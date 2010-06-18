ЧМ-2010. Словения – США: словенцы забыли, что играют не с апатичными европейцами

После стартового матча с англичанами, завершившегося ничьей 1:1, сборная США удостоилась справедливой похвалы из уст представителей прессы и специалистов. Более того, о американцах заговорили как о команде, способной стать открытием чемпионата мира-2010. Таких лестных эпитетов сборная США удостоилась отнюдь не исходя из сухого статистического результата, а благодаря качеству игры, бесстрашию и отсутствию комплексов в борьбе с одним из потенциальных фаворитов чемпионата.



Самые отчаянные «пророки» даже позволили себе высказывания, будто два оставшихся соперника – Словения и Алжир – не должны стать преградой на пути американцев. И действительно, если судить с теоретической точки зрения, то словенцы, даже несмотря на победу в стартовом матче над Алжиром, не продемонстрировали в этой встрече равным счетом ничего, а победный гол забили исключительно благодаря ошибке вратаря соперников Шауши.



Но одно дело – играть раскрепощенно, с упором на оборону в матче с фаворитом. Совсем иное – действовать первым номером и подавлять себе равных по классу игроков. Тем более, когда речь идет о таких мастерах защищаться и контратаковать, как Словения.



На отчетный поединок оба тренера выбрали тактические схемы, идентичные тем, которые помогли им провести успешно стартовые матчи. И те, и другие использовали классические 4-4-2. Наставник американцев Боб Бредли при этом выпустил одного нового футболиста – вместо Рикардо Кларка в центре полузащиты играл Хосе Франсиско Торрес. Тренер словенцев Матьяз Кек немного видоизменил построения атакующей линии. Во встрече с Алжиром на острие действовал Миливое Новакович, а Златко Дедич поддерживал его из глубины. В сегодняшнем матче словенцы играли в два чистых форварда. Видимо, потому Дедич остался в запасе, а его заменил Златан Любиянкич.



Встречу обе команды начали осторожно, нащупывая слабые места с тыла. Неизвестно, сколько бы продлилась эта разведка, если бы не гол, забитый словенцами уже на 13-й минуте встречи. Александр Радосавлевич отдал передачу на Вальтера Бирсу, который принял мяч метрах в 30-ти от ворот соперника. Полузащитник балканцев развернулся, увидел, что его никто не атакует, подработал мяч под удобную ногу и мощно пробил, застав Тима Ховарда врасплох – 1:0! Несмотря на то, что удар был мощным, а мяч летел с подкруткой, вратарь был обязан реагировать. Ховард же даже не бросился.



Для американцев этот гол стал полнейшей неожиданностью. В течение всего первого тайма они словно приходили в себя, толком не понимая, как найти ключи к массированной обороне сборной Словении. Подопечные Кека напротив получили возможность действовать в излюбленной контратакующей манере. Они словно затянули соперника в болото вязкой борьбы, время от времени пользуясь промахами в обороне «звездно-полосатых». К примеру, на 31-й минуте Новакович прямо по центру входил в штрафную площадь соперника, однако был повален за руку Огучи Оньеву. Почему рефери не зафиксировал нарушения остается загадкой.



Американцам же продавить оборону соперника удалось лишь в концовке тайма. Сначала стандарт почти с правого угла штрафной площади выполнял Торрес. Его мощный удар с подкруткой в ближний угол Самир Ханданович парировал буквально в последний момент, переведя мяч на угловой. На 41-й минуте подопечные Боба Бредли обострили игру еще раз. На сей раз Робби Финдли отдал передачу вправо на Клинта Демпси. Тот, дойдя почти до лицевой линии, выполнил пас вдоль ворот на Лэндона Донована. Лишь в последний момент Мишо Бречко сумел перевести мяч на угловой, сняв «сферу» почти с ноги соперника. После углового опасный удар с 30-ти метрового расстояния наносил Стив Черундоло – рядом со стойкой.



Но, видимо, серия опасных моментов усыпила бдительность американской обороны. Ханданович выбил мяч от ворот, а на чужой половине Новакович отдал передачу на Любиянкича. Защитники сборной США ошиблись при создании офсайда, Златан вышел один на один с Ховардом, успел подстроиться под удобную ногу и пробил слева в дальний угол – 2:0!



О чем думали словенцы в перерыве? Видимо, о том, что им необходимо выстоять всего тайм, чтобы стать первыми участниками 1/8 финала чемпионата мира-2010. Именно выстоять. Ведь таким способом сборная Словении выиграла большинство матчей в квалификации к мундиалю, включая поединок плей-офф с Россией. Словенцы даже шутили, что все три матча группы они выиграют по 1:0. Дескать, контратаковать они умеют, а Хандановича в рамке пробить невозможно. А тут якобы и соперник не самый звездный, а в запасе – целых два мяча!



