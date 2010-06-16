ЧМ-2010. Бразилия – КНДР: вальяжный старт пентакампеонов под треп Ващука

16 июня 2010, 00:39

Победив 2:1 команду КНДР, бразильцы скрыли свои главные козыри от главных соперников по группе G – команд Португалии и Кот-д’Ивуара.

Сначала – о наших баранах. Они не дают о себе забыть, хотя на этом чемпионате мира их перепуганных точно не будут удалять в первые 15 минут матча. Зато они научились говорить и с высоты своего величия позволяют себе издеваться над игроками, у которых могли бы поучиться старательности. И патриотизму. Речь, конечно, о великом защитнике, а теперь уже – наряду с Игорем Михалычем Суркисом – и о не менее великом комментаторе Владике Ващуке.

Посмотрел себе известный в светском обществе в статусе мужа Маргариты Сичкарь гламурный «аналитик», как люди исполняют национальные гимны. И ухмыльнулся: «Один, я вижу, вообще не готов выходить на поле». Это он о корейском нападающем Тэ-Сэ Чоне, который, когда пел гимн своей страны, расплакался. Когда комментаторы сделали Владику замечание, дескать, парень разволновался, тот лишь улыбнулся. А потом еще додал на вопрос, не было ли у него подобных чувств четыре года назад перед матчем с Испанией, ответил: «Дрожь была, а плакать не хотелось».

Потом начался матч. Корейские парни играли дисциплинированно, грамотно, старательно. И без паники. Но это не мешало великому футболисту и комментатору Ващуку постоянно язвить по поводу очередного действия футболиста сборной КНДР. Вот, дескать, угловой, есть возможность потянуть несколько минут. Тут, возможно, был смысл посмеяться с остроумия Владика. Это если бы стерлись с памяти героические эпизоды славной ващуковской карьеры. И те авантюрно-панические выносы с носка, нелепые нарушения и ошибки, которые сопровождали игру Влада в «Динамо» и сборной в соперничестве с титулованными соперниками.

Да, ему, Ващуку, человеку с динамовским сердцем, спартаковской душой и черноморской задницей трудно понять, как это человек может расплакаться, когда звучит национальный гимн его страны. Он ведь, Владик, если и произносит когда-то слово на украинском языке, то исключительно с издевкой. Возможно, именно потому Владик и компания во встречах с сильными соперниками на предыдущем чемпионате мира выглядели, словно испуганные мыши. А корейцы дрались. Невзирая на личности. Дрались за страну, а не за себя красивых.

Но перейдем непосредственно к поединку Бразилия – КНДР. Сомнений в том, что пентакампеоны добудут первую победу, не возникало. Вопрос стоял лишь в том, какой будет эта победа, насколько удастся наставнику Бразилии Карлосу Дунге завуалировать сильные стороны своей команды в преддверии поединков с основными соперниками по группе G.

Конечно, выставлять экспериментальный состав Дунга в стартовом матче не мог. Хотя бы потому, что лидерам нужно набраться уверенности, обкататься накануне более важных матчей. Сомнений в том, что корейцы изберут оборонительную тактику, не возникало. Команда КНДР в контрольных играх испытывала что-то среднее между 4-5-1 и 5-4-1. Дунга выставил двух центральных защитников (Жуана и Лусио), двух крайних игроков, отвечающих за всю бровку (Майкон – справа, Мишел Бастос – слева), трех опорных полузащитников с разными функциями (Жилберто и Филипе Мело больше тяготели к обороне, а Элано – к атаке) и трех нападающих (Луис Фабиано действовал в центре, Кака и Робиньо – из глубины).  

Поединок команды начали по-разному. Бразильцы разыгрывали мяч не спеша, мало двигались. Корейцы напротив включались в каждую игровую фазу, прессинговали бразильцев числом в два-три человека. Но старательность старательностью, а уровень мастерства позволял бразильцам создавать себе голевые ситуации почти в одиночку. Фактически, таким образом на ударные позиции выходили на шестой минуте Элано и Робиньо, но оба игрока в цель не попали. Корейцы первый удар нанесли на десятой минуте. Тэ-Сэ Чон подхватил мяч на правом краю и в окружении трех защитников пробил низом в ближний угол – Жулио Сезар сыграл внимательно.

