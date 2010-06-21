Футбольный сезон в Украине закончился – проблемы остаются?

Заседание Исполком начинается с отчетов президентов Премьер-лиги и ПФЛ о проведении Всеукраинских соревнований по футболу в сезоне 2009/2010 годов. После этого было запланировано утверждение итогов.– Хочу проинформировать вас о деятельности Премьер-лиги в минувшем сезоне. Чемпионат сезона 2009/2010 был неоднозначным, но зрелищным и непредсказуемым: на протяжении всей турнирной дистанции он держал в напряжении болельщиков и одновременно был эмоционально насыщенным. А обладатель золотых медалей определился лишь в последнем туре… Команды, которые понизились в классе, стали известны только по окончании соревнований. Мне очень приятно, что не было так называемых «проходных» матчей, в которых находящиеся на поле команды занимались лишь тем, что считали минуты до финального свистка арбитра, а непредсказуемые результаты были практически в каждом из тридцати туров…Ну, а далее президент произнес сакраментальную фразу, которая повторяется футбольными чиновниками практически на каждом заседании: «Детальная информация по итогам чемпионата с конкретными цифрами предоставлена вам в папках, которые вы получили перед заседанием. Я хочу остановиться лишь на некоторых аспектах»…– В сезоне 2009/2010 матчи чемпионата Украины посетило более 2 миллионов зрителей, что составило в среднем около 10 тысяч на каждом матче. А это – на 20 процентов больше, чем в сезоне 2008/2009. За время существования Премьер-лиги 27-й тур стал рекордным по посещаемости: на матчах присутствовало более 120 с половиной тысяч болельщиков. Из них свыше 31-й тысячи собрал матч «Металлист» - «Металлург» (Донецк), свыше 25 тысяч – «Шахтер» - «Черноморец» и свыше 27 тысяч – «Карпаты» - «Динамо».Нас критикуют за недостоверные цифры, но информацию о зрителях мы получаем от инспекторского комитета и делегатов ФФУ. Дисциплинарный комитет Премьер-лиги при рассмотрении большинства вопросов принимает во внимание рапорта делегатов: в деятельности ДК они – истина в последней инстанции. К сожалению, очень часто делегаты допускают в своих рапортах поверхностные формулировки и ошибочные суждения. Из-за этого складывается впечатление, что они относятся к своим обязанностям легкомысленно. Будучи не согласны с решениями ДК, клубы апеллируют к ФФУ и Контрольно-дисциплинарный комитет выносит свои решения в пользу клубов. Получается, что ДК не имеет возможности использовать свою доказательную базу, кроме как рапорт делегата. ДК принимает решение, которое легко оспаривается и, тем самым подрывается авторитет ДК как органа осуществления футбольного правосудия.К сожалению, у нас нет официальных итогов по части судейства – мы располагаем информацией лишь по количеству вынесенных предупреждений и совершенных удалений. В минувшем сезоне арбитрами Премьер-лиги было показано 879 «желтых карточек» – 1.8 за игру, и сорок пять «красных карточек».Самые недисциплинированные командами в прошлом сезоне были: «Динамо» – 70 «желтых карточек» и «Оболонь» – 67. Наименьшее количество предупреждений у донецкого «Металлург» – 39, «Арсенала» – 46 и «Ворсклы» – 47. Шесть «красных карточек» было показано футболистам «Карпат», по пять –«Таврии» и запорожского «Металлурга». Лишь по одному удалению у «Оболони», «Зари» и «Черноморца»… Если проводить параллели с сезоном 2008/2009, то количество дисциплинарных нарушений немного возросло: на пять процентов стало больше предупреждений и на девять – удалений…Установлен рекорд по количеству прямых телетрансляций – 213 матчей в прямом эфире, в сезоне 2007/2008 – 137 матчей, в сезоне 2008/2009 – 173 матча. Заметно улучшилось качество трансляции. Впервые в истории украинского клубного футбола стали вестись системные трансляции, кроме России, на Румынию, Польшу, Армению, Казахстан и арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки. Впервые стали системно вестись трансляции в сети Интернет: для аудитории нашей страны было проведено 106 видеотрансляции. Кроме этого, 142 трансляции было лицензировано для показа в сети Интернет на другие страны мира через иностранные веб-сайты.