Анатолий Гаврилов: «В Иране хорошо знают братьев Кличко. Но они там не «народные герои»

50-летний виннитчанин Анатолий Гаврилов уже около года - с июля 2009 года - тренирует молодежную (16-17 лет) национальную сборную Ирана по боксу, и очень успешно. Его команда впервые за всю историю вошла в тройку сильнейших в Азии. Спортивный специалист с женой и ребенком на несколько дней прилетел домой, чтобы повидать родных и близких. И согласился рассказать о своем житье-бытье и работе в «экзотической» стране «СПОРТглавреду»…

Анатолий, что побудило вас к переезду в Тегеран?



– У меня 25 лет тренерского стажа. При этом зарплата тренера в Виннице – 1200–1300 гривен. После ухода моих лучших воспитанников, сборников Украины, в профессионалы мне предложили набрать 4 группы начальной подготовки. В каждой группе ¬минимум по 16 учащихся возрастом от 10 до 11лет. Меня поразило, что уже 13-летнего перспективного ребенка с весом в 100 кг я не могу записать в журнал. А может быть, это будущий Кличко? Как можно жить и работать в таких условиях, показывать высокие результаты на тренерском поприще?! Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить молодежную национальную сборную Ирана, я без раздумий согласился.



Чего вы достигли со своими иранскими воспитанниками?



Команда, которую я принял, была очень слабой. Практически группа начальной подготовки. Я провел с ребятами 15 сборов (ранее они их вообще не проходили!), после чего уровень их значительно вырос. На международном турнире в Сербии сразу 5 моих воспитанников попали в финал, где уступили россиянам, а еще один завоевал «бронзу». На другом международном турнире в Хмельницком, на котором победителю присваивалось звание мастера спорта Украины, трое иранцев стали чемпионами, один ¬– призером. Эти соревнования стали хорошей подготовкой к чемпионату Азии.

Средства на поездку, к примеру, в Хмельницкий выделялись?



Поездки на турниры за счет родителей, как это часто бывает в Украине, в Иране не практикуются. Все необходимые средства сборной выделяет Федерация бокса и Олимпийский комитет. Там спортивные достижения имеют под собой прочную государственную основу.



В Хмельницком не удивились, когда вы высадили свой иранский «десант»?



Все были в шоке, ведь еще до турнира было запланировано, кто должен выполнить звание мастера спорта, а мы смешали им все карты. Иранцев сразу же поставили на предполагаемых мастеров, но фавориты (призеры чемпионатов Европы, первые номера сборной Украины), неожиданно повылетали в стартовых поединках.



Ваша сборная выступала в других странах СНГ?



Мы побывали также на турнире в Баку. Но выступили похуже. Там хозяева выставили 4 сильных состава, и пройти их не удалось, все наши ребята попали под первых номеров азербайджанской сборной.



В чемпионате Азии были завоеваны медали?



В марте этого года прошел чемпионат Азии по боксу среди молодежи. В нем приняли участие сборные 20 стран. Ранее Иран занимал в таких соревнованиях командное место не выше восьмого. А под моим руководством впервые за всю историю вошел в тройку сильнейших, отстав лишь от Казахстана и Индии. Позади нас остались Узбекистан, Китай, Япония, Корея и другие сильные сборные. Перед мной также была поставлена задача – медали в личном зачете. И сразу 8 моих воспитанников стали призерами, среди них 2 – чемпиона.

В чемпионате мира ваши ребята также показали класс?



Чемпионат мира прошел в мае этого года. Среди 9 наших представителей 2 – попали в четвертьфинал. И одного их них планируют взять на молодежную Олимпиаду, которая пройдет в августе этого года в Сингапуре. Сборная Ирана дебютировала на чемпионате мира, но выступила успешнее опытных белорусов, казахов… Никто не ожидал от нас такого.



Кто вас пригласит на работу в Иран?



Олимпийский комитет этой страны. Контракт был подписан на полгода, до итогов чемпионата Азии. После успешного выступления на этом соревнования контракт был продлен до декабря 2010 года.

За медали вам дали премиальные, или все ограничилось только зарплатой?



В контракте были оговорены премиальные за каждую медаль.



Сравните уровень развития бокса в Иране и Украине…



В Иране соревнуются бокс-клубы, выступающие в нескольких лигах. Причем в команду можно брать легионеров из других городов. По такой системе у нас раньше проходил клубный чемпионат Украины. В то же время в Иране нет стройной системы подготовки юношей и молодежи по возрастным категориям. На тренировки принимают желающих любого возраста. Неудивительно, что молодежная сборная, которую я принял, была очень слабой.

Мужская сборная Ирана также слаба?



Там есть неплохие ребята, но они все – возрастные, средний возраст 27-28 лет. При этом они все с характером и целеустремленные, как и все иранские боксеры. У них намного больше желания тренироваться, выходить в ринг и побеждать, чем у украинцев. Даже после проигрышей кубинцам – чемпионам мира, они плачут и извиняются перед тренерами.

Хорошую материальную поддержку в Тегеране имеет только спорт высших достижений?



Пожалуй, массовый спорт в Украине все же лучше финансируется. Простые иранские боксеры мечтают попасть в сборную страны, чтобы выехать за рубеж и посмотреть, как там живут.



Расскажите о своей жизни в Тегеране.



В столице Ирана живут 16 миллионов человек. Уровень жизни – похуже, чем в Украине. В основном люди живут довольно скромно, хотя, конечно же, есть и богатые люди, но они стараются этого не показывать. К примеру, президент Федерации бокса Ирана, вице-премьер-министр страны, ездит на авто за 20-30 тысяч долларов. Женщины не ходят в парандже, но носят длинный платок на голове.



