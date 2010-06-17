Дворец спортивных слез

Вопрос не получается решить даже на уровне Кабинета министров…



Как стало известно «СПОРТглавреду», несмотря на все титанические усилия руководства объединенного баскетбольно-хоккейного «Будивельника» договориться с государством о реконструкции Дворца спорта за свой собственный счет, клубу так и не удалось. А ведь это единственное место в стране, где команда уровня КХЛ могла бы проводить домашние матчи.



Напомним, что весной вопрос с дворцом, казалось, был решен окончательно и бесповоротно, что подтверждал и директор сооружения Виктор Ткаченко: «После многодневных переговоров нами были подписаны два серьезных контракта - между Дворцом спорта с одной стороны, и баскетбольным и хоккейным клубами «Будивельник» - с другой. Я 25 лет работаю во Дворце, из них 21, как директор. За все это время не существовало ни одного настолько серьезного проекта, как нынешний» (вместе с КХЛ под сводами ДС планировал проводить свои еврокубковые баталии и «Будивельник» баскетбольный).



Впрочем, по информации «СПОРТглавреда» радужные хоккейные перспективы Украине, судя по всему, придется отложить, а, возможно, и забыть о них на длительный срок. Виной тому внезапно появившиеся бюрократические загвоздки. А суть их такова. Руководство «строителей» планировало провести работы по реконструкции спортивной арены за собственные средства, но столкнулось с запретом Фонда госимущества. По слухам, «Будивельником» были предложены разнообразные механизмы решения проблемы – в частности реконструкции в счет арендной платы, чтобы соблюсти необходимые формальности, но любой из вариантов государственной структурой одобрен не был.



Что интересно, Дворец спорта все же закрывается на реконструкцию, но за бюджетные средства и ради гораздо менее значимого события. В конце апреля будущего года Украина будет принимать чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, в котором сборная нашей страны поборется с Казахстаном, Польшей, Великобританией, Литвой и Эстонией за единственную путевку в элитный дивизион мирового хоккея. Директор Дворца вчера по этому поводу дал интервью одному из Интернет-изданий, заявив, что через месяц арена, все-таки, закроется на ремонт за бюджетные деньги. Но, по словам Ткаченко на КХЛ в ближайшем сезоне придется ставить крест, поскольку новый проект реконструкции, предусмотренный властями, гораздо более длительный во времени, а объект будет возвращен в эксплуатацию только в марте 2011 года…

Таким образом, бюрократическая загвоздка, по сути, лишает «Будивельник», который успел уже практически закончить формирование команды, шансов дебютировать в КХЛ. При этом велика вероятность, что игроки, достигшие договоренности с «Будивельником», не успеют трудоустроиться в других клубах соответствующего уровня. А ведь речь идет о двух десятках хоккеистов сборной Украины, которые останутся без игровой практики. Не сложно представить себе и более глобальные последствия такого поворота событий: авторитет украинского хоккея в глазах Континентальной хоккейной лиги наверняка будет уничтожен, и в будущем можно будет только мечтать об очередном приглашении в сильнейший клубный турнир Европы. Что уж говорить об имидже Украины в глазах России, о котором так трепетно заботится нынешняя власть. При этом невольно задаешься вопросом: почему так происходит, если реально было без проволочек произвести реконструкцию Дворца спорта, порадовать Украину КХЛ и безболезненно принять вышеупомянутый чемпионат мира в первом дивизионе?

P.S. «СПОРТглавред» будет пристально следить за развитием событий и в ближайшее время попробует получить исчерпывающие комментарии от спортивных чиновников и представителей клуба.

