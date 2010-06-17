ЧМ-2010. Греция – Нигерия: глупое и безвольное поражение африканцев

Проиграв в стартовых матчах группы В сборным Кореи и Аргентины греки и нигерийцы не оставили себе права на осечку. И если африканцы уступили фавориту, которому почти наверняка проиграют и два остальные представители квартета, то у Греции ситуация была кардинально противоположной. Более того, скептики накануне данного матча вспоминали 1994-й, год дебюта греков в финальных частях чемпионатов мира. Тогда эллины в двух первых матчах проиграли Аргентине и Болгарии с одинаковым счетом 0:4. В заключительном поединке, который ничего не решал для обеих команд, еще одно поражение Греции со счетом 0:2 нанесла Нигерия.



Отто Рехагель в сравнении со стартовым матчем внес серьезные изменения в составе и тактике. В частности, тренер серьезно перекроил защитную линию. Провально сыгравшего в центре Лукаса Винтру тренер перевел на левый фланг, а в центре рядом с Авраамом Пападопулосом выпустил Сотириоса Кириакоса и Сократиса Папастатопулоса. На левом краю обороны остался Вассилис Торосидис. В полузащите на позиции опорных хавов вышли Константинос Кацуранис и Александрос Циолис. Георгиос Карагунис и Димитриос Салпингидис разместились на флангах – правом и левом соответственно. Роль единственного форварда выполнял Теофанис Гекас. Ангелос Харистеас и Георгиос Самарас остались в запасе.



Наставник нигерийцев Ларс Лагербек, выставивший на матч с Аргентиной три нападающих, тоже на сей раз решил укрепить среднюю линию. Квартет защитников шведский наставник выставил тот же, что и в стартовом поединке. Роль опорных полузащитников выполняли Лакмэн Аруна и Диксон Этуу. На флангах полузащиты расположились Сани Кайта (справа) и Калу Уче (слева). Вышедший на замену в стартовом матче Питер Одемвинге на сей раз вышел в основе и расположился под единственным чистым нападающим Якубу Айегбени.



Первые 15 минут команды в неспешном темпе присматривались друг к другу. Возможно, присматривались бы и дальше, если бы не нелепый гол, пропущенный греками на 16-й минуте. Калу Уче выполнял стандартное положение метров с 30-ти от ворот. Последовал элементарный навес в центр штрафной площади. Одемвинге, набегая в направлении полета мяча спиной к воротам, в последний момент решил пропустить «сферу». Это движение Питера дезориентировало вратаря греков Цорваса и мяч в противоход в его движению влетел в ворота – 1:0.



Гол не взбодрил апатичную Грецию. Потомки славных эллинов продолжали вялую беготню в середине поля без продвижения вперед. Нигерийцы, открыв счет, тоже не сильно рвались вперед, ожидая на ошибки соперника. Мучения длились до 33-й минуты, пока не взбодрил зрителей Сани Кайта. Полузащитник нигерийцев получил удаление, еще более нелепое, чем гол в ворота греков. В момент, когда мяч выходил за боковую линию, Кайта сначала толкнул в спину, а потом и вовсе пытался пнуть ногой Торосидиса. Реакция рефери была незамедлительной – удаление.



Отто Рехагель отреагировал на численное превосходство заменой, выпустив вместо центрального защитника Папастатопулоса нападающего Георгиоса Самараса. Тактическая схема греков тут же трансформировалась в ту, с которой команда Рехагеля начинала матч с Кореей. То есть Самарас стал действовать на левом фланге атаки, Салпингидис сместился вправо и перешел в нападение, а на острие остался Гекас. Карагунис при этом стал четко выполнять функции плеймейкера, а крайние игроки (Винтра и Торосидис) получили задание больше подключаться к атакам.



Первый момент греки создали почти сразу. Карагунис отдал на линию штрафной на Кацураниса, тот в касание вывел один на один с Эньеамой Салпингидиса – на сей раз вратарь выручил свою команду. Через минуту греки подавали угловой. Самарас пробил из неудобного положения, выкрутив при этом ногу неимоверным образом – с линии мяч вынес прикрывавший стойку Аруна. Назревавший гол случился на 44-й минуте. Карагунис отдал в штрафную на Кацураниса, тот сбросил на 16-метровую линию на Салпингидиса, а Димитриос пробил сходу. Мяч рикошетом от Аруны влетел в дальний верхний угол – 1:1.



Самое парадоксальное, что почти никак не пытался повлиять на разброс и шатания в своей команде после удаления Кайты Ларс Лагербек. Вправо, прикрывая место удаленного игрока, сместился Одемвинге, которому в стартовой расстановке было отведено место под нападающим. Но эта рокировка не помогла отодвинуть игру к центру поля, а тренер не реагировал никак. Потому бездействие Лагербека тоже можно назвать одной из причин провальной игры нигерийцев в концовке первой половины.



