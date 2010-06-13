ЧМ-2010. Англия – США: оплеуха святой простоте

Неожиданность, которую, если смотреть на вещи реально, неожиданностью не назовешь. Команда США справедливо сыграла вничью с англичанами, не уступив в главном – качестве игры. Более того, нет сомнений: будь в составе американцев больше высококлассных исполнителей, по уровню не уступающих лидерам соперников, результат отчетного поединка мог быть и вовсе сенсационным.



Не делая скоропалительных выводов, все же сосредоточимся на общих чертах, предопределивших исход данного поединка. Итак, изначально оба тренера избрали одинаковую стартовую расстановку – 4-4-2. Только вот кто-то действовал гибко, а кто-то никак не способен отойти от изжитого годами силового шаблона. И даже такой творческий тренер как Фабио Капелло не всегда способен перестроить сборную Англии на более современный, гибкий лад, где рядом с силовыми заносами есть место комбинационному футболу. И где все игроки без исключения выполняют универсальные функции.



А что удалось увидеть на поле Royal Bafokeng Stadium в Рустенбурге? Действия британцев были абсолютно прогнозируемы, большинство футболистов ограничивались своими узкоспециализированными функциями, не продемонстрировав умения перемещаться, менять позиции по ходу матча. Футбол без изюминки, прогнозируемый футбол.



Тренер американцев Боб Бредли, понимая, что в центре поля он не располагает игроками уровня Джеррарда и Лэмпарда, попытался противопоставить классу английских хавбеков скорость во владении мячом с упором на игру через фланги. Благо, на краях у «звездно-полосатых» есть игроки высококлассные, способные перебегать и переиграть при должной поддержке многих соперников. Как следствие, лидера англичан Лэмпард и Джеррард большую часть времени оказались попросту выключенными из игры. Американцы попытались сделать так, чтобы мяч в тех зонах, за которые отвечают Фрэнк и Стив, не задерживался. В этом подопечные Бредли преуспели. А потому добытая ими ничья – вполне заслужена, даже несмотря на курьезный гол, забитый Демпси.



Между тем, тон игре задали англичане, открыв уже на четвертой минуте встречи счет. Британцы выбросили мяч с аута с правого фланга. Мяч был доведен до Уэйна Руни, тот неуловимым движеньем отправил пас еще дальше влево на Эмила Хески, а последний резкой передачей в касание вывел на ударную позицию Стивена Джеррарда. Капитан бросил мяч на ход, освободился от опеки Рикардо Кларка и пробил в нижний угол. У Тима Ховарда не было малейших шансов – 1:0.



Вне сомнения, быстрый гол поломал американцам план на игру. Англичане отодвинулись ближе к своим воротам, стали играть из глубины. Американцы в этом промежутке успели подать несколько угловых, а также запомнились «пробным» ударом головой в исполнении Клинта Демпси. Настоящая же опасность у ворот Роберта Грина возникла на 19-й минуте, когда Лэндон Донован сделал навес с правого фланга, а Джози Алтидору не хватило малости, чтобы его замкнуть и сравнять счет. Англичане, правда, ответили не менее опасным выпадом, венцом которого стала передача Руни на Леннона. Арон оказался в правом углу чужой штрафной площади совершенно один, однако после его прострела ни один с партнеров успеть к мячу не успел.



На 27-й минуте американцы опять потревожили Грина. Донован выполнил штрафной с правого фланга, а верховую борьбу в центре штрафной выиграл Огучи Оньеву. Мяч после удара центрального защитника «звездно-полосатых» пролетел рядом с крестовиной и вратарь англичан спасти команду явно не успевал. К слову, тот штрафной американцы заработали после нарушения Милнера на Черундоло. До того эпизода английский краек неоднократно упускал своего визави по флангу. После того же, как Милнер получил за очередной фол желтую карточку, Фабио Капелло решил заменить Джеймса на Шона Райта-Филлипса.



