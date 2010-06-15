ЧМ-2010. Кот-д’Ивуар – Португалия: одним не хватило ума, другим – дыхачки

Это был, видимо, центральный поединок первого тура группового турнира чемпионата мира-2010. Ведомые Криштиану Роналду португальцы встречались с, наверное, сильнейшей по подбору исполнителей африканской сборной. Конечно, задачу сборной Кот-д’Ивуара усложняла травма лидера Дидье Дрогба, сломавшего руку в контрольном поединке с японцами. Однако эскулапы сделали почти невозможное, наложив Дидье тонкий, позволительный для футбольного соперничества гипс.



Впрочем, наставник африканцев Свен-Йоран Эрикссон выпустить Дрогбу со стартовых минут не решился. Как ни как, игрок десять дней не тренировался. Но даже без Дидье Кот-д’Ивуар выглядел очень грозно. Шведский специалист выставил на игру четырех защитников, трех опорных хавов (Яя Туре играл ближе к защитникам, а Эммануэль Эбуэ и Исмаэль Тиоте были выдвинуты вперед), а также трех нападающих – Соломона Калу, Аруну Диндана и Жервиньо.



Стартовая расстановка португальцев была во многом схожей: тоже четыре защитника, четко выраженный «волнорез» Педру Мендеш, действующие немного перед ним Деку и Рауль Мейрелеш, а также три нападающих – Данни слева, Криштиану Роналду справа и Лиедсон на острие.



Матч команды начали довольно резво. Логично, что самое пристальное внимание со стартовых минут футболисты сборной Кот-д’Ивуара уделили Криштиану Роналду. Где бы не принимал мяч лидер португальцев, его тут же встречало два-три игрока. При этом со средствами «опеки» африканцы не перебирали. В первые семь минут Роналду сбивали дважды, причем во втором случае Дидье Зокора был наказан желтой карточкой. А ведь именно этот игрок, по всей видимости, получил задачу играть против Криштиану персонально.



Но, в любом случае, простора для маневра Раналду не нужно предоставлять при любых обстоятельствах. В этом игроки сборной Кот-д’Ивуара лишний раз убедились на 11-й минуте, когда капитан португальцев с 30-ти метров нанес хлесткий удар по непредсказуемой дуге – мяч попал в стойку.



Но в дальнейшем преимуществом владели африканцы. Видимо, определяющими в их превосходстве была лучшая функциональная готовность, физические данные и молодость большинства игроков. Вместе с тем, стоит обратить внимание на класс игроков середины поля. Как по мне, то Яя Туре, Эбуэ и Тиоте на данный момент способны выполнять значительно больший объем работы, чем Педру Мендеш, Деку и Мейрелеш. Это при условии, что котд’ивуарские хавы не уступают своим визави ни в понимании игры, ни в тактической выучке, ни в индивидуальном мастерстве. Единственное, чего не доставало сборной Кот-д’Ивуара – способности обострить игру, нешаблонных действий. Именно потому при видимом тактическом превосходстве африканцы в первом тайме толком не побеспокоили Эдуарду.



Очевидно, территориальное преимущество африканцев в первом тайме прибавило им уверенности. Переосмыслив ситуацию на поле в раздевалке и получив указания от Свена-Йорана Эрикссона, на второй тайм игроки сборной Кот-д’Ивуара вышли с куда более смелыми намерениями. Со стартовых минут африканцы применили коллективный отбор и обосновались на чужой половине поля. Как следствие – несколько опасных ударов, среди которых стоит выделить выстрелы Диндана и Калу. В обоих случаях надежно сыграл Эдуарду.



Карлуш Кейруш был обязан вносить какие-то коррективы. Чтобы оживить атакующий потенциал своей команды, тренер португальцев выпустил вместо выполнившего большой объем черновой работы левого нападающего Данни Симау. Именно Симау вскоре после выхода на поле сделал навес слева. Лиедсон пробил головой по дуге – Барри спокойно забрал мяч. Но это был эпизод. Вскоре (на 60-й минуте) игроки сборной Кот-д’Ивуара создали еще один опасный момент: Тиене навесил мяч слева, а Жервиньо сыграл на опережение головой. На сей раз не дрогнул Эдуарду.



Иными словами, Кейруш должен был понимать, что игра складывается не в пользу возглавляемой им команды. И сделал еще одну замену, выпустив вместо медлительного Деку Тьягу, игрока, возможно, менее эффективного при организации атак, но способного выполнять большой объем черновой работы. В свою очередь Эрикссон на 66-й минуте наконец выпустил Дрогбу, убрав с поля Калу. Конечно, с выходом лидера команда Кот-д’Ивуара стала еще опаснее. Правда, с оговоркой, что Дрогба – мастер завершать атаки. Игрока творческого, способного отдать последний пас африканцам катастрофически не хватало. Собственно, именно из-за этого они не смогли материализовать свое преимущество в первый час игры.



Как оказалось, Дрогба за счет индивидуального мастерства тоже выжать максимум из минимума не удалось. Тем более, что с появлением Тьягу и Симау португальцы на некоторое время выровняли игру и даже отличились еще одним опасным ударом – со штрафного выше перекладины пробил Криштиану Роналду. Но на все 90 минут европейцев не хватило. В заключительном отрезке игры сказалась лучшая физическая готовность представителей Берега слоновой кости. На последних минутах африканцы создали два неплохих момента. В первом случае Дрогба после передачи Кадера Кейты не сумел прицельно пробить из-за плотной опеки Бруну Альвеша, а вскоре уже сам Кейта не сумел реализовать свой шанс после паса Яя Туре.



Итак, ничья, оставившая больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, Кот-д’Ивуар с тем качеством игры, которое он продемонстрировал, выглядит более конкурентоспособным в будущем сражении с Бразилией, чем Португалия. Загвоздка лишь в том, что африканцы встречаются с бразильцами во втором туре. А значит, пентакампеоны будут мотивированными и захотят решить вопрос выхода в 1/8 финала досрочно. Если это им удастся, то на матч последнего тура с португальцами Дунга сможет выставить второй состав. И тогда команде Кейруша будет легче решить свои вопросы и не зависеть от того, кто больше забьет сборной КНДР…



Кот-д’Ивуар – Португалия – 0:0

Кот-д’Ивуар: Барри – Димель, К. Туре (к), Зокора, Тиене – Я. Туре, Тиоте, Эбуэ (Ромарик, 89) – Калу (Дрогба, 66), Диндан, Жервиньо (К. Кейта, 82). Тренер – Свен-Еран Эрикссон.

Португалия: Эдуарду – Паулу Феррейра, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Фабиу Коэнтрау – Педру Мендеш – Деку (Тьягу, 62), Рауль Мейрелеш (Рубен Аморим, 85) – Криштиану Роналду (к), Лиедсон, Данни (Симау, 55). Тренер – Карлуш Кейруш.

Судьи: Раррионда – Фандино. Эспиноза (все – Уругвай).

Предупреждение: Зокора (7), Демель (20) – Криштиану Роналду (20).

15 июля. Бухта Нельсона Манделы. Port Elizabeth Stadium. 12 градусов.

