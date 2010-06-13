ЧМ-2010. Алжир – Словения: могильщики России начали с победы

Во втором матче группы С встречались команды, которые стали творцами главных сенсаций в отборочных турнирах на своих континентах. Алжирцы не пустили на мундиаль победителей двух последних Кубков Африки сборную Египта. Словенцы оставили не у дел полуфиналиста чемпионата Европы-2008 команду России.



Ничья в стартовом матче данной группы между сборными Англии и США не оставляла подопечным Рабаха Саадана и Матьяза Кека иного варианта, как играть на победу в очном противостоянии. Да, возможная ничья якобы сохраняла паритет в квартете после первого тура. Но ведь для выхода в следующий раунд турнира алжирцам и словенцам в двух последующих матчах может быть недостаточно обыграть американцев. Что, мягко говоря, тоже выглядит проблематично.



Обе команды в своей игре делают упор на оборонительные действия. Собственно, потому и тактика обеих соперников была схожей. Используя по четыре защитника и полузащитника, впереди тренеры обеих команд тоже придерживаются примерно одного варианта: у алжирцев под ярко выдвинутым вперед нападающим Рафиком Джеббуром играл Фуед Кадир, у словенцев из глубины под центрфорвардом Миливое Новаковичем действовал Златко Дедич. Иное дело, что у Алжира в поле имеется яркий лидер, вокруг которого строится игра команды в атаке – Карим Зиани. Ему Рабах Саадан отвел место на левом фланге.



Со стартовых минут обе команды четко продемонстрировали, что основной акцент в своей игре будут делать на надежность. При этом более привлекательно в первой половине первого тайма выглядели словенцы. Подопечные Кека смотрелись подвижнее, использовали коллективный прессинг, не давая соперникам спокойно принимать мяч на чужой половине поля. Правда, в атаке словенская команда выглядела довольно прямолинейно, пытаясь длинной передачей бросить в прорыв либо кого-то из фланговых игроков, либо центрального нападающего. Что поделать, если в нынешней сборной Словении нет творческих игроков калибра Златко Заховича, Миленко Ачимовича и Насти Чеха, способных связать группы обороны и атаки, наладить плавный переход между звеньями.



В некоторой степени приноровиться к прессингу соперника алжирцы сумели лишь во второй половине тайма. Африканцы пытались играть из глубины, а игроки передней запутывали соперника и вытягивали на себя словенских игроков правого фланга – чтобы освобождать зону для Зиани. Однако кроме нескольких перспективных проходов при поддержке крайнего защитника Надира Бельхаджа, Кариму в первой половине ничего создать не удалось.



Немудрено, что действуя осторожно и с уклоном на оборону, обе команды основной упор делали на стандартные положения. Первое в матче обострение возникло на третьей минуте. Алжирцы получили право исполнить штрафной удар с 25-метрового расстояния. Пробивал Бельхадж. Надир подкрутил мяч под перекладину, но Самир Ханданович не дрогнул и перевел «сферу» над перекладиной. Следующего опасного момента пришлось ждать более получаса. И создали его опять алжирцы: Карим Зиани навесил мяч с угла поля, а в центре штрафной защитники сборной Словении потеряли Радика Аллиша. Тот наносил удар головой без препятствий, однако в ворота не попал.



Словенцы впервые потревожили Фаузи Шауши лишь на 42-й минуте. Вальтер Бирса, приняв мяч в 25-ти метрах от ворот соперника, развернулся и нанес удар с подкруткой. «Снаряд» полетел под перекладину, прямо по центру ворот – Шауши перевел мяч на угловой. Собственно, это и вся острота, созданная обеими командами в течение первой половины матча.



Со стартом второй половины встречи рисунок игры особо не поменялся. Немудрено, что коррективы в игру решили внести тренеры. Оба наставника поменяли нападающих: сначала Кек вместо Дедича выпустил форварда силового плана Златана Любиянкича, а вскоре Саадан Джеббура поменял на Абделькадера Геззаля. Нельзя сказать, что замены сильно повлияли на ход борьбы. Свежие нападающие быстро потерялись в возне черновой борьбы. А первый момент был создан лишь на 62-й минуте. Андраж Кирм на левом угле штрафной площади соперников получил передачу с центра и, оказавшись без опеки, обработал мяч и пробил – слишком прямолинейно и в руки вратарю.



Алжирцы ответили своим выпадом на 70-й минуте. Зиани выполнил навес слева, а Геззаль головой пробил по дуге рядом с крестовиной. Как оказалось, это действие было единственным полезным со стороны нападающего алжирцев. За десять с небольшим минут Геззаль умудрился на ровном месте заработать две желтые карточки и ушел с поля. Причем первое предупреждение Абделькадер получил еще до того, как коснулся мяча, сбив игрока соперников у чужой штрафной. Если этот эпизод можно оправдать большим желанием проявить себя, то действие Геззаля на 73-й минуте иначе как безответственным не назовешь. К длинному пасу Бельхаджа Абделькадер явно не дотягивался, а потому решил остановить мяч… рукой. Эта нелепость стоила алжирцам дорогого.



Хотя вначале, на 76-й минуте ошибкой на ошибку едва не ответил вратарь словенцев Ханданович. В совершенно безобидной ситуации Самир отдавал передачу на Марко Шулера, не заметив при этом, что за спиной партнера находится Зиани. Карим опередил словенского центрбека и пытался нанести удар. Положение спас лишь отчаянный бросок Хандановича в ноги сопернику.



А на 79-й минуте наступила развязка. Кирм слева отдал поперечную передачу на Роберта Корена. Тот сместился еще немного в центр и нанес удар в дальний угол. Да, обводящий, да, с небольшим отскоком, но Шауши обязан был отражать этот выстрел. Именно отражать, а не брать намертво, как это пытался сделать вратарь. Как следствие, мяч, скользнув по перчаткам Фаузи, влетел в «шестерку» - 1:0.



До окончания матча оставалось десять минут и Рабах Саадан провел две замены, направленных на увеличение числа нападающих. Правда, для того, чтобы навязать силовую борьбу в штрафной соперника, для начала нужно довести мяч к вожделенной 16-метровой зоне. А это алжирцам не удавалось даже тогда, когда они были свежее и в численном равенстве.



Алжир – Словения – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Корен (79).

Алжир: Шауши – Яхия (к), Бугерра, Аллиш, Бельхадж – Матмур (Саифи, 81), Ласен, Йебда, Зиани – Кадир (Гедиура, 82) – Джеббур (Геззаль, 58). Тренер – Рабах Саадан.

Словения: С. Ханданович – Бречко, Шулер, Цезар, Йокич – Кирм, Корен (к), Радославлевич (Комац, 87), Бирса (Печник, 84) – Дедич (Любиянкич, 53), Новакович. Тренер – Матьяз Кек.

Судьи: Батрес – Леал (оба – Гватемала), Пастрана (Гондурас).

Предупреждения: Йебда (90+5) – Радославлевич (35), Комац (90+3).

На 59-й минуте предупрежден, а на 73-й удален Геззаль.

13 июня. Полокван. Peter Mokaba Stadium. 19 градусов.

