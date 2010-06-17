ЧМ-2010. Аргентина – Корея: Марадона ставит выскочек на место

17 июня 2010, 16:37

Аргентина с блеском обыграла корейцев – 4:1. Первый хет-трик чемпионата оформил Гонсало Игуаин.

Яркая и одновременно дисциплинированная игра корейцев в стартовом матче против греков делала их поединок с аргентинцами одним из центральных во втором туре чемпионата мира-2010. По сути, этот матч должен был не только показать истинную силу сборной Кореи, но и ответить на вопрос о готовности к турниру одного из фаворитов – команды Аргентины. Первый матч подопечные Диего Марадоны хоть и выиграли, но провели его явно в экономном режиме.

В составах обеих команд по сравнению с первым матчем произошло по одному изменению. Причем в обеих случаях из обоймы выпали ключевые игроки. В частности, у Аргентины травмировался Хуан Себастьян Верон, ради которого Марадона накануне чемпионата пожертвовал включением в состав такого сильного опорного полузащитника, как Эстебан Камбиассо. У корейцев в последний момент выпал опытный правый крайний защитник Ча-Ду Ри, один из лучших в составе своей команды в матче с Грецией.

Кроме того, исходя из возможностей соперника, оба тренера немного видоизменили стартовую расстановку своих команд. Марадона выставил четыре защитника, одного опорного хава Хавьера Маскерано, а рядом с ним разместил Максимилиано Родригеса (правее) и Анхеля Ди Марию (левее). Последний, к слову, в стартовом поединке играл на левом фланге атаки. На сей раз на острие аргентинского нападения действовали Карлос Тевес и Гонсало Игуаин, а Лионель Месси расположился немного в глубине.

Ху-Чун Му тоже выпустил четырех защитников (вместо Ча-Ду Ри справа появился О-Бом Сок, действовавший, в отличие от Ри, исключительно в обороне). В середине поля действовало двое опорных хавов – Кхи-Сун Йон и Ким-Чун Ву, по краям расположились Ли-Чун Йон (справа) и Йом-Ки Хун (слева). Лидер команды Пак-Чжи Сун, действовавший в матче с греками на левом краю, на сей раз разместился под единственным нападающим Пак-Чу Юном.

Первые 15 минут команды играли без ворот. Аргентинцы пытались наладить комбинационную игру в середине поля, а соперники, как и в матче с греками, использовали коллективный отбор. Тем самым в первую четверть часа команды были заняты черновой борьбой. Но стоило аргентинцам на 17-й минуте заработать штрафной на левом фланге, метрах в 25-ти от ворот, как грянул гром. Месси выполнил острую передачу, которую на ближней стойке обязан был замыкать потерянный из виду защитниками Хонас Гутьеррес. Однако оборонец аргентинцев по мячу не попал, но вместе с тем дезориентировал находящегося за спиной нападающего корейцев Пак-Чу Юна. От ноги зазевавшегося форварда мяч влетел в собственные ворота – 1:0.

Вскоре после забитого гола едва не удвоил счет дальним ударом Максимилиано Родригес – мощно запущенный с 25-метрового расстояния мяч пролетел совсем рядом с верхним углом. На этот момент корейцы ответили не менее опасным выстрелом Кхи-Сун Йона с 30-ти метров – «круглый» пролетел в сантиметрах над перекладиной. Впрочем, не этот локальный эпизод на 22-й минуте потревожил Диего Марадону больше всего. Замену попросил центральный защитник Вальтер Самуэль. Конечно, это была потеря. Вместо Вальтера вышел Николас Бурдиссо.

Основной проблемой сборной Кореи в первые полчаса игры были частые нарушения в опасной близости от своих ворот. Один такой эпизод оказался результативным, едва не стал таковым и тот, что произошел на 27-й минуте. На сей раз Аргентина выполняла штрафной метров с 25-ти. Месси пяткой отбросил мяч на Тевеса, а Карлос мощно пробил – Чун-Сун Рен не успевал отразить удар, но к его счастью «круглый» пролетел над самой перекладиной.

На 33-й минуте корейцы опять нарушили правила. На сей раз – почти у углового флажка на левом фланге атаки аргентинцев. Подопечные Марадоны разыграли мяч: Макси Родригес отдал на Месси, а сам сместился ближе к углу штрафной площади. Месси вернул мяч партнеру, а Макси навесил – Бурдиссо выиграл верховую борьбу и затылком перевел мяч на дальнюю стойку. Там оказался никем не прикрытый Гонсало Игуаин, который ударом головой отправил «снаряд» в ближний угол – 2:0!

На 39-й минуте аргентинцы могли забить третий гол. Макси Родригес прошел по правому краю и простелил – Чун-Сун Рен отразил мяч, но «круглый» отлетел на противоположную сторону штрафной площади на никем неприкрытого Анхеля Ди Марию. Последний пробил с подъема, под перекладину – корейский вратарь перевел мяч на угловой. А в конце тайма отличился индивидуальным мастерством Месси. Получив мяч в метрах 20-ти от ворот, Лионель одним обманным движением ушел от Ли-Чун Су, вторым финтом убрал одновременно Кима-Чун Ву и О-Бом Сока, а затем мягко пробил в правый от себя угол – мяч прошел в сантиметрах от стойки.

