ЧМ-2010. Германия – Сербия: немцы проиграли. Сопернику, себе или судье?

По итогам всего первого тура на чемпионате мира-2010 немцы были одной из тех немногих команд, которые оставили своей игрой самое благоприятное впечатление. Сербы напротив сыграли во встрече с Ганой весьма противоречиво. Вместе с тем, очная встреча Германии и Сербии по праву считалась центральным матчем восьмого игрового дня турнира.



Выбирая игроков на игру, Йоахим Лев действовал по принципу «победный состав не меняют». Четыре защитника, опорные хавы Швайнштайгер и Хедира, единственный чистый нападающий Клозе и действующие под ним Езил (в центре), Мюллер (справа) и Подольски (слева).



Сербский тренер Радомир Антич несколько перекроил как сам состав, так и тактическую расстановку (в стартовом матче балканцы действовали в классическом варианте 4-4-2). На сей раз число защитников не изменилось. Только удаленного в предыдущем матче Луковича заменил в центре обороны Суботич. Полузащитники тоже выстроились в линию (Красич – справа, Йованович – слева, Станкович и не игравший в первом матче Нинкович – опорные). Разница лишь в том, что Антич между опорными полузащитниками и центрбеками выставил неудачника первого матча Кузмановича. Не исключено, что тренер сербов взял пример со своего мексиканского коллеги, выставляющего на данной позиции Маркеса. Вообще, это амплуа позволяет гибко перестраиваться в тактическом плане по ходу матча. Немудрено, что крайние хавы часто становились крайними форвардами, а Нинкович (слева) и Станкович (справа) закрывали их зоны в полузащите.



Немцы быстро освоились на поле и без разведки начали навязывать сопернику свою игру. Первый опасный эпизод возник на седьмой минуте, когда Видич головой вынес мяч со своей штрафной площади, но прямо на ногу Подольски. Лукас пробил слету – совсем рядом со стойкой. Это при условии, что Стойкович среагировать на удар не успевал.



Но в целом в течение более получаса команды вели позиционную борьбу, отбирая мяч в основном на своей половине поля. Фланги обеих команд в атакующих акциях тоже были почти не задействованы. Видимо, потому, что и те, и другие опасались своих визави по краю, потому и не рисковали открывать свои зоны. Перелом в игре случился после того, как на ровном месте второе предупреждение заработал Мирослав Клозе.



Впрочем, автор этих строк не склонен обвинять в досрочном уходе с поля исключительно игрока. Дело в том, что в очередной раз напомнил о себе очередной представитель европейского судейского корпуса. Все эти бузакки, михелы, коллины и прочий хлам любит быть в эпицентре внимания, постоянно напоминая о себе резонансными решениями. Иными словами, все эти дантисты и банковские служащие, ощущая недостаток внимания в повседневной жизни, пытаются быть на похоронах заметнее покойника.



Вот и некто Ундиано Мальенко из Испании вышел на поле не для того, чтобы обслуживать матч, а чтобы напоминать о себе. Попросту говоря – вредить. С самого начала этот «тореадор» в шортах принялся раздавать предупреждения направо и налево, за обычные нарушения. В первые полчаса этот деятель вынул из своего кармашки пять предупреждений, что совершенно не соответствовало ни духу игры, ни напряжению в матче. Еще тогда стало очевидно, что в полных составах команды матч не закончат. И вот на 37-й минуте за обычный фол против Станковича в центре поля второе предупреждение получил Клозе.



Видимо, сербам это событие добавило уверенности. Они почти сразу усилили давление на ворота соперников, заработали их фланги. Уже спустя минуту после удаления Красич прошел по правому флангу и навесил на дальний угол вратарской на Жигича. Никола вверху перепрыгнул маленького Лама и не менее крупного Мертезакера и сбросил мяч на Йовановича. Бранислав принял мяч на грудь и, положив корпус, пробил мимо Нойера – 1:0. Заметим, что доля вины вратаря в пропущенном голе тоже есть. Он длительное время наблюдал, как соперники хозяйничали в его площади.



Немцы могли сравнять счет буквально перед самым перерывом. Германия подала угловой, Стойкович неудачно выбил мяч кулаками, что позволило соперникам вывести на ударную позицию совсем неприкрытого Хедиру. Сами с линии штрафной площади пробил сильно и, казалось, точно. Но мяч попал в перекладину. На отскоке первым был Мертезакер, сбросивший мяч на линию вратарской. Оттуда через себя бил Мюллер, но мяч с линии выбил в поле защитник сербов.



