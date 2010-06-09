Досрочное чемпионство «Олимпии»

В случае победы над винницкой «Олимпией-Колосом-Секвойей» в шестом – предпоследнем - туре чемпионата Украины по хоккею на траве земляки из «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» имели хотя бы теоретические шансы побороться за золотые медали. В остальных матчах лидеры из города над Бугом легко «разобрались» со своими иногородними соперниками. И винницкое дерби стало настоящим украшением тура.

«Динамовцы» пошли вперед уже с первых минут, желая реабилитироваться за поражения от «Олимпии» в предыдущих турах. Но уже на 15-й минуте сами пропустили. Лучший бомбардир Украины Артем Озерский, находясь в десятке метров от ворот, спиной к ним, полулежа, да еще в борьбе с защитником смог разяще выстрелить. 1:0 в пользу «Олимпии»! Этот гол оказался единственным в матче, несмотря на бесконечные волны атак, катящиеся в обе стороны, и десятки голевых ситуаций. «Динамо» не реализовало около восьми малых штрафных угловых ударов, которые обычно почти в 50 % случаях заканчиваются голом. Но прекрасно играл вратарь чемпионов Украины Ярослав Гордей.

На вопрсы отвечает главный тренер «Олимпии-Колоса-Секвойи» и сборной Украины по хоккею на траве Павел Мазур…

Павел Михайлович, последняя дуэль между «Олимпией» и «Динамо» - сложнейшая во всем чемпионате, не так ли?



Я имею много претензий ко своим игрокам по этому матчу. В первую очередь – по настрою на игру. Даже несмотря на отсутствие спортивной интриги, я всегда требую от своих ребят показывать качественный хоккей. В матче с «Динамо» я выпустил на поле ряд молодых игроков, действиями которых очень недоволен. Опытные лидеры выполняли свою работу, «подносили снаряды», а молодежь транжирила голевые моменты, не брала игру на себя и не занималась обводкой соперников, вместо этого отдавая ненужные передачи.



Преимущество в матче в целом было на стороне «Динамо»?



Голевых моментов «динамовцы», возможно, создали побольше. Ведь я дал своим игрокам установку в перерыве: построить во втором тайме игру на контратаках, отходя назад и действуя из глубины поля. Но класс команды проявляется именно в хорошей реализации моментов. Можно атаковать оба тайма, а можно провести одну разящую контратаку, которая решит судьбу матча.



Артем Озерский забил уникальный гол «Динамо»?!



Такой мяч может забить только Озерский, это – настоящий шедевр.



Кроме «Динамо», другие команды оказали «Олимпии» хоть какое-то сопротивление?



В других играх тура никто не оказал нам реального сопротивления. Может быть, поэтому игра с «Динамо» оказалась для нас такой непростой. Для меня, как для тренера национальной сборной, уровень нашего внутреннего чемпионата является самой большой «головной болью».



Лучшим в матче с «Динамо» был вратарь Ярослав Гордей?



Я могу выделить двух своих игроков – Ярослава Гордея и переднего защитника Руслана Пашковского.



В матчах последнего тура на поле выйдет основной состав?



Естественно. Проблема лишь в том, что у нас много травмированных игроков: курс лечения проходит Андреев, восстанавливается Будяк. Кроме того, Мороз вышел на поле с «Динамо» нездоровым, «через не могу» – в недавних матчах с россиянами он потянул заднюю поверхность бедра.



Последний тур чемпионата Украины не «за горами»…



Он пройдет 16-20 июня, вновь в Виннице. С «Динамо» мы вновь играем 20-го июня, после чего состоится закрытие чемпионата.



Обращаемся к вице-президенту «Динамо-ШВСМ-ВГПУ» Виктору Костюкевичу.

Виктор Митрофанович, «Динамо» создало массу голевых моментов, но ни одного из них не реализовало. Как это можно пояснить?