Казалось, этот эпизод венчает первый тайм. Но, видимо, так подумали и аргентинцы. За что и поплатились. Чун-Сун Рен выбил мяч от ворот, Пак-Чу Юн на чужой половине головой направил «сферу» в чужую штрафную площадь, где в это время вздремнул Мартин Димикелис. Отчаянный бросок вратаря аргентинцев Серхио Ромеро в ноги Ли-Чун Йону не помог – кореец перебросил мяч через голкипера и сократил счет.

Но, не исключено, что этот гол в раздевалку повлиял на аргентинцев благоприятно. Он не дал им расслабиться со старта второго тайма. Первый момент подопечные Марадоны создали очень быстро: Тевес в пределах штрафной отдал передачу на набежавшего слева Ди Марию. Анхель, вместо того, чтобы завершать атаку сам, отдал в центр на Игуаина. Бить тому было неудобно, но Гонсало, сгруппировавшись, таки нанес удар – вратарь оказался на месте. Прошло еще две минуты. Тевес сместился слева к углу штрафной площади и оттуда мощно пробил – Чун-Сун Рен опять на месте.

Но Корея не сникла, а смогла ответить. И ответить достойно. Сначала после нарушения Маскерано на вышедшем на замену Ким-Нам Иле со штрафного опасно пробил Йом-Ки Хун – мяч от стенки ушел на угловой. Тот же Йом-Ки Хун на 57-й минуте имел так и вовсе идеальный шанс: Пак-Чжи Сун бросил разрезную передачу, Хун выиграл позиционно у Хайнце и оказался один на один с Ромеро. Вратарь вышел из ворот и ограничил угол обстрела. Кореец пробил внешней стороной стопы – рядом с ближней стойкой.

После такого резвого начала второй половины команды стали действовать с акцентом на надежность. Но это не означало, что упор в своей игре корейцы и аргентинцы делали на оборону – просто каждый игрок по отдельности стал действовать дисциплинированнее. Но, в отличие от первого тайма, теперь зубы показывала и Корея. Очень усилил игру своей команды вышедший вместо Кхи-Сун Йона опорный полузащитник Ким-Нам Иль. В обороне он чаще всего действовал рядом с Месси и, насколько мог, не давал разогнаться Лионелю. Но главное – Иль привнес подвижность в действия средней линии своей команды.

Впрочем, на то он и Месси, чтобы не обращать внимания на опеку. На 68-й минуте Лионель выполнил диагональ слева направо, Макси Родригес сбросил мяч в центр на Игуаина, а тот пробил сходу – Чун-Сун Рен отразил удар. Но на 76-й минуте вратарь был бессилен помочь своей команде. Месси, обыгравшись в стенку с вышедшим на замену Агуэро, вошел в штрафную площадь и пробил – Чун-Сун Рен ногой отбивает мяч, но прямо на Месси, который повторным ударом с неудобного положения попал в стойку. «Круглый» почти по линии ворот пошел к дальней стойке, где дежурил никем неприкрытый Игуаин – 3:1.

А спустя каких-то четыре минуты Гонсало сделал первый на чемпионате хет-трик. Аргентинцы провели контратаку, которую разогнал Агуэро, отдав мяч на Игуаина. Тот отпасовал на Месси, а Лионель скрытой передачей-парашютом отрезал четырех защитников, отдав влево на Агуэро. Серхио был не менее искусен – внешней стороной стопы он навесил на дальнюю стойку на Игуаина. Гонсало мастерски головой переиграл вратаря – 4:1.

Аргентина – Корея – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Пак-Чу Юн (17, автогол).2:0 – Игуаин (33). 2:1 - Ли-Чун Йон (45+1). 3:1 – Игуаин (76). 4:1 – Игуаин (80).
Аргентина: Ромеро – Гутьеррес, Демикелис, Самуэль (Бурдиссо, 23), Хайнце – М. Родригес, Маскерано (к), Ди Мария  – Месси – Игуаин (Болатти, 82), Тевес (Агуэро, 75). Тренер – Диего Марадона.
Корея: Чун-Сун Рен – О-Бом Сок, Чхо-Йон Хюн, Ли-Чун Су, Ли-Юн Пе – Кхи-Сун Йон (Ким-Нам Иль, 46), Ким-Чун Ву – Ли-Чун Йон, Пак-Чжи Сун (к), Йом-Ки Хун – Пак-Чу Юн (Ли Дон Кук, 81). Тренер – Ху-Чун Му.
Судьи: Де Блекере – Херманс, Вроманс (все – Бельгия).
Предупреждения: Гутьеррес (54), Маскерано (55), Хайнце (74) – Йом-Ки Хун (10), Ли-Чун Йон (34).
17 июня. Йоханнесбург. Soccer Sity Stadium. 7 градусов.        

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