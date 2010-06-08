Юрий Тростенюк: «Один час спал, двадцать три – бежал. И так десять суток подряд!»

8 июня 2010, 10:36

На десятидневном забеге в Нью-Йорке украинские спортсмены заняли первые пять мест.

В Нью-Йорке прошли всемирные ультрамарафонские забеги на 10 и 6 километров. Соревновалось более 100 участников с разных стран и континентов, включая Австралию. Хорошо показали себя европейцы – в частности, немцы, братья-славяне (чехи, словаки).    
В сложнейшем десятидневном забеге, в котором соревновались более 40 спортсменов, отличились украинцы. Они заняли первые 5 мест!
Винничанин Юрий Тростенюк – первое место, а его земляки Игорь Мудрик и Владимир Глущук – соответственно второе и четвертое. В пятерку сильнейших вошли также представители Киева и Бердянска. Чем можно пояснить такие крупные успехи украинских ультрамарафонцев и как тренируются наши спортсмены-экстремалы, «СПОРТглавреду» рассказывают 46-летний Юрий Тростенюк и 37-летний Игорь Мудрик.
Юрий, почему нашим ультрамарафонцам на сегодня нет равных в мире?

Побеждаем мы за счет большой силы духа, упорства, настойчивости, воли к победе. Украинцы в этом году действительно всех удивили. Причем к победе мы шли в сложнейших климатических условиях: во время забега четверо суток лил дождь, поэтому бежать было очень сложно. Никогда ранее на ультрамарафонских забегах не было такого длительного периода непогоды.  

Было желание бросить все и сойти с дистанции?

Никто из участников забега на 10 суток, (в отличии от участников шестидневного забега, несколько из которых выбыли во время сильных дождей) не сошел с дистанции. Для меня очень важно было свое внутреннее состояние во время бега: чувство любви к окружающим и вообще всем людям на Земле.

Каким образом расставляли бегунов по занятым местам?

За 10 суток нужно было пробежать большее расстояние. Я преодолел 697 миль (1111 км), а Игорь Мудрик – 660 миль (1050 км).  

Как в вашем возрасте можно вообще бегать столько суток?!

Я уже около 15 лет занимаюсь бегом на длинные дистанции: марафон, суточный забег и т.д. Такие соревнования проходят  и в Украине, и даже в моем родном городе. К примеру, вскоре в Виннице (26-28 июня) пройдет двухсуточный забег. А в Киеве проводится суточный забег.  

В США вы были самым старшим участником?

Самому старшему бегуну было 74 года. Средний возраст участников составлял примерно 30 лет. А вообще в забегах на сверхдлинные дистанции молодость не особенно влияет на итоговый результат.

В Нью-Йорке вы бежали впервые?

Вместе с Игорем Мудриком мы уже 4 раза принимали участие в 6- и 10- суточных забегах в Нью-Йорке.

Какой тактики вы сейчас придерживались?

Старался минимум времени тратить на сон. Я уже имел опыт участия в таких длительных забегах и понимал, что свою скорость увеличить будет сложно. Поэтому спал 1-1,5 (максимум 2) часа в сутки, а все остальное время находился в движении.

В Нью-Йорке были неожиданные результаты?

На таких соревнованиях нет случайных людей. Все участники – хорошо подготовленные, опытные спортсмены.  

Расходы на перелет в США вам оплачивают?

За все платим мы сами. Перелет туда и назад и стартовый взнос – все это обходится в сумму чуть больше тысячи долларов.

Призы хорошие?

Чисто символические. Ценных призов нет. Забеги в Нью-Йорке – не коммерческие соревнования. В Виннице меня и Игоря Мудрика наградили в числе лучших спортсменов квартала грамотами и небольшой, можно даже сказать, символической денежной премией.

Кем вы работаете?

Я частный предприниматель, занимаюсь системами отопления.

До начала занятий марафонским бегом Вы увлекались другими видами спорта?

Практически нет. Когда я служил в армии, для меня был проблемой даже 6-километровый кросс. Еще до начала своих марафонских занятий, я увлекся моржеванием, а в качестве дополнительного упражнения бегал. Все время увеличивал дистанцию и потом перешел на марафон. Как-то раз услышал, что моя землячка – винничанка Наталья Глущук – на многодневном забеге в Нью-Йорке заняла первое место. Это и вдохновило меня на занятия ультрамарафоном. Сначала было тяжело, но потом втянулся.

Игорь, какие у вас ранее были достижения в ультрамарафоне?

Я четыре раза участвовал во всемирных забегах в Нью-Йорке. Вот уже 3 года подряд занимаю второе место в этих соревнованиях.  

Не удивились, что вас опередил значительно более возрастной земляк?

Для меня было не так уж важно стать именно победителем. Кроме того, мы Юрой друзья, хорошо знаем и поддерживаем друг друга. Главным мотивом для всех участников была не победа  – об этом думаешь лишь на старте, а во время многодневного бега эта мысль нивелируется. Основной мотив – добежать до финиша и таким образом победить себя. То есть ты соревнуешься не с другими участниками, а с самим  собой. Как только начинаешь думать о первом месте, сразу хочется идти в палатку и отдыхать.    

Как вы готовились к забегу в Нью-Йорке?

Я не мог подготовке уделить много времени, но старался по несколько часов тренироваться на выходных.

Много людей в Украине занимаются ультрамарафоном?

На чемпионат Украины по двухсуточному бегу, который будет проходить в Виннице, мы пока получили около 20 заявок. Планируется, что  участников будет около полусотни.

Как питались во время забега?

Организаторы в Нью-Йорке предоставляли участникам все необходимое: еду, медицинское обслуживание, массаж. Питаться можно было хоть на каждом круге – ведь там всегда было горячая еда (5 раз в сутки!), фрукты и т.д. Питание очень вкусное, но нужно быть осторожным – если все подряд есть, с желудком будут проблемы.  

Спали в палатках?

Возле места забега был оборудован палаточный городок. Были общие палатки, но разрешалось ставить и свою.  Я спал в сутки 4-¬6 часов.
В Нью-Йорке бегали по кругу?

Да. Длина круга – 1 миля (1600 метров). Бежали мы в парке «Флеш Медоус», возле озера.  

Местные жители не удивлялись тому, что люди бесконечно бегали?

Американцы давно привыкли к таким акциям, поэтому они равнодушно наблюдали за нашим бегом. Эмоционально реагировали только россияне: расспрашивали, поддерживали, болели за нас.  

В ультрамарафоне бегают трусцой?

Движение медленное, около 7 км/час. Но это особый стиль бега. Главная задача – избежать всяческих травм и двигаться очень экономично.

С чем можно сравнить ультрамарафон?

Мне очень нравится сравнение с альпинизмом. Также, как и мы, участники альпинисткой экспедиции не соревнуются между собой, а стараются доказать что-то лишь себе самому. Победой у скалолазов является уже то, что ты дошел до вершины.      

Какими видами спорта вы занимались ранее?

Спортивным туризмом. Ультрамарафон – это скорее не спорт, а стиль жизни. Хотя он официально входит в число неолимпийских видов спорта.  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять