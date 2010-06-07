Олег Саленко: «Думаю, Месси забьет шесть мячей и станет лучшим бомбардиром ЧМ»

7 июня 2010, 16:09

Накануне чемпионата мира по футболу свои прогнозы на мундиаль сделали Олег Блохин и Олег Саленко.

Официальный спонсор чемпионата мира FIFA 2010 компания Castrol представила прогноз Castrol Predictor. Согласно выводам аналитиков компании выглядит таким образом… Наибольшие шансы на победу в мировом первенстве имеют Бразилия (23,4%), Испания (17%), Англия (10,3%), Нидерланды (9,8%) и Аргентина (7,5%). Сборная Италии, которая является действующим чемпионом мира, занимает седьмое место в числе претендентов на самый престижный футбольный трофей. Ее шансы эксперты Castrol оценивают в 3,7%.

Тема прогнозов была приоритетной на сегодняшней встрече СМИ с легендами отечественного и мирового футбола.

Но прежде собравшихся «разогрел» директор «Кастрол Украина» Юрий Павленко:

- После успеха Castrol Index на Евро-2008 мы не остановились на достигнутом и расширили линейку аналитических футбольных продуктов. Запущен рейтинг Castrol Rankings, который включает в себя все клубы и всех игроков пяти ведущих футбольных лиг. До начала чемпионата мира-2010 мы следили не только за отборочными матчами, но и за национальными первенствами Англии, Испании, Италии, Франции, Германии, а также Лигой чемпионов и Лигой Европы. На предстоящем турнире в ЮАР будем использовать Castrol Index для оценки результативности команд и отдельных игроков, а также новый аналитический продукт Castrol Predictor, который позволяет оценить шансы команд на прохождение каждого этапа чемпионата и на получение самого престижного футбольного трофея.  

Своим мнением о футбольной статистике и многом другом делится экс-наставник сборной Украины Олег Блохин и лучший бомбардир ЧМ-1994 года Олег Саленко.

{1-} Блохин. - Статистика – вещь очень нужная и интересная. Не только для болельщиков, но и для футбольных специалистов. Но что касается моего личного мнения, то я не считаю Бразилию безусловным фаворитом предстоящего чемпионата мира. Как бывает всегода и везде, результаты корректируются многими условиями, в том числе и случайным фактором. Допустим, если смотреть на подбор игроков, то Аргентина здесь – один из лидеров.

Кроме того, как показывает футбольная история, сборная, не особо производящая впечатление до начала турнира, в процессе борьбы в группе набирает обороты и претендует на самые высокие места.

Что касается меня, то я ставлю на Испанию. Но это, конечно, не означает, что она выиграет.

{2-} Саленко. – Статистика есть статистика. Каждый раз перед турнирами называют фаворитов. Но, как это обычно бывает, в дело вмешиваются разного рода обстоятельства. Я же буду болеть за Испанию.

Но может «выстрелить» и команда, которая далека от группы фаворитов. Такое уже бывало…      

Блохин. - Конечно, все бывает. Вспомним выигравшую европейское первенство Грецию. Ну кто на нее ставил?.. Почти никто. Тем не менее, выиграли. Дело в том, что фаворитам подчас приходится труднее в том плане, что над ними давлеет груз ответственности, от них ожидают только победы. Таким командам достаточно тяжело приходится психологически.

Саленко. - Что касается, к примеру, Аргентины, то здесь может быть все, что угодно. Марадона - такой непредсказуемый человек!.. Не стоит сбрасывать со щитов ту же Германию. Да и «новички» вполне могут показать себя. Уверен в одном – неожиданности на чемпионате будут.  

Кстати, ваша оценка команд-претендентов?  

Блохин. - Здесь я, пожалуй, остановлюсь на двух команда, которые для меня сейчас вообще – загадка. Греция совершенно не поменяла состав. Притока свежей крови – никакого. Италия тоже играет в какой-то непонятный для меня футбол.

Что вы можете сказать по игрокам сборных? Кто из них может претендовать на звание лучшего бомбардира чемпионата?

Блохин. - Честно, говоря, я возлагал надежды на Дрогба. Он вполне мог бы «выстрелить». Но сломал руку. Безусловно, Месси, тот же Руни. Не забудем, конечно, Криштиана Роналду. Вообще, о Португалии нельзя забывать.

Что можно сказать по подбору игроков?.. Знаете, тут есть две проблемы. Одна из них, как у сборной Украины, когда игроков не хватает. А вторая, как у сборной Аргентины – перебор классных игроков. Тут стоит проблема выбора. Какими принципами руководствуется Марадона при подборе в сборную – сказать сложно. Он, безусловно, выдающийся футболист, но тренером же он никогда и нигде не работал.

Саленко.Я назвал бы Месси, Торреса. Может быть, Руни. Кто-то из новых вполне может вступить в борьбу бомбардиров. Если, все же, сделать прогноз, то мой будет таков… Думаю, Месси забьет шесть мячей и станет лучшим бомбардиром.

Почему-то мало говорят об африканских командах. А стоило бы. Во-первых, хотя бы потому, что мундиаль проводит Африка. А во-вторых, представители стран этого континента не раз «выстреливали», доставляя много неприятностей мировым грандам…

Блохин. - Дело в том, что несмотря на все это, выбор у африканских стран невелик. Да, когда-то «выстрелили» Камерун, Тунис. Но, думаю, на этот раз никто не «выстрелит». Нервы кому-то попортить могут. Но чемпионат не выиграют.

Саленко.Если одна из африканских команд будет вначале играть успешно, то, вероятно, ее будут «тащить». Но до определенного этапа. Но чтобы она претендовала на чемпионство – нет.

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