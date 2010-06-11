ЮАР – Мексика – 1:1. Сладкая горечь «бафана-бафана»

Стартовый матч 19-го чемпионата мира если и напоминал себе аналоги прошлых мундиалей, то лишь в общих чертах. Точнее, присуща этому поединку была единственная составляющая – стартовая нервозность, повлекшая за собой скованность команды, которая согласно предварительным раскладам по исполнительскому и командному мастерству превосходила оппонента.



Конечно, те 80 с небольшим тысяч южно-африканских болельщиков, заполнивших столичный Soccer City Stadium, ожидали от любимых «бафана-бафана» только победы. Вера эта во многом основывалась на фанатизме и надежде на гений лидера английского «Эвертона» Кристофа Пинара. И, конечно, нельзя забывать об умении тренера сборной ЮАР Карлоса Альберто Паррейры построить органичный защитный заслон у своих ворот. Впрочем, заслоном схему Паррейры можно назвать лишь относительно, поскольку команды выдающегося бразильского наставника всегда славились мгновенными и эффективными переходами в контратаки.



С другой стороны, рулевой мексиканцев Хавьер Агирре – тоже умудренный опытом специалист со своим четким видением игры. Понимая, что фаворитом в матче является возглавляемая им команда, Агирре избрал на поединок гибкий тактический вариант, основанный на умении Рафаэля Маркеса действовать универсально. Изначально игроку «Барселоны» было отведено место между центральными защитниками и опорными хавами. Но было очевидно, что месторасположение Маркеса может меняться в зависимости от игровой ситуации.



Предположения подтвердились довольно быстро. Южноафриканцы прижались к своим воротам, что позволило мексиканцам перейти на схему игры в три защитника (Маркес присоединился к номинальным центрбэкам Осорио и Родригесу), а крайние защитники Агилар и Салсидо, по сути, исполняли роль линейных. При этом номинальные фланговые полузащитники Дос Сантос и Вела получили возможность перемещаться по всему фронту, часто меняться флангами, чем запутали и без того не сильно расторопную оборону хозяев турнира еще больше.



Мексиканцы попытались обескуражить соперника с первых же минут встречи. Секундная стрелка делала второй оборот, когда Пауль Агилар с правого фланга вырезал мяч низом вдоль линии вратарской. Вратарь хозяев Итумеленг Куне неудачно сыграл на перехвате. Мяч от его рук выкатился прямо под ноги Джовани Дос Сантосу, но тот, играя на добивании, попал в бросившегося под удар защитника. Подача углового принесла еще одну опасность: Маркес опередил защитников на ближней стойке и переводил мяч головой в дальний угол. К счастью южноафриканцев, «сфера» попала в одного из обороняющихся.



Становилось очевидным, что Мексика делает упор в игре на флангах. При этом явно выделялся правый край, где Агилар при поддержке Дос Сантоса и Велы, которые регулярно менялись бровками, регулярно оставляли не у дел Лукаса Твалу. Не странно, что Паррейра заменил своего защитника. Но это произошло лишь в перерыве, после того, как надежность левой бровки сборной ЮАР по итогам первой половины была под большой угрозой.



Свой очередной момент мексиканцы опять создали после подачи углового. На сей раз удар головой прямо по центру ворот наносил Гильерме Франко – выше перекладины. Первый же удар в направлении рамки Оскара Переса хозяева нанесли лишь на 17-й минуте, когда штрафной с 35-метрового расстояния исполнял Пинар. Впрочем, то был лишь эпизод, который никак не повлиял на общую картину. Уже спустя две минуты «обрезался» в центре поля Теко Модисе. Мяч перехватил Дос Сантос и мексиканцы побежали на ворота соперника вдвоем против троих защитников. Дос Сантос решил взять инициативу на себя. Имитируя желание отдать пас, он пробил метров с 20-ти – опять выше перекладины.



На 32-й минуте сработала фланговая рокировка в исполнении мексиканцев. Вела, оказавшись на правом фланге, сместился в центр, подработал мяч под удобную левую ногу и зряче набросил мяч в центр штрафной. Франко бросил «круглого» себе на ход грудью, а затем пытался с помощью «парашюта» переиграть Куне. Но расстояние между нападающим и вратарем было слишком маленьким и нестандартный ход Гильерме оказался нецелесообразным.



