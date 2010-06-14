ЧМ-2010. Германия – Австралия: форменное избиение

14 июня 2010, 00:23

Сборная Германии в издевательском стиле расправилась над командой Зеленого континента. Даже счет 4:0 не отображает большого преимущества, которым владели немцы.

Восемь лет назад сборная Германии начинала выступление на чемпионате мира-2002 подобным образом. Тогда немцы тоже всю игру издевались над соперником и учинили ему полнейший разгром. Разница лишь в том, что тогда немцы бережнее использовали создаваемые моменты и победили Саудовскую Аравию 8:0. Нынешняя Австралия была ничем не лучше тех аравийцев.

А вообще практика показывает, что хорошую игру со старта турниров калибра чемпионатов мира и Европы показывают чаще всего те команды, которые в последствии будут бороться за первые места. Имеется в виду игра грамотная, скоростная и эмоциональная одновременно. Если говорить о тех же немцах восьмилетней давности, то в 2002-м они дошли до финала, где уступили Бразилии. А ведь после стартового матча специалисты призывали не переоценивать успех в матче со слабыми аравийцами.

Но остановимся на Германии нынешней чеканки. Тем более, что команда Йоахима Лева выглядела в дебютном матче на полях ЮАР на самом деле интересно. Это даже при условии, что Австралия, особенно центр ее защиты, являются откровенно слабыми, даже можно сказать – не соответствуют уровню чемпионата мира.

Итак, Лев на игру с австралийцами выбрал тактический вариант 4-2-3-1. Абсолютно аналогичную схему, к слову, избрал и наставник соперников Пим Вербик. Наверное, чтобы обыватель мог убедиться, как по-разному может выглядеть один и тот же тактический шаблон.

Особое внимание стоит уделить трио игроков, которые номинально разместились под единственным чистым форвардом – Мирославом Клозе: Томас Мюллер справа, Мезут Езил в центре и Лукас Подольски слева. Эти три игрока постоянными перемещениями, взаимозаменяемостью попросту закрутили головы возрастным защитникам сборной Австралии. При этом каждый из этого трио наряду с Клозе досконально знал свой позиционный маневр с точки зрения тактических заготовок. Вне сомнения, подобные вещи подвластны исключительно «светлым головам», способным в одно мгновенье оценить задумку партнера и побежать туда, куда мяч должны отдать с закрытыми глазами.

Одним словом, интересно посмотреть, как будет выглядеть это сочетание игроков в матче с соперником более сильным. К примеру, с Сербией, которая сегодня в первом поединке группы D уступила Гане и в следующей встрече с немцами не имеет права на ошибку. Пока же детальнее остановимся на событиях матча Германия – Австралия.  

В стартовой суматохе первыми возможность открыть счет потеряли австралийцы. Верховую борьбу после подачи углового выиграл Тим Кэхилл, однако у него получился не удар, а перевод на дальнюю стойку. После отскока удар в упор наносил Ричард Гарсия. На линии ворот преградить путь мячу сумел Филипп Лам. Это и спасло Германию.

Впрочем, австралийцы сами позаботились о том, чтобы немцы ответили, и ответили достойно. Сначала грубо ошибся центральный защитник Крейг Мур, позиционная оплошность которого позволила выйти один на один с Марком Шварцером Мирославу Клозе. Нападающий пробил во вратаря, но после отскока мяч был возвращен в центр штрафной площади, откуда сходу пробивал Мезут Езил – Шварцер перевел мяч на угловой. Но прошла какая-то минута, как австралийцы допустили еще одну грубейшую оплошность. Езил, находясь на правом фланге, запустил в прорыв Томаса Мюллера. Защитники соперника пытались оставить Томаса в офсайде, но ошиблись. Мюллер откатил мяч на противоположную часть штрафной площади, откуда Лукас Подольски пробил неотразимо – 1:0.

В течение последующих восьми-десяти минут австралийцы приходили в себя. Игра в их исполнении была сумбурной и с большим количеством ошибок. Внешняя легкость в достижении преимущества убаюкала немцев. На 20-й минуте они как-то чересчур легко позволили сопернику создать опасность у своих ворот. Бретт Эмертон по центру отдал вертикальную передачу на Гарсию, а тот с линии штрафной площади пробил. Слишком неточно, но это уже вопрос исполнительского мастерства.

