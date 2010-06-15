ЧМ-2010. Новая Зеландия – Словакия: судейский подарок словакам не помог

Африканская зима вступает в свои владения. Словаки и новозеландцы матч в Рюстенбурге, находящемся на высоте 1500 метров над уровнем моря, играли при температуре плюс шесть. Впрочем, такие погодные условия больше волновали зрителей, ведь футболистам играть в такой обстановке, несомненно, комфортно. Вчерашняя ничья в первом матче группы F в поединке итальянцев и Парагвая заставляла обеих сегодняшних соперников играть только на победу. Три очка в стартовом матче давали хорошие шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира.



Оба тренера выбрали на игру тактические варианты с упором на атаку. При этом новозеландский рулевой Рики Херберт избрал схему, которая предполагала силовой вертикальный футбол по-британски. Футбол первой половины прошлого века, иными словами. Три центральных защитника, два опорных хава, два крайних игрока, отвечающих за всю бровку, и три форварда – подобная расстановка означала, что представители Океании не станут тягаться со словаками за середину поля, а попробуют преодолеть ее защиту путем длинных передач и фланговых проходов. Благо, трио нападающих – довольно мощные ребята, способные выиграть силовую борьбу в штрафной площади и придержать мяч корпусом. Словацкий тактический вариант выглядел намного креативнее. Четыре защитника, один опорный хав Штрба, перед ним располагаются три полузащитника, два из которых отвечают за фланги (Вайсс – за правый, Гамшик – за левый) и два мощных форварда.



В контрольных матчах, предваряющих выступление на чемпионате мира, было четко заметно, что новозеландцы в атаке рассчитывают, в первую очередь, на стандартные положения. Об этом подопечные Херберта напомнили уже на третей минуте. Саймон Эллиотт сделал навес со штрафного слева, а Крис Киллен, выиграв верховую борьбу, нанес удар головой – Ян Муха был на месте. Подопечные Рики Херберта лучше владели мячом, то и дело пытаясь заострить игру посредством фланговых навесов. Но на втором этаже словаки играют не хуже, чем долговязые форварды новозеландцев.



В итоге, выдержав давление на свои ворота, минуты с 15-й европейцы постепенно перевели игру на чужую половину поля. На 22-й минуте словаки создали первый опасный момент: Гамшик вошел в штрафную площадь слева и, имитируя желание навесить в центр, пробил с подкруткой – мяч пролетел мимо дальней стойки. На 28-й минуте хороший шанс потерял Станислав Шестак. Обыгравшись в стенку с Владимиром Вайссом, Станислав вошел в штрафную и сильно пробил – удару не хватило точности.



На 32-й минуте подарок словакам сделал вратарь соперников Марк Пастон. В безобидной ситуации, выбивая «круглый» из пределов штрафной площади, голкипер промахнулся по мячу и по сути отдал его на Роберта Виттека. Нападающий, оказавшись на правом краю штрафной площади совершенно один, замешкался и, сблизившись с Пастоном, заработал лишь угловой. Вскоре Виттек нанес дальний удар метров с 25-ти, но опять в ворота не попал. Новозеландцы на 38-й минуте ответили не менее острым выпадом: Рори Фэллон внешней стороной стопы набросил мяч на ход Шейну Шмельтцу, тот вошел в штрафную в сопровождении Радослава Забавника и пробил – Муха одной рукой перевел «снаряд» за линию, но углового судья не поставил.



Но последнее слово в первом тайме осталось все же за словаками. На 43-й минуте Марек Гамшик после розыгрыша штрафного пробил с 25-метрового расстояния. Мяч летел под перекладину, но прямо по центру ворот – Пастон перевел «снаряд» на угловой.



Второй тайм команды начали в том же неспешном ключе, что и первую половину. С той лишь разницей, что первый же опасный момент трансформировался в гол. На 50-й минуте Станислав Шестак сделал навес с правого фланга, который идеальным по точности и исполнению ударом головы завершил Роберт Виттек – 1:0. Стоит отметить, что нападающий словаков выиграл позиционную борьбу у центрбека соперника Уинстона Рида. Но с оговоркой: видеоповтор показывает, что Виттек в момент передачи находился пусть и в небольшом, но офсайде. По всей видимости, этот гол может стать первым судейским творением на южноафриканском чемпионате. По иронии судьбы, матч обслуживала африканская бригада арбитров с Джеромом Дэймоном из ЮАР во главе.



Так или иначе, открыв счет в матче, словаки стали действовать немного из глубины, включая нападающих, отходивших для отбора мяча на свою половину. Играть в такой манере подопечным Вайсса-старшего было явно комфортно. Они создали несколько предпосылок на обострение, а на 70-й минуте и вовсе могли удвоить счет. После обрезки соперников в центре поля словаки вышли на чужие ворота в четверых против троих защитников. В заключительной фазе Вайсс-младший отдал вправо на Шестака, а тот в касание ассистировал набегавшему на ворота Виттеку. Роберт вместо того, чтобы бить сходу, решил для начала подработать мяч. Этого касания защитникам было достаточно, чтобы в подкате заблокировать удар.



Но в целом тактически убогие и довольно прогнозируемые действия новозеландцев не заставили словаков сильно усердствовать во имя удержания счета. Иное дело, что чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше прижимались наши соседи к своим воротам, а Вайсс-старший делал замены, направлены на усиление обороны.



Собственно, этого новозеландцы и ждали. Им предоставили простор, возможность для большого количества примитивных навесов. А количество нередко превращается в качество. Надо сказать, что фланговые навесы подопечным Херберта удались лишь дважды. На 89-й минуте Шейн Шмельтц после передачи слева и выигранной позиционной борьбы у Мартина Шкртела пробил головой мимо ворот. А в добавленное арбитром время навес слева выполнял уже сам Шмельтц. Пас нашел голову подключившегося к атаке защитника Уинстона Рида, который, находясь на дальней стойке, нанес неотразимый удар – 1:1.



Таким образом, обе команды добыли первые очки в истории своих выступлений на мундиалях. Разница лишь в том, что словаки завершили результативно дебютный для себя поединок в рамках финальной части чемпионата мира, а Новая Зеландия первое очко добыла с четвертой попытки. На мировом первенстве-1982 команда, в составе которой выступал нынешний наставник новозеландцев Рики Херберт, проиграла все три матча.



Новая Зеландия – Словакия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Виттек (50). 1:1 – Рид (90+3).

Новая Зеландия: Пастон – Рид, Нелсен (к), Т. Смит – Бертос, Эллиотт, Вицелич (Кристи, 78), Лочхед – Фэллон, Шмельтц, Киллен (Вуд, 72). Тренер – Рики Херберт.

Словакия: Муха – Забавник, Дюрица, Шкртел, М. Чех – Штрба – Вайсс (Кучка, 90), Шестак (Голошко, 81), Гамшик (к) – Виттек (Штох, 84), Ендришек. Тренер – Владимир Вайсс.

Судьи: Дэймон – Молефе (оба – ЮАР), Нтагунгира (Руанда).

Предупреждения: Лочхед (42), Рид (90+3) - Штрба (55).

15 июня. Рюстенбург. Royal Bafokeng Stadium. 6 градусов.