Южноафриканцы в эти мгновения все еще не могли обрести психологического равновесия, что вылилось в очередную опасность спустя минуту. На сей раз Твала, играя на опережение в 20-ти метрах от своих ворот, буквально бросил в прорыв по своему флангу Велу. Мексиканец, оказавшись без опеки, сыграл чересчур прямолинейно: его передача вдоль ворот была совершенно неоправданной ввиду отсутствия адресата. Еще две минуты – южноафриканцы опять обрезаются вблизи собственной штрафной. На ударную позицию гости выводят Дос Сантоса. Тот с острого угла бьет сильно, но попадает в защитника. Мяч летит на угловой.



После его подачи появился повод для серьезной дискуссии. Франко выиграл верховую борьбу на ближней стойке и переадресовал мяч головой на дальнюю. Оттуда никем не прикрытый Вела добивает мяч в ворота. Гол? Судья фиксирует офсайд. На первый взгляд, решение ошибочное, поскольку было вполне очевидно, что на стойке оставался защитник сборной ЮАР. Однако повтор четко демонстрирует, что хозяев спасла неудачная игра на выходе Куне. Проскочив в прыжке мимо летящего от головы Франко мяча, вратарь «бафана-бафана» тем самым оставил в офсайде Велу, ведь остававшийся на стойке оборонец тем самым оказался единственным находящимся перед нападающим в момент передачи соперником. Приходится лишь поаплодировать бдительности азиатской бригады арбитров во главе с Ровшаном Ирматовым из Узбекистана. Решение рефери в поле вынес мгновенно, не оставив малейших сомнений в своей правоте.



Незасчитанный гол, впрочем, не особенно повлиял на атакующую прыть мексиканцев. На 40-й минуте они создают очередную острую ситуацию. На сей раз штрафной справа подавал Дос Сантос. Защитники сборной ЮАР пытались выполнить искусственное положение вне игры. Но зазевался Макоэна, который продолжал держать своего опекуна Велу и оставил тем самым в «зоне действия» Франко. К счастью африканского защитника, Гильерме в очередной раз пробил головой выше перекладины.



Как видим, мексиканцы в течение десятиминутки продемонстрировали поразительную расточительность. И едва за нее не поплатились. На 42-й минуте Сифиве Тшабалала прорвался по своему левому флангу и зряче навесил на линию вратарской. Набегавшему на передачу совсем без опеки Катлего Мфеле не хватило малости, чтобы дотянуться до мяча и переправить мяч в сетку.



На том первый тайм и завершился. А после перерыва довелось увидеть совершенно иной футбол. Преимуществом, причем безоговорочным, владела команда ЮАР. И дело здесь, видимо, отнюдь не в замене Твалы. Да, с выходом Масилелы хозяева стали надежнее действовать на правом фланге своей защиты. Только вот это лишь маленькая частица. Южноафриканцы вдруг заметно добавили в движении. На их фоне мексиканцы выглядели словно стоячими. Видимо, в перерыве Паррейре удалось каким-то образом раскрепостить свою команду, снять с нее психологический груз, мешавший играть свободно в первой половине.



Также нельзя исключать, что после перерыва игроки сборной Мексики подсели функционально. Ведь частые потери хозяев в первой половине, очевидно, связаны не только с их собственной небрежностью, но и с большим прессинговым давлением со стороны соперника. По всей вероятности, такая энергозатратная тактика забрала у подопечных Агирре слишком много сил.



Впрочем, в первые десять минут второго тайма мексиканцы, словно по инерции, продолжали больше владеть мячом. Но без продвижения вперед. Такие действия соперников всегда были на руку командам, которые возглавляет Паррейра. Вот и на сей раз южноафриканцы терпеливо оборонялись, а на 55-й минуте таки нашли свой шанс. Гости потеряли мяч в центре поля, откуда Мфела зрячей длинной передачей низом бросил в прорыв по месту левого инсайда Тшабалалу. Тот убежал от Осорио и мощно направил мяч точно в дальнюю «девятку» - 1:0! Заметим в этом эпизоде не совсем уверенную игру вратаря гостей Оскара Переса. Он был явно не готов к такому повороту событий и вместо избрать оптимальную позицию замешкался на линии ворот и так и не сумел толком прыгнуть в направлении удара.



