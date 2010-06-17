ЧМ-2010. Франция – Мексика: французы сплавили Доменека?

17 июня 2010, 23:35

Чемпионы мира-98 безвольно проиграли мексиканцам. Тренер команды Раймон Доменек еще задолго до конца матча понял, что вносить коррективы бесполезно.

Второй поединок второго тура в группе А должен был внести какую-то ясность в расстановке сил между командами этого квартета. Уругвай, разгромив со счетом 3:0 сборную ЮАР, сделал заявку на выход в 1/8 финала и почти исключил из числа вероятных участников плей-офф хозяев турнира.

В сравнении с проведенным беззубо стартовым матчем против уругвайцев наставник французов Раймон Доменек сделал одно изменение: вместо плеймейкера Йоанна Гуркюффа в основе появился Флоран Малуда. Замена эта не выглядит удивительной, ведь призванный выступить связующим звеном молодой полузащитник в первом матче отличился исключительно выполнением стандартных положений. По всей видимости, Гуркюффу пока не удалось стать авторитетом в лице опытных партнеров по команде. Порой создавалось впечатление, что они его просто игнорируют.

В защите сборной Франции традиционно играли четыре защитника. Жереми Тулалан и Абу Диаби расположились на позиции опорных хавов. В линию под единственным нападающим Николя Анелькой расположились Сидней Гову (справа) и Флоран Малуда (слева). Франк Рибери, в отличие от первого матча, где он действовал на левом фланге, занял место под нападающим.

Расстановка мексиканцев была аналогична той, в которой команда начинала матч против ЮАР. При этом тренер внес некоторые изменения в защитной линии, переведя Рикардо Осорио с центра на правый край, а на позиции центрбека рядом с Франсиско Родригесом появился новый исполнитель – Эктор Морено. Рафаэль Маркес, как и в первом матче, расположился в зоне между центральными защитниками и опорными хавами, что позволяло ему действовать по ситуации. В роли «волнорезов» выступали Эфраин Хуарес и Херардо Торрадо. По краях под нападающим Гильерме Франко расположились Джовани Дос Сантос (справа) и Карлос Вела (слева).

Матч команды начали обоюдно активно. Но и обоюдно сумбурно. Первый опасный момент на восьмой минуте создали мексиканцы: Маркес от центральной линии сделал длинный пас на ход Веле. Сзади задержался Вильям Галлас, что позволило мексиканцу избежать офсайда и выбежать почти один с Уго Льорисом. Правда, с ударом Вела немного поспешил – выше ворот. Спустя три минуты мексиканцы побеспокоили соперников еще раз. На сей раз один в один с защитником на линии штрафной площади оказался Франко. Развернувшись, мексиканец пробил – опять выше перекладины. На 18-й минуте мексиканцы опять били по воротам: с 18-метрового расстояния в дальний угол выстрелил Салсидо – мимо дальней стойки.

Мексика владела большим преимуществом. При этом не скажешь, что французы были менее подвижны, сказать, что они менее мастеровиты – вовсе абсурд. Значит, причина в одном из двух: либо французы плохо готовы функционально, либо подопечные Доменека уступают в скорости владения мячом. Если второе, то проблема в низшей, чем у соперника командной скорости, что может быть следствием как неудачного сочетания игроков относительно избранной тактики, так и плохого психологического состояния.

Так или иначе, мексиканцы владели преимуществом почти весь первый тайм. Не снизили оборотов подопечные Агирре даже после того, как из-за повреждения задней поверхности бедра вынужден был уйти с поля Карлос Вела. Вышедший вместо него Пабло Баррера быстро включился в игру и первым же касанием едва не открыл счет: Садсидо навесил слева, а Пабло опередил Льориса, но в ворота ударом головой не попал.

Но главное, что бросилось в глаза по первому тайму – мексиканцам удалось обезвредить французские фланги. Ведь именно проходы фланговых защитников привносили стройность в игру команды Доменека и таили наибольшую опасность в матче с Уругваем. Мексиканцам же за счет мобильности и непредсказуемости Дос Сантоса (справа) и Велы, поддерживаемого защитником Салсидо (слева) удалось заставить Санью и Эвру заботиться об оборонительных акциях. Кроме того, совсем потерялся на своем левом фланге Малуда.