Во во-первых, в «Динамо» нет такого классного бомбардира, как игрок «Олимпии» Артем Озерский. Он имел в первом тайме лишь один полумомент, но сумел его реализовать. Этот удар все же должен был брать вратарь высокого уровня, каким является наш голкипер Юрий Перепелица. Во-вторых, нам не удалось забить из-за блестящей игры вратаря «Олимпии» Ярослава Гордея. В третьих, много зависит и от психологии. «Динамо» перед этим проиграло «Олимпии» 5 или 6 игр подряд. В прошлом году в финале Кубка страны мы выигрывали у подопечных Павла Мазура с преимуществом в 2 мяча, но все равно уступили, не выдержав напряжения.



«Динамо» недавно неудачно выступило в Кубке европейских чемпионов «Челленджер-1» (третьей по значимости группе), заняв 7-е место из 8-и команд и опустившись в группу «Челленджер-2». Почему?



Как и в последнем матче с «Олимпией», там нас подвела плохая реализация штрафных угловых ударов. Кроме того, большинство европейских команд сейчас выровнялось в классе. В тех матчах еврокубка, где мы были явными фаворитами, «Динамо» победило, в остальных – уступило.



«Золото» чемпионата «Динамо» уже не выиграет. Собираетесь дать бой «Олимпии» в Кубке страны?



Кубковое соревнование пройдет осенью, и пока рано про него думать.



– Еще 3 года назад «динамовцы» регулярно побеждали «олимпийцев», а в последнее время давненько не отбирали у них очков…



Это – объективная реальность. В Виннице функционирует СДЮШОР «Олимпия» по хоккею на траве, в которой занимаются около 400 детей. Их готовят в качестве резерва игрокам мужской «Олимпии-Колосу-Секвойе». У «Динамо» такой смены нет. Мы можем лишь взять в свою команду молодого винницкого игрока, который не подходит Павлу Мазуру. Так, к примеру, мы включили недавно в состав Герасименко. Если бы при существующей ныне ситуации «Динамо» стало бы чемпионом, а «Олимпия» - серебряным призером, можно было бы ставить вопрос о целесообразности пребывания на своих должностях Павла Мазура и директора СДЮШОР «Олимпия» Федора Новика. Ныне «Олимпия» – команда, на которую работает вся специализированная школа, лучшие хоккейные тренеры Украины. Поэтому сегодняшние результаты являются закономерностью.



Слово берет вице-президент Всеукраинской федерации хоккея на траве Федор Новик…

Федор Петрович, чемпионат Украины близится к завершению. Подведите его основные итоги.



К сожалению, уровень чемпионата Украины в этом году не вырос. Он отстает от уровня первенств Германии, Испании, Англии, Польши … Поэтому и сборной Украины, и нашим сильнейшим клубным командам нужно почаще встречаться с коллективами ведущих хоккейных стран, ведь во внутреннем чемпионате мало действительно сильных оппонентов ведущим клубам. Ныне в чемпионате Украины за «золото» борются лишь 2 винницкие команды, за «бронзу» соперничают коллективы Черкасс и Кривого Рога. Аналогичная борьба ведется за 5-е и 7-е места. То есть уровень команд сильно разнится.



В матче шестого тура «Динамо-ШВСМ–ВГПУ» выглядело не хуже «Олимпии-Колоса-Секвойи»…



Игра была равной. И, пожалуй, у «Динамо» было больше шансов у чужих ворот. Возможно, из-за того, что фактически уже независимо от результата этой игры «Олимпия» обеспечила себе победу в чемпионате Украины. Поэтому тренер коллектива Павел Мазур на поле одновременно выпускал по 5-6 молодых игроков.



К чему сейчас готовится сборная Украины, составленная из игроков «Олимпии» и «Динамо»?



К чемпионату Европы в группе «Трофи», который пройдет в 2011 году в Виннице. Подготовка к этому соревнованию ведется в соответствии с нашими финансовыми возможностями. К сожалению, профильное Министерство не выделяет необходимые средства для подготовки сборной команды и участия в международных турнирах. Поэтому большую роль в подготовке сборной, учитывая, что 90 % состава – виннитчане, играют наши городские и областные власти, а также спонсоры.



