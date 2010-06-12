Корея – Греция – 2:0. Мировое проклятие эллинов

Что-то не складывается у греков с выступлениями на чемпионатах мира. Четвертый в истории матч в финальной части – четвертое поражение с сухим счетом. И ладно – 1994-й. В то время греки были полноценными дебютантами турниров такого уровня. Да еще и со жребием им не повезло. Аргентина с Марадоной, Батистутой и Каниджей, Болгария со Стоичковым, Балаковым и Лечковым, а также Нигерия с Амокачи, Амунике и Сиясиа. Как следствие – три поражения с общим счетом 0:10. Иное дело, нынешняя команда Греции, с опытнейшим Отто Рехагелем во главе, с чемпионами Европы-2004 в составе.



Избранная греками стартовая расстановка давала понять, что Рехагель рассчитывает в данном матче только на победу. Три нападающих в составе – такой вариант гер Отто выбирал разве что во встречах с аутсайдерами уровня Андорры и Казахстана. При этом вызывала вопросы и гармоничность выбранного тренером сочетания нападающих – Гекас в центре, Харистеас слева и Самарас справа. В принципе, трудно представить опытного Харистеаса, действующего с фланга. И действительно, события на поле показали, что такой вариант себя не оправдал. Кроме того, Рехагель удивил выбором дуэта центральных защитников: вместо прогнозируемых Кириакоса и Мораса на поле появились Винтра и Пападопулос. Опять-таки, забегая наперед скажем, что двое последних провели матч попросту провально.



Корейцы использовали классический тактический вариант 4-4-2. Теоретически их схема казалась более защитной. Но такой вывод напрашивался, исходя из стартового шаблона. На деле же оказалось, что скоростные и универсальные игроки средней линии сборной Кореи благодаря грамотному и рациональному контролю над мячом полностью превзошли середину поля команды Греции, по сути, разорвав заднее и переднее звенья эллинов, сделав их действия разрозненными. При таком повороте событий совершенно потерялся на поле лидер греков – Георгиос Карагунис. Эффективность его действий была почти нулевой. Это при условии, что и стандартные положения в исполнении Георгиоса остроты в себе не таили.



Хотя первый опасносный момент в матче на третьей минуте создали именно греки. Они подали угловой, выиграли борьбу на ближней стойке, откуда мяч был отправлен в центр штрафной площади. Удар наносил Торосидис – мяч пролетел рядом с крестовиной. Корейцы ответили почти аналогичным моментом, только выжали из него максимум. Азиаты заработали право на штрафной почти от углового флажка с левого фланга. Оттуда последовал навес от Кхи-Сун Йона и прервать его не сумели, ни Кацуранис, ни Винтра, ни Самарас, зацепившие «сферу», в лучшем случае, макушками. Видно, опекавший Ли-Чун Су на дальней стойке Харистеас не ожидал от партнеров такого промаха, потому и в борьбу как следует не включился. Как следствие, кореец почти без препятствий вогнал мяч в ворота – 1:0.



Очевидно, эта неудача сильно потрясла греков. Они и без того нервничали, а после пропущенного гола откровенно запаниковали. Действия их обороны стали какими-то хаотичными, позиционные ошибки сменялись тактическими, а то и вовсе – обыкновенными техничными. На 13-й минуте азиатские футболисты опять создали момент, который вполне мог оказаться результативным. Получив на правом фланге мяч после вбрасывания с аута, Ли-Чун Йон перебросил «круглого» через голову Торосидиса и на скорости вошел в штрафную. Только удара кореец нанести не успел. Трудно лишь сказать, насколько чисто сыграл на опережение Торосидис, только ли в мяч он попал и не зацепил ли при этом ногу соперника. Так или иначе, нарушения рефери не увидел и игра продолжилась.



На 28-й минуте Пак-Чу Юн так и вовсе потерял идеальнейший шанс удвоить счет. Пак-Чжи Сун выдал передачу вразрез со своей половины поля в направлении нападающего своей команды. Греки умудрились не только не прервать длинный пас, но и выпустили Пак-Чу Юна один на один с Цорвасом. Корейский форвард в сопровождении Винтры добежал до линии штрафной площади и пробил. Цорвас к тому моменту немного срезал угол обстрела и таки заставил соперника пробить в себя – мяч улетел на угловой.



Впрочем, в конце первого тайма греки едва не отыгрались. Благодаря… солнцу. Винтра от центральной линии сделал немного авантюрный навес в район штрафной площади. Гекас до мяча не дотянулся и, казалось, «снаряд» должен зафиксировать вратарь корейцев Чу-Сун Рен. Однако того заслепило солнце и, как следствие, кипер, находясь почти на линии ворот, едва не выпустил мяч из рук.