Настроившись играть на отбой, словенцы не учли одной детали: им противостоят не ленивые и бесхарактерные европейцы, для которых часто один пропущенный гол означает катастрофу, а пусть и менее мастеровитые, зато очень амбициозные и бескомпромиссные американцы. И не важно, что игровые действия «звездно-полосатых» во второй половине не изобиловали тактическими тонкостями. Словенская стратегия, положа руку на сердце, тоже не пахнет новизной и является, по большому счету, примитивной. Хоть и отточенной почти до автоматизма.



Американцы дрались. В прямом смысле слова. Рефери дал немало свистков за нарушения подопечными Боба Бредли правил в атаке, за толкотню в штрафной площади. Но, видимо, по-другому сломить словенский железобетон, не располагая выдающимися исполнителями, невозможно.



Конечно, в некоторой степени американцам повезло. Повезло, что забили быстрый гол, создав голевую ситуацию почти из ничего. На 48-й минуте Черундоло от своей правой бровки сделал длинную вертикальную передачу по своему краю. Доднован сумел выиграть силовую борьбу у Боштяна Цесара и, оставив того за спиной, помчал в штрафную площадь. Находясь под острым углом, Лэндон принял неожиданное решение – бить, хотя вратарь и видит каждое его движение. Но Донован пробил так, что спасти ситуацию не сумел бы, наверное, ни один вратарь в мире. Американец ударил с подъема, под перекладину, так сильно, что Ханданович даже не успел толком поднять руки – 1:2.



Когда счет сократился до минимума, словенцам следовало создавать хоть видимость попыток контратаковать. В таком случае соперник действовал бы не так резво, понимая, что разрыв в счете может увеличиться. Но балканцы обосновались на своей половине, действуя на удержание. Да, защита Словении ошибалась мало, надежно играл Ханданович, но количество нередко перерастает в качество.



На 69-й минуте Марко Шулер нарушил правила справа, почти на линии штрафной площади. Бить взялся Донован, но попал в стенку. Мяч отскочил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда с разворота бил Джози Алтидор. Ханданович продемонстрировал потрясающую холоднокровность и стойкость, взяв мощный удар намертво.



В последние 16 минут оба тренера провели по одной замене. Четко очертив свои намерения. У американцев вместо центрального защитника Оньеву вышел нападающий Эркулес Гомес (это при условии, что в перерыве опорного хава Торреса сменил игрок атакующего плана Морис Эду), а Кек заменил нападающего Любиянкича на полузащитника Нейца Печника.



Вскоре после выхода Гомеса с 25-метрового расстояния опасно выстрелил Майкл Бредли – Ханданович в падении берет мяч намертво. Как оказалось, для сына главного тренера это была пристрелка. Спустя две минуты Черундоло выполнил диагональную передачу справа. Алтидор на линии штрафной площади соперников выиграл воздушную борьбу и сбросил на набегавшего из глубины Бредли-младшего. Майкл пробил сходу, пыром под перекладину. Так, что Ханданович даже не успел шевельнуться – 2:2!



Американцы даже не скрывали, что пытаются добить деморализованного соперника. Они его, собственно, добили. Только вот малийский рефери был иного мнения. На 86-й минуте Донован выполнял штрафной справа. Последовал прострел, который замкнул точным ударом Эду. 3:2? Арбитр фиксирует нарушение со стороны атакующей команды. Где? Кто? На ком? Многочисленные повторы демонстрируют, что если кто и нарушал правила, то словенские защитники, пытавшиеся удержать своих визави в плотных обятиях.



Так или иначе, лишь после этого эпизода Матьяз Кек понял, что выдавить американцев от своих ворот можно лишь посредством своих атак. Тренер словенцев меняет полузащитника Бирсу на нападающего Дедича. И действительно, с выходом на поле второго форварда словенцы смогли обострить игру впереди и даже создали два острых момента. Сначала Печник навесил справа, а Новакович пробил головой – Ховард не ошибся и забрал мяч. Вскоре уже Радосавлевич проверяет вратаря сборной США на прочность ударом с 30-ти метров – Тим выстрел парирует.



Через несколько мгновений травмировался Печник. Его Кек вынужден был менять. По сути, этот эпизод подвел черту под напряженным поединком, в котором победить могли оба соперника, но в итоге двух очков из-за ошибки арбитра не досчитались более настойчивые.



Словения – США – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бирса (13). 2:0 – Любиянкич (42). 2:1 – Донован (48). 2:2 – Бредли (82).

Словения: С. Ханданович – Бречко, Шулер, Цесар, Йокич – Бирса (Дедич, 87), Корен (к), Радосавлевич, Кирм – Любиянкич (Печник, 74; Комац, 90+4), Новакович. Тренер – Матьяз Кек.

США: Ховард – Черундоло, Демерит, Оньеву (Э. Гомес, 80), Боканегра (к) – Донован, Торрес (Эду, 46), Бредли, Демпси – Алтидор, Финдли (Фейлхабер, 46). Тренер – Боб Бредли.

Судьи: Кулибали (Мали) – Ачик (Марокко), Кандидо (Ангола).

Предупреждения: Цесар (35), Шулер (69), Кирм (72), Йокич (75) – Финдли (40).

18 июня. Йоханнесбург. Ellis Park Stadium. 14 градусов.

