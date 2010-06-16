ЧМ-2010. ЮАР – Уругвай: хозяйская трагедия из-за Форлана

Матч команд ЮАР и Уругвая открывал второй тур группового турнира чемпионата мира-2010. В стартовых поединках обе сборные сыграли вничью, а потому сейчас соперники нуждались в победе. Особенно – южноафриканцы, которым в заключительном туре предстоит матч с Францией. Вне сомнения, даже нынешнюю унылую команду Доменека африканцам будет обыграть сложнее, чем Уругваю выиграть у Мексики.



Бразильский наставник хозяев Карлос Альберто Паррейра использовал ту же тактическую схему, что и в стартовом поединке: четыре защитника, четыре полузащитника, Пинар на позиции плеймейкера и нападающий Мфела. В сравнении с первым матчем в сборной ЮАР появился один новый игрок: вместо неудачно сыгравшего в стартовой встрече и замененного в перерыве Твалы вышел Масилела.



Тренер уругвайцев Оскар Табарес избрал более атакующий, чем во встрече с Францией, вариант. В центре защиты, как и в первом матче, появились Лугано и Годин, на правом фланге действовал Альваро Перейра. А вот слева появился Фусиле, заменивший Викторино. Этой заменой Табарес не столько демонстрировал свое недовольство действиями Викторино в первом матче, сколько обострял с помощью крайнего игрока атакующий потенциал команды в данном матче. Дело в том, что в сравнении со стартовым поединком наставник уругвайцев немного изменил стартовую расстановку. В поединке с Францией Уругвай использовал четырех защитников, четырех полузащитников, нападающего Суареса и действовавшего под ним Форлана.



На сей раз Табарес выпустил два чистых форварда (Кавани и Суареса), Форлан действовал из глубины, а в полузащите играли два опорника (Перес и Аревало Риос) и правый крайний хав Максимилиано Перейра. Зато не было на поле левого полузащитника Начо Гонсалеса, которого называли одним из лидеров уругвайской команды. Вот как раз чтобы перекрыть левую бровку в атаке, Оскар Табарес выставил в стартовом составе быстрого и мобильного Фусиле. Забегая наперед, заметим, что замена себя полностью оправдала. Хорхе держал левый край от бровки до бровки, обострял игру постоянными подключениями к атаке и был надежен в обороне.



Первое обострение в матче произошло на восьмой минуте. Макоэна прямой ногой встретил Суареса, за что судья назначил штрафной метрах в 20-ти от ворот. Бить взялся Форлан. Но с первой попытки нанести удар Диего не удалось, поскольку до свистка выбежал из стенки и бросился под мяч Пинар. Лидер южноафриканцев получил предупреждение, Форлан перебил штрафной – неудачно, в стенку.



Зато вторая попытка в исполнении Форлана вышла потрясающей. На 24-й минуте Диего получил мяч в 30-ти метрах от ворот, сделал три шага и пробил – «сфера», скользнув по спине Макоэны, влетела по высокой дуге точно под перекладину – 1:0. Мог ли спасти команду Куне? С одной стороны, вратаря дезориентировал рикошет. С другой же не зря говорят, что мяч, летящий с расстояния 30-ти метров, голкипер брать обязан. Что касается Макоэны, то сейчас его вины в пропущенном голе, конечно, нет. Но факт остается фактом: после ошибки Аарона в стартовом матче при создании офсайда, позволившей мексиканцу Маркесу сравнять счет, сейчас капитан сборной ЮАР опять стал невольным соавтором гола в свои ворота.



После пропущенного мяча хозяева выглядели откровенно деморализованными. Они с трудом переходили половину поля, уругвайцы же напротив хорошо держали мяч в центре поля, время от времени заостряя игру передачами вперед. На 33-й минуте серьезно потревожил южноафриканцев Суарес. Войдя в штрафную площадь, Луис на скорости убрал в сторону Кумало и пробил – мяч попал во внешнюю сторону сетки, рядом с «девяткой». Успокоились хозяева лишь ближе к концу первого тайма. На 40-й минуте южноафриканцы даже нанесли удар по воротам: после навеса справа головой пробил Мфела – мимо.



