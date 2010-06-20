ЧМ-2010. Италия – Новая Зеландия: Чемпионы мира на грани катастрофы

Великая Италия опять не победила. Даже ничью во встрече с номинальным аутсайдером апеннинцы вырвали не без помощи судьи, назначившего пенальти в ворота Новой Зеландии при счете 1:0 в ее пользу. Итальянцы выглядели все так же невыразительно, как и в стартовом матче с Парагваем, завершившемся вничью 1:1. Много возни, но мало остроты – так коротко можно охарактеризовать действия «скуадры аздзурры». Это при условии, что Новая Зеландия была верна себе. Минимум выдумки, игра без середины поля, вертикальные заносы в надежде на силовую борьбу. Вот и все. И, конечно, упор на стандартные положения. И что самое удивительное, эта примитивная во всех отношениях команда забила в обеих матчах – что словакам, что итальянцам. Говорит это не столько о стабильности новозеландских футболистов, сколько о недостатках их европейских соперников.



Липпи на этот матч выставил состав практически идентичный тому, что действовал во встрече с Парагваем. Разница заключалась лишь во вратарской позиции. Испытывающего проблемы со спиной Джанлуиджи Буффона заменил Федерико Маркетти. В защите у апеннинцев действовали Джанлука Дзамбротта (справа), Доменико Кришито (слева) Фабио Каннаваро и Алессандро Кьеллини – в центре. Опорные хавы – Даниэле Де Росси и Риккардо Монтоливо. Справа в средней линии – Симоне Пепе, слева – Клаудио Маркизио. В нападении – Винченцо Яквинта и Альберто Джилардино.



Наставник новозеландцев Рики Херберт так и вовсе выставил тех же футболистов, что противостояли Словакии. Разница заключалась лишь в расстановке. На сей раз Новая Зеландия играла не с тремя центральными защитниками и тремя нападающими, а по схеме 4-5-1. Томас Смит занял место правого защитника, автор гола в ворота словаков Уинстон Рид – левого. В центре обороны действовали капитан команды Райян Нельсен и Иван Вицелич. Игравшие против словаков на позициях крайних нападающих Рори Фэллон (справа) и Крис Киллен (слева) на сей раз разместились на тех же краях, но ближе к своим воротам, в полузащите. На флангах они постоянно менялись местами с номинальными крайними хавами Лео Бертосом (справа) и Тони Лочхедом (слева). Место опорного полузащитника занимал Саймон Эллиотт. Единственный форвард – Шейн Шмельтц.



Итальянцы со стартовых минут обосновались на чужой половине поля и стали нагнетать давление на новозеландскую защиту. Однако планы итальянцев были быстро поломаны. На седьмой минуте новозеландцы выполняли штрафной с левого фланга, метров с 40-ка от ворот. Бертос навесил в центр штрафной площади. Передачу обязан был прерывать Каннаваро. Но Фабио грудью лишь сбросил мяч на находившегося за спиной нападающего соперников Шейна Шмельтца. Форвард фехтовальным движением ноги переиграл Маркетти – 0:1!



Подопечные Липпи могли ответить той же монетой буквально через две минуты, когда штрафной подавал Монтоливо. На сей раз Каннаваро был на острие уже у чужих ворот. Фабио неожиданным отклонением пытался дезориентировать Пастона, однако вратарь этот своеобразный финт не «съел» и взял мяч намертво. Еще один шанс Италия потеряла на 16-й минуте. После подачи углового Каннаваро грудью сбросил мяч на Кьеллини. Тот с удобнейшего положения, с угла вратарской площади пробил откровенно коряво. На 22-й минуте воротам сборной Новой Зеландии опять угрожал защитник. На сей раз, сместившись со своего правого фланга ближе к центру, мощнейший удар нанес Дзамбротта – рядом с дальней крестовиной. В целом же к середине первого тайма новозеландцы окончательно закрылись в своей штрафной площади и откровенно играли на отбой. На 27-й минуте метров с 25-ти здорово пробил Монтоливо – стойка!



Но в итоге Италия отыгралась в том стиле, в котором она четыре года назад на чемпионате мира в Германии в 1/8 финала победила еще одного представителя Океании – Австралию. Стиль этот мерзкий, но классический для итальянских симулянтов. Напомним, в 2006-м апеннинцы забили единственный гол представителям Зеленого континента с абсолютно несуществующего пенальти в добавленное к основному времени матча.



