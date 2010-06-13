ЧМ-2010. Сербия – Гана: балканское самоубийство

Этот поединок считался центральным матчем третьего игрового дня. Заслуженно прошедшие в европейской квалификации французов и румын сербы встречались с вице-чемпионами Африки командой Ганы. Сильной стороной сербов является скоростная игра фланговых игроков, тогда как Гана делает упор на атлетизм, выносливость и мобильность средней линии в целом.



Накануне матча перед сербским наставником африканцев Милованном Раевацем стояла действительно непростая задача: как обезвредить спаренные края соперников, укомплектованные великолепными исполнителями – Ивановичем и Красичем справа, Коларовым и Йовановичем слева. Выход был найден посредством насыщения середины поля. Так, Принс Таго отвечал за правый фланг, Андре Айю – за левый. Их помимо крайних защитников страховали еще и опорные хавы Энтони Аннан и Кевин-Принс Боатенг. Особенно тогда, когда Айю и Таго во время атакующих акций своей команды выполняли роль крайних форвардов. Единственным выдвинутым вперед нападающим у Ганы был Асамоа Гьян. Из глубины его поддерживал Квадво Асамоа, который тяготел к смещениям влево.



Сербии избрали классический вариант 4-4-2. Надо сказать, что на фоне насыщенной, действующей динамично средней линии соперников балканская полузащита как-то совсем затерялась. Фланговым игрокам не давали пространства, а «волнорезы» Деян Станкович и Ненад Милияш выглядели в сравнении с визави медлительными. Однако в целом коса нашла на камень. Потому значительная часть матча прошла в борьбе за центр поля.



Поединок начался весьма неожиданно. Едва сербы разыграли мяч, как Марко Пантелич нанес мощный удар с 40-ка метров. Пролети «круглый» метром левее, счет наверняка был бы открыт, поскольку Ричард Кингсон был не готов к прыжку. Футболисты Ганы ответили не менее опасно. Неманья Видич в 18-ти метрах от ворот сбил Принса Таго. Опасный штрафной пробивал Асамоа Гьян – мяч пролетел над перекладиной. На 14-й минуте в штрафной площадке сербов опять было жарко. Гьян пяткой отбросил мяч влево на Квадво Асамоа. Тот сходу прострелил вдоль ворот – мяч на линии вратарской в подкате остановил нападающий Никола Жигич.



Игроки сборной Ганы хорошо держали мяч внизу, благодаря чему смогли освоиться на половине соперников. На 20-й минуте африканцы пробивали еще один опасный штрафной с левого фланга. Навес ударом головой замыкал Джон Менса – мимо ворот. Минутой спустя уже Кевин-Принс Боатенг делает передачу слева. Гьян едва касается мяча головой на ближнем углу вратарской – мяч в руках у Владимира Стойковича.



Впрочем, сербам к середине первой половины матча удалось перевести игру в центр поля. На 29-й минуте балканцы опять побеспокоили Ричарда Кингсона. Это Александр Коларов выполнил штрафной удар с 25-метрового расстояния – мяч пролетел рядом с крестовиной. А первый в этом матче удар в створ ворот состоялся лишь на 39-й минуте. Остроту своим прорывом по месту левого инсайда создал Милан Йованович. Однако, имея оперативный простор, Милан на входе штрафную площадь остановился и позволил соперникам выбить мяч себе из-под ног. «Снаряд» попал к Деяну Станковичу, который оказался неприкрытым в 25-ти метрах от ворот. Деян пробил сильно и с отскоком, но прямо по центру ворот. Кингсон, который выглядел явно нервно, с трудом, лишь со второй попытки зафиксировал мяч в руках.