Шон заиграл надежнее и острее, отличился одним дальним ударом и заставил Черундоло заработать на себе предупреждение. Команда Англии в целом наконец наладила контроль над мячом и вернула себе преимущество. Потому то, что произошло на 40-й минуте, не вписывалось в логичный ход событий. Клинт Демпси, накрутив метрах в 25-ти от ворот соперника Джеррарда, вышел на ударную позицию и пробил низом. Удар вышел не слишком сложным, потому, казалось, должен стать легкой добычей Роберта Грина. Но вратарь, наклонившись и желая забрать мяч намертво, по перчаткам пустил «круглого» в сетку – 1:1. На лицо потеря концентрации молодым голкипером, которого Фабио Капелло предпочел опытному Дэвиду Джеймсу.



В перерыве наставник англичан сделал одну замену: вместо центрального защитника Лэдли Кинга вышел Джейми Каррагер. По всей видимости, эта замена не связана с событиями первого тайма, а обусловлена плохим физическим состоянием Кинга, который значительную часть подготовительного периода к чемпионату пропустил из-за травмы.



Вторую половину Англия начала крайне агрессивно. Со стартовых секунд «львы», применяя прессинг, зажали американцев на их половине поля. Первый раз взломить оборону соперников команде Капелло удалось на 55-й минуте. Леннон от центральной линии бросил в прорыв Хески. Тот убежал от Черундоло и Демерита, вышел один на один и пробил слишком прямолинейно. Ховард взял мяч намертво.



А где-то минуты с 20-й второго тайма началась обоюдная перестрелка. Сначала после подачи штрафного слева опасный удар головой по воротам англичан нанес Боканегра. В ответной атаке Лэмпард метров с 25-ти направил мяч под перекладину – Ховард перевел мяч на угловой. После подачи корнера и дальнейшего отскока сходу бьет Глен Джонсон – рядом со стойкой. Американцы отвечают индивидуальным проходом Алтидора, который на правом фланге протиснул Каррагера и пробил в ближний угол. Грин на удар среагировал, переведя мяч в стойку. Эти четыре острых момента уместились в пятиминутном интервале.



Когда до окончания матча оставалось немногим более 15-ти минут, всплеском активности запомнился Уэйн Руни. Сначала он опасно пробил метров с 25-ти. Затем разрезным пасом вывел на ударную позицию Шона Райта-Филлипса. Мяч после удара последнего перевел на угловой Ховард. А после подачи с угла Руни, сыграв на опережение на ближней стойке, со второй попытки нанес удар с острого угла – Ховард контролировал ситуацию и забрал мяч намертво. Вскоре уже навесил справа Джеррард – Хески бьет головой выше перекладины.



Но в целом это были эпизоды. Англии так и не удалось в конце поединка сотворить что-то подобное на штурм. Более того, у американцев в заключительные пять минут было несколько хороших предпосылок для того, чтобы организовать острые атаки. Но, видимо, сыграть размашисто и пойти вперед большим числом подопечным Бредли помешало понимание того, насколько близка ничья с таким соперником, как Англия. Здесь хочешь – не хочешь, а подспудно начинаешь осторожничать…



Англия – США – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Джеррард (4). 1:1 – Демпси (40).

Англия: Грин – Г. Джонсон, Терри, Кинг (Каррагер, 46), Э. Коул – Леннон, Лэмпард, Джеррард (к), Милнер (Райт-Филлипс, 31) – Руни, Хески (Крауч, 79). Тренер – Фабио Капелло.

США: Ховард – Черундоло, Демерит, Оньеву, Боканегра (к) – Демпси, Бредли, Кларк, Донован – Алтидор (Холден, 86), Финдли (Баддл, 77). Тренер – Боб Бредли.

Судьи: Симон – Хаусманн, Браатц (все – Бразилия).

Предупреждения: Милнер (26), Каррагер (60), Джеррард (61) – Черундоло (39), Демерит (47), Финдли (74).

12 июня. Рустенбург. Royal Bafokeng Stadium. 38 644 зрителя. 14 градусов.



