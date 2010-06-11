Премьер-лига продолжает настаивать на равных условиях для всех…

На заключительную пресс-конференции, посвященную подведению итогов прошедшего сезона, президент Премьер-лиги Виталий Данилов пришел не один, а с главой Совета Директоров компании «Эпицентр К» Анатолием Мокроусовым…

Собственно, в этом не было ничего удивительного, так как именно «Эпицентр», являясь Титульным спонсором Чемпионата Украины по футболу сезона 2009/2010, дал ему свое название. Так что происходившие на футбольных полях события носили название «ЭПИЦЕНТР. ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ».



По предложению руководителя пресс-службы Премьер-лиги Андрея Палаева Данилов и Мокроусов выступили с коротким вступительным словом и затем журналистам было предложено задавать свои вопросы.



Поздравив всех с завершением чемпионата, президент Премьер-лиги попросил Анатолия Мокроусова передать благодарность руководству «Эпицентра» от всех собственников клубов и участников чемпионата. «Титульный спонсор вот уже два года подставляет свое плечо Премьер-лиге, – заявил Виталий Данилов,– остается надеяться, «что это сотрудничество будет и в дальнейшем продолжаться».



Так как пресс-конференция проводилась в кафетерии, микрофоном решено было не пользоваться… Поэтому задаваемые журналистами вопросы были не всегда слышны… А так как встреча носила явно дружеский характер и никто из «акул пера» не собирался «мочить» президента или того хуже – подкладывать мину под Титульного спонсора, то я решил вообще исключить из повествования реплики коллег. Пусть выступления Виталия Данилова и Анатолия Мокроусова выглядят как монологи. А в конце текста, если потребуется, попробую сделать кое-какие ремарки…



Виталий Данилов:



– Наверное, будет правильно, если мы будем больше говорить о тех позитивных вещах, которые мы уже сделали и которые мы, вместе с нашими партнерами, планируем осуществить в будущем. Надеюсь, в преддверии чемпионата мира мы не расстроим вас ответами, какими бы серьезными ни были вопросы…

Андрей Палаев:



– Анатолий Алексеевич, вы будете с нами работать?



Анатолий Алексеевич Мокроусов



– Во-первых, благодарю за приглашение. Конечно, если бы наша сборная сейчас готовилась к первой игре на чемпионате мира в Африке, настроение у нас было иное… Жаль, что так не получилось – хотя наша фирма одной из своих первостепенных задач считает содействие развитию украинского футбола, в связи с чем, ожидалось участие нашей национальной сборной в чемпионате. Теперь перед нами стоит другая задача – Евро-2012. И, если мы вернемся к истории, то нелишне будет напомнить, что тот, кто проводил турнир, в большинстве случаев и выигрывал…



Каковы наши планы? Пока нас радует наше тесное сотрудничество, и в этом немалую роль сыграл нынешний президент Премьер-лиги Виталий Данилов. Мы удовлетворены работой в этом сезоне, хотя есть отдельные моменты, которые, честно говоря, не радуют. В частности, нам как спонсорам жилось бы намного комфортнее, если бы Федерация футбола, Премьер-лига, футбольные клубы и общественность были более близки в своем понимании целей и задач. Для этого должны быть равные условия для всех участников процесса… Вы, наверное, обратили внимание, что реклама «Экспоцентра» не была представлена на стадионах Киева, Днепропетровска? Одно дело, когда не идет телевизионная трансляция из Полтавы или Львова, другое – когда за бортом оказывается Днепропетровск!..



Накануне ежегодного совещания руководителей Премьер-лиги, которое намечено на 15-е июня, мы соберемся в тесном кругу и, подведя итоги сезона, выработаем пакет перспективных программ. Однако до начала следующего чемпионата мы свои обязательства неуклонно выполняем.



Виталий Данилов: «Этот чемпионат мы отработали «на четверку»...



– В новом Регламенте мы будем ужесточать меры по инфраструктуре клубов Премьер-лиги: от этого зависит успех чемпионата, который основывается на помощи спонсоров, посещении стадионов болельщиками, высококачественной телевизионной трансляции… Что касается спортивного принципа, то уже известным два клуба, которые, выиграв первенство в 1-й лиге, на собрании 15-го июня будут приняты в Премьер-лигу. Над клубной инфраструктурой они изо всех сил трудятся, мы им, по силе возможности, помогать – все теперь зависит от клубов.



