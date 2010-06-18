НБА. «Лейкерс» - снова первые!

Оба клуба добились в полуфинальных сериях одинакового результата - 4:2. После «Кливленда» очередной жертвой ненасытных бостонцев пал «Орландо мэджик», а калифорнийцы остановили Стива Нэша и его партнеров из «Финикс санс». Причем в пятом поединке аризонцам чуть было не удалось перевести игру в овертайм, но Рон Артест ловко подправил мяч в кольцо после броска Коби Брайанта, и судьба улыбнулась чемпионам - 111:109. А в шестом матче 37 очков Брайанта окончательно деморализовали «Финикс», и перед подопечными Фила Джексона поднялся последний шлагмаум на пути к финалу.



В первом матче лучших команд лиги опять лидер «Лейкерс» был самым заметным на площадке, набрав 30 очков, а его команда, завершив первую половину на ударной волне - 50:41, не расслабляясь, довела игру до логической развязки - 102:89. Но в следующей встрече, опять на территории «Лейкерс», с чемпионами произошла осечка - 94:103. Это было первое домашнее поражение лос-анджелесцев в нынешнем кубковом розыгрыше. И «благодарить» хозяева должны за это своего бывшего игрока Рэя Аллена, который принес бостонцам 32 очка, отметившись восемью трехочковыми попаданиями. А молодой разыгрывающий «Селтикс» Рэджон Рондо добавил «трипл-дабл» - 19 очков, 12 подборов и 10 передач.



Когда шоу переместилось на Северо-Восток, южане смогли слегка развеять оптимизм соперников - 101:94. Коби Брайант, как всегда, был верен себе (27 очков), но настоящим героем матча стал ветеран «Лейкерс» Дерек Фишер. Он набрал 16 очков, и 11 из них пришлось на последнюю четверть, когда хозяева бросились в погоню, но меткие выстрелы Фишера охладили горячие бостонские головы.



Однако после этой незадачи «Кельты» сподобились на две победы подряд. В четвертом поединке бостонцы вплоть до заключительной четверти находились в роли догоняющих. Но в дебюте последней 12-минутки им удался мощный рывок - 10:2, и преимущества хозяева уже не отдали. В эти решающие минуты удачно вошли в бой игроки резерва «Бостона» Глен Дэвис, набравший 18 очков, и «малыш» Нэйт Робинсон (12 очков). 33 очка Брайанта его клубу не помогли - 89:96.



В следующей, последней в этом финале, встрече на бостонской площадке, «Кельты» уже полностью диктовали свои условия. За 5 минут до финальной сирены они имели ощутимое преимущество в десять очков, и несмотря на титанический труд баскетбольного бога по имени Коби, набравшего 38 очков, этот вечер был окрашен в зеленые цвета «Селтикс» - 92:86. А лучшим у них был ветеран Пол Пирс, наградивший кольцо противника 27 очками.



Бостонцы не смогли решить судьбу титула в следующем матче: ни на шутку рассерженные калифорнийцы дома буквально растерзали соперников - 89:67. И все самое интересное произошло в седьмой встрече, где «Лейкерс» безнадежно отставая, сумели в последней четверти достичь соперника, и усилиями Коби Брайанта (23 очка и 15 подборов) и Поу Газоля ( 19 + 18) вырвать 16-ю в истории клуба победу в чемпионате НБА - 83:79.

