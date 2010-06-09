Украинский спорт: топ-10 за май

В последний месяц весны основные взоры украинских поклонников спорта были обращены на боксерские ринги в США и Германии, футбольный стадион «Сантьяго Бернабеу» в Испании, а также на чемпионаты Европы по спортивной гимнастике и стрельбе из лука. В полной мере ожидания соотечественников оправдали лишь боксеры Сергей Дзинзирук и Виталий Кличко. Анатолий Тимощук так и не вышел в составе своей «Баварии» на финальный матч Лиги чемпионов против «Интера», посредственно выступили на Евро лучники, в очередной раз провалились гимнасты. Зато порадовали дзюдоисты, блестяще начавшие олимпийский отбор к Лондону-2012. А победу шахматиста Павла Эльянова на Гран-при ФИДЕ в российском Архангельске так и вовсе можно назвать сенсационной.



Впрочем, первенство в традиционном рейтинге «СПОРТглавред» решил отдать как раз представителю дзюдо.



{1-}1. Владимир Сорока (дзюдо)

Сенсационное поражение от болгарина Костадина Топалова в стартовой схватке чемпионата Европы в Вене серьезно ударило по авторитету украинского дзюдоиста, который, напомним, в прошлом году стал чемпионом континента в весовой категории до 73 кг. Логично, что накануне этапа Гран-при в Тунисе Владимир настраивался на высокий результат с двойной мотивацией. Правда, старт соревнований для Сороки вышел непростым. Он с трудом одолел мало известных португальца Хорхе Фернандеса и чеха Яромира Йежика.



По настоящему украинец «вошел во вкус», начиная с четвертьфинала. В нем он с помощью болевого приема расправился с Рональдом Алжером из Франции. В схватке за выход в финал на пути Сороки стоял чемпион Европы-2008 и бронзовый призер чемпионата мира-2009 бельгиец Дирк ван Тихельт. Наш дзюдоист не оставил шансов титулованному сопернику. Зацеп изнутри через минуту и 24 секунды после начала поединка принес украинцу «ваза-ари», а еще через минуту, комбинация «зацеп изнутри - боковой переворот» получила от судей оценку «иппон» и путевку в финал.



В решающем поединке Сорока встретился с первым номером японской сборной Хироюки Акимото. Первым результативное действие провел японец. Ему удалось «сконтрить» и заработать «юко». Но Акимото, старавшийся действовать на дистанции, все-таки не выдержал мощного натиска Сороки. На исходе второй минуты схватки нашему дзюдоисту удалось провести эффектный бросок зашагиванием, который принес украинцу чистую победу.



{2-}2. Павел Эльянов (шахматы)

27-летний украинский гроссмейстер одержал сенсационную победу на Гран-при ФИДЕ в российской Астрахани. Из 13-ти поединков он выиграл пять, одолев армянина Владимира Акопяна, китайца Вань Юэ, россиянина Эрнесто Инаркиева, азербайджанца Теймура Раджабова и венгра Петера Леко. Две встречи – россиянину Евгению Алексееву и соотечественнику Руслану Пономареву – Эльянов проиграл. Остальные шесть поединков Павел завершил вничью. Набрав восемь очков, украинец опередил ближайших пятерых преследователей, в числе которых, кстати, был и Пономарев, на один пункт.



Таким образом, Эльянов с рейтингом 2751 поднялся на девятую строку в мировой классификации и возглавил список сильнейших украинских шахматистов. Павел опередил многолетнего лидера Василия Иванчука, который в Астрахани выступил неудачно, разделив вместе с Акопяном и Инаркиевым последние 12-14 места.



{3-}3. Сергей Дзинзирук (бокс)

Украинский боец продолжил свою блестящую победную серию на профессиональном ринге, составляющую теперь уже 37 побед из 37-ми возможных поединков. Спустя полтора года с момента своего последнего появления на ринге Дзинзирук в Санта-Инсе (США) в главном поединке вечера победил техническим нокаутом в десятом раунде 32-летнего австралийца Дэниэла Доусона и и в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). 34-летний украинец, начиная с первого раунда, выглядел предпочтительнее своего оппонента и наращивал преимущество с каждым отрезком времени. К десятому раунду преимущество чемпиона стало безоговорочным и, после очередной успешной атаки, рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав победу Сергея техническим нокаутом, 23-м в его профессиональной карьере



Напомним, что Дзинзирук в последний раз выходил на ринг в ноябре 2008 года. Длительная пауза в его выступлениях была связана с уходом из немецкого клуба Universum Box Promotions. Сейчас Дзинзирук тренируется в США, где его интересы представляют американские компании Banner Promotions и Gary Shaw Productions.



