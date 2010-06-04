Киевский «Арсенал» одерживает победу 9:0 (фото)

4 июня 2010, 15:26

Правда, на этот раз соперниками столичных «канониров» были не «коллеги» по Премьер-лиге, а сборная журналистов и болельщиков.

В преддверии Дня журналиста киевский «Арсенал» остался верен своей традиции – на  базе в Счастливом устроил праздник представителям СМИ. Главным же «номером программы» здесь стал матч между «канонирами» и командой «Медиа», сформированной из  журналистов и болельщиков.
Первые минуты игры игроки «Медиа» выглядели несколько скованно – сказался психологический фактор. Ведь на поле «Арсенал» вышел своим сильнейшим составом. От одних имен дух захватывал – Максим Шацких, Ролан Гусев, Андрей Воробей, Артем Старгородский и др.
Тем не менее, «медийцам» удалось справиться с нервами и показать весьма достойную – для любителей – игру. За время матча они провели ряд неплохих атак, две из которых могли закончиться взятием ворот – мяч в обоих случаях угодил в штангу.
Но, конечно, класс есть класс. Основа «Арсенала» забила шесть мячей в первом тайме, а во втором вышедшие на поле молодые игроки «добавили» еще три. В итоге,  9:0 в пользу хозяев.
А затем соперники померялись силами в пробитии пенальти – по пять с каждой стороны. «Канониры» били без промаха. Команда «Медиа» уступила 5:3.
После основной части программы состоялось награждение лучших игроков матча. В составе журналистов замечательные футбольные мячи, а также иную атрибутику получили капитан команды Юрий Маслак (ТРК «Киев»), журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Варчак,  корреспондент журнала «Футбол» Валерий Пригорицкий и представитель сайта «ua-football» Сергей Сытник.
Заместитель мэра Киева Виталий Журавский от имени городского головы поздравил команду и сообщи радостную новость – город выделяет землю под строительство нового стадиона ФК «Арсенал». К слову, не оставили без награды и президента ФК «Арсенал» Вадима Рабиновича. Заместитель городского головы вручил ему «Знак почета».  
По завершении награждений настал черед «вопросов-ответов». Вступление сделал сам   Вадим Рабинович:

- Недавно я был на встрече с Леонидом Черновецким. Он нам официально предложил участки для строительства стадиона. Мы в свою очередь подали официальную заявку. Если все будет в порядке, то в ближайшее время можем получить площадку под строительство. Это для меня самое главное.

Где приблизительно вам выделяют участки под стадион?

Если скажем об этом, то сглазим. Могу только сообщить, что рассматривается три места. Очень хорошие. Неподалеку от метро.

Скоро состоятся очередные сборы президентов клубов Премьер-лиги? О чем там пойдет речь, можете намекнуть?

За других не скажу, а вот у меня есть ряд вопросов по регламенту. Приняты абсолютно безумные постановления. Например, что каждый стадион должен оборудовать 500 мест с компьютерами, а это возможно только на семи стадионах. Это все понимают. Ну и еще ряд других вопросов…
Следующим «объектом» для вопросов стал главный тренер «Арсенала» Юрий Бакалов…

Не так давно вы говорили о заинтересованности команды в определенном игроке…

Пока контракт не подписан, нет смысла называть фамилии. Могу сказать, что действительно ведутся переговоры с рядом футболистов. Есть и такие, которые всем  хорошо знакомы. Но пока ничего конкретного сказать не могу. Естественно, в нашей команде будут новые имена. Но их будет немного. У нас хороший состав, который необходимо лишь несколько укрепить, чтобы повысить конкуренцию. Для количества мы брать футболистов не будем. Нам важны игровые, психологические и человеческие качества.

С уходом Воробея рассматривается ли кто-то на усиление линии атаки?

Да. И не только. Уход Воробея, безусловно, потеря для клуба. Думаю, он не самые плохие годы провел в «Арсенале», забил 100-й гол в чемпионате. Мы можем только пожелать ему успехов.

Определились со спаррингами?

Мы работаем в своем режиме, а спарринги будут немного позже, когда команда будет функционально готова. Сейчас контрольные матчи нам не нужны.

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