В минувшем сезоне единый пул коммерческих прав Премьер-лиги не досчитался еще трех участников: к «Днепру» и «Кривбассу» примкнули «Динамо», «Арсенал» и «Металлист». Поэтому реализовать коммерческие права клубов стало еще тяжелее. Но, не взирая на условия, в которых пришлось работать, динамика в реализации коммерческих прав позитивна.Слишком много времени в сезоне 2009/2010 уходило на решение разного рода оргвопросов с ФФУ, которая не всегда была лояльна к решению наших проблем. Результаты нашей работы были бы еще лучше, если бы не ряд негативных явлений: к сожалению, минувший сезон стал периодом борьбы Премьер-лиги за свое существование. Один из наших учредителей трижды подавал судебные иски в административные суды. Эта тяжба, длившаяся весь сезон, причинила Премьер-лиге огромный ущерб, размеры которого сложно подсчитать: спонсоры не хотели сотрудничать с организацией, правовые вопросы, которой находились под вопросом!..В своей деятельности мы рассчитываем на тесные партнерские отношения с федерацией футбола, однако нередки случаи, когда со стороны федерации эти отношения выглядели скорее как декларация о намерениях. Когда мы столкнулись с иском «Днепра», федерация обещала нам поддержку, однако нам пришлось в одиночку, абсолютно самостоятельно защищаться от клуба, который подал на нас в суд!..На этапе создания Премьер-лиги ФФУ обещала передать новой структуре больше полномочий, чем имели клубы ПФЛ: это было одним из условий создания Премьер-лиги – на деле все оказалось далеко не так.Мы не хотели бы, чтобы дисквалифицированные судьи через полгода снова оказывались в списке арбитров Премьер-лиги, чтобы судьи из верхней части рейтинга первой лиги искусственно не допускались к матчам Премьер-лиги…Премьер-лигу и клубы обвиняют в том, что мы несправедливо оцениваем судейство. Разумеется, не всегда клубы правы – иногда ими руководят эмоции, однако факт остается фактом: судейство в Украине – на неудовлетворительном уровне…– Мы всячески пытаемся поднять профессиональный уровень арбитров: повышаем им зарплату, оплачиваем учебно-тренировочные сборы… Не от хорошей жизни просим дать нам возможность приглашать на матчи иностранных арбитров.Нельзя не согласиться с мотивацией президентов клубов: люди вкладывают в футбол сотни миллионов долларов и, тем не менее, их притязания на честное судейство разбивается о существующую систему.Настоятельно прошу включить в договор пункт, разрешающий в следующем сезоне каждому клубу дважды пригласить зарубежного арбитра, независимо от того, матч домашний или выездной. Кроме того, – не запрашивая согласия команды-соперницы!.. У всех клубов в этом вопросе должны быть равные права, никто не может иметь каких-либо преференций, как это случилось в конце прошлого сезона с матчем «Шахтер» - «Динамо».– Какая окончательная сумма оплаты работы арбитров?– Нам предлагали, чтобы главный арбитр получал 15 тысяч гривен, ассистент – 7,5 тысяч, делегат ФФУ – 3 тысяч и Инспектор ФФУ – 6 тысяч гривен за один матч. Плюс оплата проезда…– Премьер-лига не имеет необходимой информации от Комитета арбитров, инспекторского комитета, экспертной комиссии – нужные данные мы получаем лишь периодически. Но Премьер-лига не хочет нагнетать обстановку, однако мы хотим иметь информацию, связанную непосредственно с Премьер-лигой. Очень плохо, когда итоги сезона приходится анализировать без этой информации… А как можно анализировать свою деятельность, планировать дальнейшую работу, если мы не располагаем информацией в необходимом объеме?..