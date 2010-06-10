НХЛ. У птицы счастья ястребиный клюв

В первом домашнем поединке чикагцы шесть раз зажгли красный свет за воротам Майкла Лейтона, но и филадельфийцы ответили завидной результативностью. А победу хозяевам принесла шайба Томаша Копецки в третьем периоде - 6:5. В следующей же встрече Мариан Хосса (играющий третий год подряд в финале Кубка, и каждый раз в новом клубе) огорчил Лейтона в середине второго периода, а через 28 секунд «Летчики» получили еще один удар, на этот раз от Бена Игера. «Палочке-выручалочке» гостей Симону Ганье на этот раз удался только гол престижа - 1:2.



«Блекхоукс» могли довести счет в серии до умопомрачительного 3:0, если бы шайба Патрика Кейна в начале заключительного периода третьей встречи оказалась последней в этой игре. Но всего через 20 секунд Вилли Лейно с помощью Клода Жиро подарил надежду филадельфийцам, а в овертайме уже пришел черед самого Жиро - 4:3. Ну а в четвертом матче «Летчики» высоко взлетели уже в дебюте, и в середине игре счет был 4:1 в их пользу. Чикагцам явно не хотелось сдаваться, и Дэйв Боллард с Брайаном Кемпбеллом сократили преимущество хозяев до минимума. «Флайерс» все же выстояли, а Джефф Картер броском в пустые ворота поставил точку - 2:1, и счет в серии сравнялся.



Вернувшись на свой лед, чикагцы решили долго не раскачиваться, и практически сделали игру в первом периоде после бросков Брента Сибрука, Дэйва Болларда и Криса Верстига. После этого шайбы влетали в ворота обоих команд, а более удачливым оказался молодой форвард «Ястребов» Дастин Баффлин. Он дважды поразил цель, и столько же раз ассистировал своим партнерам. Вторая шайба Дастина влетела уже в незащищенные ворота, когда тренер «Филадельфии» Питер Лавиолетт выпустил шестого полевого игрока в безнадежной попытке спасти положение - 7:4.



Конечно, приятнее добывать Кубок в домашней обстановке, к радости тысяч болельщиков, но как это чаще случается в последние годы, чикагцы поймали свою птицу счастья на площадке «Флайерс». Им удалось открыть счет благодаря смелой игре на пятачке Дастина Баффлина,однако хозяева ответили шайбами Скотта Хартнелла и Дэнни Бриера. Второй период был за «Ястребами», у которых отличились Патрик Шарп и Эндрю Ладд, но решить задачу в основное время им помешал длинноволосый Скотт Хартнелл.



Во второй раз в этой серии командам понадобился овертайм, и теперь «внезапная смерть» настигла уже филадельфийцев: юный Патрик Кейн лихо промчался левым флангом и под острым углом пробил Майкла Лейтона - 4:3. Полтора года назад Чикаго бурно праздновал победу Барака Обамы на президентских выборах; сейчас «Город ветров» стал не только политической, а и хоккейной столицей страны.

