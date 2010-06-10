Строительные компании Европы готовятся к Евро-2012

Интересно, что будут делать киевские власти со столичным автотранспортом во время официального чемпионата Европы? Запретят выезжать из дому, введут специальные пропуска-разрешения, сделают центр города пешеходным?.. Трудно сказать: но, хоть впереди два года, пора, наверное, МОК заняться этим вопросом вплотную. Казалось бы, УЕФА так много внимания уделяет строительству инфраструктуры в Украине, так настойчиво «внедряет» нас в Европу, что пора бы уже и самим делать какие-то решительные «телодвижения» навстречу событию, которое, по мнению некоторых оптимистически настроенных аналитиков, того и гляди, выведет нас к светлому будущему… А мы, как и прежде, изнемогая от жары и беспомощности, подолгу стоим в «пробках», создаваемых не только неопытными и беспардонными водителями, но и многочисленными «маршрутками»! Мне повезло, вместе с коллегами из информационного агентства Sport.UA, два года подряд «инспектировать» подготовку к Евро-2012 польских городов, а потом еще и проехать в автомобиле через весь континент. «Неприятно» удивило, как скрупулезно «еще вчера» польские коллеги разрабатывали маршруты городского транспорта, заботясь о безопасной и своевременной доставке на стадионы десятков тысяч возбужденных фанатов, определенная часть которых, возможно, будет вести себя «адекватно праздничной ситуации»!.. Уже сегодня с точностью до минут расписаны варианты взаимодействия всех видов городского транспорта, введены дополнительные остановки, строятся объездные пути, прокладываются новые коммуникации между транспортными узлами и стадионами. И ни в одном городе я не встретил набитых под завязку маршруток – этих возмутителей транспортного спокойствия в украинских городах. Понятно, что в каком-нибудь заштатном городке, куда трамвайно-троллейбусная цивилизация в этом веке, наверняка, не доберется, склепанные и сваренные на «свечных заводиках» местных олигархов последователями Форда и Лихачева крайне необходимы – не завозить же в бескрайние степи Украины миллионы китайских велорикш!.. Но в Киеве, Донецке, Харькове и Львове эти выкрашенные в противно-желтый цвет автогномы, управляемые «адскими водителями», мало того, что подвергают смертельной опасности набившихся внутрь «жестянки» беспомощных пассажиров, но и наводят ужас на участников движения. Обратите внимание: в подавляющем большинстве за руль «богдана» владельцы транспортных ЧП заманивают… провинциалов, которые до появления в столицах, то ли картофель с полей вывозили, то ли «набивали руку», служа срочную… Я уже не говорю о защите окружающей среды: недалек тот час, когда, чтобы не задохнуться от перегазовок на светофорах, придется разживаться портативными кислородными подушками!..Этот затянувшийся спич я произнес вынужденно, так как вчера из-за того, что центр города был «наглухо» забит автотранспортом, назначенная на 16.00 пресс-конференция по поводу открытия третьего по счету Открытого Турнира строительных компаний Украины, скромно именуемого организаторами неофициальным чемпионатом Европы, едва не сорвалась… Среди собравшихся возле УНИАНа началось брожение: глава оргкомитета запаздывал, а его «мобилка» молчала… Но, как говорится, «куда мы денемся с подводной лодки»!.. «Пробка» на Крещатике постепенно рассосалась и наконец перед загрустившими было участниками пресс-конференции возник улыбающийся главный редактор «Киевского футбола» – «за работу, товарищи»…В пресс-релизе, среди VIP-персон значился народный депутат Украины, председатель подкомитета жилищно-коммунального хозяйства Комитета по строительству Верховной Рады, Заслуженный строитель Украины» Зиновий Шкутяк, являющийся председателем Совета по проведению турнира. Однако, то ли неотложные государственные дела, то ли уже упомянутая «пробка» не позволили бывшему мэру Ивано-Франковска, с помощью которого, собственно, и начала осуществляться идея приблизить многочисленные строительные компании Украины к европейскому футболу. Ну, а дальше заработала неуемная энергия Виталия Тарасенко, который с исключительно гуманитарной целью «прочесал» страну вдоль и поперек и обзавелся «нужными связями». А раз подготовка и проведение Евро-2012 были безоговорочно возведены на уровень национальной идеи, то от такой малости, как участие в футбольном турнире, трудно было отказать – какой-никакой, а пиар!..Не досчитались организаторы пресс-конференции и директора НТЦ имени Виктора Банникова и представителя Минстроя, зато присутствовала спонсор Главного приза – полутораметрового золотого Кубка, Людмила Борисова и… директор Национального академического театра оперетты Богдан Струтинский.