После перерыва Доменек снял с поля Анельку, который провел очередной бездарный поединок, как, впрочем, и большинство своих матчей в составе сборной Франции. На поле вышел силовой форвард Андре-Пьер Жиньяк. По большому счету, эта замена на ход игры не повлияла. Хотя острее в первые десять минут второй половины играли именно французы. Сначала с 17-ти метров мощно пробил Малуда – Перес перевел мяч на угловой. Вскоре ворвался в штрафную площадь по месту левого инсайда Рибери. Франк пробил, но вратарь опять был на месте.

Вместе с тем, Агирре понимал, что нужно цепляться за свой шанс и играть на победу. На 55-й минуте он снимает опорного полузащитника Хуареса и выпускает второго нападающего Хавьера Эрнандеса. При этом на позицию «волнореза» четко переместился Маркес. Спустя семь минут тренер снимает Франко и выпускает 37-летнего Куатемока Бланко. Конечно, эта замена была направлена на то, чтобы освежить атаку.

Если судить с сугубо статистической точки зрения, то замена сработала почти сразу. На 64-й минуте Эрнандес, находясь спиной к воротам, отдал мяч на центральный круг на Маркеса. Хавьер развернулся, а Рафаэль бросил мяч ему на ход. Абидаль откровенно ошибся при создании офсайдной ловушки, защитники вместе остановились, а Эрнандес ушел в отрыв совершенно один. Обыграв вышедшего из ворот Льориса, мексиканец направил мяч в сетку – 1:0.

Самое парадоксальное, что на французов пропущенный мя не подействовал никак. Доменек, словно в каком то забвении, словно не понимая, что это матч чемпионата мира, а не контрольная игра, выпустил на поле вместо Сиднея Гову Матье Вальбуэну, человека, который лишь в третий раз одевал футболку сборной. Апатично и безвольно выглядели игроки. Они то ли не понимали, то ли не хотели понимать, как спасти этот матч.

Это показал, в частности, эпизод на 79-й минуте. Осорио бросил в прорыв Барреру, тот легко, словно на велосипеде, обошел на правом краю Эвру и вошел в штрафную площадь. Абидаль не нашел ничего лучшего, как сбить мексиканского вингера – пенальти. Бить взялся Куатемок Бланко. Льорис направление угадал, но дотянуться к мячу не мог, поскольку мяч влетел под самую стойку – 2:0.

Франция почти наверняка может паковать чемоданы. В последнем туре лидеры группы – Уругвай и Мексика – встречаются между собой. Чтобы пойти дальше вместе, им нужно сыграть вничью. Впрочем, создалось впечатление, что никто из игроков сборной Франции сильно из-за этого не расстроился. А Доменек все понял…  

Франция – Мексика – 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 – Х. Эрнандес (64). 0:2 – Бланко (79, с пенальти).
Франция: Льорис – Санья, Галлас, Абидаль, Эвра (к) – Тулалан, Диаби – Гову (Вальбуэна, 69), Рибери, Малуда – Анелька (Жиньяк, 46). Тренер – Раймон Доменек.
Мексика: О. Перес – Осорио, Х. Морено, Ф. Родригес, Салсидо – Р. Маркес(к) – Хуарес (Х. Эрнандес, 55), Торрадо – Дос Сантос, Вела (П. Баррера, 31) – Франко (Бланко, 62). Тренер – Хавьер Агирре.
Судьи: Аль-Гамди (Саудовская Аравия) – Камранифар (Иран), Аль-Марзуки (ОАЭ).
Предупреждения: Тулалан (45+1), Абидаль (78) – Франко (4), Хуарес (48), Х. Морено (49), Ф. Родригес (82).
17 июня. Полокване. Peter Mokaba Stadium. 5 градусов.

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