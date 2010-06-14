Сергей Санченко: Настраиваемся пробиться в призеры чемпионата мира

14 июня 2010, 11:46

Украинский пляжный гандбол в 2010-м празднует юбилей - 10 лет. Именно в 2000-м были сформированы женская и мужская сборные страны, которые выступили на первом в истории чемпионате Европы в Италии…

…где взошли на пьедестал почета: гандболистки стали первыми, гандболисты - третьими. Нынешний юбилейный сезон будет насыщенный: это и многоэтапный чемпионат Украины (первый и второй туры уже состоялись в Скадовске и Геническе), и чемпионат мира, и молодежное первенство Европы, и различные всеукраинские чемпионаты среди девушек и юношей разных возрастных категорий, и турниры среди любителей и представителей СМИ. О том, чем живет сейчас этот вид спорта, мы поговорили с президентом Ассоциации пляжного гандбола Украины Сергеем Санченко.

АПГУ, которую вы возглавляете, была создана в 2006 году. Сколько сейчас областей входят в ее состав?

Когда мы создавали организацию, их было 14, сейчас - 16. Но это не значит, что представители других областей не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой АПГУ. Мы открыты для всех. Наша главная задача популяризация игры. Вторая главная цель - возрождение традиций, возвращение к тем успехам, которых мы достигли в 2000-м (европейские «золото» женщин и «бронза» мужчин) и в 2001-м (победа гандболисток на Всемирных играх в Японии).

В прошлом году наша женская сборная завоевала путевку на чемпионат мира-2010. Это добрый знак?

Конечно. Пляжный гандбол стремительно развивается, у него обрисовалась четкая олимпийская перспектива. И если несколько лет назад ИГФ просила участвовать в соревнованиях, то сейчас идет жесткий отбор. Поэтому четвертое место наших гандболисток на чемпионате Европы-2009 можно считать возвращением в элиту.

На какие результаты настраивается команда на мировом форуме?

Самые высокие. Конкретно - пробиться в число призеров. Тем более что у нас есть возможность варьировать составом, потому что проблем с оформлением виз в Турцию нет. А в прошлом году мы были вынуждены составлять список делегации на ЧЕ-2009 в Норвегии и Всемирные игры-2009 в Тайване заблаговременно без возможности замены перед самым отъездом.

На данный момент в сборной играют чистые «пляжники» или те, кто занимается классическим гандболом «7 х 7»?

У нас классический и пляжный гандбол тесно связаны. Сейчас нет профессиональных команд именно по бич-гандболу - климат не позволяет. Тем более сделайте скидку на то, что вид спорта молодой, у нас появился десять лет назад. А в список видов спорта, признанных в Украине, его внесли только в 2008-м. К тому же, считаю, в нашей стране классический и пляжный варианты должны быть взаимосвязаны, помогать друг другу.

Наблюдается ли прогресс - организационный и спортивный - в проведении национального первенства?

Да, массовость растет. Темперамент пляжного гандбола зачаровывает тех, кто раньше считал это несерьезным делом. Все больше тренеров и игроков привлекаются к матчам на песке. К тому же сейчас возвратились в Украину специалисты, которые собственно и зародили пляжный гандбол в нашей стране. В первую очередь речь идет о Владимире Косике, который сейчас является наставником «Будивельныка» из Броваров, бронзового призера нынешнего сезона по «классике». Сейчас на «пляжном» чемпионате страны «строители» выставили две команды. Напомню, что Косик у 2000 году был главным тренером мужской сборной, которая взяла на первом чемпионате Европы бронзовые медали.

Теперь поговорим о ближайшем резерве, без которого, как мы знаем, не будет национальной сборной высокого уровня. В каком состоянии находятся молодежные команды Украины? На что они могут рассчитывать на чемпионате Европы-2010, который пройдет в Болгарии в июле?

На этом форуме выступят по десять женских и мужских команд (1992 год рождения и младше). Это уже второй по счету такой турнир. На дебютном первенстве в 2008-м в Венгрии девушки финиировали четвертыми, а ребята - пятыми. На форуме-2010 мы настраиваем наших спортсменов на борьбу за медали. Так что с резервом у нас, слава Богу, работа ведется.

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