Спиртное в Тегеране пьют?



Алкоголь и даже пиво в Иране запрещены, купить их негде. Разве что контрабандный товар, но за операции с ним могут посадить. Курить разрешено, но на улицах практически нет курящих на ходу людей. Поэтому иранцы – здоровая нация, они много внимания уделяют спорту. Может быть, из-за того, что молодежи негде «оторваться» – в дискотеках, клубах также нет спиртного. Поэтому иранские спортсмены показывают высокие результаты. Особенно – в борьбе, тяжелой атлетике, тхэквондо. Немало внимания уделяется инваспорту, ведь после войны с Ираком в стране осталось много инвалидов.



Иран входит в «ось зла», по определению руководства США…



Я не вникаю в политику, мне это не интересно. Главное, что в Иране мне созданы все необходимые условия для работы и жизни.

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Какие?



Я живу на базе олимпийской национальной академии вместе с семьей. Питание очень хорошее, диетическое, круглый год овощи и фрукты. За питание и проживание всей моей семьи платит олимпийский комитет. Тренирую я в зале с тремя рингами, 26 мешками, тренажерами, сауной, джакузи, бассейном.



Ребенок ходит в школу?



Мальчик должен учиться во втором классе. Но с ним самостоятельно занимается жена, получая учебную программу по Интернету. Вся необходимая учебная литература у нас есть.



Как иранцы относятся к украинцам?



Относятся очень хорошо, и с россиянами не путают. Братьев Кличко в Иране знают очень хорошо, хоть они там и не народные герои. Такого уважения к спортсменам и тренерам, как в Азии, в Украине я не чувствую. Для иранцев старший, наставник, тренер – это святое.



Назовите своих лучших воспитанников во время работы в Украине.



Трое моих воспитанники были членами сборной Украины. Виктор Черноус сейчас боксирует в профессионалах в Австралии. Дмитрий Кучер – в киевском клубе «Элит бокс промоушн». Сергей Карпенко выступает за профессиональный клуб в Калифорнии (США). Владимир Боровский был чемпионом мира по версии ПАБА. Все они получили хорошую базу на любительском ринге.



Как относитесь к тому, что ваши звезды уехали за рубеж?



Я очень рад за них, ведь в Украине у них не было особых перспектив. В том числе и из-за моих конфликтов с руководством федерации бокса. Моих сильнейших ребят-любителей не приглашали ни на сборы, ни на турниры. Поэтому я рад, что они перешли в профессионалы.



В чем причина вашего конфликта с руководством федерации?



Примерно два года назад я повез на турнир в Минск своих боксеров за свои деньги, в свой отпуск, но при этом не поставив в известность федерацию бокса Украины. Из-за этого и было принято странное решение дисквалифицировать меня и моих боксеров. Моих ребят перестали допускать на турниры сильнейших. Ведущие винницкие тренеры (по разным видам спорта, не только боксу) были возмущены: почему человека наказывают за то, за что нужно поощрять?! Если он вместо того, чтобы отдыхать с семьей во время отпуска, везет учеников на турнир – это разве преступление?



За границу наши ведущие тренера уезжают из-за того, что им создают невыносимые условия в Украине или же по финансовым причинам?



Безусловно, основная причина переездов – финансовая.



В будущем планируете вернуться в Винницу или в другой город Украины?



Если будет вариант работы тренером в любой другой стране – я соглашусь. В Украине я не вижу перспектив для себя.



Каковы болельщики в Иране?



В Загидане, вблизи границы с Пакистаном и Афганистаном, в начале этого года проходили Олимпийские игры Ирана. Публика очень интересная – мужчины в длинных шароварах замотаны в платки, видны одни глаза, все сидят на корточках. Для болельщиков – отдельный вход, для спортсменов – другой. Нас охраняли военные, ведь местные болельщики - очень горячие. Чуть что не то – начинают бешено орать, бегут к рингу, но охрана держит ситуацию под контролем.



Как вы общаетесь со своими подопечными?



Я выучил на фарси все, что касается бокса, жена – все, что касается питания и других бытовых вопросов. Поэтому тренировку я провожу без особых проблем. Помогает общаться и знание английского. Ведь я ранее работал в Лондоне.



Расскажите об этом...



В 2006 году я работал в Лондонском частном клубе бокса, втором по значимости в столице Англии, после клуба «Пикоп», где занимались Леннокс Льюис и другие суперзвезды. Там вместе тренировались и профессионалы, и любители. Работать было непросто, так как иностранных тренеров почти не было. Я занимался со своими винницкими учениками Задачиным и Карпенко, а также англичанами, французами, россиянами.



Знаю, что вы частенько общались с Костей Цзю...



Я тогда тренировал сборную клуба «Звезды Украины». Мы провели серию матчевых встреч на Дальнем Востоке. В Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск был приглашен Костя Цзю. Он немало общался с нашими ребятами. И выделил моего воспитанника Виктора Черноуса, пригласив его в Австралию. Тот полетел туда на матчевую встречу, и остался жить. Сейчас Черноус имеет два чемпионского пояса местного штата.

Бокс в Иране имеет давние традиции?



Этот вид спорта был запрещен после Исламской революции, вместе с шахматами и фехтованием. За занятия боксом долгое время даже сажали в тюрьму. Наш вид спорта в Иране начали активно возрождать примерно 15 лет назад.



