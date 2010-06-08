Юрий Тростенюк: «Один час спал, двадцать три – бежал. И так десять суток подряд!»

В Нью-Йорке прошли всемирные ультрамарафонские забеги на 10 и 6 километров. Соревновалось более 100 участников с разных стран и континентов, включая Австралию. Хорошо показали себя европейцы – в частности, немцы, братья-славяне (чехи, словаки).

В сложнейшем десятидневном забеге, в котором соревновались более 40 спортсменов, отличились украинцы. Они заняли первые 5 мест!

Винничанин Юрий Тростенюк – первое место, а его земляки Игорь Мудрик и Владимир Глущук – соответственно второе и четвертое. В пятерку сильнейших вошли также представители Киева и Бердянска. Чем можно пояснить такие крупные успехи украинских ультрамарафонцев и как тренируются наши спортсмены-экстремалы, «СПОРТглавреду» рассказывают 46-летний Юрий Тростенюк и 37-летний Игорь Мудрик.

Юрий, почему нашим ультрамарафонцам на сегодня нет равных в мире?



Побеждаем мы за счет большой силы духа, упорства, настойчивости, воли к победе. Украинцы в этом году действительно всех удивили. Причем к победе мы шли в сложнейших климатических условиях: во время забега четверо суток лил дождь, поэтому бежать было очень сложно. Никогда ранее на ультрамарафонских забегах не было такого длительного периода непогоды.



Было желание бросить все и сойти с дистанции?



Никто из участников забега на 10 суток, (в отличии от участников шестидневного забега, несколько из которых выбыли во время сильных дождей) не сошел с дистанции. Для меня очень важно было свое внутреннее состояние во время бега: чувство любви к окружающим и вообще всем людям на Земле.



Каким образом расставляли бегунов по занятым местам?



За 10 суток нужно было пробежать большее расстояние. Я преодолел 697 миль (1111 км), а Игорь Мудрик – 660 миль (1050 км).



Как в вашем возрасте можно вообще бегать столько суток?!



Я уже около 15 лет занимаюсь бегом на длинные дистанции: марафон, суточный забег и т.д. Такие соревнования проходят и в Украине, и даже в моем родном городе. К примеру, вскоре в Виннице (26-28 июня) пройдет двухсуточный забег. А в Киеве проводится суточный забег.



В США вы были самым старшим участником?



Самому старшему бегуну было 74 года. Средний возраст участников составлял примерно 30 лет. А вообще в забегах на сверхдлинные дистанции молодость не особенно влияет на итоговый результат.



В Нью-Йорке вы бежали впервые?



Вместе с Игорем Мудриком мы уже 4 раза принимали участие в 6- и 10- суточных забегах в Нью-Йорке.



Какой тактики вы сейчас придерживались?



Старался минимум времени тратить на сон. Я уже имел опыт участия в таких длительных забегах и понимал, что свою скорость увеличить будет сложно. Поэтому спал 1-1,5 (максимум 2) часа в сутки, а все остальное время находился в движении.



В Нью-Йорке были неожиданные результаты?



На таких соревнованиях нет случайных людей. Все участники – хорошо подготовленные, опытные спортсмены.



Расходы на перелет в США вам оплачивают?



За все платим мы сами. Перелет туда и назад и стартовый взнос – все это обходится в сумму чуть больше тысячи долларов.



Призы хорошие?



Чисто символические. Ценных призов нет. Забеги в Нью-Йорке – не коммерческие соревнования. В Виннице меня и Игоря Мудрика наградили в числе лучших спортсменов квартала грамотами и небольшой, можно даже сказать, символической денежной премией.



Кем вы работаете?



Я частный предприниматель, занимаюсь системами отопления.



До начала занятий марафонским бегом Вы увлекались другими видами спорта?



Практически нет. Когда я служил в армии, для меня был проблемой даже 6-километровый кросс. Еще до начала своих марафонских занятий, я увлекся моржеванием, а в качестве дополнительного упражнения бегал. Все время увеличивал дистанцию и потом перешел на марафон. Как-то раз услышал, что моя землячка – винничанка Наталья Глущук – на многодневном забеге в Нью-Йорке заняла первое место. Это и вдохновило меня на занятия ультрамарафоном. Сначала было тяжело, но потом втянулся.



Игорь, какие у вас ранее были достижения в ультрамарафоне?



Я четыре раза участвовал во всемирных забегах в Нью-Йорке. Вот уже 3 года подряд занимаю второе место в этих соревнованиях.



Не удивились, что вас опередил значительно более возрастной земляк?



Для меня было не так уж важно стать именно победителем. Кроме того, мы Юрой друзья, хорошо знаем и поддерживаем друг друга. Главным мотивом для всех участников была не победа – об этом думаешь лишь на старте, а во время многодневного бега эта мысль нивелируется. Основной мотив – добежать до финиша и таким образом победить себя. То есть ты соревнуешься не с другими участниками, а с самим собой. Как только начинаешь думать о первом месте, сразу хочется идти в палатку и отдыхать.



Как вы готовились к забегу в Нью-Йорке?



Я не мог подготовке уделить много времени, но старался по несколько часов тренироваться на выходных.



Много людей в Украине занимаются ультрамарафоном?



На чемпионат Украины по двухсуточному бегу, который будет проходить в Виннице, мы пока получили около 20 заявок. Планируется, что участников будет около полусотни.



Как питались во время забега?



Организаторы в Нью-Йорке предоставляли участникам все необходимое: еду, медицинское обслуживание, массаж. Питаться можно было хоть на каждом круге – ведь там всегда было горячая еда (5 раз в сутки!), фрукты и т.д. Питание очень вкусное, но нужно быть осторожным – если все подряд есть, с желудком будут проблемы.



Спали в палатках?



Возле места забега был оборудован палаточный городок. Были общие палатки, но разрешалось ставить и свою. Я спал в сутки 4-¬6 часов.

В Нью-Йорке бегали по кругу?



Да. Длина круга – 1 миля (1600 метров). Бежали мы в парке «Флеш Медоус», возле озера.



Местные жители не удивлялись тому, что люди бесконечно бегали?



Американцы давно привыкли к таким акциям, поэтому они равнодушно наблюдали за нашим бегом. Эмоционально реагировали только россияне: расспрашивали, поддерживали, болели за нас.



В ультрамарафоне бегают трусцой?



Движение медленное, около 7 км/час. Но это особый стиль бега. Главная задача – избежать всяческих травм и двигаться очень экономично.



С чем можно сравнить ультрамарафон?



Мне очень нравится сравнение с альпинизмом. Также, как и мы, участники альпинисткой экспедиции не соревнуются между собой, а стараются доказать что-то лишь себе самому. Победой у скалолазов является уже то, что ты дошел до вершины.



Какими видами спорта вы занимались ранее?



Спортивным туризмом. Ультрамарафон – это скорее не спорт, а стиль жизни. Хотя он официально входит в число неолимпийских видов спорта.