Собственно, время шло, а взятый со стартовых минут темпоритм сохранялся. Следующую острую ситуацию бразильцы создали лишь на 20-й минуте, когда Луис Фабиано справа бросил в прорыв Робиньо. Тот, прикрыв мяч корпусом, вошел в штрафную и пробил из-под ног защитников – в руки вратарю. На 28-й минуте метров с 25-ти со своего правого фланга с подкруткой пробил Майкон – Мен-Кук Ли решил не рисковать и кулаками перевел мяч на угловой.

Фактически, все выше перечисленное – даже не моменты, а предпосылки к опасным ситуациям. А ведь большего команды в первом тайме не создали! Одни 45 минут пижонились, другие старательно бегали по их стопам и не падали, к удивлению таких крупных «аналитиков» как Влад Ващук, на колени перед великими бразильцами.

Между тем, вторую половину пентакампеоны начали так же, как провели первую. Тем не менее, каждый игрок по отдельности где-то завелся. Первый удар со штрафного с 20-ти метров нанес Мишел Бастос – мяч пролетел рядом со стойкой. Вскоре из-за пределов штрафной опасно пробил Робиньо. А на 55-й минуте произошло неизбежное: Бастос перевел мяч с левого фланга на правый, оттуда Элано бросил в прорыв Майкона, а последний, дойдя почти до лицевой линии, мощно то ли прострелил, то ли пробил. Так или иначе, подкрученный внешней стороной стопы мяч, обогнув ближнюю стойку, влетел в дальний угол – 1:0. Вне сомнения, мяч на ближней стойке должен был парировать вратарь, но Мен-Кук Ли, по всей видимости, готовился прерывать передачу.

По сути, на этом можно поставить точку. Было очевидно, что корейцы не смогут сравнять счет, даже если сильно этого захотят. На 65-й минуте бразильцы моли забивать еще раз. Жилберто в центре поля отдал передачу влево на Робиньо, а сам побежал еще левее – отвлекать, вытягивать на себя защитников. Двое корейцев действительно потянулись за бразильским хавом, а Робиньо в этот момент отпасовал в центр на Луиса Фабиано. Последний первым касанием освободился от опеки защитника, а вторым нанес удар – над перекладиной.

На 72-й минуте бразильцы забили второй гол. Робиньо великолепным пасом отрезал всю защиту соперника и вывел один на один с Мен-Куком Ли Элано. Экс-полузащитник «Шахтера» в одно касание отправил мяч в противоход вратарю – 2:0. Записав на свой счет гол и результативную передачу, Элано тут же был заменен на Дани Альвеса. Последний в оставшиеся 18 минут проявил себя лишь однажды, отобрав мяч на своем правом фланге и отдав передачу в центр на Нилмара. Молодой нападающий тоже сыграл искусно, в два касания, не дав мячу опуститься, принял, развернулся и пробил. В руки вратарю, но это уже второй вопрос.

Когда игра добегала к своему логическому концу, на 89-й минуте оживили публику корейцы. Длинная диагональная передача со своей половины поля нашла на левом фланге голову Тэ-Сэ Чона. Тот сбросил на ход левому крайнему Юн-Нам Чи. Опередив на скорости троих соперников, корейский полузащитник мощно пробил мимо Жулио Сезара – 2:1! В оставшееся время корейцы таки попробовали, насколько могли, устроить что-то похожее а штурм. Правда, из всего этого получилось два немного авантюрных дальних удара Тэ-Сэ Чона. Не более того. Но тем не менее. Некоторые безвольные «аналитики» в таких матчах уже давно опускали крылья…

Бразилия – КНДР – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Майкон (55). 2:0 – Элано (72). 2:1 - Юн-Нам Чи (89).
Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Лусио (к), Жуан, Мишел Бастос – Элано (Дани Альвес, 73), Фелипе Мело (Рамирес, 84), Жилберто Силва – Кака (Нилмар, 78), Луис Фабиано, Робиньо. Тренер – Карлос Дунга.
КНДР: Мен-Кук Ли – Чон-Хек Чха, Чхоль-Чин Пак, Нам-Чхоль Пак, Кхван-Чхон Ли – Чун-Иль Ли – Ин-Кук Мун (Кум-Иль Ким, 80), Йон-Хак Ан, Юн-Нам Чи – Йон-Чо Хон (к) – Тэ-Сэ Чон. Тренер – Чон-Хун Ким.
Судьи: Кашшаи – Эрош, Вамош (все – Венгрия).
Предупреждение: Рамирес (88).
15 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 3 градуса.

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