Уважаемые члены исполкома, если у федерации футбола и Премьер-лиги существуют разногласия и разные позиции по отдельным вопросам, это не значит, что мы – враги, мы не должны это воспринимать в штыки. Мы можем спорить, но не нужно воевать – надо идти друг другу навстречу!.. В этой связи прошу принять наши предложения по Регламенту и Договору… Недостатки есть в работе обеих организаций – давайте совместными усилиями искать компромиссные решения, чтобы ликвидировать негативные явления, которые существуют в нашем футболе.Надеюсь, что в новом сезоне федерация передаст коммерческие права от клубов непосредственно Премьер-лиге, чтобы мы избежали конфликта, который был порожден передачей прав в минувшем сезоне. Это повысит и стоимость продукта, и Премьер-лиге будет легче зарабатывать… Поэтому я рассчитываю на ваше понимание и сотрудничество, и хотел бы выразить надежду, что следующий сезон будет не хуже, а лучше.В Договоре и Регламенте есть два разногласия, которые мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели и учли… Что касается договора, то я хочу обратить ваше внимание на таблицу: мы предлагаем оставить количество арбитров в числе двадцати, так как международная практика показывает, что вполне достаточно иметь столько же арбитров, сколько и клубов, плюс два. У нас имеется 16 клубов, добавим к этой цифре еще четырех и, думаю, двадцати арбитров будет вполне достаточно, чтобы обслуживать чемпионат. 22-24 арбитра смогут судить лишь… полтора матча в месяц, что не будет способствовать повышению их квалификации.Мы снова обращаем ваше внимание на возможность приглашения клубами иностранных арбитров. Учитывая, что нам не удалось избежать конфликтных ситуаций с судейством, помощь зарубежных специалистов необходима. Убедительно прошу рассмотреть этот вопрос, так как это сказывается на качестве чемпионата.– Мы подали список на 22-х арбитров плюс двух из первой лиги, которые прошли соответствующее тестирование. Это сделано только лишь для того, чтобы у нас был запас. В тех странах, которые вы приводите в качестве международного опыта, нет таких наказаний, как у нас.– Если учесть, что в списке присутствует семь арбитров из Киева и несколько арбитров из Киевской области, которые не могут работать на матчах столичных команд, если только они не встречаются между собой, то предлагаю не сосредотачиваться на количественном принципе, а качественном. Хочу напомнить, что идея приглашения в нашу страну на должность руководителя Комитета арбитров одного из лучших бывших арбитров современности не умерла, и, когда этот человек «взойдет на пьедестал почета», то он в полной мере разберется и с количеством арбитров, и с их качественными показателями, и с подготовкой. Не буду пока называть фамилию этого человека, замечу лишь, что огромного опыта ему не занимать… Думаю, что новый чемпионат мы начнем, имея нового вожака у наших арбитров. Уверен, что те вопросы, которые вы сегодня выносите на обсуждение, будущим руководством Комитета арбитров будут рассматриваться без участия Исполкома: нам должно быть все равно, какое количество арбитров проводит матчи чемпионата – главное чтобы это было в высшей степени качественно и непредвзято. Подчеркиваю: матчи арбитры должны не ОБСЛУЖИВАТЬ, а ПРОВОДИТЬ!.. Не унижайте арбитров!..Когда прекратит работу ваша сервисная служба и арбитры поднимутся над своим уровнем и завоюют авторитет, прежде всего у тех, для кого они проводят соревнования – а это, конечно же, зрители – когда приобретут авторитет среди игроков, тренеров и президентов клубов, тогда, я думаю, мы достигнем результата...