Второй тайм команды начали живее. Первый момент после перерыва на 54-й минуте создали игроки сборной Ганы: Таго навесил справа, а Айю, выиграв позиционную борьбу у Видича, нанес удар головой, но в створ ворот не попал. Сербы ответили быстро – двумя моментами, созданными Пантеличем. Сначала Марко выбежал из-за спины Сарпеи во время вбрасывания аута, оттеснил защитника африканцев корпусом и вышел на ворота справа. Однако мячом Пантелич распорядился неудачно, сделав слепой и неточный прострел. Зато мгновеньем спустя Марко уже на левом фланге зряче отдавал передачу на дальнюю стойку на Жигича. Никола выиграл позицию у Ворсы и, казалось, был обязан замыкать передачу точным ударом. Но серб плохо подставил ногу и идеальнейший момент был испорчен. Расплата едва не наступила спустя минуту. Ганцы бросили аут справа, верховую борьбу на ближней стойке выиграл Гьян, но удар Асамоа оказался неточным.



В целом же первотаймовая картина игры сохранялась. Сборная Ганы лучше держала мяч в центре поля, из-за чего сербам пришлось в организации атак сконцентрироваться на длинных передачах со своей половины поля. Оживить среднее звено Радомир Антич попытался, заменив Ненада Милияша на Здравко Кузмановича. А немногим позже сербский наставник поменял атакующие акценты своей команды: вместо мощного Жигича вышел скоростной Данко Лазович.



Впрочем, насколько эти замены были эффективными, мы не узнаем. Виной всему – Александр Лукович, который на 74-й минуте, проиграв позиционно, вынужден был задерживать руками Гьяна, дабы не пустить того к воротам. Как следствие – второе предупреждение. Античу пришлось выпускать в пару к Видичу второго центрального защитника – вместо крайнего хава Йовановича вышел Невен Суботич.



Но вот парадокс: оказавшись в меньшинстве, сербы заиграли острее. Сначала Лазович выиграл силовую борьбу у Пейнтсила на левом фланге и отдал передачу в центр на Класича. Милош пробил под перекладину, но Кингсон перевел мяч на угловой. После подачи корнера удар головой наносил Видич – опять над перекладиной. Вскоре уже Иванович после обрезки команды Ганы в центре поля прошел десяток метров и пробил – рядом с крестовиной.



Одним словом, сербам удалось стабилизировать игру в численном меньшинстве, потому, казалось, ничего не предвещало беды. Но несчастье возникло на ровном месте. Иванович проиграл борьбу на своем правом краю Айю. Тот, освободившись от опеки, сделал навес на противоположную сторону штрафной площади. На передачу выходил Кевин-Принс Боатенг, готовившийся нанести удар слету. Но в последний момент траекторию полета мяча рукой изменил Кузманович. Чистый пенальти, хотя нарушитель отказывается это признавать. Не исключено, что рукой серб сыграл несознательно, скорее – инстинктивно. Но сути дела это не меняет. Асамоа Гьян, выполняя одиннадцатиметровый, уложил Стойковича в правый от себя угол, а сам пробил по центру – 1:0.



В оставшиеся девять минут (учитывая добавленное арбитром время) Гьян мог забить еще однажды. Но, убежав от Суботича один на один с вратарем, Асамоа обводящим ударом попал в дальнюю от себя стойку.



Сербия – Гана – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – А. Гьян (84, с пенальти).

Сербия: Стойкович – Иванович, Лукович, Видич, Коларов – Красич, Милияш (Кузманович, 62), Станкович (к), Йованович (Суботич, 76) – Пантелич, Жигич (Лазович, 70). Тренер – Радомир Антич.

Гана: Кингсон – Пейнтсил, Вортса, Менса (к), Сарпеи – Аннан, К.-П. Боатенг (Эдди, 90+1) – Таго, К. Асамоа (Аппиа, 73), А. Айю – А. Гьян (Овусу-Абейе, 90+3). Тренер – Милован Раевац.

Судьи: Балдасси – Касас, Майдана (все – Аргентина).

Предупреждения: Жигич (19), Кузманович (83) – Ворса (26), Таго (89).

На 54-й минуте предупрежден, а на 74-й удален Лукович.

13 июня. Претория. Loftus Versfeld Stadium. 21 градус.