{4-}4. Ольга Харлан (фехтование)

На ежегодном этапе серии Гран-При в Тянжине (Китай) украинская саблистка завоевала серебряную награду. В финале она со счетом 13:15 Ольга уступила действующей олимпийской чемпионке Мариэль Загунис из США, которую, напомним, в этом году Ольга уже дважды побеждала. По ходу турнира Харлан в 1/16 финала выбила из борьбы соотечественницу Ирину Кравчук (15:10), в 1/8 финала одержала победу над венгеркой Орсоля Надь (15:12), в четвертьфинале выиграла у француженки Элеонор Перус (15:14). В полуфинале Ольга одолела еще одну давнюю соперницу – россиянку Екатерину Дьяченко (15:11).



В 2010 году Харлан уже успела покорить три турнира серии Гран-при (две победы и одно второе место). Еще однажды украинка завершила аналогичные соревнования девятой. Сейчас Оля в мировом рейтинге уступает лишь Загунис, которая возглавляет классификацию саблисток. Ольгу отделяют всего 28 очков, а вот находящейся на третьем месте Екатерине Дьяченко, чтобы догнать Харлан, необходимо набрать целых 124 пункта.



Заметим, что помимо личного серебра в Тянжине Ольга вместе с партнершаями по золотой олимпийской команде Еленой Хомровой, Галиной Пундик и Ольги Жовнир завоевала второе место и в командном первенстве. В четвертьфинале украинки без особых проблем обыграли полячек со счетом 45:37. В полуфинале победили француженок – 45:39, а в финальном поединке уступили сборной России – 40:45.



{5-}5. Вячеслав Денисов (дзюдо)

23-летний харьковчанин стал настоящим открытием месяца мая в украинском спорте. Являясь вторым номером сборной Украины в весовой категории до 100 кг после донетчанина Артема Блошенко, Вячеслав получил возможность поучаствовать сразу в двух престижных соревнованиях, которые состоялись в Тунисе и в египетской столице Каире. С обоих турниров он вернулся с медалями – с бронзой и серебром соответственно.



При этом больший вес, наверное, имеет медаль, которая по своему достоинству ниже. Дело в том, что на этапе Гран-при в Тунисе состав участников был заметно сильнее, а потому и успешное выступление в нем ценно вдвойне. При этом Денисов не мог похвастаться благосклонностью жребия, который избрал ему в соперники по стартовому поединку действующего чемпиона мира Максима Ракова из Казахстана. Увереннее встречу начал Раков, которому удалось провести бросок через плечо с колен на «юко», при этом судьи дважды наказали украинца за пассивность. Во второй половине схватки Вячеславу удалось перехватить инициативу и отыграть два «шидо». Наш дзюдоист продолжал прессинговать противника и таки за девять секунд до конца схватки сумел сломить сопротивление Ракова и вышел в 1/8 финала.



В следующем круге наш дзюдоист по замечаниям выиграл у итальянца кубинского происхождения Терри Деспайна. В четвертьфинале Денисову противостоял бронзовый призер чемпионата Европы-2005 Даниэль Брата из Румынии. Развязка в схватке наступила на исходе четвертой минуты. В борьбе лежа румын захватил нашего борца на удержание, но Вячеславу не только удалось уйти из опасного положения, а и самому перейти на удержание и зафиксировать оппонента в таком положении на протяжении 25 секунд.



В полуфинале наш дзюдоист капитулировал перед будущим победителем турнира Евгением Бедулиным из Беларуси. Белорус был заметно активнее и сумел трижды бросить Денисова на «юко». Проигрывая со столь значительным преимуществом, украинец вынужден был рисковать и провел запрещенную атаку с захватом ноги, за что справедливо получил от судей «хансоку-маке», что автоматически оставляло украинца на третьей ступени, а белоруса выводило в финал.



Спустя две недели Денисов не менее ярко выступил и на этапе Кубка мира в Каире. В предварительных поединках украинец одержал чистые победы над Ахмедом Мустафой из Египта, китайцем Шао Нином и россиянином Романом Полосиным. Отметим, что в поединке с китайцем Денисов получил весьма болезненное повреждение кисти, но все же довел схватку до победы. Именно травма не позволила украинцу справиться в финале с французом Тьерри Фабре. Несмотря на боль, наш дзюдоист на равных сражался с соперником и не раз был близок к успеху.



{6-}6. Виталий Кличко (бокс)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC прогнозируемо победил нокаутом поляка Альберта Сосновски и в четвертый раз защитил свой чемпионский титул. Украинец захватил инициативу с первого раунда и уверенно вел бой, лидируя по судейским запискам. С каждым следующим раундом атаки Кличко становились все более опасными, и в девятой трехминутке казалось, что Сосновски не устоит. Однако поляк сумел продержаться до гонга. Развязка наступила в десятом раунде. Кличко несколько раз акцентировано попал с правой и Сосновски рухнул на канат в углу ринга. Рефери тут же зафиксировал нокаут. Таким образом, Кличко добыл свою 40-ю победу на профессиональном ринге, которая стала 38-й победой нокаутом.



