ЧМ-2010. Претенденты в новые «звезды»

Хотя стоит отметить, что за последнее время благодаря «мундиалю» зажглось не так уж и много звезд на мировой карте футбола. Это не означает, что талантливых игроков стало меньше, просто в наши дни информационные технологии развиты на столько, что утаить, хоть маломальскую звездочку от глаз всезнающих журналистов и селекционеров очень сложно. И все-таки существует определенный перечень футболистов, для которых нынешний чемпионат может стать настоящим прорывом на пути к верхней ступеньке в карьере. Это не рейтинг возможных открытий чемпионата мира, а скорее перечень молодых звезд которые способный загореться еще ярче. Остановимся на футболистах не старше 23 лет и, расставив по порядку, поговорим о каждом отдельно.



10 место:



Андре Айю ( родился 17.12.1989), нападающий\\\\полузащитник сборной Ганы, выступает за клуб Олимпик (Марсель)



Известен не только родством с легендарным в прошлом футболистом сборной Ганы Абеди Пеле (Андре приходится ему сыном), но и интересом со стороны Арсена Венгера, а также, что самое главное, большим талантом. Играет на позиции форварда, либо левого вингера, обладает хорошими скоростными качествами и поставленным ударом с левой ноги. Успешно выступил на последнем кубке Африканских наций, именно его гол вывел сборную Ганы в 1\\\\4 финала. Карьера на клубном уровне складывается для Андре пока не столь успешно, он, как и многие африканцы склонен к нестабильности и по этому, пока не может закрепиться в основе своего нынешнего клуба. Но думается, Айю полон сил и желания уже через несколько дней доказать, что природа далеко не всегда «отдыхает» на детях великих родителей.



9 место:



Николя Н\\\'Кулу (родился 20.03.1990), защитник сборной Камеруна, выступает за клуб Монако.



Считается одним из самых перспективных центральных защитников чемпионата Франции. Молодой футболист имеет за своими плечами уже полсотни матчей во французском первенстве и нешуточный интерес со стороны клубов более привлекательных, чем Монако. Как и многие африканские футболисты отличается пластичностью хорошей физической выносливостью, к минусам можно отнести огрехи в тактической подготовке, но если сделать поправку на возраст парня (ему всего 20 лет), то это, скорее всего не минус, а всего, лишь неопытность, которая пройдет со временем. На чемпионате мира Николя по праву должен занять место в основном составе своей команды и попытаться помочь ей выйти в плей-офф, во многом от надежности в обороне и будет зависеть судьба африканской сборной. Не исключено, что уже на предстоящем турнике Н\\\'Кулу сможет стать одним из лидеров «неукротимых львов».



8 место:



Невен Суботич (родился 10.12.1980), защитник сборной Сербии, выступает за клуб Боруссия Дортмунд.



Уже сейчас Невен без преувеличения один из лучших центрбеков Бундеслиги, а в перспективе, скорее всего один из лучших защитников Европы. Суботич прекрасно сложен физически при росте 193, он имеет 88 килограммов веса. Выиграть что либо вверху у него очень сложно. Хорош и при игре внизу, несмотря на то, что рослые защитники зачастую имеет проблемы в этом компоненте игры. Невероятно опасен при исполнении стандартов у чужих ворот, способен «продавить» любого соперника, на его счету уже 9 забитых голов в немецком первенстве. Невен человек интересной судьбы, он родился на территории Боснии и Герцеговины, в возрасте пяти лет переехал с родителями в Германию, откуда в 2001году перебрался в США. Успел поиграть за юношеские сборные соединенных штатов U-17 и U-20. Но когда пришло время определятся с командой, за которую он будет выступать, Суботич безоговорочно сделал выбор в пользу своей исторической родины, отказав американцам и боснийцам. От сборной Сербии многого ожидает на «мундиале» и вполне вероятно, что наш герой станет оплотом надежной обороны славянской сборной на чемпионате.