Мне, в принципе, было бы все равно, сколько у нас будет арбитров, если бы не существовала тенденция, что киевских арбитров нельзя привлекать к судейству киевских команд… Учтите еще и суровые, как нигде в Европе, наказания!.. В связи с этим хотелось бы, чтобы Премьер-лига не тестировала арбитров с точки зрения того, сколько будет расходовать денежных средств, и чтобы у нас не было «договорных» матчей, на которые арбитра, как говорят по-украински, можно было бы «спокусыты»… А надо было бы поднять заработную плату арбитрам до такой степени, чтобы они дорожили своим местом и не было бы у них соблазна отвлекаться на предложения некоторых клубов и некоторых футбольных деятелей…– Мы буквально вчера встречались с Педерсеном: Конвенция арбитров УЕФА исключает пункт приглашения иностранных арбитров...– Мы должны воспитывать своих арбитров. Матч «Шахтер» - «Динамо» был исключением. Стыд и позор, если мы не воспитаем бригаду арбитров для обслуживания матчей ЧЕ-2012.После того, как президент ФФУ поставил вопрос на голосование, стало ясно, что в новом сезоне клубы не смогут приглашать на матчи зарубежных арбитров.Когда утверждали Регламента Всеукраинских соревнований по футболу ОПФКУ «Премьер-лига» на сезон 2010/2011 годов, Виталий Данилов снова попросил Федерацию передать коммерческие права Премьер-лиге, а не клубам.– «Реал» и «Барселона» реализовывают права самостоятельно. Садитесь за стол переговоров и договаривайтесь со всеми собственниками клубов ПЛ. Заставлять мы никого не будем, иначе нас затаскают по судам.– Посещаемость матчей первой лиги возросла на 16,5%. Во второй лиге в группе «А» так же возросла посещаемость. К примеру, на матче «Буковина» - «Бастион» присутствовало 11 тысяч зрителей. А вот в группе «Б» посещаемость снизилась.Впервые проведен Кубок Лиги, даже несмотря на сложное финансовое положение.Появился титульный партнер – Umbro. В целом с работой мы справились, но были и негативнее моменты. Переносились матчи на другие стадионы, в другие города – причина в сложных погодных условиях, которые наблюдались зимой.Некоторые клубы не прошли аттестацию: «Десна» и ФК «Сумы». Их судьба решится сегодня на Исполкоме.Мы ставим вопрос так, чтобы уже через три года все клубы первой лиги имели поля с искусственным покрытием. Это позволит проводить матчи в сложных погодных условиях.– Клубы не согласны с ужесточением лимита на иностранцев. Также они считают, что 150 тысяч гривен за каждого заявленного легионера – перебор...– У нас шесть сборных и деньги, которые мы получаем за легионеров, идут на оплату подготовки юношей и юниоров. В любой момент можете проверить отчетность. Что же касается лимита на легионеров, то предлагаю оставить его на прежнем уровне.Александр Иванович ошибся: у нас не шесть сборных, а одиннадцать. Мы ведь никого не заставляем привозить в страну легионеров. ФФУ все последние годы последовательно ужесточала лимит на легионеров, однако эта позиция не нашла одобрения среди команд Премьер-лиги. И, уважая мнение наших партнеров, мы в прошлом году сохранили количество легионеров. В следующем сезоне мы предлагали перейти на формулу «шесть легионеров + пять отечественных исполнителей». Но в мировом футболе есть свои тенденции и Исполком УЕФА находится в стадии обсуждения этой проблематики. Данный лимит в пределах Евросоюза будет нарушать права человека. А так, как мы живем в Европе, то не можем не считаться с новыми течениями в УЕФА. Во всем необходим баланс и поиск «золотой середины» необходим и в нашем футбольном хозяйстве. Кстати, нынешний тренер сборной Украины Мирон Маркевич не ратует за ужесточение лимита на легионеров, как это делали его предшественники – Михайличенко и Блохин.Однако мы не можем и пустить дело на самотек...