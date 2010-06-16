ЧМ-2010. Гондурас – Чили: разумный хаос Бьельсы

Это был один из самых ярких, самых живых поединков первого тура группового турнира чемпионата мира-2010 (без учета игры Испания – Швейцария, конечно; она началась сразу за встречей чилийцев и гондурасцев). В яркий цвет матч раскрасила своей динамичной, острокомбинационной и эмоциональной игрой сборная Чили. На качестве игры подопечных аргентинского специалиста Марсело Бьельсы не сказалось даже отсутствие травмированного лидера Умберто Суасо. Точнее, Умберто не полностью восстановился, хотя при надобности он был готов усилить команду выходом на замену.



Стартовую тактическую расстановку чилийцев трудно очертить однозначно. Формально Бьельса выпустил четыре защитника, но оба крайних игрока (Маурисио Исла – справа, Артуро Видаль – слева) закрывали всю бровку, одинаково интенсивно работая как на оборону, так и на атаку. На позиции опорного полузащитника четко расположился Карлос Кармона. А вот остальные игроки группы атаки создали своеобразный разумный хаос на половине соперников. Формально полузащитниками считались Родриго Мильяр и Матиас Фернандес, нападающий Хорхе Вальдивия действовал по центру из глубины, а Алексис Санчес и Жан Босежур исполняли роль крайних форвардов – правого и левого соответственно. Но в процессе игры стало понятно, что стартовой расстановки чилийцы додерживаются лишь условно. Атакующие футболисты Марсело Бьельсы постоянно перемещались с края на край, оттуда в центр и наоборот, взаимозаменяя друг друга и запутывая тем самым оборону соперника.



Гондурас особой тактической гибкостью не отличался и вел игру согласно выбранного со старта шаблона: четыре защитника, опорные хавы Амадо Гевара и Вильсон Паласиос, крайние полузащитники Эдгар Альварес (справа) и Роджер Эспиноса (слева), Рамон Нуньес под единственным нападающим Карлосом Павоном.



Со стартовых минут преимущество во встрече захватили чилийцы. На четвертой минуте подопечные Мрсело Бьельсы первый раз заострили игру. Матиас Фернандес выполнил штрафной с 27-метрового расстояния – мяч пролетел над перекладиной. Как оказалось, следующего по-настоящему острого момента в исполнении чилийцев пришлось ждать целых 23 минуты. И это при условии, что латиноамериканцы динамично перемещались по полю, демонстрировали отличную командную скорость, хорошо комбинировали в середине поля. Но на заключительной фазе подопечным Бьельсы то и дело не хватало какой-то малости: то не удастся последний пас, то игрок группы атаки, получив мяч в убойной зоне, поспешит с ударом, а если ударит, то слишком неудачно.



Вот и получилось, что на 27-й минуте чилийцы опять побеспокоили соперников посредством стандартного положения: после подачи углового головой метров с шести бил Артуро Видаль – выше ворот. А на 34-й минуте подопечные Бьельсы наконец довели отличную игровую комбинацию до логического конца. Матиас Фернандес бросил в прорыв справа подключившегося к атаке защитника Маурисио Ислу, тот от лицевой линии зряче прострелил на ближнюю стойку, куда уже набегал Жан Босежур. Сыграв на опережение, нападающий чилийцев открыл счет – 1:0.



Не менее эффектной получилась комбинация, проведенная чилийцами на последней минуте тайма. В ее заключительной фазе Мильяр отдал передачу в штрафную площадь соперников, а там Алексис Санчес, казалось, расшатал двух защитников, но, нанося удар, все же попал в Фигероа. Но венчал первую половину не этот эпизод. Спустя полминуты футболисты Гондураса заработали право на штрафной с 25-метрового расстояния. Рамон Нуньнес пробил с подкруткой под перекладину – Клаудио Браво не стал рисковать и кулаками перевел мяч на угловой.



С началом второго тайма на поле ничего не поменялось. Более того, Бьельса освежил команду, выпустив вместо наименее заметного в составе своей команды Мильяра Гонсало Хару. Последний обосновался на левом фланге защиты, а Видаль сместился на тот же край полузащиты. Руэда тоже понимал, что надо что-то менять, однако заменой единственного чистого форварда Павона на Джорджа Уэлкама он ничего не добился.



На 60-й минуте чилийцы могли удвоить счет. Перехватив мяч на своей половине поля, партнеры отдали передачу на Вильядивию, который находился в центральном круге. Тот развернулся и бросил в прорыв по месту правого инсайда Алексиса Санчеса. Последний вошел в штрафную и пробил в дальний угол – мимо ворот. А спустя три минуты чилийская команда потеряла и вовсе идеальный шанс укрепить преимущество. Штрафной с левого фланга выполнял Фернандес. Последовал навес на дальнюю стойку на Видаля. Защитники сборной Гондураса ошиблись при создании офсайда, что позволило чилийцу головой беспрепятственно сделать передачу поперек ворот на дальнюю стойку. Там в падении головой бил по воротам никем не прикрытый центральный защитник Вальдо Понсе. Казалось – все. Но Ноэль Вальядарес среагировал на удар в упор!



75-я минута. Удар на исполнение с 20-ти метров выполняет Вальдивия. Вальядарес отбивает мяч перед собой, у Санчеса был шанс сыграть на добивании, однако в борьбе с защитниками он зацепил мяч рукой. В последние 15 минут чилийцы действовали уже менее агрессивно. И не потому, что играли с оглядкой на свои ворота. Видимо, тот высокий темп, который чилийцы поддерживали в течение длительного времени, сказался на их физических кондициях. Потому не странно, что в концовке матча Бьельса снял с поля Видаля и Вальвидию, которые были одними из самых заметных в своей команде.



Гондурас – Чили – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Босежур (34).

Гондурас: Вальядарес – С. Мендоса, Фигероа, Чавес, Исагирре – Гевара (к) (Х. Томас, 64), В. Паласиос – Э. Альварес, Р. Нуньес (В. Мартинес, 78), Эспиноса – Павон (Уэлкам, 60). Тренер – Рейнальдо Руэда.

Чили: Браво(к) – Исла, Медель, Понсе, Видаль (Контрерас, 81) – Мильяр (Хара, 53), Кармона, М. Фернандес – А. Санчес, Вальдивия (М. Гонсалес, 87), Босежур. Тренер – Марсело Бьельса.

Судьи: Майллет (Сейшелы) – Менкуанде (Камерун), Хассани (Тунис).

Предупреждения: В. Паласиос (33) – Кармона (4), М. Фернандес (19).

16 июня. Нелспрейт. Mbombela Stadium.

