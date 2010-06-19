ЧМ-2010. Англия – Алжир: вымученное очко родоначальников

19 июня 2010, 00:04

Один из фаворитов чемпионата мира-2010 – сборная Англии – потеряла очки и во втором матче в ЮАР. На сей раз подопечные Капелло вымучили ничью с Алжиром.

Казалось, Англия наконец заиграет. Не могла не заиграть. Блеклая игра в стартовом матче против американцев не оставляла британцам иных вариантов. Тем более, что соперник подвернулся удобный. Якобы. Алжир в дебютном поединке на полях ЮАР выглядел убого даже на фоне блеклой Словении. Правда, справедливости ради стоит отметить, что на поражение в том матче африканцы не заслуживали. Но за 11 минут до финального свистка ошибся, отражая удар от Корена, вратарь Шауши и песенка была спета.

Шауши в игре против Англии не появился. Как не появился в составе британцев их вратарь-неудачник Роберт Грин, пропустивший в первом матче еще более курьезный, чем его африканский коллега, гол от Клинта Демпси. В рамку своей команды Капелло поставил 39-летнего Дэвида Джеймса. В квартете оборонцев, по сравнению со стартовым матчем, была одна замена – травмированного центрбека Ледли Кинга заменил Джейми Каррагер. В полузащите тоже не обошлось без перестановок. Остался в запасе неудачно проведший игру с американцами Джеймс Милнер, на его место левого крайнего был передвинут действовавший в первом поединке на месте опорного хава Стивен Джеррард, а позицию второго «волнореза» рядом с Фрэнком Лэмпардом занял Гарет Бэрри. В нападении у Англии без изменений – Эмил Хески и Уэйн Руни.

Тренер алжирцев Рабах Саадан сильно удивил, выставив в воротах вместо Шауши не Лунеса Гауауи, который перед чемпионатом мира вообще считался основным кипером сборной Алжира, а Раиса Мболи, для которого этот матч был лишь третьим в составе своей национальной команды. Защитная линия африканцев в сравнении с дебютным поединком в ЮАР изменений не претерпела. Зато полузащиту и нападение Саадан перекроил. Опытный специалист выставил сразу три опорных хава – Меди Ласена, Хасана Йебду и Фуэда Кадира. Перед ними расположились полузащитники атакующего плана – 20-летний дебютант Рияд Будебуз и лидер команды Карим Зиани. На острие атаки – Карим Матмур.

Как это не странно, но матч получился абсолютно равным. Алжирцы дебютировали намного увереннее и собраннее, чем в стартовом матче со словенцами. Англичане же начали поединок неспешно, совершенно не используя фланги. Видимо, столь удачное начало африканцев связано с тем, что им удалось благодаря численности средней линии оставить без мяча лидеров английской команды Джеррарда и Лэмпарда.

Первый более-менее опасный момент в матче (помимо нескольких пробных дальних ударов да одной срезки в направлении ворот в исполнении алжирцев) возник лишь на 19-й минуте. Зиани навесил слева, а Йебда пробил головой. Джеймс спокойно забрал мяч в руки. Англия первый «осознанный» момент создала лишь на исходе получаса игры. Стевен Джеррард сместился слева в центр и пробил – Мболи забрал отскочивший от земли мяч намертво.

Собственно, минуты с 25-й Англия потихоньку, используя коллективный отбор, начала обосновываться на половине соперника. Алжирцы стали очевидно не успевать, ошибаться позиционно. В одной из таких ситуаций Глен Джонсон справа навесил в штрафную площадь соперников, головой эту подачу прервал Бугерра, но мяч от него попал на никем не прикрытого Лэмпарда. Фрэнк с линии штрафной площади пробил сильно, но по центру ворот. Мболи опять не дрогнул и забрал мяч намертво. На 37-й минуте из 20-метрового расстояния пробивал Бэрри – вратарь алжирцев опять безупречен. Аналогичная ситуация наблюдалась и после удара Руни метров с 25-ти.

Удивительнее всего, что второй тайм англичане начали так же пассивно, как и первый. Команда откровенно не бежала. Почему? Либо из-за самоуверенности, либо из-за чувства усталости. Все-таки большинство английских футболистов выступают за ведущие клубы своей страны, в течение сезона им пришлось провести порядка 70-ти матчей. Британцы лиш время от времени ускорялись и эти ускорения сразу вносили панику в ряды алжирцев. Как, к примеру, на 70-й минуте, когда Джеррард острой передачей нашел Хески, а тот простреливал вдоль ворот. Соперники выбили мяч на угловой из-под ног Руни лишь в последний момент. После подачи корнера головой опасно бил Джеррард.

В последние 15 минут Англия действительно усилила давление. Чтобы освежить атакующий потенциал команды, Фабио Капелло выпустил вместо Хески Джермейна Дефо. Рабах Саадан тоже поменял двух уставших, но очень плодотворно поработавших полузащитников атакующего плана: вместо Будебуза вышел Джамель Абдун, а лидера команды Зиани заменил Адлен Гедиура. Оба футболиста – откровенно защитного плана.

Если замены как-то повлияли, то исключительно на пользу Алжиру. Африканцы опять смогли отодвинуть эпицентр игровых действий к середине поля. Довести мяч до штрафной площади британцам никак не удавалось. Тем не менее Капелло в те минуты не помышлял ни о чем другом, как о возможности продавить соперников силой. Вместо опорного хава Гарета Бэрри вышел третий форвард – высоченный Питер Крауч. Но все, что удалось соорудить свежим игрокам сборной Англии – дальний удар выше ворот в исполнении Дефо на исходе основного времени.

Таким образом, у Англии после двух матчей два очка. Столько же, сколько и у команды США. Лидируют с четырьмя пунктами словенцы, а Алжир набрал свое первое очко. Через пять дней подопечным Капелло нужно обыгрывать Словению, а хлопцы Саадана выйдут в 1/8 финала в случае победы над американцами.          

Англия – Алжир – 0:0
Англия: Джеймс – Г. Джонсон, Каррагер, Терри, Э. Коул – Леннон (Райт-Филлипс, 63), Бэрри (Крауч, 84), Лэмпард, Джеррард (к) – Руни, Хески (Дефо, 74). Тренер – Фабио Капелло.
Алжир: Мболи – Бугерра, Аллиш, Яхия (к), Бельхадж – Кадир, Йебда (Месба, 88), Ласен – Будебуз (Абдун, 74), Зиани (Гедиура, 81) – Матмур. Тренер – Рабах Саадан.
Судьи: Ирматов – Илясов (оба – Узбекистан), Кочкаров (Кыргызстан).
Предупреждения: Каррагер (58) – Ласен (85).
18 июня. Green Point Stadium. 17 градусов.

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