Олег Блохин: «На Евро-2012 я бы мог пообещать разве что место в тройке»

С годами Олег Владимирович не меняется, оставаясь самим собой: если видит что-то не соответствующее его принципам – тут же об этом становится известно в средствах массовой информации. Никуда не денешься – «свобода слова»!



Об Олеге Блохине – самой яркой звезде советского футбола было написано немало. Наряду с дифирамбами, приходилось слышать разное... Однако все сходились в одном: всегда имел свое мнение и никогда не стеснялся его высказать. Как на поле, так и за его пределами… Наверное, поэтому и стал лучшим футболистом Европы.



Мы встретились с Олегом Владимировичем на пресс-конференции, посвященной обсуждению прогноза, представленного официальным спонсором чемпионата мира FIFA 2010 компании Castrol. Лучший советский футболист и самый успешный тренер Украины был приглашен на это мероприятие в качестве авторитетного эксперта.

После «массового общения» Олег Блохин дал эксклюзивное интервью корреспондентам «СПОРТглавреда».



Досье. Родился 5 ноября 1952 года в Киеве.



– Восьмикратный чемпион СССР: 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986.

– Пятикратный обладатель Кубка СССР: 1974, 1978, 1982, 1985, 1987.

– Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА 1974/75 и 1985/86.

– Обладатель Суперкубка УЕФА 1975.

– Лучший футболист СССР 1973, 1974, 1975 (по результатам опроса еженедельника «Футбол»).

– Обладатель «Золотого мяча» (лучший футболист Европы) 1975 года.

– За сборную СССР провёл 112 матчей, забил 42 гола.

– За олимпийскую сборную СССР сыграл 12 матчей, забил 9 голов.

– Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972, 1976 гг.

– Участник чемпионатов мира 1982, 1986 гг.

– Орден преподобного Нестора-Летописца (1992).

– Орден «За заслуги» ІІІ (1992) и ІІ (2004) степеней.

– Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2006).



Клубы: «Динамо» (Киев) (1969-88), «Форвертс» (Штайр) (1988-89), «Арис» (Лимасол) (1989-90).



Сборная: СССР (олимпийская) (1972-1976), СССР (1972-1988).



Тренерская карьера: «Олимпиакос» (1990-1993), ПАОК (1993-1994), «Ионикос» (1994-1997), ПАОК (1997-1998), АЕК (1998-1999), «Ионикос» (1999-2002), сборная Украины (2003-2007), «Москва» (2008).



Обидно, что годами Блохин сидел в Украине не на тренерской лавке, а на скамье запасных. Только у нас могли отстранить от футбола суперзвезду, обладателя «Золотого мяча», который в составе киевского «Динамо» дважды завоевывал Кубок кубков, стал обладателем Суперкубка УЕФА, а голов забил больше всех остальных советских форвардов...



В конце 80-х, сдав погоны майора, Блохин успел уехать доигрывать на Запад. А потом тренировал греческие клубы… Когда же вернулся, оказалось, что в «Динамо» его не ждали!.. Чего ему не простили? Слишком независимого, даже строптивого характера? И того, что вернулся?..



Судьбу не выбирают, но Блохин сумел ее переломить: для начала стал народным депутатом, а потом и тренером национальной сборной…



Главного тренера сборной нередко называют «смертником». Сам Олег сравнивает свой пост с «электрическим стулом»…



Вспоминая славное прошлое



– Олег Владимирович, в преддверии чемпионата мира в ЮАР, не могу не вспомнить сенсационную пресс-конференция, когда вы заявили, что сборная Украины выйдет в финал чемпионата мира в Германии, да еще с первого места в группе!.. Многие тогда ехидно посмеивались: как можно этого добиться со сборной, которая уже доигрывает… На вас, мягко говоря, смотрели подозрительно: думали, человек – не в себе… Насколько это было авантюрно?



– В большей степени, все-таки это был своего рода просчитанный ход... Хотя, я до сих пор помню выражение лица президента ФФУ: он посмотрел на меня как на идиота… Лобановский не сумел выйти, а ты куда?.. Но ведь кому-то когда-то же надо быть первым!.. Я рассуждал так: ну, попадем мы в плей-офф и… опять не выйдем – что дальше?.. «Тот же вид – только с боку»… Снова мы упремся в ту же стенку: обязательно напоремся на какую-то Словению, на греков и… никуда не попадаем. В итоге, меня обязательно уберут! Так лучше поднять планку – чтобы футболисты настроились на серьезную работу и народ приободрился…



– Когда сборная Леонида Буряка заняла третье место в группе, многие рассчитывали увидеть во главе команды иностранного тренера, но Суркис принял решение воспользоваться ваши заграничным опытом. Почему-то вам не верили… Наверное, поэтому вы решили взбудоражить общественность?