– Клубы заслужили повышение в классе – пусть пробуют свои силы в элитном дивизионе…



– У нас гарантийные письма от ПФК «Севастополь», в которых они обязуются выполнить все требования, которые им предъявляются. Думаю, на совещании мы узнаем, где они будут проводить домашние матчи.



– Наверное, одним из достижений Премьер-лиги является тот факт, что на последнем совещании мы пришли к единому мнение, что телевизионный пул должен быть единым. Думаю, мы пойдем европейским путем и проблем у нас не возникнет.



– Когда мы долго не могли придти к согласию в отношении общего пула, в этом просматривалась скорее политическая, чем экономическая или спортивная составляющая. В то время шла отчаянная борьба за сферы влияния… Сегодня понимание найдено и консенсус достигнут – Премьер-лига нормально функционирует! Уверен, ни о каких новых экспериментах речи быть не может!..



– Матчи будут разбросаны по сетке вещания и постараемся обойтись без накладок…



– Не хочу комментировать ситуацию с матчем «Карпаты»-«Металлист» – этот вопрос Исполкомом передан в КДК, так что давайте дождемся решения. Был ли матч «договорным» – пусть решают инстанции, которым это поручено.



– Наверное, с учетом тех сложностей, которые нас сопровождали, этот чемпионат мы отработали «на четверку».



– В следующем сезоне не хотелось бы сталкиваться с околофутбольной грязью: в этом году ее было предостаточно!.. И это не украшало ни Премьер-лигу, ни федерацию, ни тех влиятельных людей, которые заказывают скандальные статьи. Давайте в преддверии Евро-2012 продемонстрируем высокий уровень нашей футбольной культуры – не хотелось бы, чтобы УЕФА и Европа в нас не разочаровались!.. Пока что нас рассматривают как «инфраструктуру» чемпионата, а мы должны показать высокий уровень взаимоотношений, культуру «боления». Respect – наш главный лозунг!..



– Если исходить из спортивного принципа, то можно взять за образец сборную образца 2006 года, которая вошла в восьмерку сильнейших в мире. Лимит в то время был такой же, как и сегодня… Успехи наших клубов в евротурнирах показывают, что сегодня установился некий баланс, нарушать который не имеет смысла. Так что существующий лимит на легионеров можно сохранить. Уверен, что федерация должна учитывать мнение клубов, которые инвестируют средства в отечественный футбол и пытаются утвердиться на международной арене.



Анатолий Мокроусов: «Мы сейчас подсчитываем дебит с кредитом – положение нелегкое…»



– Любой человек, который вложил деньги в футбольный клуб, преследует свой «шкурный» интерес. Так и «Эпицентр» – тоже имеет свой интерес!.. Должен признаться, когда мы начинали сотрудничать с Премьер-лигой, у нас были более радужные перспективы, мы оказались подвержены эйфории и твердо считали, что будем спонсировать Премьер-лигу три-четыре-пять лет – сколько потребуется… Но, когда столкнулись с «околофутболом», увидели, в какой обстановке проходят выборы президента – стало жаль рядового болельщика, который не хочет идти на стадион, предполагая, что его там обязательно обманут!.. Или, в крайнем случае – обхамят.



В процессе чемпионата мы встречались с руководством Премьер-лиги и уточняли отдельные моменты, которые в той или иной степени нас не устраивали… Уверяю вас, сегодня мы бы здесь не сидели, если бы нас прошедший сезон не удовлетворил. Что касается планов на будущее: мы сейчас подсчитываем дебит с кредитом – положение нелегкое: ведь мы тоже расширяемся, вводим новые объекты… Деньги нужны всем! Тем не менее, я уверен, что мы найдем решение, которое удовлетворит всех и мы останемся еще на год спонсором чемпионата. Хотя уже сейчас нам предлагают остаться спонсором и на 2012 год… Открою небольшую тайну: к нам обращаются за помощью и другие виды спорта… Но так уж получилось, что в руководстве «Эпицентра» – сплошь фанаты футбола.



Что касается нашего участия в этой «акции», то, думаю, в этом есть обоюдная польза: нас знают, о нас слышат и к нам идет покупатель, который видит, что «Эпицентр» находится рядом с Большим футболом!



