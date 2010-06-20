ЧМ-2010. Камерун – Дания: первый ушел

Ожидаемая победа голландцев над японцами в первом поединке второго тура группы Е наверняка устроила остальных представителей данного квартета – Камерун и Данию. Особенно – датчан, которым в последнем туре будет попроще, чем африканцам во встрече с еще не решившей вопрос выхода в следующий раунд сборной Голландии. Таким образом, можно было предположить, что датчане не расстроятся в случае ничьей во встрече с Камеруном, тогда как их соперникам нужно было играть исключительно на победу. Свой лимит незапланированных потерь они с запасом исчерпали, уступив в стартовом туре 0:1 Японии. Поражение же Дании от Голландии было, по всей видимости, плановым.



Выбирая состав на данную встречу, тренеры обоих соперников в сравнении со стартовыми поединками не коснулись только вратарских позиций и квартетов защитников. В середине поля и французский наставник Камеруна Поль Ле Гуэн, и тренер датчан Мортен Ольсен сделали существенные перестановки.



Опытный скандинавский специалист, к примеру, удивил многих, выставив сразу три номинальных нападающих. Правда, лишь центрфорвард лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер действовал на острие. Не игравший в стартовом поединке Йон-Даль Томассон разместился под ним, а Деннис Роммедаль, как и в матче с голландцами, расположился на правом фланге полузащиты. Слева действовал опытный Йеспер Гронкяэр. В центре Ольсен выставил Кристиана Поульсена и Мартина Йоргенсена. К слову, еще до матча возник вопрос, кто же из этих двух будет действовать на оборону, ведь и Кристиан, и Мартин – игроки креативного плана. Как позже оказалось, Ольсен действительно ошибся, рискнув выставить такой вариант центральных хавов. Также обращал на себя внимание тот факт, что сразу семь игроков в датской основе возрастом за 30 лет. Чтобы отбегать на равных с атлетичными камерунцами, им нужно быть готовыми идеально.



Поль Ле Гуэн поменял не только игроков, но и расстановку. Если поединок с японцами команда проводила по схеме 4-3-3, то сейчас французский специалист избрал классический вариант 4-4-2. При это лишь один полузащитник, вышедший на поле сейчас, начинал матч с Японией с первых минут. Речь о опорном хаве Эйонге Эно. Рядом с ним в центре расположился опытный Жереми Нжитап. Справа действовал Александр Сонг, слева – Ашиль Эмана. Лидера команды Самюэля Это’О Ле Гуэн на сей раз поставил в центр нападения (с Японией он играл на правом фланге). Под Самюэлем расположился Пьер-Ашиль Вебо.



Со стартовых минут чувствовалось, что команды хорошо знают друг друга и о разведке речь не идет. Первый момент во встрече на восьмой минуте создали датчане. Гронкяэр со своей половины дал пас на ход Роммедалю, а тот с правого края вышел один на один с Хамиду. В ворота Деннис не попал. Зато камерунцы спустя две минуты прощать ошибок не собирались. Голевой эпизод на десятой минуте датчане привезли сами себе. Вратарь Соренсен небрежно отдал мяч на Кристиана Поульсена, не заметив, что за спиной у того игрок сборной Камеруна. Поульсен поспешно отыграл на свой правый фланг, где мяч перехватил Эмана. Последовала мгновенная передача в центр, где находился никем не прикрытый Это’О. Самюэль пробил мощно и шансов Соренсену не оставил – 1:0.



Окрыленные ранним голом камерунцы продолжили давить на соперника и спустя две минуты могли забить второй гол. Опять, прерывая передачу оппонента в собственной штрафной, небрежно сыграл Кристиан Поульсен. Мяч от него отскочил на Эману. Камерунский полузащитник мощно пробил сходу – рядом со стойкой.



Но в чем сила опытных игроков, так это в их стойкости, умении держать удар. Датчане довольно быстро сумели отодвинуть игру к центру поля, а вскоре так и вовсе наладили контроль над мячом. Первый острый момент у ворот камерунцев возник довольно быстро: на 15-й минуте Гронкяэр бил с линии штрафной площади, но мяч, срикошетив от защитника, пролетел рядом со стойкой. А на 33-й минуте команда Мортена Ольсена провела образцовую атаку: Кяэр со своей половины сделал блестящую диагональную передачу вправо на Роммедаля, а Деннис мгновенно переадресовал мяч вдоль ворот. Прострел замкнул Бендтнер – 1:1!



На 42-й минуте Дания потеряла великолепную возможность выйти вперед. Роммедаль перехватил мяч в центре поля и, обыгравшись в стенку с Бендтнером, помчал на ворота. Сблизившись с вратарем и стянув на себя защитников, Деннис отпасовал на одиннадцатиметровую отметку на никем неприкрытого Томассона. Трудно понять, как такой опытный нападающий умудрился попасть в закрывавшего пустые ворота защитника?



