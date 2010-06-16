Балаш Шалай: «На 70 процентов маршрут ралли «Дакар» будет новым»

В январе 2011 года лучшие гонщики 42-х стран соберутся в Южной Америке на ралли «Дакар», чтобы еще раз определить «предел человеческих возможностей» в непроходимых местах Аргентины и Чили. Украину на этих соревнованиях представит группа спортсменов во главе с киевлянином Вадимом Нестерчуком.



Справка. Ралли «Дакар» - ежегодное трансконтинентальное ралли-рейд. Основатель его, французский мотогонщик Тьерри Сабин, в 1077 году, во время гонки заблудился в ливийской пустыне. Когда он, наконец, выбрался из песков, ему пришло в голову организовать гонки, в которых каждый участник мог бы испытать свое умение и способности. Первое ралли состоялось в 1078 году по маршруту Париж (Франция) – Дакар (Сенегал). Ралли «Дакар» традиционно стартует в начале каждого года. Гонки состоят из соревнований в классах внедорожных автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей и вездеходов.



Команда «Sixt Ukraine» принимает участие в серии «Дакар» на протяжении трех лет. Команду возглавляет Вадим Нестерчук из «Оптима Лизинг», а менеджером является Олег Чернов. Команде «Sixt Ukraine» помогают профессиональные механики и службы технической поддержки «Оптима».



Сегодня команда Нестерчука «Sixt Ukraine» приняла в Киеве представителя организаторов ралли «Дакар» в Восточной Европе Балаша Шалая. Его встреча с представителями СМИ состоялась в столичном отеле «Hyatt Regency Kyiv». После краткого экскурса в историю гонки, Балаш Шалай подробно остановился на предстоящем январском ралли:

- Это ралли протяженностью 10 тысяч километров. Это настоящее испытание, вызов. И главное здесь – не победа. Каждый стремится доказать всем и, прежде всего, себе, что является настоящим мужчиной, настоящим гонщиком.



Последние три года неизменно участником «Дакара» становилась и украинская команда. Не будет исключением и предстоящая гонка.



Ралли «Дакар» 2011 года пройдет по крайне сложному маршруту – по территории Аргентине и Чили. Участники будут преодолевать горы, равнины, леса и пустыни. На 70 процентов маршрут будет новым. Через каждые 100 километров будет меняться ландшафт – камни, песок, мокрый грунт и т.д. Один из самых сложных участков – через пустыню Атакама на севере Чили. Причем, здесь гонщиков ждут желтые пески, белые, черные… И дюны, достигающие 300 метров. Сложнейший путь.



Подчеркну, что будут изменены навигационные правила. Раньше точки контроля были через каждые 3 километра. Теперь будут – через 400 метров. Только тогда можно использовать GPS.



Добавлю, что большое значение в нашем ралли имеет экологический аспект. Маршрут разработан с привлечением министерства экологии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что гонка не в коей мере не наносит ущерб природе.





Свое мнение о маршруте «Дакара» и подготовке украинской команды рассказывает Вадим Нестерчук:

- Очень приятно, что «Дакар» все больше и больше вызывает интерес в нашей стране. Вот уже три раза наша команда участвовала в этом ралли. То есть, мы являемся одной из 42-х стран мира – способных на такое испытание.



Надеюсь, что предстоящая гонка в Аргентине и Чили будет успешной для нашей команды.



Исходя из своего опыта, скажу, что первые два этапа «Дакара» будут очень «влажными». А потом «уйдем» на высоту. Даже для альпинистов высота в 5 тысяч метров – испытание тяжелое. Так что, можете представить, каково будет нам. А затем – пустыня Атакама. Песок, дюны, пыль… Но, пожалуй, самым тяжелым станет участок после дня отдыха. Продолжение пустыни и переход через Анды. Эти этапы – с 3 по 5 – «положили» очень многих участников. Даже самые опытные и известные гонщики называли этот участок настоящим кошмаром. Представляете, пережить 11 дней гонки, сутки отдохнуть и оказаться в таком кошмаре! Главное – пережить его.



Но, как бы то ни было, наша команда снова будет защищать честь страны в ралли «Дакар». Сделаем все, чтобы создать Украине репутацию достойного соперника на этих популярнейших соревнованиях.



Сегодня я очень рад тому, что ралли «Дакар» пришло в Украину. Я имею в виду приезд – впервые! – представителя организаторов ралли «Дакар» в Восточной Европе Балаша Шалая.

График ралли «Дакар 2011 Аргентина - Чили»



- 25-26 ноября: погрузка автомобилей из Европы на трансатлантический рейс



- 28-30 декабря: сбор автомобилей



- 30-31 декабря: административная и техническая инспекция в Буэнос-Айресе



- 1 января: брифинг и торжественный старт



- 2-15 января: гонки по Аргентине и Чили



- 8 января: день отдыха в Арике (в пустыне Атакама, Чили)



- 16 января: торжественное завершение ралли в Буэнос-Айресе









