ЧМ-2010. Аргентина – Нигерия: ударная десятиминутка и экономный режим

Нигерийцы победили Аргентину лишь однажды. Но та победа будет вспоминаться накануне очных противостояний соперников еще долго. 1996 год. Финал олимпийского турнира в Атланте. Нигерия вслед за Бразилией обыгрывает и другого явного фаворита состязаний и берет олимпийское золото. И пусть тот успех африканцев во многом стал возможным благодаря чудачествам еще никому не известного судьи Коллины, но осадок остался. И аргентинцы о нем вспоминают постоянно. Это при условии, что в рамках чемпионатов мира «небесно-голубые» победили Нигерию в обеих матчах: 2:1 – в 1994-м, 1:0 – в 2002-м. Кроме того, стоит вспомнить финал Олимпиады-2008 в Пекине, где тоже встречались эти соперники и победу 1:0 одержали латиноамериканцы. Автор победного гола Анхель Ди Мария сегодня вышел в составе своей национальной команды.



Диего Марадона избрал на этот матч тактический вариант, который больше тяготеет к обозначению 4-2-1-3. При этом функции двух опорных полузащитников немного различались: Хавьер Маскерано действовал на разрушение, а Хуан Себастьян Верон – на атаку. Что касается нападающих, то Карлос Тевес и Гонсало Игуаин передвигались по всему фронту атаки, а Анхель Ди Мария отвечал за левый край. Лионель Месси получил от Марадоны полную свободу действий.



Тренер нигерийцев Ларс Лагербек избрал схему 4-3-3. Только вот эффекта от этой теоретически атакующей тактики было примерно столько же, сколько часом ранее от аналогичного тактического варианта греков во встрече с корейцами. Выходит, чтобы играть в атакующий футбол, недостаточно напичкать состав большим количеством номинальных форвардов. В современном футболе эффективность атакующих действий в одинаковой степени зависит как от игроков, находящихся на острие, так и тех, кто поддерживает наступление из глубины.



Со стартовых минут аргентинцы буквально обескуражили соперников высоким темпоритмом ведения игры, точностью, скоростью и эффективностью перемещений. Не только каждого игрока по отдельности, но вместе с ними и мяча. Правда, в стартовой суматохе нигерийцы обострили игру первыми. Это Чинеду Обаси на левом углу штрафной соперника, «качнув» Хонаса Гутьерреса, сам ушел в противоположную сторону и пробил в дальний угол – неточно.



После этого аргентинцы устроили на половине соперника настоящий вихрь. Сумасшедший коллективный прессинг в сочетании с разнообразием в использовании атакующих маневров заставили Нигерию ошибаться и регулярно открывать зоны. Уже на пятой минуте Месси, собрав вокруг себя четырех защитников в штрафной оппонента, неуловимым движением выкатил мяч в центр на никем не прикрытого Игуаина. Тот с удобнейшей позиции пробил мимо.



Спустя минуту все тот же Месси с 20-ти метров наносит удар без замаха – Винсент Эньеама вытягивает мяч из-под перекладины и переводит его на угловой. Подает Верон. Защитники совершенно потеряли из виду набежавшего из глубины Габриэля Хайнце, который ударом в падении головой отправляет мяч точно в «девятку» - 1:0!



Открыв счет, аргентинцы не снизили давления на оборону соперника. Очередной момент возник на 15-й минуте: опять Месси с 20-ти метров обводным ударом направлял мяч в дальний угол. Эньеама в прыжке переводит «круглого» на угловой. В очередной раз нигерийский голкипер спасает свою команду на 23-й минуте, после того, как Игуаина вывел с ним на свидание Тевес. Винсент опять отразил удар Гонсало за лицевую линию, а после подачи корнера удвоить счет мог Вальтер Самуэль. Но удару головой защитника «Интера» не хватило точности.



Впрочем, к тому времени темп матча все же снизился. Аргентинцы поняли, что нигерийский «суперорел» летает не слишком высоко. Команда Лагербека выглядела не только мало подвижной, но и подавленной. Такое впечатление, что нигерийцы совсем не верили, что способны обыграть фаворита. Правда, на 28-й минуте мини-шанс сопернику предоставил Гутьеррес. Хонас ошибся позиционно и позволил мячу перелететь через голову к Обаси. Тот с левого угла штрафной площади опять пробил неточно.



