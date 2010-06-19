ЧМ-2010. Голландия – Япония: загадочные «тюльпаны» продолжают темнить

В центральном матче девятого игрового дня чемпионата мира встречались лидеры группы Е. Если японцы своими действиями в победном матче с Камеруном оставили самое благоприятное впечатление, то голландцы несмотря на уверенную (по результату) победу над Данией были малоподвижны и одолели соперника во многом за счет индивидуального мастерства и ошибок датской обороны. Вместе с тем, напрашивался вывод иного характера: какой же истинный потенциал сборной Голландии, если она даже стоя без труда побеждает далеко не последнюю европейскую сборную?



На матч второго тура Берт ван Марвийк и Такеси Окада выставили составы абсолютно идентичные тем, что вышли со стартовых минут поединков против Дании и Камеруна. Голландия действовала с четырьмя защитниками (ван дер Вилем справа, ван Бронкхорстом слева, Хейтингой и Матийсеном в центре), двумя опорными хавами (ван Боммелем и де Йонгом), единственным нападающим ван Перси и расположившимися под ним Кюйтом (справа), ван дер Вартом (слева) и Снейдером (в центре). Еще один потенциальный игрок основы Арьен Роббен с незалеченной до конца травмой опять остался в запасе.



Квартет японской защиты составили Комано (справа), Нагатомо (слева), Накадзава и Танака (в центре). Абэ разместился на позиции между центральными защитниками и полузащитниками. В средней линии справа действовал Мацуи, слева – Окубо, в центре – капитан Хосэбе и лучший игрок Азии 2009 года Эндо. На острие атаки – автор победного гола во встрече с Камеруном Кейсуке Хонда.



Со стартовых минут матча голландцы обосновались на половине поля соперника. Подопечные ван Марвийка здорово уходили от попыток японцев применять коллективный отбор. Первый острый момент Голландия создала на восьмой минуте. Уэсли Снейдер пробивал штрафной метров с 25-ти – мяч, зацепив стойку, прошел мимо ворот. Правда, спустя три минуты Япония ответила неожиданным подключением к атаке левого защитника Юто Нагатомо, который сильно пробил низом из-за пределов штрафной площади в дальний угол – рядом со стойкой.



Как оказалось, стартовая активность представителей Страны тюльпанов была лишь ширмой. В оставшиеся полчаса первого тайма голландцы неспешно катали мяч в середине поля. «Выдающийся» атакующий квартет опять, как и в первой половине матча с Данией, оказался отрезанным от эпицентра игровых действий. А помогать защитникам и опорным хавам представители группы нападения, за исключением Снейдера, не спешили.



В итоге под занавес тайма японцы сами осмелели. Дважды опасно выполнял штрафные Ясухито Эндо. После его навесов по воротам головой били Хонда и Тулио Танака. А на 36-й минуте Дайсуке Мацуи нанес первый на две команды удар в створ ворот. Бил правый крайний японцев с 20-метрового расстояния – Мартен Стекеленбург сыграл в этом эпизоде уверенно. Голландцы первый удар по рамке выполнили лишь на последней минуте тайма. С места правого инсайда в ближний угол бил Рафаэль ван дер Варт – Эйдзи Кавасима на месте.



Со старта второй половины голландцы активизировались, повысили интенсивность в работе над мячом, стали обострять игру через фланги. На 48-й минуте они создали, наверное, самый опасный на то время момент: ван дер Варт навесил слева на Робина ван Перси, а тот пробил головой. Удар получился несильным, потому Кавасима легко забрал мяч в руки. Японцы с большим трудом сдерживали давление соперника. Сдерживали недолго. На 53-й минуте ван Перси сбросил мяч из пределов штрафной на Снейдера. Уэсли метров с 18-ти пробил сходу. Удар был настолько сильным, что Кавасима не успел как следует среагировать на удар в ближний угол. От рук вратаря мяч влетел в сетку – 1:0.



Япония ответила двумя в течение трех минут дальними ударами левого крайнего Йосито Окубо. В первом случае мяч поймал Стекеленбург, во втором «круглый» полетел выше перекладины. Как оказалось, это явление было не стихийным. Открыв счет, голландцы отошли на свою половину. Такое впечатление, подопечные ван Марвийка попытались действовать в экономном режиме. Так или иначе, на 65-й минуте Окубо опять, сместившись слева в центр, опасно пробил низом из-за пределов штрафной. На сей раз мяч пролетел рядом со стойкой.



В то время, пока ван Марвийк вносил косметические изменения в игру своей команды, по примеру стартового поединка выпустив на левый край Эльеро Элиа вместо ван дер Варта, Окада за 15 минут до конца встречи пошел ва-банк. Вместо двух номинальных полузащитников (Окубо и Хосэбэ) вышли два номинальных форварда – Синдзи Окадзаки и Кейдзи Тамада. При этом первый обосновался на оставленном Окубо левом фланге, а Тамада составил атакующий дуэт с Хондой. Кроме того, в этот момент поменяли фланги два крайних защитника – Юто Нагатомо перешел на правый край, а Юити Комано сместился на левый. По всей видимости, тайный смысл рокировки был прост: мощный и быстрый Нагатомо должен был перебегать возрастного и якобы уже уставшего Джованни ван Бонкхорста.



Впрочем, пока Нагатомо ожидал возможности подключиться в атаку, соперники сами оставили его в дураках. Элиа со своей половины поля сделал длинную разрезную передачу низом на едва появившегося на поле вместо Снейдера Ибрагима Афеллая. Ибрагим слева вышел сам на сам с Кавасимой, однако, слишком приблизившись к вратарю, обыграть его не сумел. Еще один шанс Афеллай потерял сразу после выхода на поле Класа-Яна Хюнтелара. Первым касанием Клас-Ян вывел Ибрагима один на один с голкипером, но Афеллай опять пробил неудачно – мяч почти с линии ворот за пределы площадки выбили защитники.



Можно лишь предположить, что бы тренер сказал своему нападающему, если бы Окадзаки, вышедший уже в добавленное время благодаря ошибке Йориса Матийсена один на один з Стекеленбургом, попал в ворота и сравнял счет. Но удача опять улыбнулась Голландии. Она опять набрала три очка, опять не пропустила и опять скрыла свой потенциал.



Голландия – Япония – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Снейдер (53).

Голландия: Стекеленбург – ван дер Виль, Хейтинга, Матийсен, ван Бронкхорст (к) – ван Боммель, де Йонг – Кюйт, Снейдер (Афеллай, 83), ван дер Варт (Элиа, 72) – ван Перси (Хюнтелар, 88). Тренер – Берт ван Марвийк.

Япония: Кавасима – Комано, Накадзава, Танака, Нагатомо – Абэ – Мацуи (Накамура, 64), Хасэбэ (к) (Окадзаки, 77), Эндо, Окубо (Тамада, 77) – Хонда. Тренер – Такеси Окада.

Судьи: Балдасси – Касас, Майдана (все – Аргентина).

Предупреждение: ван дер Виль (36).

19 июня. Дурбан. Durban Stadium. 22 градуса.