7 место:



Грегори Ван Дер Виль (родился 03.02.1988) правый защитник сборной Нидерландов, выступает за клуб Аякс (Амстердам)



Грегори воспитанник легендарной футбольной школы амстердамского Аякса. Очень быстрый и техничный футболист, способный в одиночку решить судьбу эпизода. Достаточно забивной как для крайнего защитника, обладает неплохим ударом с правой ноги, не боится идти в обводку, легко может пройти любого соперника, невероятно вынослив. Правда не всегда стабилен при обороне собственных ворот, но этот факт не отнимает у него звания одного из наиболее перспективных «крайков» Европы. В нынешней сборной Голландии, он безоговорочный игрок основного состава. Футболистом страны тюльпанов вполне под силу далеко забраться на нынешнем первенстве, а значит и для молодого футболиста это будет шансом засверкать по-настоящему на столь высоком уровне.



6 место:



Луис Суарес (родился 24.01.1987) нападающий сборной Уругвая, выступает за клуб Аякс (Амстердам)



Наиболее возрастной футболист в нашем рейтинге, капитан Аякса и один из лидеров уругвайской сборной. Имя в европейском футболе не новое и общеизвестное, для кого-то попадание его в список возможных открытий чемпионат мира окажется непонятным, поэтому постараюсь пояснить. Дело в том, что Суарес безусловно уже не первый год на виду, но одно дело забивать по 35 голов за сезон в не самом сильном на данный момент чемпионате Голландии и абсолютно другое выстрелить на по настоящему элитном турнире. Поэтому именно мировое первенство должно во многом ответить на вопросы относительно настоящего уровня Луиса.



Суарес отыграл за амстердамский клуб уже полных три сезона и в 97 матчах успел отличиться 74 раза, результат согласитесь впечатляющий. В сборной дела идут немного скромнее, Луис имеет 10 голов в 30 матчах, 5 из них были забиты им во время отборочного турнира к чемпионату мира. В целом же Суарес футболист потрясающего таланта практически не имеющий слабых мест. Он быстр, техничен, хорошо координирован, обладает потрясающим ударом с обеих ног, способен забить головой. При удачном стечении обстоятельств и успешной игре сборной Уругвая на «мундиале», он способен не один раз зашевелить сетку за спиной голкипера соперников.



5 место:



Жервиньо (родился 27.05.1987) атакующий полузащитник сборной Кот д\\\'Ивуара, выступает за клуб Лилль.



Жерве Яо Куасси, или просто Жервиньо уступает в популярности многим партнерам по сборной, но данный факт не помешал футболисту Лилля стать едва ли не самым заметным персонажем своей команды на последнем кубке Африки. Обладает феноменальной техникой, наверное, лучший подносчик снарядов в сборной Кот д\\\'Ивуара, отлично бьет с левой ноги, способен в одиночку обыграть всю оборону соперника. Зачастую располагается ближе к одному из флангов атаки, но очень часто смещается в центр, поэтому не редко оказывается в нужный момент на самом острие атаки. В связи с туманными перспективами Дрогба на «мундиале» имеет все шансы стать настоящим лидером «слонов». Правда вот группа ивуарийцам досталась очень сложная, и оставить за бортом бразильцев, либо португальцев будет нелегко. А с другой стороны, если африканцев все - таки удастся выйти в плей-офф, то остановить их уже будет очень непросто.



И почему-то кажется, что именно африканский парень с бразильским прозвищем способен повести за собой партнеров по сборной.



4 место:



Марко Марин (родился 10.03.1989) полузащитник сборной Германии, выступает за клуб Вердер (Бремен)



Марко немецкий футболист сербского происхождения, родившийся в Югославии. Начинал свою карьеру в детской школе Айнтрахта, откуда перекочевал в команду второй бундеслиги Боруссию Мюнхенгладбах. Впервые сыграл за основу своего клуба в сезоне 2007\\\\2008. В июне прошлого года перебрался в бременский Вердер и за год стал одним из ярчайших футболистов клуба и лиги. Обладает незаурядной техникой и феноменальным видением поля, на его счету 11 результативных передач в немецком первенстве этого сезона. Отличается быстротой принятия решений, командный игрок, всегда отдаст передачу партнеру, если тот находится в более выгодном положении. Словом футболист выдающегося таланта. Мог бы оказаться в нашем рейтинге и выше, но пока не совсем понятны его перспективы и «глубина» доверия со стороны Лева именно на данном мировом форуме. Если же тренер бундестима сделает ставку на молодого придумщика из города бременских музыкантов, то кажется быть немецкой сборной и Марко очень высоко.



