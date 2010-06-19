ЧМ-2010. Гана – Австралия: забросать «аутсайдера» шапками не удалось

19 июня 2010, 19:20

Сборная Ганы поплатилась за самоуверенность в матче с Австралией. Ничья 1:1 усугубила турнирное положение африканцев.

Казалось, что это был один из самых предсказуемых поединков группового турнира чемпионата мира-2010. Мощная сборная Ганы, по делу обыгравшая в стартовом туре Сербию, играла с престарелой командой Австралии, разгромленной немцами.

По всей видимости, не сомневался в превосходстве своих подопечных и сербский наставник ганийцев Милован Раевац. Тренер оставил на скамье двух ведущих центральных защитников, чтобы поберечь их силы накануне поединка заключительного тура с немцами. Таким образом, в центре обороны вместо Айзека Ворсы и Джона Менсы вышли Джонатан Менса и Ли Эдди. На флангах защиты, как и в первом поединке, действовали Джон Пейнтсил (справа) и Ханс Сарпеи (слева). Оставил на своих местах Раевац также дуэт опорных полузащитников  - Энтони Аннана и Кевина-Принса Боатенга. Под единственным нападающим Асамоа Гьяном действовали Андре Айю (справа), Принс Таго (слева) и Квадво Асамоа (в центре).

В свою очередь наставник австралийцев Пим Вербик перекроил состав команды намного значительнее. Двух главных «творцов» разгрома от Германии – центральных защитников Лукаса Нилла и Крейга Мура – тренер, правда, в составе оставил. Видимо, других вариантов у Вербика просто нет. Также по аналогии с первым матчем остался на правом фланге обороны Люк Уилшир, а Скотта Чипперфилда на левом краю заменил Дэвид Кэрни. Пару опорных полузащитников вместе с игравшим на этой позиции с немцами Карлом Валери составил действовавший в качестве атакующего хава Джейсон Чулина. Под единственным нападающим Гарри Кьюэллом, заменившим удаленного в первом матче Тима Кэхилла, справа вышел Бретт Эмертон, слева не игравший с Германией Марк Брешиано, в центре – Бретт Холман.

Со стартовых минут обосновываться на половине соперника начали футболисты Ганы. Остроты в их действиях не было, но это казалось делом наживным. Впрочем, получилось совсем по-другому. На 11-й минуте австралийцы получили право на штрафной метрах в 27-ми от ворот соперника. Марк Брешиано перебросил стенку. Мяч, казалось, должен стать легкой добычей вратаря. Но Ричард Кингсон, это стихийное бедствие сборной Ганы, умудрился не зафиксировать «сферу» а выпустить ее перед собой. На добивание побежал Бретт Холман. Кингсон еще зацепил мяч, но исправить свою ошибку он уже не мог – 1:0.

Но не долго музыка играла… Гана буквально бросилась на чужие ворота и зажала соперника в его штрафной площади. Опасные удары наносили Андре Айю и Асамоа Гьян, но оба раза мяч рикошетом от защитников уходил на угловой.

А на 24-й минуте произошло неизбежное. Андре Айю справа на лицевой линии обыграл неповоротливых Люка Уилкшира и Бретта Эмертона, а затем отдал в центр штрафной площади на Джонатана Менсу. Защитник пробил мощно. Мяч попал в руку находившемуся на линии ворот Гарри Кьюэллу. Судья без раздумий ставит пенальти и удаляет провинившегося. В принципе, решение абсурдное, ведь Кьюэлл мог разве что оторвать и выкинуть ту руку, которая оказалась на пути мяча. Но итальянский рефери пользовался буквой закона, согласно которой игра рукой полевого футболиста при защите ворот наказывается удалением. Иное дело, что закон как дышло и не предусматривает несознательных нарушений. Австралийцы опять, как и в первом матче, оказались вдесятером, опять удален их нападающий. А Гана во втором матче к ряду бьет пенальти. Опять, как и во встрече с сербами, приговор исполнял Асамоа Гьян. Нападающий умело развел мяч и Марка Шварцера по углам – 1:1.