А на 37-й минуте опять напомнил о себе Месси. Выполняя штрафной с правого края, Лионель отдал поперечную передачу на Маскерано. Хавьер тут же в касание вернул мяч Месси, но уже в штрафную площадь, вправо. Защитники сборной Нигерии к такому повороту событий были не готовы и позволили лучшему игроку мира пробить. Лео опять выполнил удар с подкруткой в дальнюю «девятку». И опять мяч кончиками пальцев достал Эньеама.



После перерыва ситуация на поле не поменялась. Аргентинцы продолжали не спеша разыгрывать мяч, время от времени заостряя игру благодаря домашним заготовкам. В частности, на 50-й минуте Месси, отыграв с центра вправо на Верона, сам побежал замыкать ближнюю стойку. Пас Хуана Себастьяна был адресован аккурат в то место, куда побежал Лео. Счастье нигерийцев, что Месси не дотянулся до мяча самую малость.



Еще один момент Месси потерял на 63-й минуте. Создал голевую ситуацию Тевес, подхвативший мяч на своей половине поля после неудачно разыгранного соперником углового. Аргентинцы вошли на чужую половину в четверых против двух соперников. Тевес отдал в центр на Месси, а тот пробил рядом со стойкой. Не успели нигерийцы ввести мяч от ворот, как последовал очередной перехват, передача Месси на Игуаина и очередной выход один на один. И на сей раз своевременно вышедший из ворот Эньеама не позволил себя обыграть.



Более того, вратарь нигерийцев быстро ввел мяч в игру, запустив в прорыв по правому краю вышедшего вместо Обаси Питера Одемвинге. По сути, это был выход два в два. Но Одемвинге на входе в штрафную неудачно обработал мяч и упустил его за лицевую линию. Впрочем, этот момент не сильно насторожил в конец успокоившихся аргентинцев. Они продолжали академично раскачивать мяч и на 71-й минуте предоставили сопернику еще один мини-шанс. Это Тайе Тайво пробил сходу слева из-за пределов штрафной площади в дальний угол. Мяч пролетел в сантиметрах от стойки, хотя справедливости ради стоит сказать, что Серхио Ромеро контролировал траекторию. Но хуже всего для Нигерии, что выполняя удар, Тайво повредил ногу и вынужден был покинуть поле. Возникают большие сомнения, восстановится ли он до следующего матча.



Между тем аргентинцы продолжали откровенно вальяжничать. Парадоксально, но нигерийцы даже не попытались использовать расслабленность в действиях соперника. Наверное, нельзя считать целенаправленными способами отыграть те робкие попытки, которые, исходя из локальных ситуаций, предпринимали каждый нападающий по отдельности. В частности, опасные удары издали наносили Обафеми Мартинс и Якубу Айегбени. Единственное действительно осмысленное обострение африканцам удалось на 81-й минуте, когда Уче Калу бросил мяч вправо на Айегбени, а сам побежал в центр штрафной. Якубу бросил мяч на ход оказавшемуся без опеки партнеру, однако тот, нанося удар щечкой слету, в ворота не попал.



Вообще, в концовке встречи больше остальных старался Месси. Видимо, сильно не хотел уходить с поля без гола. И шансы в последние минуты были. Самый опасный Лионель себе создал, обыгравшись в стенку с Игуаином. Но, войдя в штрафную площадь и сблизившись с Эньеамой, Лео пробил слишком прямолинейно.



Аргентина – Нигерия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Хайнце (6).

Аргентина: Ромеро – Гутьеррес, Демикелис, Самуэль, Хайнце – Верон (М. Родригес, 74), Маскерано (к) – Месси – Тевес, Игуаин (Милито, 79), Ди Мария (Бурдиссо, 85). Тренер – Диего Марадона.

Нигерия: Эньеама – Одиа, Йобо (к), Шитту, Тайво (Уче Калу, 75) – Кайта, Этуху, Аруна – Обинна (Мартинс, 52), Айегбени, Обаси (Одемвинге, 60). Тренер – Ларс Лагербек.

Судьи: Штарк – Зальвер, Пикель (все – Германия).

Предупреждения: Гутьерес (17) – Аруна (77).

12 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 16 градусов.