Виталий Данилов: «Необходимо вернуться к практике приглашения зарубежных арбитров – рядом с ними наша молодежь сможет набраться опыта»…



– Подтверждаю как лицо заинтересованное, что узнаваемость «Эпицентра» стала значительно выше – поэтому к ним и пошли с протянутой рукой другие виды спорта. Надеюсь, вы нас не бросите!..



– Что касается судейства: программа равноудаленного (слово «независимое» многих пугает!) судейства была в моей предвыборной программе. От этой идеи мы не отказались… И, кажется, федерация начинает понимать, что необходимо идти на компромисс. Уже тот факт, что ФФУ склоняется к назначению на роль руководителя судейского корпуса иностранного специалиста, который пришел с новыми мыслями, идеями, решениями – говорит о многом. А мы, в свою очередь, могли бы, учитывая наш опыт общения с англичанами, подыскать в Великобритании грамотного специалиста. Однако мы не отказываемся от создания «равноудаленного» института судейства, на который бы в равной степени не могли влиять ни ФФУ, ни Премьер-лига, ни владельцы клубов.



– Возвращаясь к матчу «Шахтер»-«Динамо», который обслуживала иностранная бригада, должен признать, что в который уже раз федерация футбола поставила себя в непонятную ситуацию: вначале категорически возражала против иностранных арбитров, а потом выделила два клуба, на которые Регламент соревнований не распространяется!.. Условия должны быть равны для всех – в этом заключается моя функция!..



Если Комитет арбитров возглавит иностранный специалист, думаю, он сумеет убедить руководство ФФУ, что необходимо вернуться к практике приглашения зарубежных арбитров – рядом с ними наша молодежь сможет набраться опыта…



Анатолий Мокроусов: «Неужели мы не можем «воспитать бабу-Ягу в своем коллективе»?..»



– Ваше предложение о еще большей популяризации «Экспоцентра» принимаю и обещаю, что мы подумаем, как от имени Титульного спонсора награждать лучших игроков матчей Премьер-лиги.



Что касается товарищеских матчей национальной сборной. Видел только первые два – приятно, когда мы выигрываем, но, к сожалению, в нашей сборной нет игроков уровня московского «Торпедо» и киевского «Динамо» далекого 1961 года!.. Именно тогда я понял, что в футбол играют не ногами, а… головой! Стрельцов, Воронин, Маношин, Метревели, Батанов – какие это были игроки!



Мы все – болельщики и без футбола жить не можем! Чтобы вы убедились в том, что мы – люди спортивные, приглашаю вас, спортивных журналистов, в Городок Хмельницкой области, где мы за собственные средства создали базу подготовки олимпийской сборной по боксу, борьбе и штанге. Это уникальный спортивный объект в Украине, где спортсмены живут на всем готовом...



И, тем не менее, мы живем футболом! Но вряд ли стоит уже сейчас давать оценку выступлению сборной – пусть Мирон Маркевич с ней плодотворно работает… Мы с удовольствием приняли бы участие в Евро-2012, но для этого необходимо знать условия тендера, как и на каких условиях спонсировать… Желание, во всяком случае, есть.



О судействе. Признайтесь, наблюдая по телевизору зарубежные чемпионаты, матчи еврокубков – все ли арбитры судят безукоризненно? Иногда случаются такие «ляпы», что даже наши, раскритикованные всеми, судьи таких не допускают!.. Неужели мы не можем «воспитать бабу-Ягу в своем коллективе»?.. Нет проблем – подготовить три десятка судей, но при этом с них надо спрашивать!..



Виталий Данилов: «До сих с ностальгией вспоминаем матчи «Спартак»-«Динамо»!



– ФК «Харьков» купили бизнесмены, которые занимаются ликеро-водочным бизнесом…



– Те, вышел из советского футбола, до сих с ностальгией вспоминаем чемпионат СССР, принципиальнейшие матчи «Спартак»-«Динамо» – хотелось бы снова увидеть футбол высокого уровня… Насколько возможно «реанимировать» объединенный чемпионат на постсоветском пространстве – трудно сказать: слишком много завязанных на УЕФА вопросов. Одно дело – организовать российско-украинский турнир по типу Кубка Первого канала в Израиле, когда лучшие наши клубы играли при полупустых трибунах, другое – провести совместный чемпионат. Понятное дело, футбольная интрига помогла бы заполнить трибуны, однако все упирается в вопросы, лежащие в юридической плоскости и их может разрешить только УЕФА.