– И это было необходимо. Я ведь не скрываю, что, в силу своего характера, не могу быть вторым – только первым. Конечно же, я рисковал, поставив на кон свое имя и завоеванную кропотливым трудом на протяжении многих лет репутацию и, пожалуй, тренерскую карьеру.



– Действовали по принципу: «пан, или пропал»?.. А ведь могло, и в самом деле, произойти именно так, не забей Ротань гол на последней минуте в матче с казахами или проиграйте вы датчанам, которых считали сильным конкурентом…



– Может, и так. Но, с другой стороны – я отдавал себе отчет в том, что говорил, а потом и делал. Надо было зажечь ребят общей идеей... Хотя, если честно, приходилось начинать практически с нуля: костяк команды отсутствовал… Я ведь не случайно сказал тогда, что в сборной будут играть только патриоты Украины – те, кто не будет щадить себя, отстаивая честь страны...



– Что вы в той ситуации предприняли?



– Мы провели очень тщательную селекцию игроков, внимательно следили, как футболисты относятся к тренировкам… И, тем не менее, не сразу все начало получаться. А, когда мы неожиданно для себя начали проигрывать товарищеские матчи, то вынуждены были признать, что футболистам не хватает мастерства… Ничего не оставалось, как каждую минуту заставлять ребят поверить, что они, в самом деле, могут стать первыми, а для этого просто необходимо играть «через не могу». И в некоторых матчах они это с успехом демонстрировали.



– Проигранных товарищеских матчей было больше, чем предполагалось. Критики тогда хватало…



– Но разве могло быть иначе? Времени на раскачку не было: мы не успевали посмотреть ребят в деле – попробуй за три-пять дней, отпущенных на сбор, создать команду!.. Необходимо было определиться с костяком команды, стабилизировать состав... Моя репутация висела на волоске и я был готов, что меня могут убрать…



– Вам принадлежат слова, что за плечами вашей сборной – пустыня Сахара…



– А разве было не так? У меня и в Германии не хватало игроков: пришлось вызывать из «молодежки» пятерых, которые так и не сыграли!.. Сегодня выбор исполнителей намного богаче.



– А, если бы вам досталась сегодняшняя сборная – повторили бы заявление шестилетней давности?



– Мне не привыкать… Но сегодня многое зависит от состояния ветеранов команды – очень хочется, чтобы они не растратили физических и моральных качеств. Если бы Андрей Шевченко в Германии, где играл после серьезной травмы, был в такой форме, как сегодня, мы бы Италии ни за что не уступили!..



– Уже не помню, кто когда-то сказал, что из бывших великих динамовцев не получается таких же великих тренеров только потому, что они слепо копируют идеи Лобановского...



– Однозначного ответа не дам. Хотя, правы те, кто утверждает, что для того, чтобы стать великим тренером, совсем не обязательно быть великим футболистом!.. Навскидку приведу лишь несколько фамилий: Виктор Маслов, Арсен Венгер, Жозе Моуриньо... Ахалкаци – проектировал мосты… Хорошего тренера отличает стремление к знаниям, способность к аналитике. Ну, и, конечно же, он должен быть хорошим психологом. И тут я снова возвращаюсь к великому футболисту Марадоне: не уверен, что он где-то сумел получить какие-то знания…



– Хочет доказать, что «не Боги горшки обжигают»… А пресса и публика замерли в ожидании: а вдруг «выстрелит»!



– Что касается меня, то, еще будучи футболистом, я никогда не копировал чьей-то манеры… Так же веду себя, став тренером. Никогда копия не будет лучше оригинала!.. Поэтому и сказал себе, что вторым не буду ни у кого – как бы трудно ни было.



Надо быть первым!



– Откуда это желание во что бы то ни стало быть первым?..



– Конечно же, от папы с мамой – это они меня научили, что в спорте нельзя ставить перед собой задачу быть вторым – непременно надо стремиться быть на финише первым!..