Президенты клубов угрожают, что, если мы ужесточим лимит, то они вернут в свои клубы арендованных игроков и будут держать их на скамейке для запасных. Для подстраховки. Учитывая это, мы поддерживаем просьбу Премьер-лиги оставить лимит на прежнем уровне. Возможно, это поможет также избежать лишней натурализации, о которой в последнее время так много говорят.Мы приостановим действие решение Конгресса и не станем ужесточать лимит. Правовую позицию в этом вопросе обоснует Сергей Стороженко.Сергей Стороженко обосновывает решение ФФУ оставить лимит на прежнем уровне. Кроме того, Сергей Михайлович предлагает методы, как можно избежать повальной «натурализации»...– Согласно статьи 17 ФИФА, футболист может выбирать сборную, за которую ему играть. К примеру, Девич, который прожил пять лет в Украине и в последствии принял украинское гражданство. А вот Дишленкович отказался от возможности играть за сборную Сербии, но и сборной Украины он уже не помощник. Просто «Металлург» нашел лазейку и натурализовал этого футболиста, чтобы иметь возможность маневрировать с лимитом... Впредь мы хотим исключить такие случаи.Динамовцы Каддури, Гиоане и Юссуф уже провели по пять лет в Украине и тоже могут стать «украинцами». В «Шахтере» – это Жадсон. Но я беседовал с президентами этих клубов – Ахметовым и Суркисом – и оба пообещали, что натурализовать иностранцев они не станут. В противном случае – если будет повальная натурализация – мы будем ужесточать лимит даже по ходу чемпионата.Кто-то из членов ФФУ предложил распределять лимит на легионеров на «бонусной» основе: если команда пробилась в еврокубки, то может выставлять семь легионеров, не пробилась – только шесть.Григорий Суркис эту идею даже не поставил на голосование как абсурдную.Члены Исполкома проголосовали за то, чтобы лимит на легионеров на сезон 2010/2011 остался на прежнем уровне – одновременно на футбольном поле в составе одной команды может находиться максимум семь иностранцев (7+4).– Предлагаю внести в Регламент соревнований пункт о создании командами Премьер-лиги собственных детских академий. Пока же подобные академии имеют только «Динамо» и «Шахтер», которые и поставляют кадры в различные юношеские сборные.– пПоднял вопрос подготовки молодых игроков. Возможно, в следующем сезоне у нас не только будет турнир «дублеров», но и «молодежное первенство». Григорий Суркис поручил Евгению Котельникову создать рабочую группу, которая бы проработала этот вопрос.– У нас в этих вопросах есть положительная динамика. Семен Иосифович ошибся: детские академии есть не только у «Динамо» и «Шахтера», но и у «Металлиста», «Карпат», «Днепра» и даже «Зари».В то же время многие тренеры клубов не прошли лицензирования. 33 тренера клубов высшей лиги вообще не имеют никакой тренерской лицензии. Как они могут воспитывать и готовить футболистов?!У нас все клубы убыточные. У нас ликвидный только один клуб, еще два ликвидны на 50% процентов. Остальные – неликвидны. В профессиональном футболе все доходы должны быть легализованы.Очень серьезные риски нависли над стадионом «Украина» во Львове. «Карпаты» играют в еврокубках и это очень беспокоит. Подобной грязи, заплеванности – еще нужно поикать. Стадион разрушается! А что творится в этих секторах!Пропускная способность выходов со стадиона не соответствует нормам. Недочетов полно. Кроме того, принято решение о демонтаже пластиковых сидений в двух секторах. На матче Украина-Румыния мы предупредили, чтобы в эти сектора не пускали зрителей, но их пропустили!..Я подписал письмо президенту «Карпат», мэру Львова. В таком виде стадион использоваться не может. К нашим замечаниям обещали прислушаться и учесть. Если недостатки устранены не будут – мы отзовем лицензию стадиона «Украина» на право проведения матчей Премьер-лиги и еврокубков.