На сей раз «героическую» роль спасителя-симулянта взял на себя Де Росси. Он почувствовал, что защитник Смит на миг схватил его за футболку и тут же рухнул. Интересно, это как же нужно дернуть такого здорового буйвола, чтобы заставить его упасть? Так или иначе, судьи поверили в искренность Де Росси и поставили на точку. Пробил одиннадцатиметровый Яквинта. Он развел мяч и вратаря по разным углам – 1:1.



Сравняв счет, итальянцы успокоились и начали вести игру с высоты своего величия. Как следствие, за оставшиеся 15 минут первого тайма подопечные Липпи побеспокоили вратаря соперников лишь однажды, когда Де Росси мощно пробил с 22-метрового расстояния. Пастон в этом эпизоде прыгнул слишком далеко в угол, но отразить пущенный ближе к центру мяч все же успел, а на отскоке первыми были защитники.



После перерыва Липпи выпустил вместо правого крайнего полузащитника Пепе Мауро Камаронези, а силового нападающего Джилардино заменил на скоростного форварда Антонио Ди Натале. Ди Натале обострил игру довольно быстро, через три минуты после появления на поле. Антонио пробил из пределов штрафной с разворота – Пастон отбил мяч.



Как не странно, этот момент длительное время так и оставался единственным во втором тайме. Не удивительно, что Липпи сделал очередную замену, сняв левого крайнего хава Маркизио и выпустил еще одного нападающего Джампаоло Паццини. При этом свежий игрок разместился в центре нападения рядом с Яквинтой, а Ди Натале действовал с упором на левый фланг. Правда, сразу после выхода Ди Натале второй в матче момент создали новозеландцы. После вбрасывания аута с левого фланга Каннаваро выбил мяч из штрафной, но прямо на ногу Вецеличу. Тот пробил слету – рядом с крестовиной.



На 69-й минуте издали отлично пробил Монтоливо – Пастон в рамке опять надежен, а защитники опять первые на отскоке. Но это был лишь эпизод. Итальянцам впереди не получалось попросту ничего. Более того, за шесть минут до финального свистка вышедший на замену вместо Фэллона Крис Вуд обыграл на линии штрафной площади Каннаваро и сильно пробил в дальний угол. Новозеландскому нападающему не хватило малости, чтобы вывести свою команду вперед.



В целом концовка поединка получилась немного хаотичной. Обе сборные потратили много сил и в конце еле передвигали ногами. И если новозеландцам было попроще, поскольку они отбивались, то итальянцам нужно было создать. Но единственное, на что сподобилась «скуадра адзурра» в заключительной части поединка, так это на удар Камаронези с 30-метрового расстояния. Пастон в прыжке перевел мяч на угловой. В добавленное арбитром время Каннаваро отдал длинный пас на Дзамбротту. Тот в пределах штрафной площади убрал защитника и, положив корпус, пробил в дальний угол – мяч попал в оборонявшегося игрока.



Этот результат запутал ситуацию в группе F до предела. Лидером после двух туров с четырьмя очками является Парагвай, у Италии и Новой Зеландии по два пункта, словаки замыкают таблицу с одним. В последнем туре Парагвай выглядит фаворитом во встрече с новозеландцами, а Италия – во встрече со Словакией. Но ведь нельзя не учитывать, что три из четырех результатов предыдущих матчей в этом квартете оказались непредсказуемыми…



Италия – Новая Зеландия – 1:1 (1:1)

Гол: 0:1 – Шмельтц (7). 1:1 – Яквинта (29, с пенальти).

Италия: Маркетти – Дзамбротта, Каннаваро (к), Кьеллини, Кришито – Пепе (Камаронези, 46), Де Росси, Монтоливо, Маркизио (Паццини, 61) – Яквинта, Джилардино (Ди Натале, 46). Тренер – Марчелло Липпи.

Новая Зеландия: Пастон – Т. Смит, Нельсен (к), Вицелич (Кристи, 81), Рид – Фэллон (Вуд, 63), Бертос, Эллиотт, Лочхед, Киллен (Бэррон, 90+3) – Шмельтц. Тренер – Рики Херберт.

Судьи: Батрес (Гватемала) – Леал (Коста-Рика), Пастрана (Гондурас).

Предупреждение: Фэллон (14), Т. Смит (28), Нельсен (87).

20 июня. Нелспрейт. Mbombela Stadium. 20 градусов.