Зато на жеребьевку явились представители всех команд:Победителя прошлогоднего чемпионата «ГУРОСТ-БУД» представляли сразу двое: генеральный директор Александр Шлейченко и руководитель команды. Прозвучала сенсационная новость: за клуб из села Гореничи больше не будут выступать бывшие киевские динамовцы во главе с тренером, которые дважды выигрывали Кубок Киевской области и Кубок Украины среди аматоров. Как говорится: «мавр сделал свое дело» – им на смену пришли молодые, полные амбиций футболисты во главе с тренером Валерием Душко.От финалиста – треста «Киевгорстрой», который в следующем году будет праздновать свое 75-летие, выступил Александр Попсуй и заверил, что победитель Первого турнира готовит своим соперникам сюрприз.Далее процедура знакомства с командами выглядела следующим образом: выступал уполномоченный представитель и кратко излагал, чем занимается компания, в каком направлении развивается, какое отношение имеет к спорту и, в частности, к футболу. Так например, присутствующие с удовольствием выслушали президента компании ТОВ «ЮИСС» из Симферополя, который предложил следующий чемпионат провести в Крыму, независимо от того, сколько команд пожелают в нем участвовать.От организаторов поступило предложение провести предварительные игры в Крыму, а финал – в Киеве, на НСК «Олимпийский», который к тому времени вроде бы будет открыт. Кстати, журналисты, проиграв в прошлом году строителям «Олимпийского» последний матч на его газоне, напросились на матч-реванш – так что всех нас ждет красочное зрелище, предваряющее официальное открытие стадиона.Интересную информацию сообщил коллегам представитель компании «БУДСТАР» Александр Максименко: оказывается эта компания не только строит объекты для Национального оператора мобильной связи «Киевстар», но и много внимания уделяет футболу, участвуя в самых престижных турнирах города.Земляки Анатолия Пузача, чьим именем назван Турнир, прислали в Киев футбольную команду, представляющую ТОВ «СВП МАЙСТЕР», которая всерьез настроена увезти Главный приз на родину.Проникновенно выступил директор Гипермаркета №3 «На Поздняках», входящего в компанию «ЭПИЦЕНТР». Оказывается, эта компания, распространившая свое влияние на всю Украину, всерьез пропагандирует занятия массовым спортом: в Городке Винницкой области «Эпицентр» построил спортклуб, в котором занимаются многими видами спорта, в частности, теннисом и богатрыскими играми… Но, разумеется, на первом месте – футбол. Недавно в Киеве был даже проведен чемпионат по футболу среди гипермаркетов…Александр Тронько, представляющий компанию «АЛЬЦЕСТ», партнера шведской фирмы «ЙОНСЕРЕД», ознакомил присутствующих с номенклатурой своей продукции. Многих, в первую очередь, заинтересовали шведские газонокосилки, качество работы которых не вызывает сомнения. В 15 областей Украине работают магазины, предлагающие покупателям высококачественный шведский товар. Видимо, дела у компании идут неплохо, раз футболисты имеют возможность два раза в неделю тренироваться и участвовать в турнирах. Однако лицом «АЛЬЦЕСТА» является Василий Вирастюк, благодаря которому здесь заинтересовались «Богатырскими играми»…Федор Омелинский так проникновенно рекламировал продукцию своей компании, что многим захотелось тут же поменять свои окна на продукцию фирмы «REHAU». С 1997 года оконные системы этой фирмы стали популярны в Украине и сегодня каждое пятое окно – немецкое!.. Но «REHAU» не останавливается на достигнутом и, и сотрудничая с ведущими строительными компаниями, поставляет своим партнерам внутренние и внешние системы, тепловые насосы... Кроме того здесь работает «Академия «REHAU», которая ежегодно выпускает около тысячи специалистов. Однако здесь успевают заниматься и массовым спортом: популяризируют волейбол, баскетбол, футбол. Оказывают помощь и киевскому баскетбольному клубу «Будивельник». Господин Омелинский, не афишируя достижений своей футбольной команды, призвал к объективности: «Пусть победит сильнейший!»Не знаю, как поведут себя на футбольных площадках представители этих славных компаний, однако даже из краткой информации стало понятно, что Украина – на пороге настоящего строительно-футбольного бума, который с каждым днем нарастает. Было бы неплохо, чтобы с таким же энтузиазмом взялись за дело футбольные профессионалы: ведь если наша национальная сборная не окажется хотя бы в полуфинале Евро-2012 – «за что боролись!»…И вот наступил торжественный момент: все взоры были обращены к стеклянной сфере, в которой катались восемь деревянных шаров – началась жеребьевка. После соблюдения строгой процедуры участники были разбиты на две группы:«А»: 1.«АЛЬЦЕСТ», 2. «БУДСТАР», 3. «ЭПИЦЕНТР», 4.«ЮИСС» &NBSP;«Б»: 1. «REHAU», 2. СВП «МАЙСТЕР», 3.»ГУРОСБУД», 4. «Киевгорстрой».После этого главный арбитр Турнира Виктор Дердо заверил участников, что судейство будет проведено на высоком профессиональном уровне, несмотря на то, что не удалось привлечь арбитров ТОП-группы.В заключение председатель оргкомитета Виталий Тарасенко поздравил коллег с началом Турнира, пожелала успеха футболистам и пригласил всех присутствующих принять самое активное участие в празднике футбола.Открытие Турнира состоится сегодня в 13.00 на стадионе имени Виктора Банникова.