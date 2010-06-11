Валерий Газзаев: «Динамо» укомплектовано на 90%. Но нужны еще два игрока – в нападение и среднюю линию.»

11 июня 2010, 14:13

Главный тренер киевского «Динамо» сегодня поделился планами на ближайшее время и сообщил об изменениях в составе команды.

Наставник столичного «Динамо» Валерий Газзаев сегодня подробно ответил на вопросы журналистов, касающиеся перспектив команды, изменений в составе и целях с следующем сезоне.

- Последние два дня команда проходит углубленное медобследование. А завтра -  12 июня -  улетает на сбор в Австрию, где проведет три контрольных матча. 22 июня с «Зенитом», 24 - с «Рубином», и 27 - с «Ваккер». Затем возвращаемся в Киев. Без долгой паузы  отправляемся на турнир динамовских клубов в Москву . 4-го июля снова прибываем в Киев, где будем готовиться последнюю неделю перед стартом чемпионата.

Что означает приобретение Попова? Маграо переместится на привычную позицию в полузащиту? Ярмоленко может оказаться в запасе?

Я бы так не утверждал. Попов хорошо играет на позиции опорного полузащитника и левого защитника. Маграо может сыграть как левого полузащитника, так и левого защитника. Ярмоленко у нас игрок атаки. Учитывая его качества, я перепрофилировал во флангового игрока. Но для того и существуют подготовительные сборы, чтобы мы посмотрели и выбрали наилучший вариант. Кроме того, есть такое понятие, как конкуренция. А Ярмоленко провел очень хороший сезон. Чтобы там не говорили журналисты, и как бы его не критиковали. Это был его первый год в основном составе «Динамо». Он продуктивно действовал на новой для себя позиции. Я им вполне доволен. И надо учесть, что Ярмоленко еще молодой, начинающий игрок. Поэтому не стоит делать в отношении него каких-то слишком категоричных утверждений. У каждого игрока, который едет с нами на сбор, есть возможность попасть в состав.

Что касается Попова, то мы взяли очень хорошего футболиста. В этом все скоро убедятся.

Сегодня начинается чемпионат мира… Будут ли в ЮАР присутствовать представители селекционной службы «Динамо»?

Такой необходимости нет. Поскольку будем внимательно смотреть все матчи . записывать. Но говоря о селекции, скажу, что сегодня она трансферами двух игроков не ограничивается. Имею в виду Бертольо и Попова. В наши планы входит приобретение еще двоих. Команда вполне укомплектована. Скажем так, на 90 %. Но это не значит, что не смотрим в перспективу. Селекция ведется каждый год, месяц и день.

К тому же, не забывайте, и о такой неприятной вещи, как травмы игроков. Вспомню Кравца. На него я очень рассчитываю. Травма не дает ему возможность себя полностью раскрыть. Сейчас он проходит реабилитации в одной из ведущих клиник Италии. После 15-го июля сможет работать в общей группе. Нужно учитывать, что мы берем на сбор молодых игроков. Помимо Гармаша, Калитвинцева и Петрова это представители второй команды – Темиле и Рыбалко. Что касается Нинковича и Юссуфа, здесь все зависит от успехов их сборных, насколько успешно они будут двигаться в турнирной таблице. После Кубка мира мы им дадим неделю отдыха, после чего они присоединятся к нашей команде.

Валерий Георгиевич, какие для себя вы сделали выводы после прошедшего сезона в национальном первенстве?

Неудовлетворен, что мы не выиграли. Что касается Лиги чемпионов, матчи в ней мы провели на таком уровне, на котором могли. Отдельные ошибки, особенно в обоих матчах с «Интером», не поддаются объяснению. Грубые ошибки, которые в последствии позволили «Интеру» выиграть Лигу чемпионов. В то же время, у нас была глобальная перестройка. Мы доверили место молодым игрокам, тем же Ярмоленко и Хачериди. Адаптация нужна была бразильцам. Это естественный процесс. Ничего сразу не бывает. Еще раз скажу, что сегодня мы укомплектованы на 90 %. Но нужны еще два игрока, чтобы полностью отвечать требованиям и целям, которые перед нами стоят.

Игроков какого амплуа будете брать?

Одного нападающего и одного - средней линии.

«Динамо» усиливается легионерами… Каково ваше мнение по поводу лимита легионеров?

В Лиге чемпионов нам приходится играть с командами – мини-сборными Европы. Возьмем, к примеру, тот же «Интер», который недавно выиграл Лигу чемпионов. В финале не играло почти ни одного итальянца. Но Моуриньо достаточно умный человек, и за минуту до конца выпустил Матерацци, чтобы разбавить легионеров. Когда амбициозные команды ставят перед собой глобальные задачи, говорить о лимите не приходится. Конечно, нужно учитывать национальный интерес, но президенты клубов учитывают и свои интересы, в этом они правы, поскольку вкладывают в это деньги. На мой взгляд, ничто искусственное ни к чему хорошему не приведет. Все должно быть естественно. Я считаю, что лимит вообще нужно уменьшить. Три своих игрока вполне достаточно. Если, скажем, Коноплянка растет, то он пробивается в основной состав, как и Ярмоленко с Хачериди, или еще кто-то. В свое время, когда я работал в ЦСКА, мы пригласили Феррейру, который сейчас играет в «Днепре», как раз на позицию левого полузащитника. В то же время пришел Жирков, он стал играть сильнее и я стал ставить в состав именно его. А Феррейра не выдержал конкуренции. В итоге мы видим, что Жирков сегодня является звездой европейского уровня и играет в одном из лучших клубов мира. Такая конкуренция способствует тому, что игроки растут. А если мы их будем ставить искусственно, ни к чему хорошему это не приведет.

Можете прояснить ситуацию с Диакате? Какова вероятность, что он останется в «Динамо»?

Насколько мне известно, Диакате играет в «Сент-Этьене». А что касается его возвращения в «Динамо»… Нет никакой возможности. Я не вижу для него места в стартовом составе. А держать его на скамейке запасных нет смысла.

Как вы оцениваете выступление Гусева за национальную сборную и ту позицию, на которой он там играл?

Гусев очень хорошо провел матчи за сборную. Очень рад, что он восстановился. Я считаю, что он игрок атакующего плана. Его можно использовать и на позиции атакующего защитника.
 
Кто будет капитаном «Динамо» в новом сезоне?

Скажу так… С началом сезона назначим нового или оставим старого капитана.

Как вы оцениваете шансы команд на чемпионате мира в ЮАР?

Я болею… Нет, пожалуй, лучше будет сказать, симпатизирую итальянцам. Хотя их шансы невелики. Тем не менее, сбрасывать их со щитов не стоит. Учитывая их волевые качества. А так, конечно, наибольшими шансами обладают Бразилия, Аргентина… Испания, Германия. Но, на мой взгляд, наиболее сильный состав имеют французы.

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