{7-}7. Маркиян Ивашко (стрельба из лука)

На счету львовянина – единственная медаль украинской сборной на чемпионате Европы-2010, который состоялся в итальянском Роверето. Квалифицировавшись в основную сетку турнира с 17-м результатом, Маркиян в 1/32-й финала одолел эстонца Яана Лотта – 157:155. В 1/16-й Ивашко более убедительно выиграл у финна Матти Хатава – 167:162. В следующем поединке украинец поверг местную публику в шок, победив лидера квалификации, олимпийского чемпиона Афин в индивидуальном первенстве итальянца Марко Гальяццо – 169:167. В четвертьфинале Ивашко с минимальным перевесом (138:137) одолел испанца Даниэля Морильо.



И лишь в полуфинале львовянина остановил француз Ромейн Жируйе – 78:87. К слову, именно Ромейн в 1/4-й выбил из числа претендентов на победу в Евро действующего олимпийского чемпиона, украинца Виктора Рубана. Но если у Виктора уже не было шансов исправить ситуацию, то Маркиян, победив в матче за третье место немца Флориана Флото, стал бронзовым призером чемпионата Европы.



{8-}8. Марина Прищепа (дзюдо)

Своей победой на этапе Кубка мира в Каире киевлянка реабилитировалась за неудачу недельной давности на Гран-при в Тунисе. Там лидер украинской женской сборной проиграла в стартовой же схватке. Выступление в египетской столице Марина Прищепа, представляющая весовую категорию до 78 кг, провела блестяще. В 1/8 финала украинка за минуту и 12 секунд расправилась над голландкой Дженнифер Кюйперс, в четвертьфинале Марине понадобилось лишь 53 секунды, чтобы взять верх над мощной француженкой Жеральдин Ментоупу. В полуфинале Прищепа оказалась сильнее другой украинки Виктории Туркс из Донецка, а в решающем поединке уже на 43 секунде эффектным зашагиванием оставила не у дел бронзовую призершу Олимпиады-2008 Стефани Поссамаи из Франции.



{9-}9. Георгий Зантарая (дзюдо)

После неудачного выступления на чемпионате Европы действующий чемпион мира в весовой категории до 60 кг Зантарая был преисполнен желания реабилитироваться в рамках этапа кубка мира в Тунисе. В целом сатисфакция удалась. Свое выступление в Тунисе Георгий начал с убедительной победы над грузином Беткилом Шуквани. В четвертьфинале Зантарая с трудом одолел китайца Хе Юнлоня. Азиат был близок к победе на первых же секундах схватки. Он провел бросок через плечо и Зантарая лишь каким-то чудом сумел вывернуться и не упасть на спину. В дальнейшем украинец таки провел два приема «стоимостью» «ваза-ари» и «юко». У Хе Юнлоня была лишь одна минимальная оценка, что в итоге вывело Георгия в полуфинал.



Там он встретился с бронзовым призером Олимпиады-2008 Ришодом Собировым из Узбекистана. Схватка началась без разведки и уже через 36 секунд после ее начала Собирову удалась эффектная подсечка изнутри, получившая от судей оценку «ваза-ари». Украинец через 30 секунд ответил узбеку фирменным зашагиванием. Действие вполне заслуживало и наивысшей оценки – «иппон», однако судьи ограничились «ваза-ари». Без внимания остался и проведенный Собировым запрещенный захват ниже пояса. Украинец продолжал искать победное решение в атаке и в итоге нарвался на контрдействие Собирова, которое и обеспечило ему место в финале. Зантарая автоматически довольствовался бронзой.



{10-}10. Наталия Кононенко (спортивная гимнастика)

15-летняя киевлянка выиграла единственную медаль украинской сборной на чемпионате Европы в отдельных видах многоборья в английском Бирмингеме. Воспитанница Игоря Белякова добыла бронзу в упражнениях на брусьях. Взойти на пьедестал Наталии помогло безупречное выполнение программы. Правда, призовая сумма баллов невысокая – 14,750. Для сравнения: победные баллы чемпионки – британки Элизабет Туиддл – равняются 15,875, а россиянка Алия Мустафина выиграла серебро с показателем 15,050. Заметим, что вся восьмерка финалисток в упражнениях на брусьях избежала грубых ошибок. Кононенко понимает, что для того, чтобы достойно выглядеть на чемпионате мира, ей нужно совершенствовать свою программу. По словам Наталии, над этим она вместе с тренерами будет работать в ближайшие месяцы.



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