Помимо стадиона «Украина», в «черном списке» оказались: НТК им. Банникова, луцкий и Луганский «Авангарды», а также стадион «Крымтеплицы»...– Ну, если «Карпаты» «не схаменуться», то этот клуб мы можем потерять.– Теперь по поводу новых профессиональных команд: «Полесье» (Житомир) – ничего не готово, и на звонки не отвечают. «Славутич» (Черкассы) – тоже ничего нет, ни документации, ни запросов – ничего. «УкрАгроКом» (Головкивка) – инфраструктура не соответствует нормам. «Кристалл» (Херсон) – тоже не соответствует нормам. Команда из Фороса – правовая база не соответствует нормам.«Десна» (Чернигов) и «Сумы» (Сумы), несмотря на все обещания и заверения, так и не выполнили взятые обязательства. Им отказано в удовлетворении апелляционных жалоб. Эти клубы прекратили свое профессиональное существование.– п– По «Сумам» я лично гарантирую, что там все будет нормально и прошу принять правильное решение – аттестовать этот клуб.Милетий Владимирович пытается также отстоять «Десну» и «Сумы». А также «Форос», «УкрАгроКом», «Славутич»...– «Кристалл», «Форос» и «Житомир» не соответствуют нормам ни по одному критерию. Обращаю внимание, что с 2012 года ужесточается система финансового фейр-плей. Все клубы должны быть не просто рентабельными, они должны быть прибыльными!Клубы, которые хотят стать профессиональными, должны соответствовать нормам. Точка. Я боюсь, что вскоре нам придется перевести вторую лигу в аматорский статус. Я за качественные, а не количественные показатели.– Девять дней назад губернатор Сумской области заявил, что он договорился с Григоришиным о том, что тот полностью берет клуб на свое финансовое обеспечение. Если вы нам откажете – клуб пропадет, Григоришин ведь отвернется.– Пусть Григоришин даст гарантию, что стадион к началу чемпионата будет приведен в порядок. Что есть контракты с футболистами, с тренерами (у которых есть лицензии). Пусть Григоришин предоставит гарантию первоклассного банка, который гарантирует нормальное функционирование команды до конца сезона. Детская академия – опять же. Если вы предоставите такие гарантии – мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.Списки арбитров утверждены. К сожалению, журналистам эти списки предоставлены не были. Все списки – в папках членов Исполкома…Я согласен с тем, чтобы комитет арбитров возглавил иностранец. Но у нас есть претензии к определенным арбитрам. Мы бы хотели поговорить с будущим главой комитета арбитров, рассказать о своих пожеланиях и претензиях. Мы бы хотели, чтобы оставалась возможность пересмотреть списки арбитров, поле того, как комитет возглавит иностранец.Придет иностранный арбитр и сам разберется, что ему делать. Никто ему ничего диктовать не будет. У него есть и опыт и знания. Закончили обсуждение.А вот список делегатов ФФУ, который готовил Анатолий Дьяченко, очень живо обсуждался: оказалось, что среди тех, кто в него попал, есть не сдавшие соответствующих экзаменов. Григорий Суркис недоумевает, как такое могло произойти!После этого Бондарева, Лихошву и Первушкина исключили из списка делегатов ФФУ как не прошедших аттестацию.Члены Исполкома жестко осудили такое намерение народных депутатов и напомнили, что если кто-то попытается вмешаться в работу или изменить структуру национальной федерации, то со стороны ФИФА и УЕФА незамедлительно последуют жесткие санкции.– Я знаю, кто стоит за этим законопроектом, – отреагировал Григорий Суркис.Выслушав информацию руководителя Комитета национальных сборных ФФУ Семена Альтмана, Исполком внес изменения и дополнения в международный календарь матчей,тренировочных сборов молодежной и юношеских команд. Поддержана также инициатива рабочей групы в отношении создания женского футбола Украины. Установочную конференцию решено провести 30 июня 2010 года в Доме футбола.