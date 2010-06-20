ЧМ-2010. Словакия – Парагвай: латиноамериканское танго и славянская свистопляска

В стартовом туре нынешние соперники сыграли с одинаковым результатом. Но если для Парагвая очко в матче с Италией – достижение, то Словакия, пропустив на последних секундах встречи с Новой Зеландией ответный гол, потеряла два пункта. И, конечно, разительно отличалось качество игры, показанное командами в первом матче. Словаки, даже доминируя в поединке с явным аутсайдером группы, действовали как-то натужно, в большинстве случаев – предсказуемо. Парагвайцы напротив применили против Италии коллективный отбор, лишив фаворита возможности вести игру под свою диктовку.



Немудрено, что наставник словаков Владимир Вайсс кардинально в сравнении со стартовой встречей изменил состав своей команды. В частности, появилось два новых крайних защитника: на правом фланге вместо Радослава Забавника действовал Петер Пекарик, а слева вместо Марека Чеха играл Ян Дюрица, выступавший в игре против новозеландцев на месте центрбека. В центре же рядом с Мартином Шкртелом появился Корнел Салата. В средней линии на позиции опорного хава опять действовал Здено Штрба, но рядом с ним появился новый игрок – Ян Козак. Лидер команды Марек Гамшик выполнял функции «свободного художника», а фланги перекрывали Владимир Вайсс-младший (справа) и Станислав Шестак (слева). На острие атаки действовал автор гола в ворота новозеландцев Роберт Виттек.



Херардо Мартино оборонной линии не поменял, опять выставив справа Карлоса Бонета, слева Клаудио Мореля, а в центре – Пауло Да Сильву и Антолина Алькараса. Функции опорного полузащитника опять выполнял Виктор Касерес. А вот атакующие акценты Мартино поменял. Во-первых, откровенно на атаку были нацелены два остальных полузащитника – Энрике Вера и Кристиан Риверос. На острие атаки действовал Лукас Барриос, а Роке Санта Крус и Нельсон Вальдес поддерживали Лукаса из глубины.



Преимуществом со стартовых минут завладели парагвайцы. Они начали матч в высоком темпе, не давая сопернику спокойно принимать мяч даже на своей половине поля. Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда пробил с района левого угла штрафной площади Роке Санта Крус. Мяч зацепил защитника словаков, но Муха ситуацию контролировал и перевел «сферу» на угловой. Во второй раз вратарь словаков отличился надежностью на 19-й минуте после мощного выстрела Ривероса метров с 20-ти.



Вообще, за первые полчаса словаки сделали всего несколько робких попыток обострить игру. Парагвайцы напротив методично расшатывали оборону соперника, в чем им помогали сами подопечные Владимира Вайсса, часто нарушавшие правила на своей половине поля. Парагвайцы выполнили множество стандартов. Но гол забили с игры. На 27-й минуте Вайс-младший потерял мяч на своем правом фланге, последовала передача в центр на Барриоса. Лукас не стал передерживать мяч, а сделал мягкую передачу вразрез. Мяч пролетел между ног Салате и попал к Вере. Карлос в окружении двух защитников пробил в касание внешней стороной стопы. Мяч влетел точно в угол – 1:0.



После пропущенного гола парагвайцы сбавили обороты. Как следствие, словаки получили возможность проявить себя на чужой половине. На 37-й минуте Козак подал угловой, а Салата выиграл верховую борьбу на линии вратарской, но пробил выше ворот. Но даже не проявляя активности на чужой половине поля, парагвайцы едва не забили второй гол. В опасной близости от ворот «обрезался» Козак, мяч перехватил Санта Крус, но, выйдя один на один, обыграть Муху Роке не сумел – вратарь отбил мяч ногой.



Памятуя тяжелую концовку встречи с итальянцами, когда Парагвай в последние десять минут откровенно подсел физически, вторую половину подопечные Мартино начали вторым номером, словно предложив сопернику – берите и действуйте. Словаки старались. Как могли, так и действовали. Пытались пройти парагвайскую защиту посредством фланговых проходов, однако при отсутствии качественного коллективного маневра эти проходы напоминали отчаянные одиночные попытки протаранить прочный заслон. Лишь к середине тайма словакам благодаря численности удалось навязать борьбу парагвайцам на их левой бровке. Чтобы усилить эту зону, Мартино произвел замену, выпустив вместо нападающего Вальдеса левого крайнего хава Аурелиано Торреса.



Выход Торреса действительно снял напряжение в обороне команды. Более того, на 72-й минуте Парагвай именно левым флангом провел образцовую по исполнению атаку: Морель отдал на Санта Круса, а Роке от лицевой линии навесил на Барриоса. Лукас пробил в падении головой. Муха среагировать уже не успевал, но, к его счастью, мяч пролетел рядом со стойкой. Спустя четыре минуты опасно издали бил Торрес – над перекладиной.



А на 86-й минуты вопросы о победителе были сняты окончательно. Торрес навесил штрафной в направлении вышедшего вместо Барриоса Оскара Кардосо. Оскар пытался пробить, но ему помешал партнер по команде Да Сильва. Казалось, момент исчерпан, но словаки продолжали наблюдать за соперниками в стороне. Да Сильва отдал мяч на линию штрафной на Ривероса. Кристиан спокойно, без малейших помех подработал мяч под удобную ногу и пробил в угол – 2:0.



Таким образом, Парагвай без пяти минут участник 1/8 финала. Чтобы официально утвердиться в этом статусе, парагвайцам нужно в последнем туре обыграть, наверное, слабейшую команду чемпионата – Новую Зеландию. Словакия почти потеряла шансы на выход в плей-офф. Разве что случится чудо и в третьем матче подопечные Вайсса обыграют Италию…



Словакия – Парагвай – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вера (27). 0:2 – Риверос (86).

Словакия: Муха – Пекарик, Шкртел, Салата (Стох, 83), Дюрица – Штрба – Вайсс, Козак, Шестак (Голошко, 70) – Гамшик (к) – Виттек. Тренер – Владимир Вайсс.

Парагвай: Х. Вильяр (к) – Бонет, Да Сильва, Алькарас, К. Морель – Вера (Э. Беррето, 88), В. Касерес, Риверос – Н. Вальдес (А. Торрес, 68), Санта Крус – Барриос (О. Кардосо, 82). Тренер – Херардо Мартино.

Судьи: Майллет (Сейшелы) – Менкуанде (Камерун), Хассани (Тунис).

Предупреждения: Дюрица (42), Шестак (47), Вайсс (84) – Вера (45).

20 июня. Блюмфонтейн. Free State Stadium. 15 градусов.