Правда, в ответной атаке камерунцы ответили любезностью на любезность. На сей раз провалилась датская оборона, позволившая Эмане беспрепятственно пройти в штрафную. Полузащитник камерунцев мог бить сам, но отдал еще дальше в центр на Это’О. Самюэль пробил, казалось, наверняка. Но попал в стойку. Эмана же никак не мог успокоиться и через какое-то мгновенье, подхватив мяч в 25-ти метрах от ворот соперника, на скорости прошел Йоргенсена и Аггера, но, выйдя один на один, Соренсена обыграть не сумел. Три опаснейшие момента у двух ворот в течение минуты!



В перерыве обоим тренерам было о чем подумать. В первую очередь, над тем, что творится с обороной их команд, почему и те, и другие играют, по сути, без середины поля, позволяя сопернику проходить эту зону, словно на прогулке по воскресному Крещатику. Собственно, на укрепление полузащиты были направлены обе замены: Ольсен вместо провалившегося напрочь Йоргенсена выпустил Даниэля Йенсена, а Ле Гуэн заменил Эйонга на левого крайнего Жана Макуна. При этом свежий игрок сместился влево, а активный Эмана перешел в центр. Время показало, сколь эффективны были замены. Если датчанам действительно удалось потушить тот пожар, который пылал в их рядах в течение всей первой половины, то для Камеруна появление еще одного атакующего игрока превратилось в катастрофу в защите.



Хотя опаснее на старте второй половины действовали именно камерунцы. На 47-й минуте после подачи углового удар головой наносил защитник Мбиа – Соренсен с трудом вытащил мяч из-под перекладины. На 60-й минуте Эмана слева отдал в центр на Вебо. Развернувшись, тот пробил в руки Соренсену. Томас ввел мяч в игру и Бендтнер от центральной линии выполнил диагональную передачу вправо на Роммедаля. Деннис легко обыграл Макуна и, войдя в штрафную площадь, пробил точно в дальний угол – 2:1!



Поражение означало для камерунцев катастрофу. Потому сразу после пропущенного мяча они отчаянно бросились вперед. На 66-й минуте Это’О от лицевой линии делает передачу на линию штрафной. Оттуда бьет Макун – выше ворот. Впрочем, атаки африканцев носили стихийный характер, полумоменты если и создавались, то становились следствием не комбинационной игры, а силового давления. Чтобы подавить это давление и прибавить своей средней линии свежести, Ольсен выпустил вместо уставшего Гронкяэра Томаса Каленберга.



Именно Каленберг на 71-й минуте длинным пасом нашел в штрафной площади Роммедаля. Деннис принял мяч во многом благодаря камерунским защитникам, которые ошиблись при создании офсайдной ловушки. Роммедаль отбросил «сферу» назад, на набегавшего из глубины Томассона. Но Йон-Даль опять пробил неудачно. Хамиду не дернулся и удар отразил.



Наверное, самый реальный шанс отыграться Камерун потерял на 77-й минуте. Вебо дал пас на ход Эмане, тот справа вышел один на один с Соренсеном и мощно пробил низом в дальний угол из-под ноги защитника. Для вратаря мяч труднейший, но датский кипер в прыжке спасает свою команду. В оставшееся время дважды опасно бил головой вышедший на замену Мохамаду Идриссу. А мощнейший удар 18-летнего Венсана Абубакара, заменившего Вебо, бросившись под мяч, головой отразил Кристиан Поульсен. До того голова Кристиана страдала в единоборствах еще дважды.



Но как не старались камерунцы, спасти матч они не сумели, став первой на чемпионате командой, которая потеряла шансы на выход в 1/8 финала. Голландцы напротив первыми вышли в плей-офф, причем с первого места. У команды ван Марвийка шесть очков и теоретически их могут догнать после сыгранной очной встречи Дания или Япония. Но поскольку при равенстве очков во главу угла ставятся личные встречи, то Голландия может спать спокойно. Одних и других представители Страны тюльпанов переиграли. Что касается борьбы за второе место, то японцев во встрече с Данией устроит ничья. Дело в том, что у азиатов лучшая разница забитых и пропущенных мячей – ноль, тогда как у скандинавов он составляет минус один.



Камерун – Дания – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Это’О (10). 1:1 – Бендтнер (33). 1:2 – Роммедаль (61).

Камерун: Хамиду – Мбиа, Нкулу, Бассонг (Идриссу, 72), Ассу-Экотто – А. Сонг, Нджитап, Эйонг (Макун, 46), Эмана – Вебо (Абубакар, 78), Это’О (к). Тренер – Поль Ле Гуэн.

Дания: Соренсен – Л. Якобсен, Аггер, Кяэр, С. Поульсен – Роммедаль, К. Поульсен, Йоргенсен (Йенсен, 46), Гронкяэр (Каленберг, 67) – Томассон (к) (Я. Поульсен, 86) – Бендтнер. Тренер – Мортен Ольсен.

Судьи: Ларрионда – Фандино, Эспиноса (все – Уругвай).

Предупреждения: Бассонг (49), Мбиа (75) – Соренсен (86), Кяэр (87).

19 июня. Претория. Loftus Versfeld Stadium. 10 градусов.