3 место:



Месут Езил (родился 15.10.1988) полузащитник сборной Германии, выступает за клуб

Вердер (Бремен)



Партнер Марина по клубу, немец турецкого происхождения Езил уже сейчас сформировавшаяся звезда бундеслиги, он одна из главных персон завершившегося сезона в Германии, его 9 голов и 14 результативных передач, лучшее тому подтверждение. Ярко выраженный левша, потрясающий распасовщик, Месут едет на мировое первенство в качестве основного плеймейкера сборной. Езил готовится стать одной из главных звезд мирового первенства, в то время как суперклубы готовят средства на покупку немецого таланта. Интересно будет взглянуть на Месута на новом для него уровне, ведь пока он сыграл всего лишь 10 игр за сборную. Нынешний сезон для турецкого немца складывается очень неплохо, он помог своему клубу завоевать путевку в квалификацию лиги чемпионов на будущий сезон, при этом став лучшим распасовщиком Бундеслиги. А вот как сложится чемпионат мира сказать пока сложно, если пойдет игра у команды, то на высоте будет и Месут, а если что-то не заладится, то большой вопрос сможет ли футболист Вердера повести за собой партнеров, пожалуй, сомнения в лидерских качествах Езила и не позволяют ему возглавить наш рейтинг.



2 место:



Марек Гамшик (родился 27.07.1987) полузащитник сборной Словакии, выступает за клуб Наполи.



Первое слово, которое приходят на ум при упоминании фамилии Гамшик – вожак. Настоящий лидер, боец, обладающий несломимым характером, иногда складывается такое впечатление, что способен вести за собой в атаку кого угодно и куда угодно. Мощь, напор, неудержимость вот отличительные черты словацкого вундеркинда. Обладает прекрасным ударом, великолепно играет головой, никогда не убирает ноги в стыках, отличается огромной работоспособностью. На чемпионате мира имеет возможность продемонстрировать всю красоту своего таланта. Если сможет, то скорее всего начнет новый сезон в более именитом клубе, так как покупатели на него имеются и сейчас, но подтверждения своего высокого класса на таком элитном турнире пойдет Мареку только в плюс. Единственным и главным минусом Гамшика является его сборная. При всем уважение к словакам, они вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное, хотя имея в своем составе такой бриллиант, можно замахнуться на выход как минимум в 1\\\\8 финала.



1 место:



Тони Кроос (родился 04.01.1990) полузащитник сборной Германии, выступает за клуб Байер (находится в аренде, права на футболиста принадлежат Баварии)



Еще один представитель немецкой сборной в нашем рейтинге, и пожалуй самый яркий футболист мира в своей возрастной категории. Способен сыграть как в центре под форвардом, так и немного ближе к опорной зоне, при необходимости может сместиться на один из флангов. Великолепный подносчик снарядов, на его счету 9 результативных передач в бундеслиге этого сезона, еще столько же забитых мячей. По опросам специалистов занял второе место в рейтинги лучших футболистов уходящего сезона, уступив лишь Робену. Следующий чемпионат начнет в Баварии, куда возвращается после годичной аренды в Байере. Главный козырь и превосходство Тони перед соперниками по данному рейтингу, его не по годам сильный характер, что там и говорить, он настоящий немец. Многое будет зависеть от игры его национальной команды на мировом форуме, в доверие Лева сомневаться не приходится и, кажется, что свой шанс на этом турнире Тони обязательно получит. А если этому парню дать достаточно времени на поле, то он выгрызет землю под ногами, но своего добьется.



Вот такие они, возможно будущие молодые звезды чемпионата мира по футболу 2010 года. Все очень разные и непохожие друг на друга. Единственное что их объединяет, это желание победить!