Еще одного прямого виновника пропущенного гола – правого защитника Агилара – Агирре убрал сразу после того, как счет в матче был открыт. Правда, думается, замена эта была предопределена еще до того, как Тшабалала забил первый гол 19-го чемпионата мира. Агилар во втором тайме совершенно потерялся. В его действиях не было первотаймовой агрессии и скоростных качеств. Тшабалала, убежав по краю Агилара, всего лишь лишний раз подтвердил спад в игре Пауля. Вместо последнего вышел Андрес Гуардадо, что повлекло за собой определенные тактические перестановки. На правый край передвинулся Рикардо Осорио, до того момента действовавший в центре, Маркес сосредоточился исключительно на игре в обороне, составив дуэт центрбэков с Родригесом, а Гуардадо играл на привычном месте в центре полузащиты.



Вряд ли замена оказалась эффективной. Единственный острый момент в последующие 24 минуты после пропущенного гола мексиканцы создали благодаря индивидуальному мастерству Дос Сантоса. Он на правом фланге накрутил двух защитников соперника и, пробросив между ними мяч, пробил в ближнюю «девятку» - Куне двумя руками отразил удар.



Конечно, стопроцентным этот момент не назовешь, в то время как команда ЮАР имела, по меньшей мере, два шанса закрепить успех. В частности, на 65-й минуте африканцы в три паса довели мяч до линии вратарской, откуда Мфела умудрился пробить мимо стойки. Спустя пять минут Модисе, получив передачу по центру, выходил на ворота Переса в сопровождении Родригеса. Последний при этом оттирал соперника с помощью руки. Не берусь судить категорично, было ли там нарушение, но повод поставить одиннадцатиметровый у Ирматова был.



Так или иначе, матч шел к своему логическому завершению. Южноафриканцы, казалось, полностью контролировали ситуацию на поле, грамотно оборонялись и остро контратаковали. Мексиканцы по-прежнему выглядели вяло и выход Бланко вместо Велы и Эрнандеса вместо Франко игры, по большому счету, не оживил. Но в футболе всегда есть место случаю. На 79-й минуте гости разыграли угловой. Мяч был доставлен к Гуардадо, который находился слева метрах в 25-ти от ворот. Андрес сделал незамысловатый навес в штрафную. Макоэна опять, как и в первом тайме, задержался при создании офсайда, вследствие чего Маркес остался совершенно один на дальней стойке. Не мудрствуя лукаво, Рафаэль пробил с подъема мимо опешившего Куне – 1:1.



До конца встречи оставалось десять минут и игра обрела совершенно иной характер. Теперь уже оба соперника предпочитали осторожничать. Развязка едва не наступила на 88-й минуте, причем в самой банальной и не предвещающей опасности ситуации. Хозяева выбили мяч от ворот. Как оказалось, это была передача на Паркера, несколькими минутами ранее заменившего Пинара. Паркер в сопровождении Родригеса вбежал в штрафную и пробил. Перес опять оказался не готов к борьбе и проводил мяч глазами. К счастью Оскара, на сей раз африканец попал в стойку.



Таким образом, ничья, которая в одинаковой степени проигрышна для обеих команд. Для мексиканцев – из-за того, что изначально они были фаворитами дуэли. Для южноафриканцев – исходя из событий на поле. Теперь наверстывать упущенное в группе А обеим командам придется с соперниками куда более опасными. Впереди Франция и Уругвай…





ЮАР – Мексика – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тшабалала (55). 1:1 – Маркес (79).

ЮАР: Куне – Гакса, Макоэна (к), Кумало, Твала (Масилела, 46) – Тшабалала, Дикгасои, Латшолоньяне, Модисе – Пинар (Паркер,83) – Мфела. Тренер – Карлос Альберто Паррейра.

Мексика: О. Перес – Агилар (Гуардадо, 55), Осорио, Ф. Родригес, Салсидо – Р. Маркес – Дос Сантос, Хуарес, Торрадо (к), Вела (Бланко, 69) – Франко (Х. Эрнандес, 73). Тренер – Хавьер Агирре.

Судьи: Ирматов – Илясов (оба – Узбекистан), Кочкаров (Кыргызстан).

Предупреждения: Дикгасои (27), Масилела (70) – Хуарес (18), Торрадо (57).

11 июня. Йоханнесбург. Soccer City Stadium. 14 градусов.