– Кстати, как их здоровье?



– Нормальное – мама еще ходит на работу! И хоть ей – 92 года – ректор не отпускает… Отцу – 88.



– А он работает?



– Отдыхает…



– Помню, когда мы были молодыми и любили посидеть за чашкой кофе, он спешил домой: «Сейчас Олежка приедет с тренировки – надо ему форму постирать». Честно говоря, я не верил, что игроки основного состава сами стирают себе форму…



– Помню, возвращаюсь с базы, нагруженный сумками с грязной формой, а бабушки на лавочке судачат: «О, уже навез барахла из-за границы!»… Как-то мама, стирая мне форму, поставила в духовку бутсы и… спалила! А ведь у нас тогда не было по десять пар – так и играл в заклеенных пластырем ботинках…

Так и жили: привез домой грязную форму, забрал выстиранную и высушенную и снова… на базу!..



О доверии…



– На Евро-2008 команда не попала, и вы подали в отставку. Удержать вас не пытались?



– Я настаивал на срочном омоложении сборной, может быть, даже принеся в жертву чемпионат мира в ЮАР. Иначе создать костяк команды под Евро-2012 нереально… Правда, потом ваши коллеги писали, что «Блохин изжил себя и не горит на работе»... Мы делали свою работу, но этому мешали проблемы с составом.



– Да и соперники по группе вам достались сложные – Франция, Италия… Но все-таки, как показалось многим, у вас были сложности в отношениях с президентом ФФУ?..



– Наверное, мы просто не поняли друг друга.



– Как у вас в семье строятся отношения: вы в доме – хозяин, или, напротив, – подкаблучник?



– Жена – командир и одновременно отвечает за быт, уют и за детей. Я во всем на нее полагаюсь.



– А вы приезжаете с работы усталый и…



– …отдыхаю.



– Каких женщин вы опасаетесь?



– Не люблю, когда женщина пытается меня подавить. Но бояться их не надо, их надо любить!..



О комплексах и «заморочках»



– Есть ли у вас какие-нибудь комплексы?



– Нет вроде бы: к числу тринадцать отношусь равнодушно, правда, черную кошку, если еду на работу, стараюсь пропустить…



– Но в «Динамо» у многих, в том числе и у Лобановского было достаточно «заморочек»: с какой ноги вставать, какую бутсу зашнуровывать первой… Точно знаю, что Валерий Васильевич выйдя из раздевалке, по дороге к тренерской скамейке ни в коем случае не наступал на трещины в асфальте… Кстати, а какую бутсу вы надеваете первой?



– На футбольное поле я выхожу с любой ноги, а вот первой надеваю все-таки правую бутсу…



– Несмотря на то, что вы – левша?..



– Так когда-то повелось… Кстати, и туфли так же надеваю – привычка эта прививалась годами сидения на базе…



– Вы религиозны? Верите ли вы в Бога и, если – да, то в какого именно?



– У нас, православных, один Бог… Однако в церкви, к сожалению, бываю редко…



Дело за организаторами!



– Сегодня все громче заговорили о совместном с Россией чемпионате – ваше отношение к этому предложению?..



– Бесспорно, этот турнир вызовет широкий отклик в болельщицких душах – единственное, что до сих пор не выяснено: даст ли УЕФА победителям места в еврокубках, и если даст, то сколько? Но сначала нам в Украине надо провести реформы, сократив Премьер-лигу, как минимум, до 12 клубов, что поможет уплотнить календарь и исключить проходные матчи…



– Думаю, если украинские, и российские футбольные олигархи всерьез задумали этот турнир, то они уже просчитали его экономическую выгоду. А это – уже кое-что, потому что наш футбол никакой прибыли не приносит…



– Ностальгия по советскому футболу не проходит, и интрига того времени – «Спартак»-«Динамо» – до сих пор жива. Представьте себе, какой ажиотаж возникнет на матчах «Шахтер»-«Рубин», «Зенит»-«Металлист», ЦСКА-«Днепр», «Карпаты»-«Динамо» (Москва)!.. Конечно, это должен быть параллельный турнир и для того, чтобы он не превратился в очередной Кубок СНГ, нам нужны комфортабельные стадионы и поля с подогревом. В крайнем случае – с искусственным газоном новейшего поколения…



– Вы как-то сказали, что работали в «Черноморце» на общественных началах, не получая никакой зарплаты – исключительно из уважения к Климову. Но бытует мнение, что Блохин невыгодных контрактов не заключает…



– Так оно и было: «Черноморец» – исключение…



– Кстати, неужели условия контракта с «Москвой» тоже были не совсем выгодными?..