В перерыве Рехагель решился снять совершенно потерявшегося на поле Геноргиоса Карагуниса и выпустил вместо него дополнительного игрока разрушительного плана – Христоса Пацатсоглу. С выходом на поле последнего немного вперед выдвинулся Константинос Кацуранис. Но это изменение позитивного эффекта тоже не возымело.



После перерыва корейцы продолжали прессинговать соперника на его половине поля и заставили греков ошибиться довольно быстро. А точнее – на седьмой минуте, как и в первом тайме. Винтра, получив поперечную передачу метрах в 30-ти от ворот, ошибся в приеме. Пак-Чжи Сун мгновенно бросился на перехват, подхватил мяч и побежал с ним на ворота. Остановить капитана корейцев пытался Пападопулос, но Пак-Чжи Сун ловко ушел от отчаянного подката, а следующим движением мягко направил мяч мимо Цорваса в дальний от себя угол – 2:0.



В ответ на изменение счета Рехагель выпустил двух свежих нападающих: Салпингидиса вместо Самараса и Капетаноса вместо Харистеаса. Но в то время, пока вышедшие на замену греческие футболисты входили в игру, корейцы едва не забили третий гол. Ча-Ду Ри сделал зрячий навес с правого фланга, который замыкал ударом головой метров с семи Пак-Чу Юн. Порази он ворота – и вопрос о победителе на 63-й минуте встрече был снят. Но мяч пролетел выше перекладины, а значит, какие-то иллюзии у подопечных Отто Рехагеля еще оставались.



Шанс, точнее, сразу два шанса сократить счет у греков было на 70-й минуте. Сначала Салпингидис бил головой после навеса справа, но удар у него не получился и Чун-Сун Рен легко забрал мяч в углу. Спустя несколько десятков секунд тот же Салпингидис в левом углу штрафной сумел в подкате протолкнуть мяч в центр, но Капетанос, находясь без опеки, пробил сходу чрезвычайно неточно. Но вот проходит еще две минуты и Салпингидис едва не замыкает длинную передачу низом от Сейтаридиса.



Стало очевидно, что корейцы, проведшие первые 70 минут в чрезвычайно высоком темпе, немного подсели физически. Логично, что наставник азиатов Ху-Чун Му решил освежить действия команды посредством замены: опорного полузащитника Кхи-Сун Йона заменил опытный Ким-Нам Иль. В некоторой степени, корейцам удалось сбить темп и даже перевести игру ближе к середине поля. Следующий момент Греки создали на 82-й минуте. Опять длинную передачу низом от центральной линии сделал Сейтаридис. Гекас в одно касание на линии штрафной площади принял мяч, а вторым с разворота мощно пробил – Чун-Сун Рен одной рукой перевел «сферу» над перекладиной.



Это, по сути, и все. В оставшееся время корейцы могли забить еще дважды. Сначала Пак-Чжи Сун обокрал на фланге Торосидиса и на скорости ворвался в штрафную. Защитник в последний момент в подкате таки выбил мяч из-под ног корейского капитана, но прямо на Ли-Чун Йона. Тот с 17-ти метров бил зряче в ближний угол. Цорвас в отчаянном прыжке перевел мяч на корнер. Последовала подача, которою в суматохе метров с восьми ударом с подъема завершал Ким-Чун Ву. Мяч пролетел в сантиметрах от стойки.



Таким образом, греки почти потеряли шансы на выход в плей-офф. Трудно поверить, что подопечные Рехагеля смогут набрать очки сразу в двух оставшихся поединках, в которых им будут противостоять куда более грозные Аргентина и Нигерия.





Корея – Греция – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ли-Чун Су (7). 2:0 – Пак-Чжи Сун (52).

Корея: Чун-Сун Рен – Ча-Ду Ри, Чхо-Йон Хюн, Ли-Чун Су, Ли-Юн Пе – Ли-Чун Йон (Ким-Чжэ Сун, 90+1), Кхи-Сун Йон (Ким-Нам Иль, 74), Ким-Чун Ву, Пак-Чжи Сун (к) – Йом-Ки Хун, Пак-Чу Юн (Ли Сын Йоль, 87). Тренер – Ху-Чун Му.

Греция: Цорвас – Торосидис, Пападопулос, Винтра, Сейтаридис – Циолис, Кацуранис – Карагунис (к) (Пацатсоглу, 46) – Харистеас (Капетанос, 61), Гекас, Самарас (Салпингидис, 59). Тренер – Отто Рехагель.

Судьи: Хестер – Хайнтц (оба – Новая Зеландия), Макасини (Танзания).

Предупреждение: Торосидис (56).

12 июня. Нельсон Мандела Бей. Port Elizabeth Stadium. 19 градусов.