С того момента на поле была уже одна команда. Но беда сборной Ганы в том, что в ней пока нет игрока, способного дирижировать игрой, отдать последний острый пас. Африканцы сделали множество проходов флангами и по центру, но в момент, когда приходилось обострять игру, следовали ошибки. По-настоящему голевую ситуацию подопечные Раеваца создали лишь на последней минуте тайма, когда Кевин-Принс Боатенг, обокрав справа в центре поля Марка Брешиано, прошел по флангу и, сместившись в центр, вошел в штрафную площадь. Дальше последовал удар – мяч прошел между ногами Крейга Мура и летел точно в нижний угол. Но Марк Шварцер, вытянувшись в струнку, перевел «сферу» на угловой!

Второй тайм начался по сценарию первого. На 48-й минуте Брешиано передержал мяч на чужой половине поля, обрезался и позволил сопернику провести контратаку. Ее ударом с линии штрафной площади завершал Асамоа Гьян. Мяч полетел по центру ворот, а Шварцер – не Кингсон. Но в целом Гана пусть и владела инициативой, но из-за проблемы паса игру почти не обостряла. Более того, убаюкав соперника, на 65-й минуте австрийцы едва не провели свою результативную атаку: Уилкшир навесил справа, а головой передачу на дальней стойке замыкал едва появившийся на поле Чипперфилд – выше перекладины.

В ответной атаке Гана, правда, тоже создала кое-что вразумительное. Гьян вошел в штрафную справа и то ли пробил, то ли прострелил, но вогнать мяч в сетку мог набегавший на дальнюю стойку Асамоа. Квадво не хватило малости. Но, видно, этот эпизод на Пима Вербика сильно не повлиял. Тренер австралийцев понял, что не так страшен черт, как его малюют, и выпустил вместо полузащитника Холмана нападающего Джошуа Кеннеди. Выход форварда сразу сказался положительно на действиях австралийцев.

На 70-й минуте они создали просто-таки идеальный момент. После обрезки ганийев возле собственной штрафной Чипперфилд разрезным пасом вывел один на один с вратарем подключившегося к атаке защитника Уилкшира. Но, видимо, Люк испугался выбежавшего на него Кингсона и пробил прямолинейно. Так или иначе, Австралия поймала кураж и более чем 15 минут провела на половине поля соперника. Иное дело, что штурм у подопечных Пима Вербика получился без выдумки. Мощные ганийцы без труда справлялись с частыми навесами и попытками соперника прорваться через центр.

Иное дело, что самим игрокам сборной Ганы, которые не скрывали, что будут играть на победу, совершенно не удавалось перейти на половину соперника. Лишь с появлением на поле Мэттью Амоа вместо Боатенга и Салли Мунтари вместо Асамоа африканцам удалось переместить игру от своих ворот. Именно Мунтари на 89-й минуте сделал хороший навес со штрафного с левого фланга, но Джонатан Менса, пробивая с дальнего угла вратарской, был неточен. Вскоре опасно издали били Овусу-Абейе и тот же Мунтари. Но в итоге ничего у Ганы не получилось. Более того, в одном из последних единоборств травмировался правый защитник африканцев Джон Пейнтсил. В верховой борьбе он разбил нос. Судя по состоянию футболиста, это может быть перелом. Если да – то Раевац потерял накануне матча с Германией ключевого исполнителя.

Так или иначе, Гана таки вышла в лидеры группы D. У нее четыре очка, но в заключительном туре предстоит игра с немцами, у которых, как и у сербов, по три пункта. Сохранила шансы на выход в 1/8 финала и Австралия. Сейчас у команды Пима Вербика одно очко и последнее место. Но победа над сербами может все изменить…

Гана – Австралия – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Холман (11). 1:1 – А. Гьян (25, с пенальти).
Гана: Кингсон (к) – Пейнтсил, Джонатан Менса, Эдди, Сарпеи – Аннан, К.-П. Боатенг (Амоа, 87) – А. Айю, К. Асамоа (Мунтари, 77), Таго (Овусу-Абейе, 56) – А. Гьян. Тренер – Милован Раевац.
Австралия: Шварцер – Уилкшир (Рукавыця, 84), Нилл (к), Мур, Кэрни – Кулина, Валери – Эмертон, Холман (Дж. Кеннеди, 68), Брешиано (Чипперфилд, 66) – Кьюэлл. Тренер – Пим Вербик.
Судьи: Росетти – Кальканьо, Айролди (все – Италия).
Предупреждения: Мур (85) – Эдди (40), Джонатан Менса (79), Аннан (84).
Удаление: Кьюэлл (24).
19 июня. Рюстенбург. Royal Bafokeng Stadium. 13 градусов.

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