– Мягко говоря, – не идеальными. Я должен был сам снимать квартиру, нанимать машину… Вот и в Греции я тоже тренировал не за те деньги, которые хотел получать, но надо было, как вы уже сказали, кормить семью…



– Принимаете жизнь такой, как она есть?..



– Ничего другого не остается: с годами становишься философом…



– Какие выводы сделали после работы в Москве?



– Нам пришлось создавать практически новую команду… И хотя до нас «Москва» была четвертой, а мы опустились на девятое – я не считаю это явным провалом. По моему мнению, это был хороший сезон… Было видно, что у команды есть будущее. Однако у клуба поменялся хозяин и на наши контракты попросту наплевали – вот что обидно. Выходит, не надо было лезть из кожи вон, портить отношения и работать, не перенапрягаясь, просто получая зарплату...



– Но неустойку вам все же выплатили?



– Да.



– Так, может, права ваша жена, которая как-то сказала, что у вас на роду написано что-то создавать и уходить?..



– Так выходит… Хотя хочется стабильности…



– Газзаев в «Динамо» получил большой кредит доверия президента – на уровне Лобановского… Не уверен, что к Михайличенко и Демьяненко, которые, в отличие от Валерия Георгиевича, выигрывали чемпионаты, отношение было лучше… Это правильно?



– В «Динамо» я был только футболистом… Но, уверен, если бы в «Москве» была такая же благоприятная ситуация – я до сих пор работал в России.



– Предложения работать главным тренером поступают?



– Предложения есть – ими занимается мой менеджер Варга. Как только будут известны конкретные условия – пресса тут же их обнародует…



И снова о Евро-2012



– До чемпионата Европы не так уж и много осталось. Задачу перед сборной уже поставили – выиграть чемпионат! С вашей точки зрения – насколько это реально?



– Представим ситуацию: меня вызывает президент и ставит аналогичную задачу, а я отвечаю, что, хоть народ и ждет такой победы, я не могу дать таких гарантий. Чтобы успокоить народ, можем сказать, что собираемся стать чемпионами, а сами изо всех сил будем стараться не ударить в грязь лицом…



Перед главным тренером задача поставлена и он ее принял – должен выполнять!.. Наверное, на что-то рассчитывает… Но, согласитесь, в чемпионате Европы будут играть сильнейшие сборные мира, а мы пока – на стадии формирования… Остается надеяться на удачную жеребьевку…



– Рассмотрим гипотетическую ситуацию: если бы вы были тренером сборной и перед вами поставили задачу обыграть все сильнейшие команды мира – «взяли бы под козырек»?



– Тот факт, что мы играем дома, не дает нам никаких преимуществ. Плюс колоссальное давление со стороны футбольной общественности… Я бы, наверное, мог пообещать разве что место в тройке. Да и то для этого требуются определенные расклады… Вспомните, как «выстрелили» на чемпионате Европы греки, как вдруг раскрылась Россия!.. И как «совсем никакие» немцы вдруг добрались до финала – при классных хорватах!..



О чемпионате мира



– Многие прочат в чемпионы мира Аргентину, но смущает «чистка», которую затеял Марадона…



– Не знаю, чем руководствовался непредсказуемый Марадона, не взяв в Африку Камбьяссо и Дзаннети – оба этих игрока добросовестно «таскают рояль», работая на команду. Кто-то ведь должен выполнять черновую работу!.. Для меня эти игроки – «столпы»! Чем страдал «Реал» в последние годы? Никто не хочет «таскать рояль» – бесспорно, там вполне достаточно игроков, умеющих забивать голы, но ведь надо уметь и обороняться, разрушая чужие атаки… Имея столько нападающих – тут уже перебор и надо смотреть, кто в лучшем состоянии... Для меня решение Марадоны неприемлемо… Может там какие-то личные привязанности?.. Тем более, что Марадона тренером нигде не работал. Какой у него опыт, где он был, где он учился?.. К игроку другие требования… Когда становишься тренером, многое начинаешь сначала: я это в свое время прошел и понял, что без опыта трудно. Не думаю, что на игроков, которые собраны в сборной Аргентины, так уж сильно будет влиять имя Марадоны. А ругаться с журналистами и «посылать на три буквы» тех, кто не любит Аргентину, как это он делал на вчерашней пресс-конференции – вряд ли повышает его авторитет. Одно дело летать на Кубу к Фиделю Кастро, другое – тренировать сборную, перед которой стоит колоссальная задача. Повторюсь: не знаю, чем руководствовался Марадона, подбирая игроков. Хотя, понятно, что ему нелегко: перебор классных игроков заставляет тренера нацеливать команду на атаку… Я бы шел по такому принципу…



