ЧМ-2010. Бразилия – Кот-д’Ивуар: карнавал, омраченный грубостью

Один из самых ожидаемых поединков всего группового турнира чемпионата мира-2010 разочаровал. Нет, Бразилия действовала блестяще, ее футбол не может не вызывать восхищения. Дело в том, что накануне этого первенства планеты большие ожидания связывались со сборной Кот-д’Ивуара. С тем подбором исполнителей, что есть в распоряжении Свена-Йорана Эрикссона, команда может рассчитывать на значительно большее, а не только на решение локальной задачи выхода из группы. Но встреча с Бразилией показала, что с действительно высококлассными соперниками ивуарийцам тягаться сложно.



Карлос Дунга выставил тот же состав, что и в первом матче против сборной КНДР. Тренер включил в стартовую одиннадцатку центральных защитников Лусио и Жуана, правого бека Майкона и левого Мишела Бастоса. На позиции «волнорезов» у Бразилии действовали Фелипе Мело и Жильберто Силва, а еще один полузащитник Элано расположился на правом краю. Ярко выраженный форвард один – Луис Фабиано. Из глубины действовали еще два нападающих – Кака и Робиньо.



У Эрикссона квартет защитников вторую игру подряд представляют правый край Ги Демель, действующий на левом фланге Сиака Тиене, а Коло Туре и Дидье Зокора составляют дуэт центральных оборонцев. В средней линии у сборной Кот-д’Ивуара три опорных хава – Эммануэль Эбуэ, Яя Туре и Исмаэль Тиоте. Аруна Диндан (справа) и Соломон Калу (слева) в зависимости от ситуации на поле становились то фланговыми хавами, то крайними форвардами. Дидье Дрогба выполнял роль центрфорварда. Собственно, именно выход с первых минут Дрогбы стал единственной заменой Эрикссона по сравнению со стартовым матчем. С португальцами швед, учитывая, что недавно Дидье перенес перелом руки, в основе лидера команды не поставил.



Матч команды начали осторожно, в неспешном темпе, почти не обостряя игру. Правда, в самом дебюте бразильцы едва не поймали соперников на потери мяча в середине поля. «Сферу» подхватил Робиньо, набрал скорость, а слева открывался Луис Фабиано. Но Робиньо пожадничал и пробил с 30-ти метров сам – выше перекладины. Кот-д’Ивуар в первые 20 минут несколько раз зарабатывали штрафные на половине поля соперника, но каждый раз африканцы подавали их небрежно.



Бразильцы же к своим моментам относились бережно. На 25-й минуте Робиньо отдал на Луиса Фабиано, тот в касание пяткой оставил мяч Кака, а сам побежал в штрафную открываться. Кака неуловимым движением бросил мяч между Коло Туре и Тиене и вывел тем самым Фабиано на ударную позицию. Луис находился под острым углом, но пробил сходу. Мощно пущенный мяч влетел под перекладину, прямо над вратарем Барри, который очевидно ошибся, перед ударом немного присев – 1:0.



Открыв счет, бразильцы попытались отдать инициативу сопернику и сыграть на контратаках. Но в том то и проблема, что Кот-д’Ивуар действовал с опаской, оставляя сзади большие силы. В атаке африканцам действительно не получалось ничего, они совершенно не использовали флангов, а крайние игроки если и открывались, то смещались ближе к центру. По сути, такие действия облегчали задачу бразильской обороне. При такой игре опорные хавы Фелипе Мело и Жильберто Силва чувствовали себя очень комфортно. А подвижные центрбеки Бразилии Лусио и Жуан сделали все, чтобы мяч к лидеру ивуарийцев Дрогбе просто не попадал.



Второй тайм начался для Кот-д’Ивуара холодным душем. Луис Фабиано, выиграв верховую борьбу у Тиене, бросил мяч себе на ход, а потом поочередно, принимая «сферу» на грудь, перебросил ее над головами Закоры, того же Тиене и Коло Туре. Затем последовал неотразимый удар – 2:0! Этот гол напоминает шедевр Пеле в финале чемпионата мира 1958 года, в котором Бразилия со счетом 5:2 обыграла шведов. Вот лишь незадача: на повторе четко видно, что во время голевой комбинации автор гола дважды коснулся мяча рукой.



