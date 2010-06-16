ЧМ-2010. Испания – Швейцария: европейский король на коленях!

Этим поединком в группе Н завершался первый тур группового турнира чемпионата мира-2010. В бой вступал главный по мнению букмекеров, фаворит – Испания. Соперник у команды Висенте Дель Боске опытный и стойкий. Швейцария, которую возглавляет авторитетнейший Оттмар Хитцфельд, длительное время играет одним составом, ее сильным звеном является оборона, составленная из опытных футболистов, выступающих в клубах итальянской Серии А, а также игроков, поигравших в ведущих клубах английской Премьерлиги.



Обе команды перед стартом на мундиале испытывали кадровые проблемы. В частности, у швейцарцев из-за повреждения остался на скамье ведущий нападающий Александр Фрай. Не залечил травмы и сильнейший испанский форвард Фернандо Торрес. Но позитивным моментом было появление в числе основных одиннадцати Андреса Иньесты, чье участие в матче до последнего было под вопросом.



Хитцфельд избрал на матч классический вариант с четырьмя защитниками и четырьмя полузащитниками (два опорных и два крайних), а на острие атаки выдвинул Блеза Нкуфо, которому из глубины должен был помогать Эрен Дердийок. Дель Боске тоже не удивил. В защите у испанцев, по сути, играло два человека – центрбеки Герард Пике и Карлес Пуйоль. Фланговые оборонцы Серхио Рамос (справа) и Хоан Капдевилья (слева) держали весь фланг и большинство игрового времени отработали на атаку. Единственным опорным полузащитником был Серхио Бускетс. На месте плеймейкеров – Хави и Хаби Алонсо. Единственный выдвинутый вперед нападающий – Давид Вилья. С флангов ему помогали Давид Сильва (справа) и Андрес Иньеста (слева).



Испанцы захватили преимущество со стартовых секунд. Иногда подопечные Дель Боске непрерывно владели мячом по несколько минут. Однако методичное давление, попытки растянуть соперника с флангов длительное время ни к чему не приводили. Первый действительно опасный момент испанцы создали на 22-й минуте. После подачи пиренейцами штрафного швейцарцы выбили мяч за пределы 16-метровой зоны, но Иньеста в одно касание вернул мяч в штрафную, где защитники «забыли» о Герарде Пике. Испанский центрбек умело обработал мяч, но пробил слишком прямолинейно и попал в Диего Бенальо. Подыми Пике мяч – вратарь вряд ли успел бы среагировать.



В ответной атаке швейцарцы впервые в матче получили шанс потревожить Икера Касильяса. Штрафной метрах в 22-х от ворот соперника пробил Рето Циглер – сильный удар вратарь испанцев сначала отбил, а повторным броском накрыл.



На 30-й минуте оборона Швейцарии ошиблась во второй раз. На сей раз – не совсем по своей вине. Из-за повреждения за пределами поля пребывал центральный защитник Филипп Сандерос. Пока врачи пытались вернуть лидера швейцарской обороны в игру, партнеры Сандероса не успели перекрыть его зону в центре. Вилья от центральной линии низом бросил в прорыв Иньесту. Тому, чтобы убежать один на один не хватило скорости. Тем не менее, Андрес заставил Стефана Грихтинга сфолить на себе почти на линии штрафной площади. Стандарт принялся выполнять Давид Вилья – мяч рикошетом от стенки улетел за лицевую линию.



Между тем, Сандерос продолжить игру не смог. Вместо него вышел Стив фон Берген. Чувствовалось, что в игру этот защитник вошел не лучшим образом, он не всегда действовал синхронно с партнерами по обороне, порой терял позицию. Собственно, ошибка фон Бергена на предпоследней минуте тайма едва не позволила отличиться Вилье. Передачу Давиду отдал Иньеста. Вилья слева вошел в штрафную и, пребывая под острым углом, парашютом попробовал то ли перебросить Бенальо, то ли отдать передачу в центр. Не получилось ни то, ни другое – момент был упущен.



Концовка первого тайма показала, что сдерживать постоянное давление на свои ворота швейцарцам становилось все тяжелее. Набегавшись без мяча, швейцарцы стали терять позицию, предоставляя сопернику пространство. По всей видимости, в концовке второго тайма ситуация для Швейцарии может усугубиться. Наверняка, это понимали оба тренера, особенно – Хитцфельд.



Вторую половину испанцы начали очень агрессивно, сразу осадили штрафную площадку соперника, подали три подряд угловых. После последнего из них состоялся гол. Но не в швейцарские, а испанские ворота. Бенальо выбил мяч от ворот на чужую половину, Хаби Алонсо головой не сумел выбить «сферу», та отскочила к Желсону Фернандешу. Темнокожий швейцарец отдал Дердийоку, который направился в штрафную площадь. Пробить толком Эрену не удалось, но в суматохе мяч отскочил к Желсону. Ворота перед швейцарцем были почти пустые, поскольку мяч перелетел через вышедшего с линии Касильяса – 1:0!