У нас же наоборот: не хватает нападающих – дай Бог, хоть одного найти!.. Что-то похожее и в ситуации с защитниками: все время кричали, что у нас до сих пор в сборной нет правого защитника. А теперь ищем еще и левого! Стоило уйти Несмачному… Таковы наши реалии! А у Марадоны – хоть туда ставь, то сюда… Похоже, Марадона пошел ва-банк!



– Какие африканские команды могут «выстрелить» на чемпионате?



– В истории футбола не так уж много случаев, чтобы об африканские команды, как вы говорите, выстреливали. Да, в Африке есть несколько интересных, самобытных команд: Алжир, Камерун, Гана, Нигерия, Кот-д\'Ивуар – которые могут «выстрелить» из группы, попортить кому-то нервы… Но, чтобы они оказались в финале или выиграли чемпионат!.. Не верю!



– А, как вы думаете, существует ли проафриканское лобби?



– Вполне возможно. В мировом футболе крутятся большие деньги, так что обязательно кто-то кому-то симпатизирует, поддерживает, помогает… В одних случаях это называют коррупцией, в других – «лобби»... Но, по большому счету, можно кого-то лоббировать и добиваться результате лишь в том случае, если команда играет. Многие были в недоумении, что на азиатском чемпионате мира «выстрелила» Корея – так ведь команда показывала приличный футбол и по заслугам победила итальянцев, которые тогда еле-еле «ползали». Конечно же, многое зависит от судей, от обстановки в чемпионате, от влияния климатических условий… Например, мы с «Саудами» играли в сорокатрехградусную жару – хорошо еще, что пошел дождь!.. Могли и проиграть… Можно, конечно, лучшую из африканских команд «тащить» по турнирной таблице, чтобы подать пример африканцам, пристрастить их к футболу. Но все-таки вряд ли случиться чудо?..



– А ЮАР не попробуют «тащить»?



– Честно говоря, я этой команды не знаю… Зрители, конечно, будут требовать, чтобы их земляки побеждали, но чемпионами стать им не удастся.



– Кто, по-вашему, может стать чемпионом мира?



– Вообще-то я в такие игры не играю, а свои симпатии отдаю Испании.



– Можно ли на основании анализа предстоящего чемпионата мира, спрогнозировать, в какой футбол будут играть соперники украинской сборной на Евро-2012?



– Что-то новое придумать в футболе тяжело – предсказать, что будут наигрываться какие-то новые схемы не берусь… Многое будет зависеть от подбора игроков ведущих сборных: Аргентина и Бразилия «испытывающие» перебор в классных нападающих, наверное, будут играть в атакующий футбол… Ну, а «маленькие» команды «закроются» и будут портить нервы соперникам, рассчитывая на массированную оборону, прессинг, мелкие фолы и… один-единственный вымученный гол. Как в недавнем матче Франция-Китай, который закончился поражением экс-чемпионов мира…



Должен сказать, что на чемпионате Европы будет более напряженная борьба, потому что именно здесь собраны лучшие команды.



– Наступает эпоха «силового футбола» или «футбола зрелищного»?..



– Так ведь он и так «силовой». Только у нас, в Украине, это – частые падения игроков, которые лежат на поле как убитые. А в Англии, где играют в самый настоящий «силовой футбол» это – когда идет настоящая мужская борьба и, если человека уносят с поля, то лишь в том случае, если ему сломали ногу!.. И зрители это воспринимают адекватно. И судьи, «давая возможность играть», думают также и о том, чтобы воспитывать в футболистах не симулянтов, а бойцов. Идет воспитание нации!