В ответной атаке немецкие футболисты обязаны были удваивать счет. Опять ошибся при создании офсайда Мур, что позволило Подольски войти в штрафную площадь слева и отдать передачу на одиннадцатиметровую отметку на Клозе. Мирослав умудрился не реализовать этот момент. Впрочем, вскоре он исправился. Филипп Лам выдал роскошную навесную передачу справа, Шварцер опоздал с выходом из ворот, а Лукас Нилл проиграл позиционно набегающему из глубины Клозе. Мирослав головой направил мяч в сетку – 2:0.

Вскоре в роли ассистента выступал уже сам Клозе. На сей раз в штрафную без опеки вошел Езил, которого оставил в игре, ошибившись при создании офсайда, Нилл. К чести Лукаса, он исправил свою ошибку, побежав к воротам и выбив мяч с линии ворот после того, как немецкий полузащитник перебросил Шварцера. Очередной шанс немцы упустили на 39-й минуте. Опять при создании офсайда ошибается Мур, Езил бросает в прорыв по правому краю Лама, а тот навешивает на Сами Хидеру. Сами бьет головой выше ворот. Спустя две минуты задерживается на задней линии уже Нилл. Пас Подольски находит Езила, тот выходит один на один с Шварцером, но пробрасывает мяч мимо вратаря слишком сильно.

После перерыва тренер австралийцев Пим Вербик выпустил вместо пассивного Винченцо Греллы Бретта Холмана. Последний вышел с желанием и несколько раз заострил игру на половине соперника, а однажды даже пробил по воротам Нойера. Но вскоре немцы вернули ситуацию на круги своя. Все та же классическая комбинация с забросом мяча на фланг и передачей почти от лицевой линии в центр штрафной площади низом. При этом внимание стоит обратить на взаимозаменяемости немецких игроков. Эпизод показательный, характеризирующий действия немецкой атаки как нельзя лучше. Номинально центральный полузащитник Езил сместился вправо и отдал пас в центр на номинально правого вингера Мюллера. К счастью для австралийцев, Томас пробил неточно.

Через четыре минуты Австралия так и вовсе осталась в меньшинстве. Тим Кэхилл выполнил подкат сзади против Швайнштайгера и получил красную карточку. Этот эпизод немцы «отметили» очередным опасным моментом. Езил набросил мяч на линию штрафной, там Клозе выцарапал мяч у защитника и оказался один перед вратарем. Пробил Мирослав в Шварцера, а потом отдал на Езила – Мезут в ворота не попал. Через пять минут Клозе с Подольски в три паса разорвали защиту соперников, но Мирослав в ворота не попал.

Гол назревал. И назрел уже через пять минут. Подольски протащил мяч с левого фланга к центру и отдал на Мюллера. Томас «подобрал под себя» Мура и пробил между ног бегущего на мяч Нилла – мяч от стойки влетел в ворота. 3:0.

Сразу после третьего гола Лев выпустил вместо Клозе Какау. Чтобы отличиться забитым голом, натурализованному бразильцу понадобилось две минуты. Бадштубер от боковой линии слева отдал низом в штрафную площадь на Езила, а тот с разворота выкатил мяч на одиннадцатиметровую отметку на Какау. Темнокожий форвард не промахнулся – 4:0.

Германия – Австралия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Подольски (8). 2:0 – Клозе (26). 3:0 – Мюллер (68). 4:0 – Какау (70).
Германия: Нойер – Лам (к), Фридрих, Мертезакер, Бадштубер – Швайнштайгер, Хедира – Мюллер, Езил (Гомес, 74), Подольски (Марин, 81) – Клозе (Какау, 68). Тренер – Йоахим Лев.
Австралия: Шварцер – Уилкшир, Мур, Нилл (к), Чипперфилд – Валери, Грелла (Холман, 46) – Эмертон (Единак, 74), Кулина, Р. Гарсия (Рукавиця, 64) – Кэхилл. Тренер – Пим Вербик.
Судьи: Родригес – Камарго, Морин (все – Мексика).
Предупреждение: Езил (12), Какау (90+2) – Мур (24), Нилл (46), Валерии (58).
Удаление: Кэхилл (56).
13 июня. Дурбан. Durban Stadium. 19 градусов.

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