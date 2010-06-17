Леонид Голяк: «Из всеукраинского турнира сделаем еще один международный»

Винница славится ежегодным проведением международного турнира по акробатике «Звезды над Бугом», который собирает ведущих спортсменов не только стран СНГ, но даже Западной Европы и США. Но недавно в городе над Бугом организовали еще одно престижное соревнование: в спорткомплексе «Авангард» состоялся первый Всеукраинский турнир по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке. Он был посвящен Дню молодежи. О сложностях в организации и итогах соревнования «СПОРТглавреду» рассказывает главный тренер сборной Украины по спортивной акробатике Леонид Голяк…



Леонид Давыдович, для чего вы организовали всеукраинский турнир по акробатике, ведь в начале каждого года в Виннице традиционно проходит международный турнир «Звезды над Бугом»?



У нас сейчас большая проблема со взрослой командой. Есть всего лишь по 2–3 взрослых состава в каждом виде спортивной акробатики: женская, мужская и смешанная пары, «тройка» и «четверка». Взрослыми акробаты считаются с 15 лет. К этому возрасту обычно не «доживают» «верхние». Поэтому, что взрослая команда была более массовой, мы и придумали этот турнир. В нем принимали участие спортсмены в трех возрастных категориях: юноши 11-16 лет и участники чемпионатов Европы и мира 12-19 лет (юниоры).



Соревнования удались?



Думаю, да. К нам приехали команды 11-и городов из Одесской, Львовской, Житомирской, Черкасской областей. Это немало, ведь решение организовать турнир мы приняли лишь месяц назад. 104 участника соревновались в спортивной акробатике и 50 более полусотни –¬ в акробатических прыжках. Массовость приятно поразила. Ведь на чемпионате Украины от области могут участвовать не более 13 спортсменов, а на этом турнире не было никаких ограничений.



Чем наградили призеров турнира?



Не только грамотами, но и красивыми статуэтками «Ника». А также книгами по истории украинской акробатики – их издала наша ДЮСШ.



Какая команда показала лучший результат на турнире?



Командного зачета не было, а в личном зачете наилучшие результаты – у виннитчан.



Какие регионы также показали высокие результаты?



Львов, Шостка (Сумская область) – в акробатических прыжках, Житомир, Луцк, Дрогобыч (Львовская область). Пара из Могилев-Подольского (Винницкая область) также заняла 1-е место. Приятно, что есть спортшкола, которая помогает готовить чемпионов Виннице.



Турнир станет традиционным?



Да, в нем будут принимать участие юноши и девушки 11–16 лет. Категории 12¬–19 лет больше не будет. А через год мы собираемся превратить этот турнир в международный.



Травм на турнире не было?



Слава Богу, нет. Этому вопросу на тренировках и соревнованиях уделяется наибольшее внимание. Помогает страховка, учим страховать друг друга партнеров.



Похожие турниры в Украине проходят?



Да, к примеру, в Николаеве. А 28 июня наша команда едет в Геническ на чемпионат Украины среди юношей по прыжкам на акробатической дорожке. Но он не будет иметь статуса отбора на чемпионаты Европы или мира.



К каким международным соревнованиям готовитесь?



Пятого июля сборная Украины уезжает в Польшу на чемпионат мира среди юниоров. А 12-го июля туже же едет взрослая сборная. Винницу будет представляет юношеская пара (Виктор Черныш–Дмитрий Гамов) и взрослая «четверка» (Андрей Козенко – Александр Нелеп–Алексей Лесик и Виктор Яремчук).



Ранее ваша школа называлась СДЮШОР по акробатике, сейчас – ДЮСШ по сложно-координационным видам спорта. Что изменилось?



Нашей спортшколе присвоили высшую категорию. И мы перестали культивировать прыжки в воду, передали их в ДЮСШ «Орбита».