Современный футбол отличается от вчерашнего тем, что игрок имеет значительно меньше времени для принятия решения: если раньше можно было «в носу поковырять или в затылке почесать», то сейчас тебе дается лишь доля секунды на обработку мяча. Так что или освобождайся от него, или иди в обводку…



– А, если не умеешь – бей по воротам…



– Можно и так. Поэтому игроков типа Месси или Снайдера и считают «топовыми»!..



К слову, ваше мнение по поводу статистики и прогнозов, которые проводят футбольные аналитики Castrol. Используя сложнейшие технологии оценки действий команд и отдельных игроков, эксперты набольшие шансы стать чемпионами мира отдают сборной Бразилии…



На чемпионате мира может быть все, что угодно. Самые неожиданные результаты. Дело в том, что цифры и прогнозы очень сильно корректируются иными условиями, часто самыми случайными. Лично я болею на Испанию. Но это не в коей мере не означает, что абсолютно уверен, что она станет чемпионом. Тем не менее, статистика не только интересна, но и очень важна. В частности, для футбольных специалистов и тренеров.

О футбольной науке…



– Как вы, будучи молодым футболистом, воспринимали «науку», опираясь на которую Лобановский и Базилевич создавали новую методику тренировок и свои игровые модели?..



– В то время ни о какой науке мы не подозревали: тренеры менялись, а тренировочные занятия во многом напоминали друг друга… Игровые схемы во многом зависели от подбора игроков, их физического состояния. Но стоило в команде появиться Зеленцову, как нагрузки моментально возросли: такое можно было увидеть только на тренировках хоккеистов – у Тарасова…



Мы так уставали, что, когда дело доходило до «разбора полетов», многие уже спали… Ну, а, если меня вдруг будили и приглашали к обмену мнениями, то этот разбор затягивался на час-полтора – у меня всегда было свое мнение…



Многого мы тогда не понимали, цифрам не доверяли: мне, молодому, было невдомек, как это можно совершить 56 процентов брака и при этом забить три гола!.. В общем, нам всем повезло: тренеры учили нас и сами на наших ошибках учились!..



– Нынешнее «Динамо» не умеет обыгрывать более слабых противников «на классе». В ваше время ведь тоже бывали ситуации, когда ноги не несли, но побеждать было необходимо?..



– Конечно! Бывало такое, что и мы не вытягивали и тогда «брали перерыв»: забив один мячик, становились в оборонке и били куда попало… Сил не было: и клуб, и сборная, и перелеты по Союзу – из Киева в Ташкент, потом обратно в Киев и сразу же – в Алма-Ату!.. То летим в Тбилиси, то – в Париж, то запирают на сборах, где, кроме биллиарда – ничего!



– То киевское «Динамо» было великой командой – хотя молодые считают, что тогда в футбол играть не умели… И хоть история не терпит сослагательного наклонения, с кем можно сравнить «Динамо»-75?



– Сегодняшних чемпионов России и Украины с их легионерами мы бы, конечно же, обыграли!..



– Повезло нам всем: зрители получали удовольствие, когда вы обыгрывали всех подряд, футболистам, что хватило ума поверить в тренеров, и тренерам, которые получили в свое распоряжение такой великолепный материал… Звезды сошлись!



– Я уже говорил, что это было взаимное обогащение. А ведь могло случиться такое, что Лобановский остался бы в «Днепре», а Базилевич – в «Шахтере»… И кто его знает, что могло произойти с командой после того, как мы неожиданно проиграли финал Кубка «Арарату», а потом уступили им же и первенство! Щербицкий, который не только руководил республикой, но и хорошо знал украинский футбол, тоже шел на риск – ведь мог же тандем молодых тренеров и не сработать…



– А может быть, вы были более ответственными людьми?



– Или больше любили футбол…



– На чемпионат мира в ЮАР не собираетесь?



– Вместе с Зиданом я должен был полететь туда 27 мая – на шоу перед открытием стадиона. Но я не полетел – дел невпроворот. А устроителям шоу нужно было дать ответ месяц назад… Не хотелось подводить своих потенциальных работодателей. Правда, друзья уговаривают слетать на полуфинал и финал, однако и тут я, наверное, откажусь – слишком тяжелый перелет.



– Как планируете провести лето – отпуск заработали?



– Дочки собираются поехать в теннисный лагерь в Крыму, а в августе они вместе с мамой полетят в Турцию. Возможно, и со мной…