На 61-й минуте бразильцы должны были забивать еще. Робиньо с центра отдал пас на никем неприкрытого Майкона. Тот прошел десяток метров и отдал низом на линию штрафной площади обратно на Робиньо. Тот вывел на ударную позицию Кака, но в этот раз Барри команду выручил. А спустя минуту вратарь ивуарийцев был бессилен. Мишель Бастос по своему левому флангу бросил в прорыв Кака, тот, играючи, обошел Коло Туре и от лицевой линии выдал передачу в центр на Элано. Правый хав сборной Бразилии мягко направил мяч в угол – 3:0.



К сожалению, спустя минуту бразильская самба была омрачена ивуарийской грубостью. В борьбе за мяч в центре поля Тиоте грубо атаковал постелившегося в подкате Элано. Полузащитник бразильцев получил шипами в кость. Поле он покинул на носилках, а в раздевалку ушел, опершись на плечи врачей. Трудно сказать, сумеет ли один из ключевых исполнителей в построениях Дунги восстановиться до игр 1/8 финала. Заметим, что за партнера в некоторой степени отомстил Майкон. Правый край бразильцев унизил грубияна по-футбольному, бросив Тиоте мяч между ног и опасно пробив издали на 74-й минуте.



Вообще, пентакампеоны настолько вошли во вкус, что в какой-то момент стали просто издеваться с соперника. Бразильцы подолгу контролировали мяч, радуя публику блестящим дриблингом и остроумными передачами. Остудил пыл победителей Жервиньо. Бразильцы неудачно разыграли угловой, Жервиньо подхватил мяч у своей штрафной и убежал на чужую половину поля. Дотянув мяч до лицевой линии, нападающий ивуарийцев отпасовал назад. Яя Туре сделал навес в центр штрафной площади, где бразильские защитники потеряли Дрогбу. Дидье головой пробил точно в угол – 1:3.



Но концовка матча запомнилась отнюдь не этим голом и не другими чисто футбольными событиями. Грубость Тиоте и последовавший за ней откровенный удар в ногу Мишелу Бастосу от Кейты породил ответное насилие. Бразильцы начали идти на стыки с соперниками, а венцом всей этой грязи стало удаление Кака. Нападающий бразильцев выставил локоть на встречу находящемуся за спиной Кейте. Во время контакта, очевидно, бразилец ударил ивуарийца в грудь. Но не настолько, чтобы Кейта упал, схватился за лицо и начал биться в конвульсиях. В итоге рефери показал Кака второе предупреждение и автоматически удалил его с поля. Не известно лишь, на сколько матчей дисквалифицируют бразильца за этот поступок.



Бразилия – Кот-д’Ивуар – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Луис Фабиано (25). 2:0 – Луис Фабиано (50). 3:0 – Элано (62). 3:1 – Дрогба (79).

Бразилия: Жулио Сезар – Майкон, Лусио (к), Жуан, Мишел Бастос – Элано (Дани Альвес, 67), Фелипе Мело, Жилберто Силва – Кака, Луис Фабиано, Робиньо (Рамирес, 90+3). Тренер – Карлос Дунга.

Кот-д’Ивуар: Барри – Димель, К. Туре (к), Зокора, Тиене – Эбуэ (Ромарик, 72), Я. Туре, Тиоте – Диндан (Жервиньо, 54), Дрогба, Калу (К. Кейта, 68). Тренер – Свен-Еран Эрикссон.

Судьи: Ланнуа – Дансоль, Уго (все – Франция).

Предупреждения: Тиене (31), К. Кейта (75), Тиоте (86).

На 85-й минуте предупрежден, на 88-й удален Кака.

20 июня. Йоханнесбург. Soccer City Stadium. 12 градусов.