Второй тайм немцы и вовсе начали так, будто в большинстве играют они. Со стартовых минут подопечные Лева начали давить на оборону соперника и вскоре начали ее взламывать. На 56-й минуте Езил почти от центра поля выполнил блестящую диагональную передачу на ход Подольски. Лукас обошел Ивановича и вышел слева один на один со Стойковичем, однако пробил мимо. Спустя минуту Езил после передачи Бадштубера слева опять делает скрытый пас в касание на того же Подольски – Лукас опять бьет мимо.



Проходит еще минута, немцы навешивают слева. Видич не дотянулся до мяча головой, но зацепил «круглого»… рукой. Почти так же, как в первом матче с Ганой ошибся Кузманович. Опять пенальти. Бить взялся Подольски. Ударил Лукас прямолинейно вправо, на силу. Стойкович хорошо видел направление полета мяча. В таком случае мяч может влететь в ворота лишь в случае идеальной точности исполнения удара. Такой, которую вчера продемонстрировал мексиканец Бланко, обыгравший французского вратаря Льориса. Но в том-то и беда, что Подольски пробил не в угол, а ближе к центру ворот. Стойкович мяч отбил.



Этот эпизод прибавил уверенности сербам и наоборот немного раздосадовал немцев. Атаки бундестима потеряли агрессию. Что сразу позволило поднять голову соперникам. И вот на 63-й минуте Красич сместился справа в центр и отдал в штрафную площадь на оставленного без опеки Йовановича. Бранислав ударил на исполнение в левый от себя угол – стойка!



На 70-й минуте Йоахим Лев решил оживить атакующий потенциал своей команды. Оправданным был выход Марко Марина вместо заметно уставшего Мюллера. Однако вместе с ним тренер снял и Езила, наверное, самого конструктивного в составе немецкой команде игрока. Одновременно с этим замену проводит и Антич, выпуская вместо хорошо поработавшего, но уставшего Нинковича другого опорного полузащитника Гойко Качара.



Выход на поле свежих нападающих не помог немцам оживить игру. Более того, на 76-й минуте сербы едва не забили второй гол: опять справа навесил Красич, а Жигич беспрепятственно бил головой – мяч зацепил перекладину и вылетел за пределы поля. Парадоксальнее всего, что длиннющего Жигича опять, как и в голевом эпизоде, перекрывал маленький Лам.



Время шло, а игра после нереализованного Подольски пенальти явно велась под диктовку Антича. Двумя заменами опытный сербский специалист еще больше освежил среднюю линию: вместо опорника Кузмановича вышел игрока того же амплуа Радослава Петровича, а атакующего хава (или левого нападающего) Йовановича заменил игрок более оборонительного плана Данко Лазович. Леву же ничего не оставалось, как рисковать. Он выпустил вместо крайнего защитника Бадштубера нападающего Марио Гомеса.



Гомес сыграл в своем стиле. А его стиль – это отсутствие стиля и пользы для команды. Остается лишь удивляться тому упорству, с которым включают Марио в состав немецкой сборной ее тренеры. Правда, Лев таки сделал шаг вперед, не пригласив в команду еще одно чудо природы Кевина Кураньи.



Одним словом, в заключительные десять минут впереди немцы не создали ровным счетом ничего. Последняя острота атак сборной Германии исчезла с уходом с пола Мезута Езила. А числом нападающих продавить сербскую оборону не удалось. Более того, в концовке у балканцев было несколько неплохих возможностей поймать соперников на контратаке.



Германия – Сербия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Йованович (38).

На 59-й минуте Подольски не реализовал пенальти.

Германия: Нойер – Лам (к), Фридрих, Мертезакер, Бадштубер (Гомес, 77) – Швайнштайгер, Хедира – Мюллер (Марин, 70), Езил (Какау, 70), Подольски – Клозе. Тренер – Йоахим Лев.

Сербия: Стойкович – Иванович, Суботич, Видич, Коларов – Кузманович (Р. Петрович, 75) – Красич, Нинкович (Качар, 70), Станкович (к), Йованович (Лазович, 79) – Жигич. Тренер – Радомир Антич.

Судьи: Ундиано Мальенко – Ф. Мартинес, Ю. Хименес (все – Испания)

Предупреждения: Хедира (22), Лам (32), Швайнштайгер (73) – Иванович (18), Коларов (19), Суботич (57), Видич (59).

На 12-й минуте предупрежден, на 37-й удален Клозе.

18 июня. Порт Нельсона Манделы.Port Elizabeth Stadium. 15 градусов.

