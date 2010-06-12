ЧМ-2010. Уругвай – Франция: робкая битва чемпионов

12 июня 2010, 00:31

Чемпионы мира 1930, 950 и 1998 годов не создали за весь матч ни одного стоящего момента.

Вне сомнения, встреча двух чемпионов мира разных лет стала главной изюминкой первого соревновательного дня чемпионата мира-2010. Правда, ожидать яркого зрелища от поединка Уругвая и Франции не приходилось. Обе команды могут похвастаться надежными оборонительными редутами, но вместе с тем и те, и другие испытывают немалые проблемы с атакой. Якобы и у французов, и у уругвайцев хватает ярких игроков креативного плана. Начо Гонсалес, Форлан, Суарес с одной стороны и Гуркюфф, Рибери, Гову с другой каждый по отдельности являются яркими личностями в мировом футболе. Только вот проявить себя с лучшей стороны совместно им ранее удавалось лишь эпизодически.

Не воодушевляло накануне грядущего матча воспоминание о предыдущем свидании Уругвая и Франции на чемпионате планеты в 2002 году. Тогда, напомним, действующие чемпионы мира французы оказались в щекотливом положении после поражения в стартовом матче группового турнира от Сенегала. Логично, что во встрече с уругвайцами «тре-колор» устраивала только победа. Но малейшей агрессии в действиях фаворитов не проявлялось. В итоге блеклый во всех отношениях, почти безмоментный матч завершился вничью 0:0.

Надо сказать, что сегодняшняя игра смотрелась еще менее привлекательной, чем поединок восьмилетней давности. Не нужно удивляться, что обе команды сделали упор на надежность. Все-таки данный матч на чемпионате мира-2010 для них дебютный и лишний раз рисковать не желал никто. Тактическая схема обеих соперников оказалась абсолютно прогнозируемой: наставник уругвайцев Оскар Табарес избрал классические 4-4-2, а его визави Раймон Доменек взял на вооружение апробированную в последних трех контрольных матчах 4-3-3.

Уругвай в своих атакующих устремленьях был предельно прогнозируем: большинство атак команда Табареса строила через Диего Форлана. Первым пасом из глубины поля уругвайцы всякий раз искали своего лидера. Тот пытался либо, придержав мяч, обострить игру посредством неожиданной скидки на фланг подключить исполнителей «второго темпа», либо за счет индивидуального мастерства пройти к воротам сам.

У французов, как оказалось, большая роль в организации атакующих действий отводилась защитникам. Мобильные и быстрые Бакари Санья (справа) и Патрис Эвра (слева) своими быстрыми рейдами на чужую половину поля не только позволяли расширить диапазон действий крайним форвардам Сиднею Гову и Франку Рибери соответственно, но и погасили атакующие помыслы крайков уругвайцев. Как следствие, Макси Перейра почти весь матч работал на разрушение, а Начо Гонсалес как не пытался, но во вязкой борьбе с плеймейкерскими функциями не справился и в итоге был заменен.

Впрочем, не блистали и главные французские творцы. К примеру, пик активности Франка Рибери пришелся на первую треть первого тайма. Сначала на восьмой минуте Франк по своему левому флангу убежал от опекуна и остро простелил вдоль ворот, но Гову не хватило малости чтобы замкнуть передачу. А на 16-й минуте Рибери там же слева заработал опасный штрафной. Йоан Гуркюфф исполнил его в своем стиле, пробив с острого угла по воротам. Счастье для уругвайцев, что Фернандо Муслера вытянул мяч из дальней девятки и перевел его на угловой. Между этими двумя эпизодами напомнил о себе Форлан. Получив передачу от Начо Гонсалеса в районе левого угла штрафной площади соперников, Диего подобрал мяч под себя и пробил – Льорис отразил удар.

Как оказалось, эти три эпизода были самыми острыми в первом тайме. Осторожно порезвившись в дебюте, в дальнейшем соперники предались наслаждению от позиционной борьбы, в которой обострения возникали крайне нечасто. В этой вязкой возне как-то затерялся на поле Рибери, а Гуркюфф, такое впечатление, пока не обрел авторитета в команде, из-за чего он чувствует себя на поле чересчур робко. Иными словами, лидера, коим в Уругвае является Форлан, у французов на поле не было. Что касается нападающего мадридского «Атлетико», то он несколько раз обострял игру быстрыми и нестандартными ходами. Но не более того. Видимо, на большее при довольно несмелой поддержке со стороны партнеров и закрытой игре французов рассчитывать не приходилось.

Первая настоящая опасность во второй половине возникла на 59-й минуте, когда Гуркюфф, выполняя штрафной удар с левого фланга, отпасовал в центр на Рибери. Тот бил сходу метров с 20-ти. Мяч сорвался Франку с ноги и пролетел слишком неточно. Со стандартных ситуаций дважды обостряли игру и уругвайцы. В частности, на 63-й минуте опасный штрафной метров с 30-ти исполнил Форлан. Диего хорошо подкрутил мяч, который ко всему прочему ударился перед Льорисом оземь. И пусть удар пришелся по центру ворот, Уго пришлось потрудиться, чтобы зафиксировать «снаряд». Не прошло и десяти минут, как Луис Суарес грудью перевел мяч, выброшенный из аута, на Фарлана. Диего оказался один на линии штрафной площади прямо напротив ворот. Но с ударом слету уругваец поспешил – «сфера» пролетела в нескольких метрах от стойки.

Заметим, что обе острые ситуации уругвайцы создали в тот момент, когда на поле уже не было Начо Гонсалеса. Вместо него Табарес выпустил талантливого Николаса Лодейро. Игру юный плеймейкер немного оживил. Но огромное желание проявить себя сыграло с ним злую шутку. Первую желтую карточку Николас получил уже через две минуты после появления на поле, а на 81-й, грубо атаковав Бакари Санья, Лодейро получил второе предупреждение и был удален с поля. Заметим, что в том эпизоде уругваец заслуживал на чистую красную карточку.

Собственно, оказавшись в численном большинстве, Франция наконец пошла в атаку более смело. К тому моменту Доменек уже успел освежить атаку своей команды, выпустив на поле вместо неэффективных Анелька и Гуркюффа Анри и Малуду соответственно. При этом с выходом Малуды тренер немного поменял расстановку, переведя напрочь закрытого Рибери на правый фланг, а на его место слева поставил Флорана. На 85-й минуте Доменек так и вовсе решил повалить уругвайскую стену числом, выпустив вместо техничного Гову мощного Жиньяка. Но особого эффекта эти замены не возымели. Кроме нескольких предпосылок на остроту Франция не создала в заключительные минуты у ворот Муслеры ничего стоящего.    

Уругвай – Франция – 0:0
Уругвай: Муслера – Викторино, Лугано (к), Годин, А. Перейра – М. Перейра, Перес (Эгурен, 87), Аревало Риос, И. Гонсалес (Лодейро, 63) – Форлан, Суарес (Абреу, 74). Тренер – Оскар Табарес.
Франция: Льорис – Санья, Галлас, Абидаль, Эвра (к) – Гуркюфф (Малуда, 75), Тулалан, Диаби – Гову (Жиньяк, 85), Анелька (Анри, 72), Рибери. Тренер – Раймон Доменек.
Судьи: Нишимура – Сагара (боа – Япония), Ха-Сан Чжон (Корея).
Предупреждения: Викторино (59), Лугано (90+3) – Эвра (12), Рибери (19), Тулалан (68).
На 65-й минуте предупрежден, а на 81-й удален (вторая желтая карточка) Лодейро.
11 июня. Кейптаун. Green Point Stadium. 12 градусов.

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