Нельзя сказать, что пропущенный гол шокировал испанцев. Они усилили давление, заиграли быстрее. Швейцарцы сдерживали соперников с большим трудом. Еще сложнее подопечным Хитцфельда пришлось после того, как Дель Боске провел двойную замену, выпустив вместо опорного хава Серхио Бускетса форварда Фернандо Торреса, а вместо Давида Сильвы вышел другой правый вингер Хесус Навас.



Свежие игроки почти сразу организовали опаснейший момент: Навас на фланге обыграл двух защитников, отдал на Торреса, тот сумел переадресовать «круглого» в центр на Вилью. Давид отбросил на Иньесту, который бил по дуге в правый угол на исполнение. Бенальо не успевал среагировать, но мяч пролетел мимо стойки. Вскоре два подряд шанса забить потерял Торрес. Оба раза ассистировал Фернандо Вилья. Сначала Давид отдал передачу в центр, но Торрес не смог бросить себе на ход, а приняв, развернулся и пробил выше перекладины. Потом Вилья бросил Торреса в прорыв слева, но Торрес слишком сблизился с Бенальо и заработал лишь угловой. После его розыгрыша мощный удар метров с 20-ти наносил Хаби Алонсо – перекладина!



Спустя три минуты Хесус Навас справа бросил мяч над Циглером, протиснул того в штрафной площади и пробил в ближний угол – опять Бенальо. Швейцарцы очевидно подсели, сдерживать давление им становилось все труднее. Но на 70-й минуте подопечные Хитцефельда едва не забили второй гол. Швейцария провела контратаку, которую завершал Дердийок. Эрен вошел в штрафную площадь, убрал на замахе Пике и пробил – стойка! У швейцарцев была возможность добить мяч, но в этой суматохе испанцы чудом отбились.



Этот эпизод показал, что исключительно отбиваться подопечные Хитцфельда не будут. А значит, испанцам нужно побеспокоиться о надежности тылов. Острейший момент у ворот Касильяса немного остудил пыл Испании. На ворота соперника чемпионы Европы шли уже не так безоглядно. Тем не менее, игра опять сконцентрировалась на швейцарской половине. Близок к успеху был Хесус Навас, который справа мощно пробил по диагонали – мяч пролетел рядом с дальней стойкой.



Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем авантюрнее ставали атаки испанцев. В итоге фаворит сбился на банальные фланговые навесы. В такой бездумной игре совсем потерялись Давид Вилья, а также вышедший на замену вместо почувствовавшего боль в ноге Иньесты Педро. Торрес был заметнее, но он явно не успел еще набрать оптимальных кондиций, плохо чувствовал мяч и ситуацию на поле. Дважды в заключительные минуты Фернандо мог убежать от одного-двух защитников соперника, но оба раза терял мяч из-за плохой обработки. Последний шанс Испания потеряла на четвертой из пяти добавленных минут: штрафной почти с угла штрафной площади выполнял Хаби Алонсо. Испанский полузащитник набросил мяч на ближнюю стойку, куда набежал Торрес. Однако прострел Фернандо вышел авантюрным.



Что ж, первая громкая сенсация чемпионата состоялась. Вне сомнения, этот матч был самым ярким в первом туре группового турнира мундиаля. Конечно, это поражение не должно стать для Испании катастрофой. Впереди матчи против Гондураса и Чили. Хотя ситуация в группе Н вполне может сложиться таким образом, что на финише три команды наберут по шесть очков. Тогда придется считать забитые и пропущенные мячи.



Испания – Швейцария – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Желсон (52).

Испания: Касильяс – Серхио Рамос, Пике, Пуйоль, Капдевилья – Серхио Бускетс (Торрес,62) – Давид Сильва (Навас,62), Хаби Алонсо, Хави, Иньеста (Педро, 77) – Вилья. Тренер – Висенте Дель Боске.

Швейцария: Бенальо – Лихтштайнер, Сендерос (фон Берген, 36), Грихтинг, Циглер – Барнетта (Эггиманн, 90+2), Гекхан, Хуггель, Желсон – Дердийок (Х. Якин, 79) – Нкуфо. Тренер – Оттмар Хитцфельд.

Судьи: Уэбб – Кенн, Малларки (все – Англия).

Предупреждения: Грихтинг (30), Циглер (73), Бенальо (90+1), Х. Якин (90+4).

16 июня. Дурбан. Moses Mabhida Stadium. 20 градусов.

