а на деле занялся подготовкой боевой смены. Один «Азовмаш» занимался показухой, а для основного состава покупал и так дорогостоящих легионеров, обещая им вдвое большие деньги. Глагол «обещая» вместо «платя» здесь употреблен по праву, если учитывать количество выигранных судебных исков от бывших игроков клуба, причем инцидент с Рамоном ван де Харе стал уже притчей во языцех и причиной дополнительных проблем для «львов».



Исходя из реалий создавшегося положения, «Азовмаш» укомплектовывался кем мог, тем более что предстояло биться на три фронта – Суперлигу, Лигу ВТБ и Кубок Европы. Дело было нелегкое, поскольку на чужих денег не хватало, а своих клуб не вырастил. И это даже удивительно, что Римасу Гирскису удалось максимально настроить своих подопечных на борьбу в этих турнирах, учитывая довольно короткую скамейку исполнителей и их настроение, портившееся сразу же как только приходилось ближе сталкиваться с жизнью в клубе. «Азовмаш» списали из претендентов на чемпионство еще до старта сезона, а уверенное шествие «Будивельника», «Ферро» и БК «Донецк» и вовсе предполагало ему максимум незавидную роль участника полуфинала. Мариупольцы особо и не протестовали, действуя по принципу «Васька слушает да ест».



Посреди сезона «львов» покинула литовская диаспора в лице игроков Прекявичюса, Серапинаса и тренера Гирскиса, чуть позже ушел нигериец Эджике Угбоаджа, не подошел Морис Райс. Гирскиса сменил Андрей Подковыров, который ничего с ситуацией сделать не смог, потому бросил команду на своего ассистента Сергея Завалина. Ход логичный: справится – честь и хвала, не справится – никто и слова не скажет. Тем более все понимали, что в случае резкого нахождения средств «Азовмаш» вновь станет сборной легионеров с иностранным наставником во главе.



Вот тут и оказалось, что Завалин – давно сформировавшийся тренер со своей точкой зрения на вещи, который может достичь многого, если дать ему возможность и не мешать. Мешать ему не стали – ситуация не располагала, да и вице-президент Борис Малецкий после проигрыша в апелляционном суде дела ван де Харе и все усиливающимися санкциями против клуба, официально абстрагировался от клуба. Ровно накануне вступления в силу запрета на подписание новичков состав пополнили Рамел Карри и Деметриус Александер. Первый занял свое место на позиции разыгрывающего. Второй укрепил переднюю линию, где у Хасана Ризвича возникали определенные проблемы, если приходилось играть против фактурных визави. Сообразив, что регулярный чемпионат не спасти, Завалин сосредоточился на обкатке команды, направленной на максимальную сплоченность и командные действия, ради чего даже попросил из команды неуживчивого Эрика Дэниелса и пожертвовал Кубком Суперлиги. И к моменту плей-офф, когда все команды находились уже в состоянии физической и психологической усталости, машиностроители вышли на пик формы, будучи свежими и полными энергии как крымское яблочко.



«Азовмаш» стал первым семикратным чемпионом Украины, оставив не у дел другого претендента на это звание. И если это достижение вполне по силам повторить уже в следующем сезоне «Будивельнику», то другой рекорд пока является уникальным. Мариупольцы прошли путь до золотых медалей чемпионата, ни в одной стадии плей-офф не обладая преимуществом своей площадки. Причем все три стадии «Азовмаш» начинал с наскоку – стартовой победой на выезде. Дальше в качестве тонизирующего отдыха шло поражение – и мощный хлопок перед родными трибунами. Эффектно, не правда ли? Лишь с «Будивельником» пришлось перевести серию в заключительную стадию. Так и соперник же был не из простых.



Как мы уже заметили выше, «строителей» удалось одолеть за счет командной игры. Рецепт успеха затем выдал Александр Скутельник: «Отступать было некуда, а победить очень хотелось. К концу сезона «строители» просто подустали, и не только физически, но и психологически. Получилось, что лишь эль-Амин стал проблемой. На задаче закрыть этого игрока мы и сосредоточились. А так, по игрокам, я считаю, у нас подбор сильнее. Хотя обыграли «Будивельник» мы именно за счет большого желания».



Не скроем, «строители» вполне могли справиться с соперником еще задолго до пятого матча, если бы показывали игру, соответствующую своему потенциалу, не эпизодически. Заслуга Завалина и Ко не в том, что к плей-офф разыгрался Фред Хаус, которого до этого не ругал только ленивый. И не в том, что угадали с приобретением Александера и Карри. Даже не в том, что нашли правильную стратегию борьбы с киевлянами в виде, например, зонной защиты. А в том, что ни разу не позволили себе усомниться в собственном превосходстве, даже тогда когда могло показаться, что «строители» поплыли, и победа никуда не уйдет (слишком часто «Будивельник» за такое наказывал соперников). Проблемы столичного клуба а-ля нехватка «больших» с серьезным отношением к делу и разрывание Дроздова между опекой Хауса и помощью Анисимову – это проблемы самого «Будивельника». «Азовмаш» же гнул свою линию. Сколь соперник был самоуверен, столь мариупольцы были уверены в себе – и эта уверенность передалась даже Максиму Ившину, ставшему едва ли не «джокером» Сергея Завалина. 3:2 – «Азовмаш» пятый раз подряд и седьмой в истории становится чемпионом Украины.



Что с ними будет дальше? Вопрос риторический, поскольку многое будет зависеть не только от материального положения клуба. «Азовмаш» официально лишен права подписывать новичков с неукраинским паспортом. Этот удар сложно смягчить даже переподписанием нынешних легионеров, поскольку их надо усиливать украинцами, а лучших из них уже приметили себе более мощные клубы, которым не надо выплачивать штрафы в FIBA. С 5 мая мариупольцы лишены права участия в международных соревнованиях – а это значит, что чемпионство может не успеть принести дивидендов в виде выбора еврокубка для участия в нем. Исходя из этого, сложно понять под какие задачи и каким образом будет комплектоваться состав. Но, в любом случае, это задачи будущего, а в нынешнем времени мы имеем нового-старого чемпиона. Dixi.



Лауреат сезона

Лучший защитник: Рамел Карри (США)