Анатолий Мокроусов: «Болельщик плохо идет на стадион, потому что нет интриги!»



– Такие предложения надо рассматривать с точки зрения зрелищности. Почему болельщик плохо идет на стадион – нет интриги. Слишком разнится класс команд: включаешь телевизор и думаешь, сколько сегодня забьет «Шахтер» – пять или шесть!.. Если бы владельцы клубов всерьез занялись поиском формы объединенного чемпионата, который, бесспорно, поднял уровень нашего футбола. Понятно, что Россия и Украина – два разных государства, но ведь сумели же канадцы и американцы создать НХЛ, которая уничтожила государственные границы… И хоккею это пошло только на пользу!..



Я бы включил в этот чемпионат и тбилисское «Динамо», и «Арарат», и «Нефтчи», и минское «Динамо» – уверен, интерес к футболу зашкаливал бы!..



Виталий Данилов: «Над своим Регламентом англичане бились 15 лет!»



– Хочу вас обрадовать: по сравнению с сезоном 2008/2009 в этом сезоне болельщиков на трибуны пришло на 20% больше – прогресс есть. Да и не так уж легко «Шахтеру» забивать по четыре гола – «проходных» матчей практически нет.



– Основным вопросом на собрании руководителей будет отчет и новый Регламент… Постараемся, чтобы был кворум.



– Если сравнить Регламент наш и английский, то наш в пять раз тоньше! Мы планируем в новый документ внести все правила... Этот английский вариант, который, кстати, называется Библией, готовился 15 лет и в него все время что-то добавляется. Нам есть, чему учиться и над чем работать!..



– Мы не стоим на месте и стараемся учиться у коллег из-за рубежа. Однако очень сложно перенести идеи зарубежных менеджеров на нашу территорию: то ли менталитет – не тот, то ли постсоветская косность заела… Взять хотя бы награждение чемпиона: пока что только у «Шахтера» это получается как праздник.



– Нам давно пора сесть за круглый стол переговоров для того, чтобы исключить разногласия. Конечно, это не дело, когда в Донецке не аккредитуют газету «Команда», а в Киеве чинят препятствия ТРК «Украина»!.. Давайте жить дружно!..



Постскриптум



Начну с того, что, как мне показалось, принцип «равных для всех условий» практически всегда в чемпионате соблюдался, так что вряд ли стоило выносить его на обсуждение. Другое дело, что на пресс-конференции никто и не собирался вступать в полемику: один спросил, другой – ответил… Что касается иностранного арбитража матча «Шахтер»-«Динамо», то все помнят, что инициатива приглашения зарубежного специалиста принадлежала «горнякам» и президент ФФУ, во избежание очередного обвинения в братской любви к «Динамо», дал «добро»... И, представьте себе, подвел таки брата, так как итальянский арбитр «просмотрел» игру рукой в штрафной хозяев!.. Даже не представляю, что могло произойти на поле, суди этот матч какой-нибудь украинский арбитр!..



О зрелищности, футбольной интриге и клубной прибыли… Вопросы это серьезные и требуют системного подхода. Мы привыкли, что футбол – не бизнес, так как не приносит прибыли, и… успокоились. Этими проблемами должны заниматься профессиональные менеджеры: не те, кто придумывает турникеты на стадионах, рассчитывая, что «зайцы» сквозь них не проскочат, а те, кто ремонтирует туалеты и разносит горячий чай для продрогших болельщиков…

Вспомните фотографии пятидесятилетней давности: на стадионе им.Хрущева на каждом матче, независимо от соперника, яблоку негде было упасть – 50-60 тысяч под завязку заполняли 60-тысячные трибуны. «Мы не знали, в какой цвет выкрашены скамейки!» – вспоминает Владимир Трошкин…



Кстати, о менеджменте. Вспомните, когда киевские динамовцы, став чемпионами Украины, приглашали болельщиков поучаствовать в награждении? Не помешало бы и «серебро» в обществе верных фанов, разъезжающих за командой по всей Украине, «обмыть». Во всяком случае, съездив с болельщиками в Донецк на главный матч сезона, я увидел, что среди них есть немало преданных Футболу людей.