Отреагировал шведский специалист лишь после перерыва, выпустив вместо пассивного и ничем, кроме обманного движения в голевом эпизоде не заполнившегося Одемвинге, скоростного нападающего Чинеду Обаси. С первых минут второго тайма греки бросились на ворота соперника, но самый опасный момент в первые пять минут состоялся как раз у ворот европейцев. Калу Уче на левом фланге обыграл Винтру и то ли навесил, то ли действительно пробил почти от лицевой линии – мяч по высокой дуге шел под перекладину, но Цорвас перевел «сферу» на угловой.



Но ко всем бедам нигерийцев добавилась еще одна. Опять, как и в первом матче, из-за проблем с паховыми кольцами вынужден был покинуть поле один из лидеров команды – Тайе Тайво. Пока Лагарбек готовил замену, Нигерия действовала вдевятером. В этот момент Карагунис с оставленного Тайво фланга навесил в штрафную на Кириакоса – удар Сотириоса головой Эньеама взял намертво.



А на 63-й минуте команды обменялись любезностями. Сначала Йобо в центре своей штрафной площади небрежно сбросил мяч на Гекаса. Теофанис с убойной позиции пробил во вратаря. Пока греки приходили в себя, нигерийцы провели быструю контратаку. В ее заключительной фазе Обаси выдал пас на Аегбени – Якубу пробил во вратаря, а отскочивший от Цорваса мяч в пустые ворота пытался добыть Обаси. Своевременно сложиться Чинеду не смог – мимо!



Но в целом преимущество держали греки. На 67-й минуте забить мог Самарас, но его удар под перекладину в фантастическом прыжке отразил Эньеама. А спустя четыре минуты произошло неизбежное. Греки подали угловой, в борьбе за мяч столкнулись Одиа и Самарас. Мяч от них вылетел за пределы штрафной площади, на Циолиса. Александрос обыграл Обаси и пробил низом. Мяч летел прямо по центру ворот, но очень сильно. Зафиксировать «сферу» Эньеама не сумел, отбив ее перед собой. На добивание первым поспел Вассилис Торосидис – 2:1!



Забив гол, греки не сбавили оборотов. Наоборот, в течение пяти минут дальними ударами увеличить счет могли Карагунис и Гекас. Это при условии, что у Нигерии на ровном месте выпал второй левый защитник. Следом за Тайво рецидив старой травмы не позволил продолжить игру Эчиеджиле. В течение нескольких минут травмированного пытались поставить на ноги, а команда тем временем опять играла вдевятером.



Так или иначе, в оставшиеся минут 15 греки не сильно усердствовали, потревожив Эньеаму лишь раз: в добавленное арбитром время из-за пределов штрафной в нижний угол пробил Циолис. Вратарь с трудом перевел мяч на угловой. Вообще, пассивность и осторожность Греции в заключительной фазе не совсем объяснима. Ведь как это не странно звучит, выйти в 1/8 финала из группы В следом за Аргентиной могут все остальные сборные, включая Нигерию, которая очков еще не набирала. И шансы у команды Ларса Лагербека – очень реальные. Судите сами. В последнем туре нигерийцы, в случае победы над Кореей, наберут три очка. Греция вполне может проиграть даже не сильно мотивированной Аргентине. Таким образом, у эллинов, корейцев и нигерийцев будет равное количество очков. Придется считать мячи. Сейчас лучшая разница у Нигерии – ноль. У Кореи и Греции – минус один. Соответственно, ни тем, ни другим по разнице Нигерию не обойти…



Но дополнительный повод для радости у Греции все же есть. Сегодня их национальная сборная забила первый гол и выиграла первый матч в рамках финальных частей чемпионатов мира. Четыре предыдущие встречи на мундиалях греки проиграли с общим счетом 0:12.



Греция – Нигерия – 2:1 (1:1)

Гол: 0:1 – Уче (16). 1:1 – Салпингидис (44). 2:1 – Торосидис (71).

Греция: Цорвас – Винтра, Пападопулос, Кириакос, Папастатопулос (Самарас, 37), Торосидис – Циолис, Кацуранис – Карагунис (к), Салпингидис – Гекас (Нинис, 79). Тренер – Отто Рехагель.

Нигерия: Эньеама – Одиа, Йобо (к), Шитту, Тайво (Эчиеджиле, 55; Афолаби, 77) – Кайта, Этуу, Аруна, Уче – Одемвинге (Обаси, 46) – Айегбени. Тренер – Ларс Лагербек.

Судьи: О. Руис – А. Гонсалес, Клавихо (все – Колумбия).

Предупреждения: Обаси (89) – Папастатопулос (15), Циолис (59), Самарас (88).

Удаление: Кайта (33).

17 июня. Блумфонтейн. Free State Stadium. 10 градусов.

