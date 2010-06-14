Жаркая схватка под палящим солнцем

Третий неофициальный чемпионат Европы среди строительных компаний стартовал в Киеве на стадиона им. Банникова 9 июня. Жеребьевка «разбила» участников в группах таким образом:



«А»: 1.«АЛЬЦЕСТ», 2. «БУДСТАР», 3. «ЭПИЦЕНТР», 4.«ЮИСС» &NBSP;



«Б»: 1. «REHAU», 2. СВП «МАЙСТЕР», 3.»ГУРОСБУД», 4. «Киевгорстрой».



После групповых баталий в финал – 13 июня - вышли «Будстар» (Киев) и СВП «Майстер» (Бердичев). Фортуна благоволила хозяевам. Они выиграли 3:0.

Надо сказать, поединок давался тяжело и той, и другой команде. Всему виной рекордной для столицы пекло. Но игроки «пахали» изо всех сил, буквально до изнеможения. Счет был открыт уже на 11 минуте. Отличился форвард «Будстара» Сергей Третьяк. Так и закончилась первая половина встречи, в которой преимущество киевлян было ощутимым.

Во втором тайме СВП «Майстер» стадии действовать куда активнее. И вполне могли забить. Но вратарь «Будстара» Максим Максименко творил чудеса. Он, к слову, и был признан лучшим голкипером турнира.

Несмотря на активизацию гостей, киевляне не снизили темп. Да и атаки их были значительно опаснее. Что и позволило им увеличить счет. Все тот же неутомимый Третьяк еще два раза поразил ворота бердичевцев – на 80-й и 88-й минутах. Итон встречи – 3:0. Главный приз турнира завоевал «Будстар».