Если вспоминать матч южноафриканцев с Мексикой, то по аналогии с ним можно было ожидать активизации хозяев после перерыва. Но, видно, уругвайцы тоже заметили эту особенность в игре соперника и со стартовых минут второго тайма попытались сделать все, чтобы подавить всплески активности со стороны хозяев турнира. «Зафиксировав» эпицентр игровых действий в середине поля, уругвайцы на 52-й минуте могли удвоить счет. Форлан навесил штрафной с левого фланга, а Лугано выбежал на ближнюю стойку совершенно неприкрытым. Однако подставился под мяч защитник латиноамериканцев неудачно и потерял свой шанс.



Одним словом, сборная ЮАР проигрывала почти без вариантов. Но время изменить ситуацию теоретически еще было. Паррейра попытался оживить игру заменой, выпустив вместо одного игрока средней линии Латшолоньяне другого – Морири. Больших дивидендов эта замена не принесла, однако однажды заострить игру хозяевам удалось: Модисе навесил справа, а Мфела на ближней стойке сыграл на опережение и пробил головой, но в створ не попал. Но это был лишь одиночный эпизод. Уругвай продолжал держать нити игры в своих руках. На 65-й минуте Форлан справа выдал отличную передачу на Кавани, однако нападающий, находясь в центре штрафной площади, пытаясь пробить слету, промахнулся по мячу.



Развязка наступила на 80-й минуте. Луис Суарес слева вышел один на один с вратарем. Но пробил в Куне. Мяч отскочил за пределы штрафной площади, под ноги Форлану. Диего нанес еще один удар – «сфера» рикошетом опять попала к Суаресу. Тот попробовал обыграть Куне. Вратарь дрогнул и довольно авантюрно пошел в подкат. Зацепив Суареса за ногу, Куне заработал не только пенальти в свои ворота, но и удаление. На кипера южноафриканцев было больно смотреть. Но вердикт рефери был справедлив. Форлан уверенно подошел к точке и без проблем, сильно пробив под перекладину, обыграл вышедшего вместо Пинара запасного вратаря Джозефса – 2:0.



А на пятой дополнительной минуте уругвайцы так и вовсе добили деморализованного соперника. Форлан со штрафного сделал перевод с левого фланга на правый, где мяч принял Суарес. Луис не стал жадничать и сделал навес на противоположную стойку. Джозефс до мяча не дотянулся, а Альваро Перейра отправил «сферу» головой в пустые ворота – 3:0.



Впрочем, в бочке уругвайского меда таки нашлось место для ложки дегтя. Еще до того, как Суарес заработал пенальти, в одном из столкновений травмировался отлично проведший матч Хорхе Фусиле. Табарес сделал вынужденную замену, выпустив Альваро Фернандеса.



ЮАР – Уругвай – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Форлан (24). 0:2 – Форлан (80, с пенальти). 0:3 – А. Перейра (90+4).

ЮАР: Куне – Гакса, Макоэна (к), Кумало, Масилела – Тшабалала, Дикгасои, Латшолоньяне (Морири, 57), Модисе – Пинар (Джозефс, 78) – Мфела. Тренер – Карлос Альберто Паррейра.

Уругвай: Муслера – А. Перейра, Лугано (к), Годин, Фусиле (А. Фернандес, 71) – Перес (Гаргано, 90), Аревало Риос, М. Перейра – Форлан – Суарес, Кавани (С. Фернандес, 89). Тренер – Оскар Табарес.

Судьи: Бузакка – Арне, Бураджина (все – Швейцария).

Предупреждения: Пинар (5), Дикгасои (42).

Удаление: Куне (76).

16 июня. Претория. Loftus Vesterfeld Stadium. 10 градусов.

